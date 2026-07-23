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МТС Линк Чаты ИИ-ассистент

МТС Линк Чаты — это корпоративный мессенджер для всей компании. С его помощью можно переписываться с коллегами, делиться файлами, проводить онлайн-звонки и совещания, а также создавать каналы для отделов, проектов и задач. Чаты — часть экосистемы МТС Линк, куда также входят сервисы для проведения онлайн-встреч и вебинаров, создания курсов и совместной работы в онлайн-досках.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.07.2026 ИИ-ассистент «МТС Линк» составит список задач по итогам встречи 1
14.05.2026 Старейшая библиотека Забайкалья организует международные онлайн-коммуникации с помощью «МТС Линк» 1
23.04.2026 Дневная аудитория мессенджера от «МТС Линк» за год выросла в 3,7 раз 1
30.03.2026 ИИ-ассистенты МТС помогут жителям Алтая учиться и создавать изображения 1
30.03.2026 ИИ-ассистенты МТС помогут новосибирцам учиться и создавать изображения 1
27.03.2026 ИИ-ассистенты без ограничения по количеству генераций стали доступны молодежи Коми 1
27.03.2026 Ямальцы смогут использовать ИИ-ассистентов для учебы и создания изображений 1
27.03.2026 Тюменцы смогут использовать ИИ-ассистентов для учебы и создания изображений 1
27.03.2026 МТС добавила ИИ-ассистентов для учебы и создания изображений в тариф «Риил» 1
27.03.2026 ИИ-ассистент МТС поможет молодежи Татарстана в учебе и создании изображений 1
03.03.2026 Бизнесу предложили мгновенную миграцию из Telegram в российский мессенджер 1
06.02.2026 ИИ-ассистент поможет татарстанской молодежи в поддержке ментального здоровья 1
10.12.2025 «Атомстройкомплекс» сократил количество рабочих встреч за счет перехода на «МТС Линк» 1
01.12.2025 НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко сформировал единую систему коммуникаций с помощью «МТС Линк» 1
14.11.2025 «МТС Линк» внедрил ИИ-помощника в онлайн-доски 1
12.09.2025 Летом 2025 г. тюменцы стали чаще использовать искусственный интеллект во время онлайн-встреч 1
22.07.2025 «МТС Линк» запустил звонки из встречи для мгновенного подключения коллег 1
04.07.2025 В «Чатах» от «МТС Линк» появились чат-боты для рабочих уведомлений 3
23.06.2025 Кировчане весной 2025 г. вдвое чаще пользовались ИИ-инструментами 1
17.06.2025 Весной россияне втрое чаще использовали ИИ-инструменты 1
17.04.2025 На российском рынке UC практически не осталось западных решений 1
25.03.2025 «МТС Линк» запускает серверную версию UC-приложения 1
17.01.2025 Петербуржцы проводили онлайн-совещания даже во время новогодних каникул 1
17.01.2025 Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству, проведенных вебинаров в период новогодних каникул 1
14.01.2025 Аналитика «МТС Линк»: все больше россиян проводят онлайн-встречи в праздники 1
25.12.2024 Число клиентов «МТС Линк» в 2024 году выросло на 65% 1
25.12.2024 Число клиентов «МТС Линк» за год выросло на 65% 1
04.12.2024 Корпоративный мессенджер «Чаты» от «МТС Линк» вошел в реестр отечественного ПО 2
05.11.2024 Цифровой двойник офиса: в «Чатах» от «МТС Линк» появились «Команды» 2
13.09.2024 «МТС Линк» обеспечил курганский Завод стальной дроби комплексным решением для бизнес-коммуникаций 2
13.09.2024 Нейросеть поможет новосибирцам выделить главное в потоке рабочих сообщений 1
13.09.2024 ИИ-помощник проконспектирует онлайн-встречи пермяков на «МТС Линк», найдет главное и напомнит об итогах 1
12.09.2024 МТС обеспечила курганский «Завод стальной дроби» российским решением для онлайн-коммуникации 2
11.09.2024 ИИ-помощник «МТС Линк» проконспектирует онлайн-встречи татарстанцев и выделит главное 1
10.09.2024 На платформе «МТС Линк» появился «второй пилот» на базе ИИ 1
05.09.2024 Андрей Лучицкий: Любая альтернатива Slack в России и в мире не будет его точной копией 3
15.08.2024 «МТС Линк Чаты» появились на Linux и «в коробке» 3
26.06.2024 «МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций 1
26.06.2024 «МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций 1
15.05.2024 «МТС Линк» представил ИИ-функции на конференции «МТС Платформа 2024» 1

