Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Рег.ру» запустил облачную среду для отечественного e-mail сервиса

Компания «Рег.ру» предоставила собственное облачное решение для сервиса массовых рассылок Novomail, запущенный в качестве альтернативы ушедшим с рынка России иностранных сервисов, таких как MailChimp, GetResponse и SendGrid. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Новый продукт позволяет компаниям проводить комплексные маркетинговые кампании с e-mail рассылками и управлять базами подписчиков. Платформа полностью соответствует требованиям российского законодательства в области защиты персональных данных и обеспечивает высокую доставляемость писем. Сервис включает автоматическую интеграцию с популярными CRM-системами, поддержку мультиканальных коммуникаций (SMS, push-уведомления), инструменты для A/B-тестирования и персонализации контента, в том числе имеет инструменты для различных ниш бизнеса.

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них
Техника

«После ухода зарубежных сервисов многие компании столкнулись с проблемами в клиентских коммуникациях. Наше решение не только восполняет этот пробел, но и предлагает дополнительные функции, адаптированные под специфику российского рынка. Разработку продукта мы запустили в 2023 г. и сегодня предлагаем полноценное готовое решение в качестве замены зарубежных e-mail сервисов», — отметил Константин Куковякин, генеральный директор Novomail.

«Нам удалось настроить высоконадежную облачную среду с уровнем доступности 99,95%, что гарантирует бесперебойную работу даже в периоды максимальной маркетинговой активности. Систему можно масштабировать под пиковые нагрузки, обеспечивая стабильность массовых рассылок при резком росте трафика. Облачное решение также минимизирует риски и повышает безопасность при обработке данных», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиями «Рег.ру».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая революция в водоканале: как технологии меняют ЖКХ

Власти думают о введении в России уголовной статьи за отсутствие маркировки в контенте, созданном нейросетью

Российский ПАК на оптических носителях будет хранить электронные документы органов власти

Информсистему «Госкадры» превратят в цифровую платформу с ИИ

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще