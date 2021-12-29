Айтеко iTeco Ай-Теко
Компания «Айтеко» – российская ИТ-компания. Работает на ИТ-рынке с 1997 года, реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
Айтеко упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щепилов Евгений 36 35
|Путин Владимир 2542 21
|Гришанова Ирина 26 21
|Никифоров Николай 1161 20
|Шакиров Шамиль 20 19
|Попов Сергей 86 16
|Кацоев Алексей 17 16
|Ремизов Алексей 15 15
|Луковников Михаил 19 14
|Елагин Вячеслав 14 14
|Заславский Алексей 13 13
|Парфенов Константин 14 13
|Зубков Павел 12 12
|Калагин Илья 12 11
|Мегрелишвили Георгий 19 11
|Сивидов Алексей 39 11
|Ахмеров Тимур 85 10
|Бобровников Борис 99 9
|Чиндяскин Дмитрий 9 9
|Черевков Алексей 11 9
|Медведев Дмитрий 1604 9
|Телевинов Сергей 10 8
|Щетинин Владимир 15 8
|Лямин Алексей 8 8
|Тиунов Андрей 8 8
|Львов Владимир 13 7
|Газизов Камиль 65 7
|Дергилёв Никита 42 7
|Свердлов Денис 170 7
|Калинин Денис 70 7
|Кочаров Армен 23 7
|Мельникова Алиса 31 7
|Макаров Валентин 173 6
|Никулин Игорь 24 6
|Греф Герман 345 6
|Корнеев Сергей 81 6
|Кузьмин Олег 15 6
|Исанин Антон 9365 6
|Самарин Вячеслав 8 6
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 6
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