Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility

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Российский конкурент VMWare и Citrix заработал за год 3 миллиарда 1

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Решение Citrix Workspace доступно в облаке Google 2

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AMD представила видеокарту Radeon Pro V340 для виртуализации ЦОД 1

Citrix выпускает новую цифровую рабочую среду Citrix Workspace 2

В Citrix Workspace Service реализована поддержка платформы Google Cloud Platform 1

Citrix объявила о смене руководства 1

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Citrix представила новые разработки в области облачных технологий и защищенной мобильности 2

Citrix предложила бесплатный облачный сервис для перехода с VMware Horizon View на Citrix XenApp и XenDesktop 2

Citrix представила облачную платформу для управления и безопасной доставки приложений и данных в различных средах 2

Citrix представила новые разработки в области доставки приложений и VDI 1