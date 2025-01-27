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Индексная книга (каталог) CNews*
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Citrix Cloud Citrix Workspace Cloud Citrix Workspace Digital Workspace App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility

Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility


27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
25.09.2024 «Базис» подтвердил совместимость своей экосистемы с российской СУБД Postgres Pro 1
12.08.2024 Basis Workplace занял первое место в рейтинге VDI CNews 1
15.07.2024 ВТБ отказывается от продукта Citrix в пользу российского решения 1
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare 1
18.04.2024 «Лаборатория Касперского» представила новую версию операционной системы Kaspersky Thin Client 1
01.04.2024 Российский конкурент VMWare и Citrix заработал за год 3 миллиарда 1
13.02.2024 Разработчики «Контура» оптимизировали сервис видеосвязи для виртуальных рабочих мест 1
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 1
21.09.2022 «Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров 1
01.02.2022 Знаменитый разработчик Citrix продан за $16,5 млрд 1
04.10.2021 Nutanix и Citrix объявили о стратегическом партнерстве 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
02.03.2021 Citrix завершила сделку по приобретению Wrike 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1
12.11.2020 Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust 1
10.11.2020 Citrix расширила предложения по кибербезопасности цифровых рабочих мест 2
22.10.2020 Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace 1
29.07.2020 Citrix подвела итоги второго квартала 2020 года 2
15.07.2020 Citrix и Microsoft создадут цифровые рабочие места будущего 2
25.06.2020 Citrix Workspace позволит безопасно вернуть персонал в офисы 1
27.05.2020 Citrix и Check Point Software создадут межсетевой экран следующего поколения 1
12.05.2020 Citrix расширила предложения технологии Remote PC Access 1
13.04.2020 Цифровая трансформация вуза: учебные классы стали виртуальными 1
19.02.2020 Решение Citrix Workspace доступно в облаке Google 2
26.12.2019 Visionlabs, Corpsoft24 и Forte Bank запустили систему защиты от мошенничества Liveness 1
23.09.2019 Citrix интегрировала решения SD-WAN с продуктами Palo Alto Networks 1
22.05.2019 Citrix представила цифровое рабочее пространство для Google Cloud 1
30.08.2018 AMD представила видеокарту Radeon Pro V340 для виртуализации ЦОД 1
17.05.2018 Citrix выпускает новую цифровую рабочую среду Citrix Workspace 2
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 1
25.07.2017 В Citrix Workspace Service реализована поддержка платформы Google Cloud Platform 1
12.07.2017 Citrix объявила о смене руководства 1
24.05.2017 Citrix представила новые продукты и сервисы для рабочих процессов будущего 1
10.01.2017 Citrix представила новые разработки в области облачных технологий и защищенной мобильности 2
08.09.2015 Citrix предложила бесплатный облачный сервис для перехода с VMware Horizon View на Citrix XenApp и XenDesktop 2
02.09.2015 Citrix представила облачную платформу для управления и безопасной доставки приложений и данных в различных средах 2
22.06.2015 Citrix представила новые разработки в области доставки приложений и VDI 1
11.06.2015 Citrix представила новые технологии XenMobile для управления корпоративной мобильностью 2
28.03.2012 Citrix упрощает доставку приложений и рабочих мест из «облака» 1

