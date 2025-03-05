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Ермакова Наталья


05.03.2025 Cистема управления печатью Print-X доступна в Linux-версии 1
04.03.2024 Отечественная система управления печатью «Принт-Икс» доступна в Linux-версии 1
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации 1
07.02.2019 «Сервионика» вывела на рынок систему управления офисной печатью «Принт-икс» 1
18.05.2015 «Сервионика» развивает аутсорсинг офисной печати: партнерство с Ricoh и Konica-Minolta 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ермакова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1016 4
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
Теко НПК 430 1
Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 17 1
Айтеко - Витте Консалтинг 27 1
Айтеко АРБИТЕК 3 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
Konica Minolta 406 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
Айтеко ЦКТ - Айтеко Центр когнитивных технологий 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12622 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5921 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3328 2
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 281 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3926 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1331 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13331 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7120 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1506 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 203 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 316 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5680 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10187 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 431 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1191 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2162 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1452 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2202 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6310 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6771 1
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BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 372 1
Т1 Сервионика - Принт-икс 3 2
Linux OS 10047 1
Айтеко - Print-X - система управления корпоративной печатью 1 1
НТР - Новые телеком-решения 26 1
Айтеко Remote Advisor 1 1
Айтеко - iTeco SmartCS - Smart Corporate Search 4 1
Айтеко - iTeco SmartSel 6 1
Айтеко - Витте Консалтинг - Цифровой алфавит - Digital Alphabet 6 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Тихонов Вячеслав 6 1
Голубев Михаил 11 1
Хает Илья 4 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Лямин Алексей 13 1
Заславский Алексей 13 1
Калагин Илья 13 1
Попов Сергей 136 1
Каменева Жамиля 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 2
Китай - Тайвань 4004 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1579 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3229 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5448 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
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