Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
РТК-ЦОД
Ростелеком Центры обработки данных
Ростелеком-ЦОД
Публикаций - 76, упоминаний - 112
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Самойлов Юрий 66 19
|Каплунов Павел 41 19
|Мотовилов Олег 60 5
|Кузьмин Максим 8 4
|Коновалов Олег 11 4
|Хала Илья 21 4
|Березин Максим 64 4
|Обухов Александр 17 4
|Аксенов Андрей 13 3
|Колмычек Павел 17 3
|Петров Антон 12 3
|Чумаченко Константин 10 3
|Марголин Михаил 15 3
|Путин Владимир 2437 3
|Фокин Дмитрий 20 3
|Дергилёв Никита 42 2
|Соколова Ольга 21 2
|Новиков Юрий 6 2
|Суслин Андрей 4 2
|Халяпин Сергей 80 2
|Солдатов Алексей 82 2
|Иванов Антон 44 2
|Петров Сергей 56 2
|Любимов Олег 22 2
|Овчинников Сергей 29 2
|Емельченков Сергей 86 2
|Ливинский Владимир 5 2
|Зинкевич Сергей 21 2
|Шляпнев Максим 7 2
|Летунов Илья 48 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Зубов Евгений 12 2
|Колбин Евгений 50 2
|Шадаев Максут 416 2
|Пронин Антон 8 2
|Еременко Алексей 3 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Шойхет Борис 6 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Чаркин Евгений 199 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 5
|N+1 - Издание 114 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 787 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10325 1
|За Телеком - telegram-канал 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru