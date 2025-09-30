Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов

Разделы

Рег.ру – российская технологическая компания, ведущий облачный и хостинговый провайдер. По выручке от облачных услуг входит в топ-20 крупнейших провайдеров России (по данным iKS Consulting). Компания располагает сетью дата-центров уровня Tier III в нескольких регионах РФ. В линейке продуктов: частные и публичные облака, аренда физических серверов, хостинг и регистрация доменов, SSL, почта, создание и продвижение сайтов и др.

Облачная платформа Рег.ру построена на базе технологий OpenStack, KVM и Kubernetes. Облако предназначено для запуска, разработки и тестирования ИТ-проектов и размещения ИТ-инфраструктуры бизнеса любого масштаба. Сервис позволяет быстро мигрировать в облако и сократить затраты на ИТ-обслуживание. В 2024 г. общая клиентская база облачных сервисов Рег.ру расширилась до 20 000 заказчиков.

В продуктовую линейку входят IaaS, PaaS и SaaS-решения. В числе ключевых продуктов: публичное облако, частное облако, выделенные серверы. Среди других услуг компании: аренда выделенных серверов (dedicated) и оборудования в дата-центрах (colocation), а также инфраструктура «под ключ» с системами хранения данных для BigData и серверами для высоконагруженных задач.

Компания представлена в социальных сетях Telegram и VK.

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.09.2025 «Рег.ру» внедрил персональный менеджерский сервис для владельцев digital-проектов

Российская технологическая компания «Рег.ру» расширила функционал онлайн-платформы «Рег.решения» для создания сайтов, добавив пользователям возможность получить экспертную консультацию. Специалист компании будет сопровождать предп
15.09.2025 «Рег.ру» внедрит идентификацию через «Госуслуги» до конца 2025 года

Регистратор доменных имен и хостинг-провайдер «Рег.ру» планирует до конца 2025 г. запустить для клиентов возможность проходить идентификацию через «Госуслуги» (ЕСИА). Это решение позволит упростить жизнь миллионам клиентов «Рег.ру» —
26.08.2025 «Рег.ру» запускает «цифровой бизнес-хаб»: все онлайн-услуги для предпринимателей в одном месте

Российская компания «Рег.ру» представляет новый бизнес-юнит «Рег.решения» — цифровой хаб с комплексом услуг для запуска и развития бизнеса онлайн. Продукт предлагает альтернативу работе с диджитал-агентствами и фри
12.08.2025 «Рег.ру» запускает облачный бренд «Рег.облако»

Российская технологическая компания «Рег.ру» завершила реорганизацию своего облачного бизнеса, выделив его в автономное направление под новым брендом «Рег.облако». Для работы нового подразделения сформирована отдельная команда, за
31.07.2025 «Рег.ру» привлек в S3 собственной разработки более тысячи новых клиентов за полгода

Облачный провайдер «Рег.ру» разместил данные более 1,1 тыс. российских компаний и ИТ-разработчиков в объектном хранилище S3. За счет стабильного роста и востребованности облачного сервиса со стороны бизнеса, общий
22.07.2025 «Рег.ру»: 53% предпринимателей продают свои товары в интернет-магазинах вместо маркетплейсов

Российская компания «Рег.ру» провела исследование и узнала, для каких целей компании создают сайты. В опросе приняло участие более 7,5 тыс. представителей малого и среднего бизнеса в России. Большая часть предприни
17.07.2025 «Руцентр» зарегистрировал домен reg.cloud для «Рег.ру» — редкий случай вывода актива из стоп-листа реестра

ания «Руцентр» в интересах клиента провела уникальную сделку по получению прав на премиальный домен reg.cloud, который изначально находился в закрытом пуле итальянского реестра Aruba PEC SpA и

09.07.2025 «Рег.ру» запустил облачную среду для отечественного e-mail сервиса

Компания «Рег.ру» предоставила собственное облачное решение для сервиса массовых рассылок Novomail, запущенный в качестве альтернативы ушедшим с рынка России иностранных сервисов, таких как MailChimp, Ge
03.07.2025 «Рег.ру» начал предлагать в аренду серверное оборудование по модели HaaS

Российская технологическая компания «Рег.ру» предлагает новый тип аренды серверов по модели HaaS. Благодаря запуску новой услуги российские компании могут сосредоточиться на развитии бизнеса, поручив управление «железом» провайдер
25.06.2025 «Рег.ру» запустил услугу 1С as a Service в облаке

Российская технологическая компания «Рег.ру» объявляет о запуске нового облачного сервиса — 1СaaS (1C as a Service). Новый продукт представляет собой готовое к работе решение «1С» по модели PaaS. Услуга ориентирована на малый и ср
17.06.2025 «Рег.ру» вдвое нарастил пользователей облачных услуг

