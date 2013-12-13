Россия ЦФО Московская область Коломенский район Коломна
|13.12.2013
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«Союз ЛТЕ» сообщил о расчистке частот 2,5-2,7 ГГц в Коломне
казания услуг телевизионного вещания по технологии MMDS на территории следующих населенных пунктов: Коломна, Луховицы, Коломенский, Луховицкий, Воскресенский, Озерский, Зарайский и Егорьевский
|15.08.2011
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NaviCon Group внедрила Microsoft Dynamics CRM в церкви Пресвятой Троицы в Коломне
Компания NaviCon Group завершила проект по внедрению системы Microsoft Dynamics CRM в церкви Пресвятой Троицы города Коломна. Система позволит руководству храма выстроить и поддерживать четкое взаимодействие с благотворителями. Для работы (взаимодействия) с организациями и частными лицами, которые оказывают б
|05.09.2008
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«Пилот» автоматизировал новый магазин Seppala в Коломне
Финский ритейлер Stockmann открыл очередной магазин модной одежды торговой марки Seppala в ТЦ «РИО-Гранд» в г. Коломне. В качестве партнера и интегратора торгового оборудования и программного обеспечения была выбрана компания «Пилот». Расчетно-кассовый узел нового магазина работает с помощью решения на
|11.05.2007
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"Коломна СвязьТВ" впервые объединила оборудование LG-Nortel и Siemens
Перед компанией «Коломна СвязьТВ», партнером компании Severen, была поставлена задача организовать вынос небольшой по емкости и стоимости АТС и объединить ее по потоку со станцией CS1000 LG-Nortel. Для решения
|22.12.2006
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Торговый дом "Коломна" автоматизирует ITSM-процессы
Торговый дом «Коломна» использует опыт библиотеки ITIL, автоматизируя ИТ-процессы ПО собственной разработки. Однако в данном варианте автоматизации ИТ существуют ограничения, которые ограничивают возможности
|26.06.2006
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"Цифроград" открыл 8 салонов в Коломенском районе
Компания «Цифроград» завершила сделку по приобретению 6 салонов в Коломне и 2 салонов в Луховицах у местного игрока «МобилТелеком Коломна». До этого приобретен
|06.06.2006
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"Квантум" объявил о покупке оператора связи "Мобил ТелеКом Коломна"
Ф, добавлен оператор Московской области «Мобил ТелеКом Коломна» («МТК»), сделка по приобретению которого была завершена этой весной. «МТК» предоставляет услуги в четырех городах Московской области. В Коломне компания является самым крупным провайдером. В числе предоставляемых услуг: организация доступа к сети интернет, организация домовых сетей, объединение удаленных офисов, IP-телефония, х
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Максим 33 5
|Попов Алексей 336 3
|Медведев Владислав 47 3
|Андриченко Андрей 8 3
|Зыков Олег 15 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Путин Владимир 3171 2
|Донской Дмитрий 39 2
|Горохов Сергей 11 2
|Калягина Ольга 4 2
|Ким Дмитрий 60 1
|Гончар Владислав 3 1
|Малиновский Алексей 20 1
|Кривошеев Алексей 4 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Мальцева Елена 5 1
|Патрахин Никита 1 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Зайцев Александр 20 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Хасьянова Гульнара 141 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Арсентьев Андрей 67 1
|Буяджи Павел 20 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Смятских Алексей 48 1
|Крылов Андрей 26 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Овчинников Борис 129 1
|Камакин Юрий 30 1
|Дроздов Сергей 34 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Володин Роман 29 1
|Пляко Владимир 8 1
|Перминов Анатолий 130 1
|Томилина Элла 10 1
|Радонежский Сергий 9 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Красавин Михаил 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|NEWSru.com 229 1
|Bloomberg 1286 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
|Forbes - Форбс 816 1
|Коломенское ТВ 1 1
|ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
|Ставропольская правда 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
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