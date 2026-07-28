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Ростелеком РТК-ЦОД Ростелеком Центры обработки данных Ростелеком-ЦОД

Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД

Ростелеком-ЦОД (РТК-ЦОД) представляет собой дочернюю компанию ПАО "Ростелеком", государственной телекоммуникационной группы, где РФ владеет 35,91% акций. Компания специализируется на предоставлении услуг центров обработки данных и облачных решений.

В структуре компании действует несколько направлений работы. Основным является предоставление услуг Colocation - размещение серверного оборудования клиентов в дата-центрах компании. К концу 2024 года портфель компании насчитывает 27,033 тыс. стойко-мест. Важно отметить, что компания входит в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем, что подтверждает соответствие строгим требованиям безопасности.

Техническая база компании включает:

В технологическом аспекте компания использует:

Компания развивает автоматизацию процессов:

  • Заказ профессиональных сервисов через личный кабинет
  • Многоуровневую ролевую модель управления доступами
  • Систему управления арендой стоек

Среди реализованных проектов стоит отметить:

  • Размещение ИТ-инфраструктуры "Цифра.ФТ" (федеральная территория "Сириус")
  • Внедрение платформы "Р7-Офис" в составе публичного облака
  • Автоматизацию B2B- и B2G-продаж через Elma365 CRM+CX

В 2023 году компания прошла процесс ребрендинга, направленный на подготовку к выходу на IPO и формирование новой операционной модели.

Конкурирующие компании на рынке центров обработки данных:

Обзор «Ростелеком-ЦОД» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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28.07.2026 РТК-ЦОД стал ИТ-партнером онлайн-кинотеатра Start в части инфраструктуры

рмы онлайн-кинотеатра Start. Резервирование инженерных систем и скоростные каналы связи обеспечили круглосуточную доступность и бесперебойную работу видеосервиса. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. Перед Start стояла задача масштабировать инфраструктуру в сертифицированном ЦОД и усилить ее отказоустойчивость. При выборе поставщика компания учитывала уровень доступности вычислител
23.07.2026 РТК-ЦОД запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty

истрированные на платформе специалисты, прошедшие верификацию. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. В периметр программы войдут публично доступные ИТ-сервисы РТК-ЦОД. Клиентская
23.07.2026 «РТК-ЦОД» запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty

«РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, запускает программу багбаунти на платформе Stand
21.07.2026 РТК-ЦОД запустил облачный мониторинг качества каналов связи для 20 тысяч объектов заказчиков «Ростелекома»

лекомом» государственным заказчикам. Решение охватывает порядка 20 тыс. объектов, расположенных во всех регионах России. Система мониторинга построена на базе платформы Smart Control, разработанной в РТК-ЦОД. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. Платформа контроля качества телекоммуникационных услуг Smart Control развернута в облаке РТК-ЦОД, а на объектах связи заказч
15.07.2026 РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS

tandard). Успешное прохождение сертификации подтверждает готовность платформы к размещению ИТ-систем организаций финансового сектора, ритейла и интернет-торговли. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – международный стандарт, устанавливающий требования к обеспечению безопасности данных держателей платежных карт при их передаче,
01.07.2026 РТК-ЦОД реализовал единую систему управления учетными записями и доступом в составе платформы Smart Control

остав был включен новый модуль «Smart Control. IAM», обеспечивающий работу механизмов аутентификации, авторизации, сессий и протоколов доступа как единой системы. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. «Smart Control. IAM» (Identity and Access Management) предназначен для управления жизненным циклом учетных записей и централизованного контроля доступа. Решение интегрируется с другим

22.06.2026 РТК-ЦОД получил право размещать в «Облаке КИИ» информационные системы организаций, подконтрольных Банку России

подтвердил соответствие инфраструктуры «Облака КИИ» стандарту ГОСТ 57580, регулирующему защиту информации при проведении банковских и финансовых операций. Успешное прохождение сертификации позволяет РТК-ЦОД использовать платформу «Облако КИИ» для размещения информационных систем организаций, чья деятельность регулируется Банком России. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. С
17.06.2026 РТК-ЦОД обеспечил отказоустойчивой ИТ-инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»

Т-компания разместила оборудование заказчика на площадке своего московского дата-центра, организовала защищенные каналы связи и перестроила резервное копирование. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» требовалось оперативно разместить в дата-центре провайдера собственную ИТ-инфраструктуру с гарантированно надежным взаимодействием всех систем и безли
17.06.2026 РТК-ЦОД обеспечил отказоустойчивой ИТ-инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России

тоСпецЦентр» требовалось оперативно разместить в дата-центре провайдера собственную ИТ-инфраструктуру с гарантированно надежным взаимодействием всех систем и безлимитным доступом в интернет. Инженеры РТК-ЦОД выполнили полный цикл работ по монтажу и подключению аппаратуры заказчика под ключ. Дополнительно специалисты провайдера настроили защищенное соединение между дата-центром РТК-ЦОД

16.06.2026 Платформа «Стрелка» от экосистемы «Лукоморье» объединила офисные пространства РТК-ЦОД в одной цифровой среде

ИТ-экосистема «Лукоморье» внедрила платформу «Стрелка» в РТК-ЦОД – ИТ-сервис-провайдере полного цикла. Решение позволило объединить офисы компании в одной цифровой среде и автоматизировать процессы навигации, бронирования рабочих мест и переговорных

10.06.2026 «РТК-ЦОД» запустила в «Облаке КИИ» сервис сертифицированного безопасного подключения «ГОСТ-VPN»

«РТК-ЦОД», российский ИТ-сервис-провайдер полного цикла, предоставил клиентам инструменты для защищенного подключения корпоративных ресурсов к облачной инфраструктуре с применением сертифицирова
05.06.2026 «РТК-ЦОД» строит Wi-Fi-инфраструктуру своих дата-центров на оборудовании Eltex

ИТ-сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД», входящий в группу компаний «Ростелеком», начал проект по обеспечению своих дата-центров защищенной беспроводной сетью на оборудовании компании Eltex. Об этом CNews сообщили представит
01.06.2026 РТК-ЦОД оснащает дата-центры высокоскоростным защищенным Wi-Fi от «Ростелекома» на российском оборудовании

ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД приступил к проекту по оснащению своих дата-центров высокоскоростной защищенной сетью
01.06.2026 РТК-ЦОД оснащает дата-центры защищенным Wi-Fi от «Ростелекома»

Как устроена сеть Оснащение ЦОДов сетями Wi-Fi позволит сотрудникам дата-центров и клиентам РТК-ЦОД решать рабочие задачи в режиме реального времени из любой точки на территории объекта
27.05.2026 РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Как это работает Новая услуга позволяет заказчикам реализовать гибридную ИТ-архитектуру с опорой на «Облако КИИ» — флагманский продукт РТК-ЦОД, предназначенный для работы с объектами критической инфраструктуры и реализованный на отечественном оборудовании и ПО. Unit-colocation предусматривает размещение клиентского оборудовани
21.05.2026 Нижегородское правительство и «РТК-ЦОД» подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры дата-центров в регионе

Правительство Нижегородской области и сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» объединят свои усилия для развития ИКТ-инфраструктуры региона. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директо
21.05.2026 Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Т-секторе (объединяет ИТ и связь. – прим.), а также организацию подготовки таких специалистов в ИТ-кампусе «НЕЙМАРК» и других учебных заведениях региона. Кроме того, в рамках подписанного соглашения «РТК-ЦОД» откроет опорный офис для своих специалистов, которые будут осуществлять технологическую поддержку государственных сервисов на территории Нижегородской области. «Дата-центр «РТК-ЦОД<
19.05.2026 «РТК-ЦОД» представил решение для обеспечения полной сохранности данных

ИТ-сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» объявил о выводе на рынок модульного программно-аппаратного решения для хранения данных «Ковчег». Продукт предназначен для организаций, которым нужна точка гарантированного восстановле
19.05.2026 РТК-ЦОД представил решение для обеспечения полной сохранности данных

Как утроен «Ковчег» «Ковчег» вобрал все накопленные РТК-ЦОД компетенции в проектировании дата-центров, развитии ИТ-решений и облачных сервисов, а также системной интеграции. Он представляет собой программно-аппаратное решение для хранения резерв
19.05.2026 РТК-ЦОД заполнил дата-центр в Нижнем Новгороде на 93%

Менее чем за год с момента открытия площадки в июне 2025 г. ИТ-сервис-провайдер РТК-ЦОД заполнил его на 93% — заказчики законтрактовали 1954 кВт из 2094 кВт подведенной мощности. В свободной продаже остаются 28 стойко-мест из 401. Об этом CNews сообщили представители РТ
06.05.2026 В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

Расширение сети дата-центров РТК-ЦОД, управляющая сетью центров обработки данных (ЦОД), вложила свыше 38 млрд руб. в расширение сети дата-центров, об этом CNews сообщили компании. Совокупный прирост сети за год составил ок
05.05.2026 РТК-ЦОД инвестировал более 38 миллиардов рублей в развитие собственной сети ЦОД

Региональный фокус РТК-ЦОД отчитался о завершении пятилетней инвестиционной программы: сеть дата-центров расширена, оборудование на действующих площадках обновлено. Основные вложения пришлись на регионы и инженер
05.05.2026 РТК-ЦОД инвестировал более 38 миллиардов рублей в развитие собственной сети ЦОД

ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД завершил пятилетнюю инвестиционную программу: расширил сеть дата-центров и обновил оборудование на действующих площадках. Основные вложения пошли на регионы и инженерную инфраструктуру.
27.04.2026 РТК-ЦОД ввел в эксплуатацию новый дата-центр в Екатеринбурге

Крупнейший кластер С запуском третьей очереди екатеринбургский кластер дата-центров РТК-ЦОД стал крупнейшим действующим кластером компании в восточной части страны. Общая площадь объекта составила 3100 кв. м, совокупная мощность достигла 6 МВт, а количество стойко-мест увеличи
27.04.2026 РТК-ЦОД ввел в эксплуатацию новый дата-центр в Екатеринбурге

РТК-ЦОД объявляет о вводе в эксплуатацию третьей очереди центра обработки данных в Екатеринбурге. Объем инвестиций в проект составил около 1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. С запуском третьей очереди екатеринбургский кластер дата-центров РТК-ЦОД стал крупнейшим действующим кластером компании в восточной части страны. Общая площадь объекта составила
22.04.2026 РТК-ЦОД обновил платформы «Базиса» для своего защищенного облака

Обновление ключевых компонентов облака Проведенные инженерами РТК-ЦОД работы включали установку сертифицированных обновлений для платформы управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix и средства защиты виртуальных сред Basis Virtual Security. В р
22.04.2026 РТК-ЦОД обновил решения экосистемы «Базис», формирующие инфраструктурный слой «Облака КИИ»

ния Basis Dynamix и Basis Virtual Security являются основой «Облака КИИ» — первого на российском рынке защищенного облака, построенного на отечественных решениях. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. Проведенные инженерами РТК-ЦОД работы включали установку сертифицированных обновлений для платформы управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix (до версии 4.3) и средс
14.04.2026 РТК-ЦОД вошел в число первых участников реестра ЦОД Минцифры России

ямой и резервный канал связи, а также системы физической и информационной безопасности — все это обеспечивает устойчивую работу информационных систем клиентов. «Медведково-2» — флагманский дата-центр РТК-ЦОД, введенный в эксплуатацию в мае 2024 года. Это один из крупнейших коммерческих ЦОД в России с вертикальной архитектурой, рассчитанный на 4 000 стоек. Объект обеспечивает высокий уровень
14.04.2026 РТК-ЦОД вошел в число первых участников реестра ЦОД Минцифры России

включены в реестр центров обработки данных (ЦОД) Минцифры России. Первым зарегистрированным объектом компании стал флагманский дата-центр «Медведково-2» в Москве. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. Включение дата-центра в реестр отраслевого регулятора стало возможным во многом благодаря наличию инфраструктуры высокого уровня надежности, которая отличает ЦОД от серверной комнаты и
02.04.2026 «Солар» помогает РТК-ЦОД выявлять потенциальные угрозы информационной безопасности

Группа компаний «Солар» и РТК-ЦОД, ИТ сервис-провайдер полного цикла, подвели итоги двухлетнего сотрудничества и предст
25.02.2026 ГК «РТК-ЦОД» возглавил Давид Мартиросов

Компания «РТК-ЦОД», оператор дата-центров, объявила о назначении с 25 февраля 2026 г. генеральным директором компании Давида Мартиросова. При этом он сохраняет посты старшего вице-президента по коммерчес
28.11.2025 «РТК-ЦОД» запустил новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре

аниям iKS-Consulting, в стране насчитывается более 50 тыс. значимых объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих более чем 5 тыс. организаций. Облачная инфраструктура для КИИ от «РТК-ЦОД» — первое на рынке импортозамещенное решение. Примененные в продукте технологии внесены в реестр Минпромторга, а программное обеспечение — в реестр Минцифры. Безопасность и соответствие
22.09.2025 «РТК-ЦОД» открыл новую площадку R&D лаборатории на базе нового московского дата-центра

Эксперты компании «РТК-ЦОД» (ГК «Ростелеком») построили новый испытательный программно-аппаратный комплекс на базе отечественного оборудования и ПО в дата-центре «Медведково». Об этом CNews сообщили представители
28.08.2025 Хоккейный клуб «Авангард» разместил ИТ-сервисы в «Публичном облаке» от «РТК-ЦОД»

Компания «РТК-ЦОД» (входит в группу компаний «Ростелеком») завершила проект по переносу цифровой инфраструктуры омского хоккейного клуба «Авангард» в «Публичное облако». Специалисты разместили ИТ-системы
04.07.2025 «РТК-ЦОД» запускает новую автоматизированную ИБ-услугу в «Публичном облаке»

«РТК-ЦОД» расширяет линейку сервисов «Публичного облака» новым продуктом «Защита сети на базе NGFW». Это облачное решение объединяет возможности межсетевого экрана нового поколения и интеллектуа
27.06.2025 «РТК-ЦОД» запустил третью очередь Центра обработки данных в Тверской области

«РТК-ЦОД» (кластер ЦОД и облачных сервисов «Ростелекома») ввел в эксплуатацию третью очередь Центра обработки данных (ЦОД) «Удомля», инвестиции в строительство которой составили 2 млрд руб. Об э
16.06.2025 «Ростелеком» и «РТК-ЦОД» перевели инфраструктуру Дальневосточного федерального университета в облако

«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «РТК-ЦОД» завершили миграцию информационных систем Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в «Публичное облако». В рамках стратегического проекта провайдер перевел в виртуальную инфрас
04.06.2025 «РТК-ЦОД» разрабатывает собственную платформу управления мультиоблачными средами

Компания «РТК-ЦОД» объявила о разработке собственной платформы для управления мультиоблачными средами. Решение позволит компаниям оптимизировать затраты и повысить эффективность бизнеса –– они смогут исп
03.06.2025 К Меморандуму о развитии поддержки средств интернет-адресации на государственном языке Российской Федерации присоединилась компания «РТК-ЦОД»

Координационный центр доменов .RU/.РФ и «РТК-ЦОД» подписали Меморандум о развитии поддержки средств интернет-адресации на государственном языке Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители «РТК-ЦОД». Сотрудничеств
02.06.2025 «РТК-ЦОД» запустил дата-центр в Нижнем Новгороде с опережением графика

«РТК-ЦОД» (кластер дата-центров и облачных сервисов «Ростелекома») ввел в эксплуатацию первый собственный центр обработки данных в Нижегородской области. Об этом CNews сообщили представители «Ро

