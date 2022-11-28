«Ростелеком-ЦОД» и «Айтеко» стали партнерами

«Ростелеком-ЦОД» заключила партнерское соглашение с ИТ-компанией «Айтеко». В рамках соглашения специалисты «Айтеко» будут осуществлять пресейл, продажу и обслуживание ITSM-платформы ESMP.

Сотрудничество позволит расширить портфель программных продуктов компании «Айтеко», а также значительно увеличить пул потенциальных заказчиков и географию продаж нового продукта на рынке ИТ – ESMP.

Внедрение ITSM-платформы ESMP позволяет автоматизировать работу всех внутренних служб от ИТ до HR и финансов, эффективно управляя процессами. При этом платформа ESMP обладает рядом преимуществ: качественно новым уровнем удобства для пользователей внутренних сервисов, возможностью оперативного получения аналитической информации о текущей ситуации в реальном времени, возможностью интеграции с широким спектром внешних программных продуктов других вендоров, а также интеллектуальным сервисом с функциональным чат-ботом.

«Специалисты «Айтеко» осуществляют полный цикл внедрения, развития, поддержки процесса управления ИТ-сервисами заказчиков в рамках методологии ITSM. В результате внедрения сокращается количество обращений пользователей, повышается скорость решения по обращениям и, как следствие, улучшается качество предоставляемого сервиса. Внедрение в наших заказчиках ITSM-платформы корпоративного уровня ESMP позволит успешно автоматизировать работу сервисных подразделений, опираясь на российские технологии», – сказала Евгения Чепкова, заместитель директора департамента системных программных решений «Айтеко».

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«Сегодня крупные компании вынуждены в срочном порядке искать отечественные решения для перехода с платформ, которые ранее предоставлялись западными компаниями. Наша собственная разработка ESMP позволяет совершить плавный и эволюционный переход, так как она соответствует всем требованиям импортозамещения и может быть интегрирована с самыми крупными промышленными решениями и бесшовно вписана в существующий ИТ-ландшафт. Кроме того, сама платформа позволяет создать полноценную систему управления сервисами и автоматизации любых сервисных подразделений, – отметил директор по качеству сервисов блока информационных технологий «Ростелекома» Арсен Благов. – Мы продолжаем ежедневную работу над нашим продуктом, а сотрудничество с ведущей ИТ-компанией «Айтеко» позволит реализовать наши планы по его широкому распространению на рынке информационных технологий».