Облачная платформа «Рег.ру» за два года нарастила число активных пользователей — к «Облаку Рег.ру» подключились 12 тыс. клиентов, это вдвое больше 2024 г., а общее число пользователей облачных услуг превыси
04.06.2025 «Рег.ру» помог цифровизировать в облаке 5 тысяч российских строительных компаний

Российская технологическая компания «Рег.ру» развернула отказоустойчивую облачную инфраструктуру для обслуживания цифровой ERP-системы и маркетплейса строительных материалов с более чем 1,5 млн товарных наименований от ИТ-разработ
29.05.2025 «Рег.ру» запустил сервис резервного копирования в облаке

Российская компания «Рег.ру» начинает работу по запуску полноценного Backup as Service в облаке. Первый шаг — предоставление возможности создания пользовательских сценариев резервного копирования. Сервис направлен

27.05.2025 «Рег.ру» и «Контур» договорились о партнерстве ​

Российская технологическая компания «Рег.ру» и ИТ-компания «Контур» упростят владельцам сайтов работу с документами. Пользователям «Рег.ру» теперь доступны новые цифровые сервисы: предприниматели могут оформить электронную

21.05.2025 «Рег.ру» выводит на рынок «Сайт под ключ» — старт серии простых решений для предпринимателей

Российский регистратор доменов и облачный хостинг-провайдер «Рег.ру» перезапускает линейку продуктов для малого бизнеса. Первым в линейке компания представляет готовое пакетное решение по созданию и продвижению сайта, призванное решить ключевые проблемы

15.05.2025 «Рег.ру» зафиксировал всплеск интереса к запуску сайтов в сфере услуг

Российская технологическая компания «Рег.ру» провела опрос среди своих клиентов. В исследовании приняло участие более 4,2 тыс. владельцев сайтов. Самый высокий спрос на запуск сайтов среди предпринимателей — их 43%. В более полови
24.04.2025 «Рег.ру» адаптировал облако для запуска приложений на базе «1С»

Российская технологическая компания «Рег.ру» представила новый сервис — облачную инфраструктуру для работы с «1С». Это решение нацелено на оптимизацию работы приложений «1С» и предполагает развертывание и администрирование инфраст
15.04.2025 «Рег.ру» запустил сервис управления приватными сетями в облаке

Российская компания «Рег.ру» внедрила виртуальные приватные сети в свою облачную платформу. Приватная сеть позволяет изолировать важные элементы инфраструктуры от внешнего доступа, что сводит к минимуму риск взломо
08.04.2025 «Рег.ру» интегрировал ispmanager в облачную платформу

Российская компания «Рег.ру» и ИТ-компания и разработчик программного обеспечения ispmanager расширили сотрудничество. Теперь панель управления сервером ispmanager доступна в облачной платформе «Рег.ру» на б
02.04.2025 «Рег.ру» анонсирует новые облачные серверы с выделенными CPU

Российская технологическая компания «Рег.ру» запустила облачные серверы с выделенным процессором. Теперь пользователи могут арендовать серверы с гарантированными вычислительными мощностями, что исключает влияние других пользовател
27.03.2025 «Рег.ру» ускорил работу с облачной аналитикой в два раза

Российская компания «Рег.ру» разместила в облаке отказоустойчивую инфраструктуру ИТ-разработчика «Фабрика Данных». В рамках сотрудничества компании реализовали проект в области облачной аналитики и работы с Big Dat
19.03.2025 StormWall и Positive Technologies усилят защиту пользователей «Рег.ру» от DDoS-атак

Компания StormWall, специализирующаяся на разработке решений по защите бизнеса от кибератак, и технологическая компания «Рег.ру» заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества StormWall предоставит клиентам «Рег.ру» возможность оперативно подключить защиту от DDoS-атак на уровнях L3-L7 как для
03.03.2025 Облако «Рег.ру» переходит на обновленный Pay-As-You-Go учет

Российская компания «Рег.ру» вводит единую систему учета вычислительных ресурсов в облаке согласно общепринятому стандарту среди облачных провайдеров. Обновленная система вступит в силу для пользователей с 3 марта

27.02.2025 Bi.Zone и «Рег.ру» отразили фишинговую атаку на владельцев сайтов

тель попадал на страницу оплаты на платформе, в адресе которой среди прочего содержалось упоминание reg.ru. Далее можно было пополнить баланс на любую сумму. При этом для проведения оплаты был

26.02.2025 Новая система управления учебным процессом на базе «1С» в НИУ ВШЭ в два раза ускорила зачисление студентов

НИУ «Высшая школа экономики» совместно с компанией «Портал-Юг» завершила масштабный проект автоматизации учебного процесса университета. Новая корпоративная система HSE.Reg, разработанная для ВШЭ на базе «1С:Предприятия», охватила более 1000 рабочих мест в четырех территориально-удаленных кампусах. Решение интегрировано с более 15 вспомогательными системами ун
20.02.2025 «Рег.ру» подтвердила соответствие мировым стандартам кибербезопасности

