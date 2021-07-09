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Белоусов Сергей
СОБЫТИЯ
|09.07.2021
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Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis
ber Network и Acronis Cyber Platform. CNews находится в ожидании ответа от Acronis о причинах ухода Сергея Белоусова с поста гендиректора компании. В преддверии IPO? В ближайшее время компания
|20.02.2021
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Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах
Вместо биткоинов – тюремные нары Россияне Сергей Белоусов и Алексей Колбов могут сесть в тюрьму за биткоины. Государственное обвинение,
|30.09.2015
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«Квантовые» инвестиции Сергея Белоусова дали плоды: Acronis внедряет квантовое шифрование
в Дублине (Огайо).Комментарий«Квантовые вычисления требуют нового подхода к защите данных, — заявил Сергей Белоусов. — Мы в Acronis убеждены, что конфиденциальность является одной из важнейших
|15.10.2013
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Фонд основателя Parallels инвестировал $5,6 млн в квантовую криптографию
ый фонд QWave Capital, основателем которого является CEO Acronis и председатель правления Parallels Сергей Белоусов, инвестировал $5,6 млн в швейцарскую компанию ID Quantique. Прямые инвестиции
|23.07.2013
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Российский квантовый центр рассказал, куда тратит миллионы из «Сколково»
45 научных статей (из них три в журналах Nature и Science), говорят представители центра. По словам Сергея Белоусова, занимающего пост главы попечительского совета РКЦ, в перспективе нескольких
|25.11.2010
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Сергей Белов назначен директором департамента по работе с государственными структурами «Ростелекома»
о работе с государственными структурами «Ростелекома». Он будет отвечать за круг задач, связанных с предоставлением телекоммуникационных услуг государственным ведомствам, предприятиям и организациям. Сергей Белов родился 12 июля 1954 г. В 1976 г. окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ при Совете Министров СССР им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «Прикладная математика», а в 1995 г. - И
|18.02.2010
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Глава Parallels - разработчикам: партнерство с гигантами рынка ПО - большой риск
порации используют информацию, полученную в процессе работы с вами». Например, Microsoft, по мнению Сергея Белоусова, постоянно следит за разными рынками, и как только где-то видит перспективу,
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