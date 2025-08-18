Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование

Разделы

Киберстрахование – это комбинированный продукт, включающий в себя кроме страховых рисков еще и сервисную составляющую. Это и консьерж сервиса для страхователя в случае наступления страхового случая, и организация дополнительных услуг с привлечением партнеров – специалистов в области PR, риск-инжиниринга, консультантов по GDPR (общий регламент по защите данных), психологов, юристов, форензик (Digital Forensic Analys – специалист по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества).

Продуктовую линейку страховой защиты от киберрисков необходимо выстраивать в кооперации с производителями средств информационной безопасности. Это позволит сформировать комплексные решения, включающие защиту от киберугроз, страхование остаточных рисков и сервисы профессионального реагирования на инцидент.

В тоже время, сегмент киберстрахования требует законодательного и отраслевого регулирования – в противном случае компании будут перекладывать риски на страховщика, не уделяя внимания собственной информационной безопасности.

 

 

Промышленность станет кибериммунной

омышленные предприятия постепенно выбиваются в лидеры цифровой трансформации. Однако уровень полезного использования данных в них до сих пор не превышает 10-15%. Причина — сложности с их обработкой и киберриски при подключении оборудования к облачным сервисам. Можно ли сделать информационную систему защищенной от киберугроз раз и навсегда? Об этом в интервью CNews рассказали Григорий Сизов,
18.08.2025 «Согаз» отмечает рост спроса на киберстрахование со стороны промышленных предприятий и банков

«Согаз» отмечает двукратный рост запросов на страхование киберрисков в последние три недели. Больше всего запросов поступает от компаний и
29.07.2025 «СТС Медиа» снижает цифровые риски с помощью Cicada8 ETM

чаще становится мишенью киберпреступников из-за того, что такая атака помогает им достичь широкого общественного резонанса. Поэтому очень важно применять решения, которые помогают комплексно снижать киберриски и обеспечивать защиту цифровых активов», — сказал Сергей Колесников, директор продуктового портфеля и сервисов компании Cicada8.
29.05.2025 «Газпромбанк Лизинг» снизил риски информационной безопасности с помощью решения IDM CAE

сфере информационной безопасности. Сергей Ударцев, заместитель генерального директора по безопасности «Газпромбанк Лизинг», отметил: «Для нашей компании было важно найти решение, позволяющее снизить риски информационной безопасности, связанные с доступом к критичным информационным активам компании. IDM CAE смог полностью удовлетворить наши требования. Проект развивается в соответствии с на
19.05.2025 Бизнес стал почти на 60% чаще проводить торги на киберстрахование

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали рост спроса на страхование от кибератак. По подсчетам специалистов, за последний год спрос на киберстрахование вырос на 59,8%. Большинство торгов на киберстрахование проводят крупные корпорации — в 73% случаев, и представители малого и среднего бизнеса — в 27%. Об этом CNews сооб
29.01.2024 Бизнес в России скупает страховки от кибератак. Объем премий вырос на 80% за год

» со ссылкой на данные Промсвязьбанка (ПСБ). По данным «Зетта Страхования», число новых запросов на страхование киберрисков за год увеличилось в 1,5–2 раза. «Мы наблюдаем рост спроса на стра
11.08.2022 Исследование: примерно треть компаний уверена, что киберстраховка поможет восстановиться после ИБ-инцидента

Только 6% российских компаний сегодня страхует киберриски и 21% планирует воспользоваться услугой, которая стала набирать популярность тольк
25.01.2022 Руслан Косарим, ГК Angara: Периферийные вычисления и IIoT формируют новые риски информационной безопасности

жет меняться в направлении кастомизированных приложений IoT, включая смещение в сторону периферийных вычислений (edge computing). Разумеется, периферийные вычисления и применение IIoT формируют новые риски информационной безопасности и требуют внедрения актуальных подходов для их снижения. CNews: Операторы активно развивают облачные сервисы. Как это меняет подходы к кибербезопасности? Русла
27.12.2021 Accenture совместно с Generali и Vodafone Business предложит киберстрахование

