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Acronis Cyber Cloud Acronis Data Cloud Acronis Cyber Infrastructure Acronis Software-Defined Infrastructure Acronis Cyber Platform Acronis Cyber Protect

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 4
28.04.2021 Андрей Крючков -

Российский малый и средний бизнес продолжает экономить на резервном копировании

 1
12.04.2021 Исследование Acronis: увеличение количества ИБ-решений не гарантирует улучшение защиты 2
17.03.2021 Acronis купил собственного дистрибутора 1
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 1
22.10.2020 Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace 2
21.10.2020 Acronis создаст собственную сеть из 111 ЦОД по всему миру 3
20.08.2020 Acronis выпустила обновленное решение True Image 2021 для персональной киберзащиты данных 1
15.07.2020 Acronis приобрела DeviceLock 3
15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями 2
29.05.2020 Acronis заключил официальное партнерство в области ИИ с ФК «Рома» 1
09.04.2020 ПО «Acronis Инфраструктура» включено в Единый реестр российского ПО 1
11.12.2019 «Акронис-инфозащита» объединила виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одном решении 1
11.12.2019 Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями 2
12.11.2019 Acronis и Ingram Micro заключили стратегическое дистрибьюторское соглашение 1
12.09.2019 В Acronis назначен новый исполнительный заместитель председателя совета директоров 2
26.07.2019 Acronis выпустил новую версию решения Cyber Infrastructure 3
26.04.2019 Acronis откроет API и немного своих исходных кодов, чтобы удвоить выручку партнеров 1
25.04.2019 Acronis открывает разработчикам ранний доступ к Acronis Cyber Platform 6
11.09.2018 OCS предложит партнерам облачные сервисы Acronis 1
10.05.2018 Acronis представила итоги работы в 2017 году 1
22.01.2018 Acronis объявила о партнерстве с Plesk 1
17.01.2018 Представлен CloudLinux Backup для Imunify360 с технологией Acronis Backup Cloud 1
27.11.2017 Acronis интегрировала Data Cloud с системой Autotask Professional Services Automation 1
18.10.2017 Acronis представила платформу облачных сервисов Acronis Data Cloud 1
17.08.2016 Acronis обновила свое комплексное решение для защиты данных Acronis Backup Cloud 1
27.02.2014 Acronis анонсировал облачное решение для резервного копирования и восстановления данных 1

Публикаций - 30, упоминаний - 49

Acronis Cyber Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Acronis - Акронис 483 28
Microsoft Corporation 25657 8
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 325 6
Broadcom - VMware 2587 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 4
Google LLC 12573 3
Autotask 3 3
ConnectWise 4 3
Citrix Systems 863 3
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 78 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 303 2
Acronis Bulgaria - T-Soft 5 2
GroupLogic 8 2
Dell EMC 5162 2
IBM - International Business Machines Corp 9666 2
5nine Software 11 2
Cloudjumper 3 1
Cohesity 8 1
CloudLinux 22 1
Kaseya 34 1
Acumatica - Акуматика 23 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 188 1
Cyberlynx 1 1
SAP SE 5564 1
Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15459 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Veeam Software 343 1
Dell Technologies - Dell Computer 2190 1
Intel Corporation 12752 1
InfoWatch - Инфовотч 1157 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
9444 1
Oracle Corporation 7043 1
1С-ИЖТИСИ 44 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 930 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 335 1
VK - Mail.ru Group 3583 1
Directum - Директум 1238 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 537 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Sahara Force India - Сахара Форс Индия 2 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Enel Group 40 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Северсталь ПАО - Severstal 614 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 149 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 2
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 37 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6547 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 14
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 707 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14080 11
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 818 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 9
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1527 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 8
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4954 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7015 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3123 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 5
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 706 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5031 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8060 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10082 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3197 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2551 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 4
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 618 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 773 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22664 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3273 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1635 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1083 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1404 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7445 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7548 2
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 10
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 7
Microsoft Windows 16754 7
Microsoft Azure 1511 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 6
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 5
Linux OS 11371 5
Microsoft Office 365 1033 5
Acronis True Image 97 5
Acronis Disaster Recovery 9 3
Acronis Files Cloud 4 3
Acronis ЦОД 3 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1770 3
DeviceLock DLP 82 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1823 3
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 2
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 2
Новые облачные технологии - МойОфис 947 2
Microsoft Office 4111 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 2
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 25 1
Acronis Backup Advanced 15 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1001 1
Microsoft Windows NT 889 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 61 1
Microsoft Azure Cloud 9 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 123 1
Acronis Backup Gateway 1 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 21 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2331 1
CloudLinux Network - CLN 1 1
Oakley Capital - WebPros - cPanel - панель управления веб-хостингом 19 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 50 1
Microsoft Azure Pack 16 1
Белоусов Сергей 253 13
Зубарев Илья 27 3
Шайхатаров Олег 8 3
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 3
Оганесян Ашот 148 3
Крючков Андрей 38 2
Шипицин Виталий 3 2
Pulvermüller Patrick - Пульвермюллер Патрик 4 2
Zanni John - Занни Джон 11 1
Бочерова Елена 45 1
Раевский Алексей 77 1
Малков Константин 3 1
Heneke Nils - Хенеке Нильс 1 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Селецкий Игорь 7 1
Магдануров Гайдар 23 1
Armor Karen - Армор Карен 1 1
Татаринов Кирилл 43 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Bergeron Rene - Бержерон Рене 1 1
Steiner Ezequiel - Штайнер Эзекиль 3 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Mulally Alan - Малалли Алан 14 1
Maritz Paul - Моритц Пол 36 1
Pulvermueller Patrick - Пулвермюллер Патрик 4 1
Bates Tony - Бейтс Тони 24 1
French Peter - Френч Питер 2 1
Williamson Arthur - Уильямсон Артур 1 1
Green Diane - Грин Дайан 7 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 222 1
Арсентьев Андрей 79 1
Ершов Павел 37 1
Салихов Евгений 8 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 7
Сингапур - Республика 1936 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2585 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 4
Япония 13739 4
Германия - Федеративная Республика 13124 4
Европа 24878 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 3
Канада 5050 3
Италия - Итальянская Республика 4488 3
Бутан - Королевство 35 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 2
Африка - Африканский регион 3624 2
Франция - Французская Республика 8119 2
США - Калифорния 4803 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 2
Новая Зеландия 736 2
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Великобритания - Сильверстоун 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 99 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 1
Израиль 2835 1
Ближний Восток 3129 1
Бразилия - Федеративная Республика 2496 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Болгария - Республика 797 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1637 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
США - Флорида 780 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5591 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6086 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 931 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6640 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1810 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3272 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1069 2
Информатика - computer science - informatique 1176 2
Спорт - Футбол 763 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2118 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 744 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1158 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1258 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 816 1
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Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3805 1
Английский язык 6984 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 369 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5952 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8743 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2142 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2547 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Virus Bulletin 33 2
Forbes - Форбс 974 2
Blocks & Files 14 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
Crunchbase 74 1
IDC - International Data Corporation 4966 4
AV-Test Institute 41 2
Gartner - Гартнер 3647 2
TechTarget 13 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Allied Market Research 22 1
Technavio 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8510 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1185 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 343 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 89 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 227 2
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Ланит - Онланта Tech 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 735 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
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