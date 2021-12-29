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Айтеко iTeco Ай-Теко

Айтеко - iTeco - Ай-Теко

Компания «Айтеко»  – российская ИТ-компания. Работает на ИТ-рынке с 1997 года, реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. ​

 

29.12.2021 ГК «Айтеко» запустила новый корпоративный сайт
22.11.2021 «Айтеко» развернула систему управления печатью на «Томскнефтехиме»
01.11.2021 В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL
03.09.2021 «Ай-теко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности
05.07.2021 «Почту России» поймали на «неосновательном обогащении» в 200 миллионов за счет ИТ-компаний
08.06.2021 «Айтеко» и Visiology заключили соглашение о партнерстве
03.06.2021 «Айтеко» построила дата-центр для «Гознака»
28.05.2021 «АйТеко» стала первым в России системным интегратором, чьи сотрудники получили сертификаты Huawei HCIE Data Center
24.05.2021 В структуре ГК «АйТеко» создана компания «РАССЭ-Инновации»
24.05.2021 Копилку «АйТеко» пополнил уникальный сертификат CWNE
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux
26.03.2021 Чек-лист миграции в ЦОД: лучшие практики «ТрастИнфо» и «АйТеко»
22.03.2021 Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы
19.02.2021 100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко»
09.02.2021 «Айтеко» разработала решение для интеллектуального поиска по видеоархивам
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения
Когда покупка новой СХД может оказаться выгоднее обновления старой
23.12.2020 Сергей Гавренков, «АйТеко» -

На рынке складывается доминирование сервисных моделей бизнеса
02.12.2020 В ГК «Айтеко» назначен глава направления комплексных инфраструктурных и инжиниринговых проектов
25.11.2020 «Айтеко» разработала решение для защиты от фальсификаций при биометрической идентификации по изображению лица
26.10.2020 «Айтеко» разработала типовое телекоммуникационное решение для «Леруа Мерлен»
21.10.2020 «Айтеко» представила умную колонку с голосовым помощником
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги
20.08.2020 ГК «АйТеко» опубликовала обзор систем SGRC
03.08.2020 Сергей Попов, «АйТеко»: Рынок ищет возможность стабилизации за счет ИТ
25.05.2020 «Айтеко» представила решение AR Support для удаленного ремонта и обслуживания оборудования
19.05.2020 «Айтеко» подготовила комплекс ИТ-решений для стабилизации компаний в новых рыночных условиях
15.04.2020 «Айтеко» и Simple Group построили отказоустойчивую ЛВС на базе решений Huawei
06.04.2020 Фонд «Сколково» и ИЦ Ай-Теко поддержат промышленные ИТ-стартапы
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия
26.03.2020 «Айтеко» предлагает комплекс цифровых решений для удаленной работы
25.02.2020 «Айтеко» предложит клиентам RPA-решения Kryon
18.12.2019 «Айтеко» представила биометрическую систему с распознаванием лица
26.11.2019 «Ай-теко» внедрит защищенный мессенджер Express в комплексных проектах
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации
30.09.2019 «Айтеко» разработала чат-бот на базе искусственного интеллекта
22.08.2019 Компания «АйТеко» запустила сервис, упрощающий подачу документов в Росреестр на регистрацию прав собственности на недвижимость
04.07.2019 Интеллектуальная система «Айтеко» Smartsel включена в Единый реестр отечественного ПО
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко»

Публикаций - 915, упоминаний - 1392

Айтеко упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1616 187
Т1 Сервионика - Servionica 165 136
Microsoft Corporation 22497 127
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 101
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 90
HP Inc. 5313 81
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 79
Oracle Corporation 6035 79
IBM - International Business Machines Corp 8941 76
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 71
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 71
Softline - Софтлайн 1870 69
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 85 65
SAP SE 4595 65
6072 54
Intel Corporation 11262 51
Cisco Systems 4720 43
HP - Hewlett-Packard 3567 40
АйТи 1179 39
NVision Group - Энвижн Груп 660 39
Восход ФГБУ НИИ 529 37
Астерос - Asteros 624 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 35
VMware 2025 35
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 33
Открытые технологии 600 32
Компьюлинк ГК - Compulink 388 32
Корус Консалтинг ГК 1014 27
BI Partner - БиАй Партнер 36 26
ITG - INLINE Technologies Group 150 25
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 260 23
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 23
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 22
Dell EMC 4736 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 21
Huawei 3222 20
Программный продукт ГК 3960 20
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 19
NetApp - Network Appliance 613 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 88
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 32
Почта России ПАО 1853 30
РЖД - Российские железные дороги 1458 16
Газпром ПАО 1008 12
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 12
Роснефть НК 434 12
Открытие ФК 2713 12
ВТБ - ВТБ24 658 11
ГПБ - Газпромбанк 842 11
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 11
Альфа-Банк 1476 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 9
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 9
ВТБ - ТрансКредитБанк 97 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 8
Ак Барс Банк 212 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 7
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 7
МДМ Банк 246 6
Visa International 1809 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 6
X5 Group 709 6
Северсталь ПАО - Severstal 308 6
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
Газпром нефть 439 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 6
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Мосэнерго ПАО 112 5
Транснефть 232 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 5
Аэрофлот - Aeroflot 648 5
НСПК - Национальная система платежных карт 401 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 5
Русагро Группа Компаний 182 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 139
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 83
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 35
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 25
Президент Российской Федерации 3770 25
Федеральное казначейство России 1345 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 15
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 15
Счётная палата РФ 628 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 13
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 12
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 11
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 8
World Bank Group - Всемирный банк 278 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
4CIO 16 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 16
Беларусь - Белоруссия 3525 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 15
Африка - Африканский регион 2928 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 12
Азия - Азиатский регион 3803 10
Ближний Восток 2549 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 9
Индия - Республика 4263 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 9
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 856 9
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 8
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 8
Европа Западная 1329 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 8
Франция - Французская Республика 5665 7
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 7
Земля - планета Солнечной системы 7427 7
Россия - Сибирь 1579 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 331
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 156
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 120
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 92
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 64
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 39
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 33
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 27
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 24
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 20
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 20
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 18
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 18
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 12
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 8
Информационное общество - Государственная программа 1238 7
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 5
Экономический эффект 694 5
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 5
Образование в России 460 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 11
TAdviser - Центр выбора технологий 243 10
Открытые системы ИД 160 10
Прайм - Агентство экономической информации 694 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
Forbes - Форбс 591 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
Мобильные системы 94 3
ComputerWorld 139 3
ComNews - Медиа-бизнес 89 3
РОИ - Российская общественная инициатива 73 3
Business Insider 192 2
N+1 - Издание 121 2
Российская газета 228 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Компьютерра 38 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
CNews TV 524 1
РИА Новости 766 1
CNews Северо-Запад 24 1
Ведомости 375 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
The Economist 43 1
ТАСС Телеком 34 1
91Mobiles 590 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 89
IDC - International Data Corporation 4671 64
Gartner - Гартнер 3301 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 12
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 9
CNews SaaS рейтинг 22 6
Forrester Research 810 5
CNews Рынок ИТ-услуг 34 4
IDC Russia - IDC Россия 161 3
CNews IaaS рейтинг 12 3
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 3
Интерфакс-100 15 2
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 2
Harris Interactive 83 2
Juniper Research 468 2
Fortune Global 500 280 2
ABI Research 230 1
500 Startups 4742 1
IMS Research 31 1
IHS Infonetics Research 90 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Moody's Investors Service 135 1
In-Stat 81 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
IDC Russia Cloud Services Market 9 1
CNews Мишень 47 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 1
Markets&Markets Research 97 1
comScore 354 1
Global Market Insights 8 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
CNews Fast рейтинг 37 1
Frost & Sullivan 199 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
Technavio 24 1
ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 6
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 6
РАН - Российская академия наук 1397 6
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 5
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 48 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
РЭШ - Российская электронная школа 19 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 21 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 2 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 4
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 3
CNews FORUM Кейсы 53 3
CNews AWARDS - награда 347 2
itSMF - IT Service Management Forum 28 2
Oracle TechForum 25 2
Worldskills - Ворлдскиллс 92 2
Violin Forum 3 2
Intel Developer Forum - IDF 250 2
ISE - Integrated Systems Europe 39 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
Венчурная ярмарка 21 1
Web Summit 3 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 29 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
IBM Systems Forum 4 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
NetApp Insight - конференция 7 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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