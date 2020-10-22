Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace

Acronis разработала интегрированное решение для сервис-провайдеров, которое призвано усилить защиту данных клиентов в Citrix Workspace вне зависимости от их физического местоположения.

Citrix стремится к созданию стабильного рабочего процесса, свободного от осложнений и отвлекающих факторов, что позволяет сотрудникам работать с максимальной отдачей. А такие решения, как Citrix Workspace, обеспечивающие безопасное, интеллектуальное и высокопроизводительное цифровое рабочее пространство, способствующее более высокой производительности труда и вовлеченности сотрудников, приобрели первостепенную важность, поскольку, согласно оценкам, две трети всех сотрудников в связи с пандемией COVID-19 перешли на удаленную работу.

Перед организациями стоит задача противодействия резкому росту числа изощренных кибератак, направленных на удаленных работников, чьи домашние системы и сети редко бывают столь же защищенными, как корпоративная среда. Проблема осложняется тем, что, согласно новым исследованиям, 47% удаленных работников во всем мире сообщают об отсутствии каких либо указаний со стороны их IT-отделов по безопасной работе в удаленном режиме. Все это делает их уязвимыми к атакам, которые не только снижают их производительность, но и подвергают риску ценные данные и системы компании.

«Для поддержания вовлеченности и продуктивности сотрудников, независимо от того, где они работают, крайне важно обеспечить стабильность и надежность их опыта, – сказал Пи Джей Хоф, исполнительный вице-президент и директор по продукции Citrix. Благодаря интеграции Acronis с Citrix, компании получают возможность обеспечить комплексную киберзащиту, которая гарантирует безопасность виртуальных приложений и пользователей настольных компьютеров, не мешая их работе, а также обеспечивает защиту активов и данных сейчас и в будущем».

Интеграция системы киберзащиты Acronis Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace, которая стала возможной благодаря API и SDK платформы Acronis Cyber Platform, добавляет расширенные возможности кибербезопасности, которые усиливают уже существующие меры конфиденциальности и безопасности Citrix. В результате для предотвращения прямых атак на приложение Citrix Workspace используется сертифицированное VB100 решение по борьбе с вредоносным ПО, обеспечивающее в режиме реального времени защиту конечных точек с использованием статических и поведенческих эвристический алгоритмов, антивирусных и технологий для защиты от программ-вымогателей и криптомайнеров на базе искусственного интеллекта.

Учитывая возросшую изощренность кибератак, любая точка доступа может подвергнуться воздействию вредоносного ПО, которое попытается изменить файлы или ввести вредоносный код в систему. Без надлежащей киберзащиты одна успешная атака на виртуальное рабочее место может поставить под удар целое предприятие. После того, как будет заражена первая рабочая станция, заражение может распространиться по корпоративной сети, шифруя данные на других компьютерах и приводя к вынужденному простою и убыткам.

Комплексная киберзащита объединяет инструменты защиты данных и продвинутой сетевой безопасности в одном решении, которое создает надежный барьер против современных киберугроз. Разработчики и независимые поставщики программного обеспечения могут совершенствовать свои решения, используя API и SDK платформы Acronis Cyber Platform.

Благодаря интеграции с Citrix, Acronis Cyber Protect обеспечивает комплексное и экономически эффективное решение, позволяющее сервис-провайдерам защищать среду виртуальных рабочих мест от прямых атак. Передовая технология защиты от вредоносных программ использует драйверы на уровне ядра для защиты файлов и записей реестра от модификации, предотвращая при этом инъекцию вредоносного кода.

Эта интеграция является первой из ряда запланированных компанией Acronis решений для поддержки Citrix. На начало 2021 года запланировано четыре дополнительных усовершенствования. Скоро сервис-провайдерам станут доступны следующие решения.

Безагентная защита от вредоносного ПО для виртуальных машин. Другие инструменты защиты от вредоносного ПО на основе агентов, представленные на рынке, требуют, чтобы их технология работала на каждой виртуальной машине в среде, что приводит к росту как сложности работы, так и потребления ресурсов. Acronis планирует интегрировать Acronis Cyber Protect непосредственно с виртуальными приложениями и стационарными решениями Citrix, что позволит снизить сложность и затраты при одновременной оптимизации потребления ресурсов.

Защита от вредоносного ПО для профилей пользователей: По мере увеличения частоты и эффективности атак с целью получения выкупа 50% компаний по всему миру сообщают о том, что они подвергаются кибератакам, по крайней мере, раз в неделю. Противодействие этим атакам требует надежного решения, аиспытания, проведенные независимыми лабораториями по кибербезопасности, такими как AV-Test и Virus Bulletin , показывают, что антивирусные программы Acronis Cyber Protect обнаруживают 100% новейших атак вредоносных программ с нулевым уровнем ложных срабатываний.

Безагентное резервное копирование для Citrix Hypervisor: Большинство инструментов резервного копирования запускают полноразмерный агент на каждой виртуальной машине, что увеличивает сложность системы в целом, а также потребление ресурсов на хосте виртуализации. Резервное копирование без использования агентов для виртуальных сред Citrix обеспечивает более эффективный способ создания резервных копий за счет снижения расхода оперативной памяти/процессорной мощности до 10 раз, что значительно сокращает время, затрачиваемое на управление несколькими агентами резервного копирования на одну виртуальную машину.

Непрерывная защита данных для профилей пользователей: В течение рабочего дня сотрудники могут вносить непреднамеренные изменения в свои данные, например, случайно удаляя важные файлы. Такая потеря данных влияет не только на производительность отдельного пользователя – от этого может пострадать все предприятие. Используя технологию непрерывной защиты данных, агент Acronis Cyber Protect отслеживает каждое изменение в пользовательских файлах и создает резервные копии. Интуитивно понятный интерфейс позволяет пользователю откатывать изменения файлов к последней точке сохранения, гарантируя сотрудникам и предприятиям высокую производительность труда.

«В наше время как никогда остро стоит вопрос о необходимости внедрения удобной для пользователя комплексной кибербезопасности в среде виртуальных рабочих мест, – отметил основатель и генеральный директор Acronis Сергей Белоусов. – Сотрудничество с такими партнерами, как Citrix, в разработке и внедрении интегрированных технологий является ключом к обеспечению выживания и процветания бизнеса в эпоху COVID-19 – и после нее».