Citrix Cloud Citrix Workspace Cloud Citrix Workspace Digital Workspace App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility
Citrix Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Virus Bulletin 33 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
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