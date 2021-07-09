Белоусов Сергей

Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis ber Network и Acronis Cyber Platform. CNews находится в ожидании ответа от Acronis о причинах ухода Сергея Белоусова с поста гендиректора компании. В преддверии IPO? В ближайшее время компания

Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах Вместо биткоинов – тюремные нары Россияне Сергей Белоусов и Алексей Колбов могут сесть в тюрьму за биткоины. Государственное обвинение,

«Квантовые» инвестиции Сергея Белоусова дали плоды: Acronis внедряет квантовое шифрование в Дублине (Огайо).Комментарий«Квантовые вычисления требуют нового подхода к защите данных, — заявил Сергей Белоусов. — Мы в Acronis убеждены, что конфиденциальность является одной из важнейших

Фонд основателя Parallels инвестировал $5,6 млн в квантовую криптографию ый фонд QWave Capital, основателем которого является CEO Acronis и председатель правления Parallels Сергей Белоусов, инвестировал $5,6 млн в швейцарскую компанию ID Quantique. Прямые инвестиции

Российский квантовый центр рассказал, куда тратит миллионы из «Сколково» 45 научных статей (из них три в журналах Nature и Science), говорят представители центра. По словам Сергея Белоусова, занимающего пост главы попечительского совета РКЦ, в перспективе нескольких

Сергей Белов назначен директором департамента по работе с государственными структурами «Ростелекома» о работе с государственными структурами «Ростелекома». Он будет отвечать за круг задач, связанных с предоставлением телекоммуникационных услуг государственным ведомствам, предприятиям и организациям. Сергей Белов родился 12 июля 1954 г. В 1976 г. окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ при Совете Министров СССР им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «Прикладная математика», а в 1995 г. - И