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Intuit MailChimp Почтовый сервис

Intuit MailChimp - Почтовый сервис

04.03.2025 В популярном массиве для обучения ИИ нашлись тысячи актуальных логинов и паролей 1
05.09.2024 Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли 1
22.03.2022 Международная база стартапов и инвестиций огородила себя от россиян 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
26.11.2020 Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру 1
16.12.2019 ИИ помогает пользователям портала поставщиков узнавать о новых закупках 1
25.04.2017 Знаменитый корпоративный мессенджер HipChat взломан и разворован 1
27.12.2016 «Планфикс» запустил звонки из канбана и интегрировался с новыми АТС 1
21.11.2016 Система автоматизации Atlas интегрирована с сервисами интернет-маркетинга 1
03.11.2016 «ПланФикс» теперь интегрируется с MailChimp и Unisender 1
05.06.2015 Джон Хикс возглавит разработку дизайна десктопного браузера Opera 1
15.05.2014 Facebook начал прием заявок на участие в FbStart 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Intuit MailChimp и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4447 3
GitHub 833 2
Atlassian 120 2
Google LLC 11842 2
UniSender Software 18 2
Adobe Figma 43 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 635 1
МегаФон 8978 1
8285 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
Telegram Group 2038 1
Adobe Systems 1554 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
SurveyMonkey - сервис для создания опросов и анкет 8 1
ЛайфТелеком - Телфин 218 1
NetWire 4 1
Atlas Software 11 1
PayPal 655 1
AOL Inc - America Online 1868 1
Microsoft Corporation 24690 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 247 1
TMT Investments 113 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Mayfield Fund 10 1
Unsplash 848 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2532 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 177 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12833 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10599 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7168 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7110 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9236 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8108 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6303 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2027 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2234 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3097 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25569 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 857 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 444 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6865 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1459 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1070 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13844 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1082 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2245 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12740 1
Data monetization - Монетизация данных 1642 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4222 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 778 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24627 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2552 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11471 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2865 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 451 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10326 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5105 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2302 1
Google Android 14087 3
Apple iOS 7857 3
Linux OS 10044 3
Microsoft Windows 15751 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2984 2
Online Financial Solutions - ПланФикс - Planfix 9 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 244 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 775 1
WhatsApp Messenger 1092 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2091 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 487 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Opera Browser - Браузер 1022 1
Microsoft Exchange 1744 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Salesforce Heroku 23 1
F6 - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework 10 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Hootsuite 6 1
Atlassian - Confluence 115 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Bootstrap - Twitter Bootstrap - CSS-фреймвор 11 1
Atlassian HipChat 6 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 1
Notion Labs - Notion 28 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 74 1
Apple macOS 2077 1
Google Sheets - Google Таблицы 53 1
Grammarly - Coda 5 1
Лысенко Эдуард 308 1
Дегтев Геннадий 262 1
Матвеева Веста 2 1
Jones Craig - Джонс Крейг 5 1
Вихарев Сергей 12 1
Прохор Ольга 1 1
Arrington Michael - Эррингтон Майкл 13 1
Перов Евгений 62 1
Arrington Michael - Аррингтон Майкл 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3536 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1235 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 1
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Сингапур - Республика 1857 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3132 1
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Нигерия - Федеративная Республика 319 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 94 1
Нигерия - Лагос 17 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Испания - Королевство 3719 1
Украина 7637 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 26 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1492 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2859 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5125 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6192 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3180 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1331 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 1
Английский язык 6670 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11018 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5472 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16432 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 678 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 896 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6966 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3506 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3225 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
IBT - International Business Times 14 1
Crunchbase 74 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1218 1
Times 624 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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