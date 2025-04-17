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X5 Group X5 Rooms

X5 Group - X5 Rooms

 

Татьяна Пенетова, Менеджер направления Направление управления стратегическими проектами, X5 Group "Миграция на отечественное решение — практический кейс",  конференция CNews Унифицированные коммуникации 2024 26.06.2024 Москва


17.04.2025 На российском рынке UC практически не осталось западных решений 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 2
Сател 143 2
Cisco Systems 5143 1
Ростелеком 9862 1
Microsoft Corporation 24781 1
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Telegram Group 2132 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1077 1
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