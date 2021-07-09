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Белоусов Сергей

СОБЫТИЯ


09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis

ber Network и Acronis Cyber Platform. CNews находится в ожидании ответа от Acronis о причинах ухода Сергея Белоусова с поста гендиректора компании. В преддверии IPO? В ближайшее время компания

20.02.2021 Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах

Вместо биткоинов – тюремные нары Россияне Сергей Белоусов и Алексей Колбов могут сесть в тюрьму за биткоины. Государственное обвинение,
30.09.2015 «Квантовые» инвестиции Сергея Белоусова дали плоды: Acronis внедряет квантовое шифрование

в Дублине (Огайо).Комментарий«Квантовые вычисления требуют нового подхода к защите данных, — заявил Сергей Белоусов. — Мы в Acronis убеждены, что конфиденциальность является одной из важнейших

15.10.2013 Фонд основателя Parallels инвестировал $5,6 млн в квантовую криптографию

ый фонд QWave Capital, основателем которого является CEO Acronis и председатель правления Parallels Сергей Белоусов, инвестировал $5,6 млн в швейцарскую компанию ID Quantique. Прямые инвестиции
23.07.2013 Российский квантовый центр рассказал, куда тратит миллионы из «Сколково»

45 научных статей (из них три в журналах Nature и Science), говорят представители центра. По словам Сергея Белоусова, занимающего пост главы попечительского совета РКЦ, в перспективе нескольких
25.11.2010 Сергей Белов назначен директором департамента по работе с государственными структурами «Ростелекома»

о работе с государственными структурами «Ростелекома». Он будет отвечать за круг задач, связанных с предоставлением телекоммуникационных услуг государственным ведомствам, предприятиям и организациям. Сергей Белов родился 12 июля 1954 г. В 1976 г. окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ при Совете Министров СССР им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «Прикладная математика», а в 1995 г. - И
18.02.2010 Глава Parallels - разработчикам: партнерство с гигантами рынка ПО - большой риск

порации используют информацию, полученную в процессе работы с вами». Например, Microsoft, по мнению Сергея Белоусова, постоянно следит за разными рынками, и как только где-то видит перспективу,

Публикаций - 254, упоминаний - 303

Белоусов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 141
Acronis - Акронис 489 109
Microsoft Corporation 25775 62
Broadcom - VMware 2610 25
SWsoft - Standard & Western Software 49 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Google LLC 12690 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 17
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 17
9594 17
Yandex - Яндекс 9216 16
Apple Inc 13156 16
VK - Mail.ru Group 3602 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
Cisco Systems 5372 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Nginx - Энджайникс 209 13
Intel Corporation 12811 13
Oracle Corporation 7074 13
Ростелеком 10948 12
Corel Corporation 341 11
Dell EMC 5180 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Red Hat 1378 10
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 10
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 10
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 10
Acumatica - Акуматика 23 10
Citrix Systems 868 9
NVision Group - Энвижн Груп 699 9
Ecwid - Эквид 35 9
Softline - Софтлайн 3743 9
HP Inc. 5883 9
ModernGigabyte 8 8
Rolsen Electronics 80 8
Jelastic 27 8
Рунити 114 8
X Corp - Twitter 2938 8
МегаФон 10742 7
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 6
Runa Capital 158 66
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
РВК - Российская венчурная компания 571 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Intel Capital 148 6
UFG Asset Management 11 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 5
Prostor Capital - Простор Капитал 29 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
eBay Inc 1640 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 5
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 4
Visa International 1993 3
Евросеть 1421 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 3
QWave - венчурный фонд 4 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Microsoft - LinkedIn 699 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Альфа-Групп 745 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 7 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Agile Russia 4 1
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Microsoft Windows 16882 52
Linux OS 11533 35
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 29
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 19
Parallels Desktop 93 19
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 17
Google Android 15244 15
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 14
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 32 13
Acronis True Image 97 11
Apple iOS 8583 11
Microsoft Azure 1526 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 10
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Apple macOS 2419 10
Parallels Automation 47 9
Parallels Access 26 8
Acronis Data Protection Platform - Acronis Active Protection - Acronis Ransomware Protection 22 8
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 7
Virtuozzo Containers 31 7
Microsoft Office 4170 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 6
Apple iPhone 6 4861 6
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 6
LinguaLeo 29 6
Acronis AnyData Engine 15 6
Parallels Open Platform 6 6
Parallels Client - Parallels 2X RDP 12 6
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Microsoft Office 365 1042 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Parallels Toolbox 29 5
Parallels Management 14 5
Apple iPad 4012 5
Зубарев Илья 27 27
Галицкий Александр 123 22
Чихачев Дмитрий 29 16
Никифоров Николай 1138 13
Путин Владимир 3454 12
Шмулевич Марк 90 11
Свердлов Денис 201 8
Боровиков Игорь 137 8
Steen Birger - Стен Биргер 72 8
Нуралиев Борис 298 7
Протасов Станислав 36 7
Рейман Леонид 1065 7
Курочкин Юрий 15 6
Лукин Михаил 16 6
Касперский Евгений 337 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Данилов Игорь 24 6
Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 6
Ryan Charles - Райан Чарльз 10 6
Касперская Наталья 319 6
Сушкевич Антон 67 5
Steiner Ezequiel - Штайнер Эзекиль 6 5
Ясиновская Юлия 16 5
Дрокова Мария 5 5
Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 5
Львовский Александр 6 4
Соколов Алексей 137 4
Волож Аркадий 268 4
Андреев Сергей 67 4
Якубов Тимур 19 4
Maritz Paul - Моритц Пол 36 4
Pulvermüller Patrick - Пульвермюллер Патрик 4 4
Pulvermueller Patrick - Пулвермюллер Патрик 4 4
Weiss Achim - Вайсс Ахим 4 4
Сычев Артем 79 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Оганесян Ашот 152 3
Королюк Алексей 87 3
Сысоев Игорь 41 3
Ершов Павел 37 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 168
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 61
Европа 24964 36
Сингапур - Республика 1953 31
Украина 7928 26
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 26
Германия - Федеративная Республика 13221 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Канада 5082 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Япония 13807 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Азия - Азиатский регион 5920 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Израиль 2856 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Швеция - Королевство 3782 8
Ближний Восток 3154 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
США - Калифорния 4829 6
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 6
Нидерланды 3746 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Норвегия - Королевство 1858 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 6
Болгария - Республика 799 5
Южная Корея - Республика 7052 5
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 48
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 37
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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