Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование

Киберстрахование – это комбинированный продукт, включающий в себя кроме страховых рисков еще и сервисную составляющую. Это и консьерж сервиса для страхователя в случае наступления страхового случая, и организация дополнительных услуг с привлечением партнеров – специалистов в области PR, риск-инжиниринга, консультантов по GDPR (общий регламент по защите данных), психологов, юристов, форензик (Digital Forensic Analys – специалист по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества).

Продуктовую линейку страховой защиты от киберрисков необходимо выстраивать в кооперации с производителями средств информационной безопасности. Это позволит сформировать комплексные решения, включающие защиту от киберугроз, страхование остаточных рисков и сервисы профессионального реагирования на инцидент.

В тоже время, сегмент киберстрахования требует законодательного и отраслевого регулирования – в противном случае компании будут перекладывать риски на страховщика, не уделяя внимания собственной информационной безопасности.

"Импортозамещение в ИБ: проблемы и решения" Алия Рахматуллина, Менеджер практики кибербезопасности и непрерывности бизнеса, Технологии доверия на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва