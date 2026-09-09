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Лямин Алексей

СОБЫТИЯ


09.09.2026 eXpress и СУБД Tantor Postgres подтвердили технологическую совместимость решений 1
02.12.2025 CommuniGate Pro и eXpress подтвердили совместимость решений 1
Рынок HR Tech 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
27.03.2024 Алексей Лямин, Василий Корнейчук -

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

 1
13.11.2023 eXpress корректно работает под управлением ОС Astra Linux 1
08.08.2022 «Айтеко» и SimpleOne заключили договор о сотрудничестве 1
08.06.2021 «Айтеко» и Visiology заключили соглашение о партнерстве 1
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации 1
16.01.2017 «Проектная Практика» и «Ай-Теко» объединят опыт в области автоматизации проектной деятельности 1
18.04.2012 Microsoft выпустила финальную версию решения для управления ИТ-инфраструктурой System Center 2012 1
25.05.2010 «Ай-Теко» выводит на рынок новое коробочное решение на базе SharePoint Server 2010: cSpace Portal 2
02.02.2010 «Ай-Теко» оптимизировала работу с документами в торговой сети «Мир» 1
24.12.2009 «Ай-Теко» построила корпоративный портал для «Нижнекамскнефтехима» 1
15.12.2009 Windows 7 для бизнеса: как рассчитать эффективность ОС? 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Лямин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1143 9
Microsoft Corporation 25828 6
Telegram Group 2971 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 304 1
Movavi - Мовавика 36 1
Т1 Сервионика - Айтеко ЦКТ - Айтеко Центр когнитивных технологий 3 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 61 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 94 1
Проектная практика 53 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 279 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 81 1
Neutronix - Нейтроникс 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 317 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 1
Microsoft Russia - Технологический центр Майкрософт 6 1
Ростелеком 11008 1
Broadcom - VMware 2621 1
SAP SE 5613 1
Cisco Systems 5376 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15981 1
Softline - Софтлайн 3773 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1764 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3136 1
Крок - Croc 1969 1
Комплит - Complete 115 1
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1451 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Visiology - Визиолоджи 97 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5019 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 224 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 366 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 291 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
Т1 Сервионика - Айтеко АРБИТЕК 3 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 625 2
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
ПСБ - Промсвязьбанк 969 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5768 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3448 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36504 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54389 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9497 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26597 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14051 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26105 5
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1289 4
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 265 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23239 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18255 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35449 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28456 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7774 3
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7926 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7282 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33724 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13477 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1579 2
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 360 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3166 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9629 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1167 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26470 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2062 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6756 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12359 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1281 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10261 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9374 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5206 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9602 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2736 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24586 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2191 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2751 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4374 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2127 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 220 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 2
Норникель - Суперника 12 2
Linux OS 11607 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 441 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 480 1
Visiology - ИАС BI-платформа 45 1
Microsoft Office 2010 157 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
НТР - Новые телеком-решения 38 1
Т1 Сервионика - Айтеко Remote Advisor 1 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 64 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Цифровой алфавит - Digital Alphabet 7 1
Microsoft Ribbon - тип интерфейса в GUI-приложениях 23 1
Microsoft Windows DVD Maker 2 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 131 1
Microsoft Assessment and Planning Toolkit - MAP 15 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 81 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 252 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 64 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 371 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 328 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 496 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 354 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
Информтехника ГК - МиниКом-PING - МиниКом-ПИНГ - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 35 1
МТС Exolve 154 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 413 1
Amazon OpenSearch 44 1
Microsoft Windows Aero 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 221 1
X5 Group - X5 Rooms 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 274 1
Microsoft USMT - Microsoft User State Migration Tool 7 1
Корнейчук Василий 7 2
Попов Сергей 168 2
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Жакашев Илья 7 1
Хает Илья 4 1
Ермакова Наталья 8 1
Иодковский Станислав 104 1
Голубев Михаил 11 1
Тихонов Вячеслав 6 1
Кучеров Кирилл 27 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Чижиков Михаил 21 1
Каменева Жамиля 11 1
Серебряков Виктор 56 1
Шикинов Александр 28 1
Хлуденев Александр 10 1
Журба Никита 10 1
Иванов Григорий 5 1
Шапиро Яков 14 1
Миронова Инна 9 1
Худякова Наталья 7 1
Романцов Роман 6 1
Березников Сергей 2 1
Леонтьев Дмитрий 3 1
Мартынов Эдуард 1 1
Синьков Кирилл 73 1
Воробьев Евгений 4 1
Трубицын Юрий 2 1
Белоусова Елена 1 1
Чепкова Евгения 5 1
Чепрак Артем 21 1
Горбачев Иван 16 1
Абраменко Тимофей 25 1
Лымарь Алексей 4 1
Гордеев Михаил 8 1
Пенетова Татьяна 17 1
Нурутдинов Султан 23 1
Калагин Илья 13 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Вахмянин Иван 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 167408 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5508 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47841 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3482 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58127 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7891 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16213 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53811 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34044 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11421 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8530 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11846 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12384 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5817 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27491 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 746 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3605 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1549 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3152 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1083 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
HRM - HR брендинг 140 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6751 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4058 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7497 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6827 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2847 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1257 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3513 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4449 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6831 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3893 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5820 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3145 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4011 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9135 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1386 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 421 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6202 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8646 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
Forrester Research 835 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 187 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2197 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470905, в очереди разбора - 724559.
Создано именных указателей - 200892.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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