необходимых услуг по восстановлению при необходимости. Сервис станет доступен первым клиентам в Европе с 2022 г. Услуга будет локализована в зависимости от требований рынков и преференций клиентов. «Киберриски различаются в зависимости от отрасли и региона. Наш подход состоит в том, чтобы объединить технологии и навыки, а также помочь клиентам в конкретных отраслях стать устойчивее к угроз
12.07.2021 «Сбербанк страхование»: спрос малого и микробизнеса на страхование киберрисков вырос за год в 3,5 раза

имодействия с клиентами. На фоне связанного с этим роста киберпреступлений увеличивается и спрос на страхование киберрисков. По нашим оценкам, этот тренд в ближайшие годы сохранится, а в будуще
07.12.2017 Россиян заставят страховаться от хакеров, но не так, как в Европе и в США

омпетенций по данному направлению, созданным на базе Сбербанка. «Страхование информационных рисков (страхование киберрисков, киберстрахование) является неизвестным и непонятным для большинства

21.04.2015 FleishmanHillard запускает глобальную практику «Информационная безопасность и киберриски»

Коммуникационная сеть FleishmanHillard объявила об открытии новой глобальной практики «Информационная безопасность и киберриски», которая предоставит клиентам комплексные услуги в

16.02.2015 ИБ-риски застраховали на $2,5 млрд

чила оценку, демонстрирующую рост внимания бизнес-сообщества к киберугрозам. По данным компании, на страхование киберрисков в 2014 г. в мире было потрачено примерно $2,5 млрд. Согласно результа
23.05.2013 Усложнение ИТ-инфраструктуры: риски ИБ растут

равление. Организации осознают эту угрозу. Когда "Лаборатория Касперского" проанализировала мнения и опыт более 3,3 тыс. старших ИТ-специалистов, собранные в 22 странах в рамках глобального опроса об ИТ-рисках за 2012 г., для нее не стал сюрпризом тот факт, что киберугрозы рассматриваются как второй по значимости бизнес-риск после экономической нестабильности. Самые серьезные бизнес-риски И
03.04.2009 IBS поможет банкам снизить риски невозврата кредитов

Именно поэтому мы оперативно разработали и выводим на рынок решение, которое позволит банкам консолидировать и анализировать информацию о заемщиках. С его помощью возможно оценить и, соответственно, снизить риски невозврата кредитов, оперативно принимать решения в работе с заемщиками. Наше решение обеспечивает поддержку необходимых мероприятий для соблюдения требований надзорных органов»,

30.01.2008 Исследование Symantec развеяло мифы об ИТ-рисках

еспроводных и мобильных устройств, без которого в современном деловом мире не обойтись. Миф третий: ИТ-риски можно уменьшить при помощи одной лишь технологии Хотя технология играет важную роль

15.06.2007 Новая служба Symantec - Foundation IT Risk Assessment: защищенный бизнес

лексной программы управления ИТ-рисками. Служба определяет, классифицирует и приоритизирует текущие ИТ-риски, позволяя инвестировать средства в проекты, которые оптимизируют ИТ-риски, ра

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 801 75
Microsoft Corporation 25239 67
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 60
Oracle Corporation 6869 53
8998 39
Telegram Group 2577 37
SAP SE 5433 36
IBM - International Business Machines Corp 9551 32
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1147 28
Cisco Systems 5223 26
Softline - Софтлайн 3267 26
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1507 26
HP Inc. 5762 25
Ростелеком 10313 23
InfoWatch - Инфовотч 1089 22
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 22
Broadcom - VMware 2493 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 20
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 18
Крок - Croc 1815 18
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 17
МегаФон 9913 16
Информзащита 855 16
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 16
Fortinet 405 15
Check Point Software Technologies 800 14
Google LLC 12261 14
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 469 14
Dell EMC 5093 13
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 12
ESET - ESET Software 1147 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 12
Red Hat 1345 11
Yandex - Яндекс 8444 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2494 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 11
Корус Консалтинг ГК 1341 11
Huawei 4222 10
Код Безопасности 703 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8183 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2999 16
Альфа-Банк 1870 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 9
ГПБ - Газпромбанк 1175 8
Почта России ПАО 2248 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 7
Лента - Сеть розничной торговли 2272 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 7
НСПК - Национальная система платежных карт 901 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 7
РЖД - Российские железные дороги 2003 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 535 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 6
EY - Эрнст энд Янг 80 5
Газпром нефть 670 5
Абсолют Банк 240 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 5
ПСБ - Промсвязьбанк 902 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1651 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 5
ВТБ - Почта Банк 503 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 652 4
РВК - Российская венчурная компания 556 4
АльфаСтрахование СГ 354 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4907 56
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12853 35
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4794 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 20
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2926 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 10
Федеральное казначейство России 1879 10
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3460 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 7
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2733 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 5
Судебная власть - Judicial power 2413 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 4
OWASP - Open Web Application Security Project 118 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Единая Россия - Политическая партия 316 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 2
ЕАПО - Евразийская патентная организация 11 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
Velocity Network Foundation 1 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
Linux Foundation 189 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73338 453
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 426
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 236
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34062 206
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23066 199
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 154
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 150
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 147
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 145
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 144
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 113
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8743 112
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11479 109
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5925 104
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 101
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18209 99
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7034 93
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26118 90
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 87
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 82
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2718 81
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2344 80
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 80
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 75
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 75
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11580 72
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12360 65
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14914 64
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 64
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5932 64
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1762 63
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 61
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 61
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 60
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 59
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 59
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 58
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3512 56
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5274 56
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 111
Google Android 14688 48
Linux OS 10913 36
Microsoft Windows 16333 36
Apple iOS 8245 27
Microsoft Office 3955 20
Oracle Java - язык программирования 3331 19
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 18
Microsoft Azure 1460 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 16
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 15
Apple iPhone 6 4862 15
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 276 15
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 116 14
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 934 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7370 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 11
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2355 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 11
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 10
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 10
Microsoft Dynamics 1186 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 8
Новые облачные технологии - МойОфис 892 8
Broadcom - VMware vSphere 595 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5131 7
Microsoft Office 365 981 7
Intel x86 - архитектура процессора 1984 7
Docker - Платформа распределённых приложений 437 7
Егоров Евгений 33 17
Путин Владимир 3352 13
Гончаров Станислав 29 12
Синицына Мария 15 10
Шадаев Максут 1148 10
Касперская Наталья 303 8
Ляпунов Игорь 130 6
Кирьянова Александра 156 6
Натрусов Артем 312 5
Смирнов Алексей 253 5
Рахметов Руслан 60 5
Сотин Денис 216 5
Урусов Виктор 149 5
Сачков Илья 125 5
Слободин Виталий 21 4
Прянишников Николай 311 4
Самодаев Николай 8 4
Чаркин Евгений 314 4
Плешков Алексей 67 4
Лукацкий Алексей 131 4
Мишустин Михаил 736 4
Меденцев Константин 100 4
Путин Сергей 72 4
Кузнецов Станислав 155 4
Арлазаров Владимир 271 4
Янкин Андрей 46 4
Нестеров Алексей 170 4
Соловьев Алексей 93 4
Коротнев Константин 34 4
Галкин Николай 121 4
Шерстобитов Сергей 57 4
Воронин Павел 179 4
Осокин Андрей 10 4
Фахрутдинов Валентин 6 4
Букашкин Антон 5 4
Калякин Павел 76 3
Татаренко Игорь 21 3
Шовковая Евгения 4 3
Аникин Дмитрий 65 3
Подольский Евгений 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 157016 550