Публикаций - 357, упоминаний - 404

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 227
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 58
Selectel - Селектел 544 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 37
IXcellerate - Икселерейт 153 32
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 29
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 27
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 26
DataPro - ДатаПро 99 24
3data - 3дата 104 23
Yandex - Яндекс 9216 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Крок - Croc 1964 20
Softline - Софтлайн 3743 19
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 19
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 18
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
МегаФон 10742 17
9594 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 17
Код Безопасности 812 16
Linx - Связь ВСД 163 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 15
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 14
Ramax - Рамакс 138 13
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 12
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
Basis - Базис - СП Облачная платформа 90 11
Huawei 4676 11
Broadcom - VMware 2610 10
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 10
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 44 9
SAP SE 5601 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 22
Почта России ПАО 2370 17
Русагро Группа Компаний 379 15
Газпром нефть 725 15
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 13
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 13
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 13
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 13
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Альфа-Банк 1979 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 5
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
En+ Group - Эн+ ГК 37 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Газпром ПАО 1493 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 3
АгроТерра 13 3
НаПоправку 8 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Gen-Z Consortium 11 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 300
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 222
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 207
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 142
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 120
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 107
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 96
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 83
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 82
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 76
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 73
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 72
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 62
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 51
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 49
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 45
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 44
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 39
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 36
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 35
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 33
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 30
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 29
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 29
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 28
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 26
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 25
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 25
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 25
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 23
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 22
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 70 37
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 17 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 14
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 18 13
Microsoft Azure 1526 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 11
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 10
Linux OS 11533 10
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 10
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
Google Cloud Platform - GCP 383 9
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 8
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 8
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 8
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 55 8
НКТ - Р7-Офис 543 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 7
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 7
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
FreePik 1841 7
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
1С:ERP Управление предприятием 841 6
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 5
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 37 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 5
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 5
Обухов Александр 77 44
Забродин Алексей 35 28
Каплунов Павел 46 27
Самойлов Юрий 75 27
Мартиросов Давид 123 24
Бочкарев Сергей 72 17
Гайсин Вадим 28 15
Трандин Сергей 128 14
Романов Денис 20 14
Семенов Михаил 41 14
Карелин Павел 22 13
Павлов Максим 22 13
Кулагин Антон 14 13
Демидов Дмитрий 36 13
Благов Арсен 61 13
Буленков Дмитрий 44 13
Чистяков Кирилл 15 13
Визильтер Юрий 24 13
Карпова Ирина 18 13
Тятюшев Максим 215 13
Цыганков Роман 62 13
Озеров Владимир 21 13
Чудинов Дмитрий 103 13
Золотов Владимир 30 13
Валин Максим 17 13
Соловьева Светлана 17 13
Колотев Дмитрий 30 13
Гончар Марьян 29 13
Казарин Иван 24 13
Носков Кирилл 15 13
Бреган Андрей 26 13
Варнаков Юрий 15 13
Доманов Алексей 13 13
Штефан Константин 13 13
Лапченко Владислав 13 13
Козеруков Дмитрий 14 13
Сухняк Дмитрий 13 13
Замятина Надежда 13 13
Хабибуллина Алина 13 13
Хала Илья 49 12
Россия - РФ - Российская федерация 166167 275
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 124
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 82
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 47
Россия - СФО - Новосибирск 4876 43
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 25
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 45 17
Европа 24964 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 14
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 10
Казахстан - Республика 6048 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - УФО - Свердловская область 1951 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Украина 7928 7
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 148
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 63
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 40
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 34
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 33
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 32
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 28
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Аренда 2687 20
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 17
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 14
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 13
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 38
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 19
Ведомости 1466 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
N+1 - Издание 188 3
Forbes - Форбс 1002 2
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 770 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
URA.RU - информагентство 12 1
Wikipedia - Википедия 650 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 55
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 12
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 11
Gartner - Гартнер 3658 10
IDC - International Data Corporation 4975 6
CNews SaaS рейтинг 28 5
Рустелеком ТК 305 3
CNews Облачные сервисы 23 3
uForce - Юфорс 5 3
CNews Инновация года - награда 155 2
Mordor Intelligence 35 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Forrester Research 834 2
Grand View Research 25 1
Synergy Research Group 48 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
3data Colocation Index - 3DCI 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
Apple Hills Digital 14 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
РАН - Российская академия наук 2122 15
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 13
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Ростелеком - РТК ИТ школа 15 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 34 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
СибГИУ - Сибирский государственный индустриальный университет 6 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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