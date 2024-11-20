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«Рег.ру» организует удаленные рабочие места 

Российская технологическая компания «Рег.ру» запустила сервис для организации удаленных рабочих мест на базе технологии Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Решение предназначено для компаний, стремящихся оптимизировать работу своих сотрудников в условиях гибридных или полностью удаленных рабочих процессов.

С помощью технологии VDI компании могут предоставлять сотрудникам доступ к рабочим столам и приложениям через облако, что позволяет работать с корпоративными данными из любой точки мира и с любого устройства. В отличие от традиционных решений, основанных на локальных рабочих станциях, VDI обеспечивает гибкость и мобильность при сохранении высокого уровня безопасности и контроля за данными.

Для реализации VDI используются различные платформы, включая российское решение Termidesk, которое помогает управлять виртуальными рабочими местами. Кроме того, есть возможность выбрать конфигурацию с GPU или без него, что особенно актуально для пользователей, работающих с графическими приложениями.

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Бизнес

«Удаленная работа стала важным элементом многих компаний, и на фоне этой тенденции VDI помогает создать гибкие и защищенные рабочие пространства. Наши корпоративные клиенты часто запрашивают такую услугу в рамках частных инсталляций в облаке. Мы предлагаем решение, которое дает компаниям возможность адаптировать свою ИТ-инфраструктуру под новые вызовы современного рабочего процесса», — отметил Сергей Белов, руководитель департамента корпоративных продуктов «Рег.ру».

Решение на базе VDI от «Рег.ру» подойдет для средних и крупных организаций, которые хотят минимизировать затраты на локальные вычислительные ресурсы и упростить поддержку ИТ-инфраструктуры.

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