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45744 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 60
Европа 24641 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18589 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 27
Германия - Федеративная Республика 12940 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8119 20
Украина 7796 17
Беларусь - Белоруссия 6032 15
Азия - Азиатский регион 5750 14
Франция - Французская Республика 7980 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 12
Казахстан - Республика 5798 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 11
Япония 13551 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 10
Индия - Bharat 5700 10
Европа Восточная 3121 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3358 10
Ближний Восток 3032 9
Россия - СФО - Новосибирск 4656 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3263 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3203 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 8
Африка - Африканский регион 3571 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 8
Земля - планета Солнечной системы 10660 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1816 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3183 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2955 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1692 6
Канада 4985 5
Бразилия - Федеративная Республика 2451 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 5
Италия - Итальянская Республика 4430 5
Южная Корея - Республика 6861 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1310 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 298
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 194
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15142 100
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 88
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17424 86
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 82
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 79
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 70
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 69
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31963 67
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10328 67
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3135 61
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8250 60
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20413 57
Аудит - аудиторский услуги 3115 56
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 56
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 55
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 46
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 45
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 41
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3709 37
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8548 37
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 35
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 35
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 32
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 31
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 31
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 31
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 30
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8388 28
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2189 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 28
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1717 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 27
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2315 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 24
Энергетика - Energy - Energetically 5532 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4249 24
Открытые системы ИД 176 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2158 6
Forbes - Форбс 912 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1073 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 4
TAdviser - Центр выбора технологий 425 3
The Economist 48 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Известия ИД 706 2
N+1 - Издание 181 2
BleepingComputer - Издание 413 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 2
Tech Insider 4 1
CIO Insight 5 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
ComputerWorld 144 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
Wired - Издание 270 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6019 1
IDG - International Data Group 116 1
Госрасходы - портал 70 1
Securelist 26 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Американский вестник радиологии 1 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Мобильные системы 117 1
Silicon 490 1
InfoWorld 55 1
CNews TV 747 1
Intelligent Enterprise 27 1
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Ведомости 1239 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Парламентская газета 28 1
Российская газета 275 1
The Register - The Register Hardware 1698 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Bloomberg 1418 1
NYT - The New York Times 1086 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 35
Gartner - Гартнер 3610 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 25
IDC - International Data Corporation 4943 21
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 8
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 8
Forrester Research 828 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 6
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 6
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 5
Juniper Research 551 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 3
CNews Инновация года - награда 133 3
BCG - Boston Consulting Group 111 2
Harris Interactive 81 2
Cybersecurity Ventures 10 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 130 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
ARC Advisory Group 20 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
A2:Research 11 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
Российский рынок ERP 20 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Constella Intelligence 2 1
Security Compute Rating 5 1
Comparitech 5 1
Google Threat Analysis Group 16 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Check Point Security Report 4 1
Dell'Oro Group 66 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Gartner Impacts of Artificial Intelligence on Financial Management Applications 1 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 986 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 10
РАН - Российская академия наук 2014 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 668 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 1
Pearson VUE 55 1
УралНИИАС - Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства 1 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 11 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 6 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 28 1
University of Technology Malaysia - Технологический университет Малайзии 5 1
Dell EMC Education Services 2 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
Минздрав РФ - ЛРЦ - Лечебно-реабилитационный центр НМИЦ ФГАУ Минздрава России 1 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 13 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 9
CNews AWARDS - награда 549 7
CNews FORUM Кейсы 280 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 3
День молодёжи - 27 июня 1000 2
Масленица - Масленая неделя 20 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
Международный женский день - 8 марта 372 2
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
IT Elements 12 1
Huawei Network Conference (HNC) 4 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
Softline Big Cloud Road Show 1 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
CNews Баттл 74 1
Oracle OpenWorld 65 1
VMworld 29 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
Be Inspired Awards 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
IT&Security Forum 10 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Embedded World 10 1
