Индексная книга (каталог) CNews*
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Лямин Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 16
Лямин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Корнейчук Василий 7 2
|Попов Сергей 168 2
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Жакашев Илья 7 1
|Хает Илья 4 1
|Ермакова Наталья 8 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Голубев Михаил 11 1
|Тихонов Вячеслав 6 1
|Кучеров Кирилл 27 1
|Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
|Чижиков Михаил 21 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Серебряков Виктор 56 1
|Шикинов Александр 28 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Журба Никита 10 1
|Иванов Григорий 5 1
|Шапиро Яков 14 1
|Миронова Инна 9 1
|Худякова Наталья 7 1
|Романцов Роман 6 1
|Березников Сергей 2 1
|Леонтьев Дмитрий 3 1
|Мартынов Эдуард 1 1
|Синьков Кирилл 73 1
|Воробьев Евгений 4 1
|Трубицын Юрий 2 1
|Белоусова Елена 1 1
|Чепкова Евгения 5 1
|Чепрак Артем 21 1
|Горбачев Иван 16 1
|Абраменко Тимофей 25 1
|Лымарь Алексей 4 1
|Гордеев Михаил 8 1
|Пенетова Татьяна 17 1
|Нурутдинов Султан 23 1
|Калагин Илья 13 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Вахмянин Иван 35 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167408 11
|Солнце - звезда Солнечной системы 5508 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47841 1
|Европа Восточная 3140 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3482 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8646 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
|Forrester Research 835 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470905, в очереди разбора - 724559.
Создано именных указателей - 200892.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470905, в очереди разбора - 724559.
Создано именных указателей - 200892.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.