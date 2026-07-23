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МТС Линк Чаты ИИ-ассистент
МТС Линк Чаты — это корпоративный мессенджер для всей компании. С его помощью можно переписываться с коллегами, делиться файлами, проводить онлайн-звонки и совещания, а также создавать каналы для отделов, проектов и задач. Чаты — часть экосистемы МТС Линк, куда также входят сервисы для проведения онлайн-встреч и вебинаров, создания курсов и совместной работы в онлайн-досках.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:
|Лучицкий Андрей 16 11
|Крюков Дмитрий 41 4
|Потехин Павел 16 3
|Бочков Андрей 3 2
|Тарасенко Сергей 21 2
|Михайлова Анастасия 59 2
|Пичелатова Екатерина 8 2
|Кабанов Марат 90 2
|Пашукевич Олег 17 1
|Пенетова Татьяна 17 1
|Важенина Татьяна 28 1
|Дроздов Владимир 37 1
|Бойко Денис 49 1
|Хлиманенко Роман 5 1
|Прокопович Владислав 15 1
|Бурсиан Андрей 2 1
|Гальдешин Дмитрий 1 1
|Сергеева Полина 1 1
|Сивцова Елена 1 1
|Головин Дмитрий 49 1
|Лапшин Алексей 24 1
|Романов Роман 51 1
|Попов Александр 55 1
|Ефремов Александр 24 1
|Самуйлов Александр 17 1
|Карпенко Владимир 26 1
|Щеглов Петр 85 1
|Пахомов Александр 136 1
|Спинул Артем 10 1
|Басеян Тигран 12 1
|Серебряков Виктор 56 1
|Шикинов Александр 28 1
|Нефедов Юрий 17 1
|Нечипорук Алексей 20 1
|Рытиков Александр 5 1
|Артеменко Ольга 10 1
|Койло Александр 5 1
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