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Отечественная система управления печатью «Принт-Икс» доступна в Linux-версии

Компания «Айтеко» сообщила о том, что отечественная система управления печатью «Принт-Икс» доступна в Linux-версии.

Версия продукта «Принт-Икс» на базе платформы Linux будет востребована предприятиями с высокими требованиями к информационной безопасности инфраструктуры, в том числе предприятиями финансового и нефтегазового сектора, государственными организациями, а также компаниям, переходящим на операционную систему Linux, и предприятиям со специфическими потребностями к системе управления печатью, которым необходимо дорабатывать продукт под свои потребности, отмечают в «Айтеко».

Система управления печатью «Принт-Икс» – это программно-аппаратный комплекс, внедряемый в инфраструктуру печати предприятия с целью сокращения затрат на печать, повышения уровня доступности сервиса печати, повышения безопасности и конфиденциальности печати. «Принт-Икс» объединяет технический мониторинг печатных устройств и полную функциональность системы управления печатью, решает все вопросы безопасности и бесперебойности сервиса печати компаний, а также отвечает требованиям импортозамещения.

Команда разработки Linux-версии системы «Принт-Икс» завершила стадию тестирования и передала продукт партнерам для проведения тестов и демонстрации заказчикам.

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«Принт-Икс существует на рынке с 2019 г., в этом году мы создали Linux-версию, которая предназначена к установке на операционную систему Linux, сертифицированную ФСТЭК. Linux-версия – долгожданный продукт на рынке систем управления печатью. Сейчас многие компании переводят свою ИТ-инфраструктуру на Linux, и серверные решения вынуждены подстраиваться под требования рынка», – отметила Наталья Ермакова, операционный директор «ПринтИкс» (ГК «Айтеко»).

В ближайших планах команды разработки – получение сертификата ФСТЭК для Linux-версии «Принт-Икс», разработка программных терминалов для аппаратного обеспечения производства российской компании «Катюша» и тайваньской Avision.

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