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X5 Group X5 Rooms
Татьяна Пенетова, Менеджер направления Направление управления стратегическими проектами, X5 Group "Миграция на отечественное решение — практический кейс", конференция CNews Унифицированные коммуникации 2024 26.06.2024 Москва
|17.04.2025
|На российском рынке UC практически не осталось западных решений 1
|24.07.2024
|Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Сергей 137 1
|Романов Роман 38 1
|Суворов Александр 19 1
|Яресько Александр 14 1
|Лямин Алексей 13 1
|Иодковский Станислав 89 1
|Кучеров Кирилл 25 1
|Чижиков Михаил 21 1
|Шикинов Александр 27 1
|Журба Никита 10 1
|Иванов Григорий 4 1
|Шапиро Яков 13 1
|Чепрак Артем 20 1
|Горбачев Иван 5 1
|Абраменко Тимофей 9 1
|Гордеев Михаил 7 1
|Пенетова Татьяна 11 1
|Нурутдинов Султан 10 1
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