Российская технологическая компания «Рег.ру» получила подтверждение о соответствии собственных ИТ-систем и внутренних процессов международным стандартам качества ISO. Сертификат качества ISO/IEC 27001:2013 показывает, что решения

20.02.2025 «Рег.ру» подтвердила соответствие мировым стандартам кибербезопасности

Российская технологическая компания «Рег.ру» получила подтверждение о соответствии собственных ИТ-систем и внутренних процессов международным стандартам качества ISO. Сертификат качества ISO/IEC 27001:2013 показывает, что решения

23.01.2025 «Рег.ру» запустил ленточную систему хранения данных

Российская технологическая компания «Рег.ру» запустила новую услугу безопасного хранения данных — ленточную СХД. Решение позволяет хранить большие массивы данных объемом от десятков терабайт до нескольких петабайт и защитить инфор
17.01.2025 «Рег.ру» разместил 1,2 петабайт данных в облаке

Российская технологическая компания «Рег.ру» разместила на своей облачной платформе данные 21 тыс. компаний и частных лиц. Суммарный объем дискового пространства на облачных серверах «Рег.ру» достиг 1,2 петабайт. Сервера ко
18.12.2024 «Рег.ру» вошел в рейтинг ключевых провайдеров Kubernetes по версии CNews

траслевом исследовании аналитики Market.CNews провели сравнение версий, платформ виртуализации, функциональности и цен на кластеры провайдеров, представленных на российском рынке. Облачная платформа «Рег.ру» построена на технологии OpenStack на базе AMD и содержит услугу Kubernetes as a Service (KaaS), позволяющую автоматически развертывать, масштабировать и обслуживать контейнерную инфраст
10.12.2024 «Рег.ру» запустил сервис объектного хранилища S3 в облаке

Российская технологическая компания «Рег.ру» подключила объектное хранилище S3 к собственной облачной платформе. Новый сервис позволит компаниям управлять данными и контролировать затраты бизнеса благодаря модели pay-as-you-go. Об
05.12.2024 Операционная система Astra Linux появилась в облаке «Рег.ру»

Облачный провайдер «Рег.ру» объявляет о запуске на своей платформе операционной системы Astra Linux, разработкой которой занимается «Группа Астра». Теперь клиенты «Рег.ру» смогут использовать Astra Linux в

20.11.2024 «Рег.ру» организует удаленные рабочие места 

Российская технологическая компания «Рег.ру» запустила сервис для организации удаленных рабочих мест на базе технологии Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Об этом CNews сообщили представители «Рунити». Решение предназначено для
07.11.2024 «Рег.ру» помог изучить за сутки 350 млн товаров на маркетплейсах

Российская технологическая компания «Рег.ру» предоставила масштабируемую облачную инфраструктуру для ведущего e-сommerce сервиса Sellematics. Компания занимается мониторингом и аналитикой данных на крупнейших маркетплейсах России.
30.10.2024 «Рег.ру» объявила о запуске облачных серверов с GPU

Российская технологическая компания «Рег.ру» сообщила о запуске облачных серверов c GPU. Новый продукт предназначен для работы с ИИ и сложной аналитикой, первыми услугу протестировали специалисты РБК. Облачные серверы оборудованы

14.10.2024 «Рег.ру» вошел в рейтинги крупнейших российских поставщиков IaaS, PaaS и SaaS по версии CNews

По показателям выручки за 2023 г. «Рег.ру» занял 4 место в категории PaaS, 16 место — в IaaS и 78 место — в SaaS в списках крупнейших облачных поставщиков России. Такие результаты были опубликованы в обзоре CNews Analytics, посв
11.10.2024 Евгений Мартынов -

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку

постепенно наращивают облачный функционал с необходимым минимумом. А другие — трансформируются в облачных провайдеров, и помимо минимальных стандартов развивают и дополняют продукт. Евгений Мартынов, Рег.ру: Трансформация рынка хостинга в облачный — глобальная тенденция CNews: А если брать текущий момент: что сейчас можно назвать «современным облаком»? Евгений Мартынов: Сегодня облачных про
08.10.2024 Boxberry перенесла инфраструктуру 1С-платформы в облако «Рег.ру»

Логистический сервис Boxberry разместил часть ИT-инфраструктуры в облачной платформе «Рег.ру» и на треть ускорил работу «1С», сохранив первоначальный бюджет. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». В рамках сотрудничества облачный провайдер «Рег.ру» обеспечил наибо
10.09.2024 «Рег.ру» и YClients заключили соглашение о сотрудничестве

Российская технологическая компания «Рег.ру» объявляет о начале сотрудничества с одним из ведущих сервисов для автоматизации бизнеса YClients. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». В рамках партнерства в сервисах «Рег.

Публикаций - 352, упоминаний - 709

