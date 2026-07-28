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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198448
ИКТ 15312
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Иванов Григорий

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Ученые «Сколтеха» показали переход между режимами сильной и слабой связи в поляритонном микрорезонаторе 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 2
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Иванов Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Neutronix - Нейтроникс 9 3
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 123 3
Microsoft Corporation 25758 2
Telegram Group 2927 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Ростелеком 10929 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 1
SAP SE 5597 1
Cisco Systems 5371 1
Amazon Inc - Amazon.com 3269 1
Yandex - Яндекс 9180 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3451 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15697 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 642 1
VK - Mail.ru Group 3599 1
Citrix Systems 868 1
Комплит - Complete 113 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1438 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 24 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
TrueConf - ТруКонф 451 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4942 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 300 1
Salesforce 497 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Poly - Plantronics 144 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 362 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 274 1
1С - Мегаплан 104 1
Сател 186 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
Google LLC 12666 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 22 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8815 1
МКБ - Московский кредитный банк 654 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 1
Северсталь ПАО - Severstal 628 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 1
ПСБ - Промсвязьбанк 959 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Ак Барс Банк 283 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5960 1
Судебная власть - Judicial power 2493 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13760 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3582 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2330 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18078 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34822 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64922 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10175 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9242 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9313 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24338 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22335 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7849 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6993 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33409 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12819 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7670 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1273 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1597 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5171 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7435 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17968 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12198 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8687 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26121 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2964 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13591 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25556 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2869 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3571 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1838 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4261 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8614 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13685 2
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 196 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 106 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1099 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 250 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16152 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22879 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2699 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6450 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 890 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2001 1
Microsoft Teams - MS Teams 669 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 2
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 247 1
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 8 1
Росатом HCM HR Tech 3 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
Информтехника ГК - МиниКом-PING - МиниКом-ПИНГ - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 35 1
МТС Exolve 150 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 157 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 19 1
Unlimited Production - eXpress.ms 40 1
X5 Group - X5 Rooms 2 1
Amazon Web Services - AWS Elastic Load Balancer 3 1
Linux OS 11510 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1284 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6246 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 339 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 772 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1357 1
Apple Face ID 256 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 197 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 59 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 274 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5247 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 44 1
Шкварина Анастасия 1 1
Махова Ольга 6 1
Винокурова Юлия 1 1
Подымов Петр 1 1
Пасошников Андрей 1 1
Волкова Ирина 6 1
Горбачев Иван 15 1
Абраменко Тимофей 22 1
Гордеев Михаил 8 1
Пенетова Татьяна 17 1
Нурутдинов Султан 20 1
Кабанов Владимир 178 1
Попов Сергей 166 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Овчаренко Юрий 41 1
Халяпин Сергей 96 1
Колескин Тимур 13 1
Романов Роман 51 1
Суворов Александр 21 1
Яресько Александр 19 1
Леонтович Алексей 33 1
Лямин Алексей 14 1
Ясаков Михаил 7 1
Кабаков Ярослав 66 1
Меркулов Сергей 48 1
Самойлова Елена 10 1
Иодковский Станислав 104 1
Самойлов Роман 15 1
Врацкий Андрей 175 1
Силкина Елена 15 1
Солодарь Мария 2 1
Лапунов Алексей 1 1
Шикинов Александр 28 1
Тутаев Михаил 57 1
Алябьева Надежда 6 1
Михайлова Марина 8 1
Верещагин Владимир 7 1
Забава Артем 4 1
Богатова Галина 7 1
Ткачева Ирина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165728 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 2
Уран - планета Солнечной системы 549 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54690 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3459 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 533 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 466 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12285 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57541 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53331 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33655 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3467 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11639 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6579 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10309 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1662 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3569 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2745 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 445 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5098 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18103 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8935 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7482 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6543 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7401 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6730 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1720 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1121 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1482 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2706 1
Аудит - аудиторский услуги 1260 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11284 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8475 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 94 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1395 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2389 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 175 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4504 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3953 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1161 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7782 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8052 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1473 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2383 1
Gartner - Гартнер 3656 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 454 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 182 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 632 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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