Публикаций - 47, упоминаний - 61

МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15686 45
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 630 38
Telegram Group 2922 4
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 122 3
Microsoft Corporation 25748 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3039 2
HubSpot 13 1
Протей НТЦ - Протей Ай-Ти - Инжиниринг 8 1
Verbosity - Дефайнед 7 1
Plentystars - ПрофЛига 3 1
Ростелеком 10920 1
Cisco Systems 5366 1
Amazon Inc - Amazon.com 3266 1
Oracle Corporation 7069 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4936 1
IXcellerate - Икселерейт 151 1
McKinsey & Company Int 292 1
Salesforce 496 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 222 1
Сател 185 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 117 1
Yeastar Information Technology - Yeastar Digital Technology 15 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 186 1
Multifactor - Мультифактор 131 1
Завод стальной дроби 4 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 313 2
Эксмо-АСТ - издательство 79 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Четыре Лапы 18 2
Arlift - Арлифт 20 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1512 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1201 1
Атомстройкомплекс 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13746 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3062 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4941 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9296 36
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6975 36
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7661 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9237 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 26
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2690 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 16
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 371 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12154 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 11
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1267 9
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2752 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4803 8
Оповещение и уведомление - Notification 5883 8
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 273 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25509 7
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1061 7
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1198 7
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1011 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34763 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 6
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 799 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 6
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1618 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3130 5
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 360 5
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 135 5
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах 286 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 78 4
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 73 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24313 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6249 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6436 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18063 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8230 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12187 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8684 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36029 3
МТС Линк - Доски 28 14
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 38 14
Microsoft Teams - MS Teams 668 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1681 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 248 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1283 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 2
X5 Group - X5 Rooms 2 1
Протей Юником - IP-АТС UC-платформа 7 1
МТС Линк - Формы 3 1
Ростелеком - РТКоннект 1 1
Ростелеком - РТКонтакт 1 1
Google Android 15212 1
Apple iOS 8562 1
Linux OS 11501 1
Apple macOS 2411 1
Microsoft Windows 16860 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1582 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1009 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 338 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5689 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 315 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 764 1
Microsoft Office 365 1040 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 1
НКТ - Р7-Офис 542 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 203 1
1С:Медицина 53 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2397 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 293 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 247 1
Adobe Connect 25 1
Yeastar Cloud PBX 2 1
НКТ - Р7-Команда 27 1
НКТ - Р7-Диск 7 1
НКТ - Р7-Органайзер 7 1
Лучицкий Андрей 16 11
Крюков Дмитрий 41 4
Потехин Павел 16 3
Бочков Андрей 3 2
Тарасенко Сергей 21 2
Михайлова Анастасия 59 2
Пичелатова Екатерина 8 2
Кабанов Марат 90 2
Пашукевич Олег 17 1
Пенетова Татьяна 17 1
Важенина Татьяна 28 1
Дроздов Владимир 37 1
Бойко Денис 49 1
Хлиманенко Роман 5 1
Прокопович Владислав 15 1
Бурсиан Андрей 2 1
Гальдешин Дмитрий 1 1
Сергеева Полина 1 1
Сивцова Елена 1 1
Головин Дмитрий 49 1
Лапшин Алексей 24 1
Романов Роман 51 1
Попов Александр 55 1
Ефремов Александр 24 1
Самуйлов Александр 17 1
Карпенко Владимир 26 1
Щеглов Петр 85 1
Пахомов Александр 136 1
Спинул Артем 10 1
Басеян Тигран 12 1
Серебряков Виктор 56 1
Шикинов Александр 28 1
Нефедов Юрий 17 1
Нечипорук Алексей 20 1
Рытиков Александр 5 1
Артеменко Ольга 10 1
Койло Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3435 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19480 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8536 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14798 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2266 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 2
Россия - СФО - Новосибирск 4860 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3566 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2043 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2283 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1074 2
Россия - УФО - Тюменская область 1361 2
Россия - ЦФО - Орловская область 369 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1542 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 789 2
Беларусь - Белоруссия 6276 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 790 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4470 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 833 1
Россия - ПФО - Самарская область 1566 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2354 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1786 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1087 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 777 1
Россия - ПФО - Пензенская область 636 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1348 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1049 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 715 1
Россия - УФО - Курганская область 642 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 743 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 950 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11603 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 11
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 681 7
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7388 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5684 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1393 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5880 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10290 3
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 286 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15979 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11672 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8797 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11273 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8468 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1817 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7770 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2420 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5750 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7006 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6148 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 391 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2670 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6072 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Blacklist - Чёрный список 709 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6641 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2175 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6154 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1117 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1847 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 130 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3150 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 238 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1467 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 55 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 182 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина 5 1
День молодёжи - 27 июня 1078 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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