Публикаций - 40, упоминаний - 49

Citrix Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Citrix Systems 812 32
Microsoft Corporation 24632 7
Broadcom - VMware 2361 6
Nutanix 99 4
Google LLC 11785 4
Intel Corporation 12199 3
ESG - Enterprise Strategy Group 239 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4878 3
Salesforce.com 427 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
Wrike 26 2
Ростелеком 9707 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 2
Базис Консалтинговая компания 23 2
Cisco Systems 5114 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Softline - Софтлайн 2817 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Synopsys - Синопсис 36 1
Acronis - Акронис 448 1
Комплит - Complete 94 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Fitbit 57 1
Poly - Plantronics 136 1
ServiceNow 88 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Мегаплан 76 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 15 1
Okta 18 1
Tibco Software 81 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
Check Point Software Technologies 760 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Фаберлик - Faberlic 93 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
CNBFL - City National Bank of Florida - Городской национальный банк Флориды 1 1
Vista Equity Partners 6 1
Eliott Associates - Eliott Investment Management 2 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1771 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3048 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11621 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15730 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 18
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1432 17
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6092 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12530 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29711 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24145 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25369 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 9
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2655 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13124 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13807 8
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 755 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27440 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10182 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6228 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20806 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3687 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14393 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 896 4
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 536 4
Microsoft Windows приложения 211 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 3
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5782 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 982 3
Microsoft Windows 15667 12
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 9
Linux OS 9957 8
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 98 8
Citrix XenDesktop 98 7
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 37 7
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 6
Basis - Базис.Workplace 39 6
Microsoft Azure 1409 5
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 5
Citrix NetScaler 63 5
Citrix XenMobile 21 4
Citrix ShareFile 10 4
Google Cloud Platform - GCP 308 4
Microsoft Office 365 941 4
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 57 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 4
Microsoft Teams - MS Teams 548 3
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 3
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 3
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 3
Broadcom - VMware vSphere 555 3
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 145 3
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 3
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 3
Google Android 14002 2
Apple iOS 7813 2
Citrix Receiver 22 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 30 2
Citrix Analytics 6 2
Citrix MCS - Citrix Machine Creation Services 2 2
Atlassian - Confluence 113 2
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 2
Kaspersky OS 124 2
Microsoft Windows 10 1761 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 2
Citrix Worx 10 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
HPE SimpliVity 29 2
Халяпин Сергей 82 5
Henshall David - Хеншелл Дэвид 9 5
Мартиросов Давид 57 4
Рензяев Константин 62 2
Филев Андрей 6 2
Bowker Mark - Баукер Марк 6 2
Hsu Calvin - Хсу Кэлвин 2 2
Cohn Jesse - Кон Джесси 3 2
Aras Chalan - Арас Чалан 2 2
Ханин Александр 49 1
Белоусов Сергей 242 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Иванов Сергей 388 1
Мельников Александр 86 1
Миронов Дмитрий 16 1
Астахов Дмитрий 1 1
Кабаков Ярослав 59 1
Чаплинская Светлана 8 1
Enslin Robert - Энслин Роберт 4 1
Carley Paul - Карли Пол 1 1
Самойлова Елена 10 1
Minahan Tim - Минахан Тим 4 1
Serna Fermin - Серна Фермин 2 1
Марова Юлия 10 1
Голованов Леонид 5 1
Солодарь Мария 2 1
Тутаев Михаил 47 1
Дмитриев Олег 6 1
Аргунов Дмитрий 6 1
Михайлова Марина 5 1
Гаджиев Георгий 3 1
Верещагин Владимир 6 1
Забава Артем 4 1
Богатова Галина 7 1
Ткачева Ирина 2 1
Иванов Григорий 4 1
Шкварина Анастасия 1 1
Махова Ольга 6 1
Calderoni Bob - Калдерони Боб 4 1
Calderoni Bob - Кальдерони Боб 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52127 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14193 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Ближний Восток 2944 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 2
США - Флорида 765 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
США - Калифорния 4627 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
США - Флорида - Форт-Лодердейл 9 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1017 1
Казахстан - Республика 5528 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 612 1
Россия - УФО - Свердловская область 1497 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13517 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14338 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5421 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5356 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16307 3
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29060 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 946 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 914 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8661 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8401 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4666 2
Образование в России 2200 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2807 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6974 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
Энергетика - Energy - Energetically 5088 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1876 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1232 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1367 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2295 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 790 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 1
Virus Bulletin 33 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336624, в очереди разбора - 772203.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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