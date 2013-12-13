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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Московская область Коломенский район Коломна

Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна

"Блюдечко - старое место в Коломне", 1947 год. Художник — Солодков Алексей Матвеевич (1880–1953) "Блюдечко - старое место в Коломне", 1947 год. Художник — Солодков Алексей Матвеевич (1880–1953)
"Блюдечко - старое место в Коломне", 1947 год. Художник — Солодков Алексей Матвеевич (1880–1953)


13.12.2013 «Союз ЛТЕ» сообщил о расчистке частот 2,5-2,7 ГГц в Коломне

казания услуг телевизионного вещания по технологии MMDS на территории следующих населенных пунктов: Коломна, Луховицы, Коломенский, Луховицкий, Воскресенский, Озерский, Зарайский и Егорьевский

15.08.2011 NaviCon Group внедрила Microsoft Dynamics CRM в церкви Пресвятой Троицы в Коломне

Компания NaviCon Group завершила проект по внедрению системы Microsoft Dynamics CRM в церкви Пресвятой Троицы города Коломна. Система позволит руководству храма выстроить и поддерживать четкое взаимодействие с благотворителями. Для работы (взаимодействия) с организациями и частными лицами, которые оказывают б
05.09.2008 «Пилот» автоматизировал новый магазин Seppala в Коломне

Финский ритейлер Stockmann открыл очередной магазин модной одежды торговой марки Seppala в ТЦ «РИО-Гранд» в г. Коломне. В качестве партнера и интегратора торгового оборудования и программного обеспечения была выбрана компания «Пилот». Расчетно-кассовый узел нового магазина работает с помощью решения на

11.05.2007 "Коломна СвязьТВ" впервые объединила оборудование LG-Nortel и Siemens

Перед компанией «Коломна СвязьТВ», партнером компании Severen, была поставлена задача организовать вынос небольшой по емкости и стоимости АТС и объединить ее по потоку со станцией CS1000 LG-Nortel. Для решения

22.12.2006 Торговый дом "Коломна" автоматизирует ITSM-процессы

Торговый дом «Коломна» использует опыт библиотеки ITIL, автоматизируя ИТ-процессы ПО собственной разработки. Однако в данном варианте автоматизации ИТ существуют ограничения, которые ограничивают возможности
26.06.2006 "Цифроград" открыл 8 салонов в Коломенском районе

Компания «Цифроград» завершила сделку по приобретению 6 салонов в Коломне и 2 салонов в Луховицах у местного игрока «МобилТелеком Коломна». До этого приобретен
06.06.2006 "Квантум" объявил о покупке оператора связи "Мобил ТелеКом Коломна"

Ф, добавлен оператор Московской области «Мобил ТелеКом Коломна» («МТК»), сделка по приобретению которого была завершена этой весной. «МТК» предоставляет услуги в четырех городах Московской области. В Коломне компания является самым крупным провайдером. В числе предоставляемых услуг: организация доступа к сети интернет, организация домовых сетей, объединение удаленных офисов, IP-телефония, х

Публикаций - 90, упоминаний - 96

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
МегаФон 8803 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 3
Microsoft Corporation 24623 3
8213 3
Softline - Софтлайн 2810 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 3
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 18 3
Крок - Croc 1777 2
Ростелеком 9699 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 45 2
SAP SE 5276 2
Autodesk 608 2
Корус Консалтинг ГК 1216 2
Dassault Systemes 220 2
ЛайфТелеком - Телфин 212 2
Белый Ветер Цифровой 256 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 2
МегаФон - Мобиком 225 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 2
Exaurus - Экзаурус 2 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 2
МегаФон Центральный филиал 91 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
Renesas Electronics - Altium 38 1
Парус Корпорация 552 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 8
Мострансавто 66 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 7
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 15 6
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 3
Евросеть 1404 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Белый Ветер 356 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 2
Цифроград - МобилТелеком Коломна 2 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 15 1
Почта России ПАО 2112 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Татнефть 226 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 1
Цифроград 171 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Фора Банк 55 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 57 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 106 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Московской области - Московская областная дума 27 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 170 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 1
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UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 3
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 7
Аскон - Лоцман:PLM 83 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 4
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Apple iOS 7809 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 3
Microsoft Office 3734 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Apple iPhone 6 4862 3
Microsoft Windows 15656 3
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 24 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Microsoft Exchange 1714 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 130 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
MasterCard Maestro 155 1
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 14 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 1
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 16 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 28 1
Avaya Aura Communication Manager 44 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Avaya Open SIP 8 1
Avaya Proactive Contact 14 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Apple iPhone 5 772 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Богданов Максим 33 5
Попов Алексей 336 3
Медведев Владислав 47 3
Андриченко Андрей 8 3
Зыков Олег 15 2
Рубцов Сергей 33 2
Путин Владимир 3171 2
Донской Дмитрий 39 2
Горохов Сергей 11 2
Калягина Ольга 4 2
Ким Дмитрий 60 1
Гончар Владислав 3 1
Малиновский Алексей 20 1
Кривошеев Алексей 4 1
Мерзляков Антон 16 1
Мальцева Елена 5 1
Патрахин Никита 1 1
Рудычева Наталья 95 1
Кисляков Евгений 93 1
Зайцев Александр 20 1
Чекмарев Александр 2 1
Хасьянова Гульнара 141 1
Шадаев Максут 1008 1
Арсентьев Андрей 67 1
Буяджи Павел 20 1
Новиков Дмитрий 39 1
Смятских Алексей 48 1
Крылов Андрей 26 1
Дегтярев Алексей 57 1
Овчинников Борис 129 1
Камакин Юрий 30 1
Дроздов Сергей 34 1
Акулинин Игорь 20 1
Володин Роман 29 1
Пляко Владимир 8 1
Перминов Анатолий 130 1
Томилина Элла 10 1
Радонежский Сергий 9 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Красавин Михаил 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 52
Россия - РФ - Российская федерация 144186 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 12
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 134 12
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 12
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 11
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 11
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 11
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 190 11
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 40 10
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Россия - ЦФО - Московская область - Луховицкий городской округ - Луховицы 18 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 5
Россия - ЦФО - Калужская область 979 5
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 5
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 48 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 26 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 10
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Bloomberg 1286 1
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