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Ростелеком
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30.11.2021 «Ростелеком-ЦОД» построит вторую очередь дата-центра «Екатеринбург»
17.11.2021 «Ростелеком-ЦОД» построит в Москве дата-центр почти на 7 тысяч стоек
12.11.2021 «Ростелеком» заплатил 4,5 миллиарда своим партнерам по госинформатизации
05.10.2021 «Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве
10.08.2021 Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS
22.06.2021 Новая сервисная компания объединит команды «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн» для развития крупнейшей сети дата-центров в России
11.05.2021 «Ростелеком-ЦОД» начал тестирование решений для энергоэффективного охлаждения
09.02.2021 Облако DataLine запустилось на базе «Ростелеком-ЦОД» в Санкт-Петербурге
25.01.2021 «Ростелеком-ЦОД» запустил в Новосибирске дата-центр на 300 стоек
11.01.2021 Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда
24.12.2020 ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома»
08.12.2020 «Ростелеком-ЦОД» открывает в Санкт-Петербурге дата-центр на 800 стоек
17.11.2020 «Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр Tier III на 600 стоек в Москве
01.09.2020 «Ростелеком-ЦОД» подтвердил соответствие облачной платформы требованиям закона «О персональных данных»
26.08.2020 «Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр на 100 стоек в Москве
31.07.2020 Юрий Самойлов, «Ростелеком-ЦОД» - Клиентам нужно больше, чем просто гарантия доступности облачных сервисов
29.07.2020 «Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2000 стоек
14.12.2017 Ростелеком и «Галактика» будут совместно создавать облачные сервисы

Публикаций - 76, упоминаний - 112

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7764 50
Ростелеком - DataLine - Даталайн 204 25
Tionix - Тионикс 54 17
Selectel - Селектел 143 10
SafeData - Центр Хранения Данных 53 10
Крок 1550 10
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 97 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8516 8
IXcellerate - Икселерейт 69 8
Ngenix 44 8
Uptime Institute 172 7
Linxdatacenter - Связь ВСД 90 7
Авантаж 55 7
Softline - Софтлайн 1735 7
DataLine - ДатаЛайн 38 6
Huawei 2984 6
Ланит ГК 1502 5
VMware 1967 5
VK - Mail.ru Group 2809 4
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 55 4
DataPro - ДатаПро 59 4
3data - 3дата 32 4
Онланта 78 4
Ростех - Ростехнологии 2298 4
Microsoft Corporation 20983 4
Галактика - Корпорация 702 3
iTeco - Ай-Теко 856 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6192 3
Intel Corporation 10784 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 215 3
Amazon Inc - Amazon.com 2519 3
Сервионика - Servionica 165 3
Восход ФГБУ НИИ 422 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 472 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 2
Citrix Systems 722 2
Информзащита 611 2
SAP SE 4370 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 287 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4822 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1897 4
РЖД - Российские железные дороги 1323 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 3
X5 Group 648 3
Ростелеком - РТК Лизинг 62 2
Транснефть 206 2
Роснефть НК 418 2
Альфа-Банк 1326 2
Почта России ПАО 1773 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 767 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 1
ПГК - Первая грузовая компания 113 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 78 1
Фаберлик - Faberlic 66 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 26 1
Северсталь Менеджмент 27 1
Qlean 7 1
En+ Group 18 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 5 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 14 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 28 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 9 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Aldo Coppola 2 1
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
ПСБ - Промсвязьбанк 636 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 555 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 59 1
Открытие ФК 566 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 696 1
МКБ - Московский кредитный банк 284 1
Газпром ПАО 746 1
Adidas 125 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2019 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2343 4
Президент Российской Федерации 1718 4
Калининская АЭС - Атомная электростанция 81 4
Правительство РФ 2646 4
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 470 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1157 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 807 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 116 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 190 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2013 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 142 2
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2739 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 925 1
Управление делами президента Российской Федерации 46 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 159 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 44 1
Правительство Иркутской области 2 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 100 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 221 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 152 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 120 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
OpenCAPI Consortium 13 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
Gen-Z Consortium 11 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12270 27
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1089 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 16
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 634 14
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 524 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 661 8
OpenStack 355 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 858 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1453 5
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 80 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1886 5
Kubernetes 352 4
DDR - Double data rate 2070 4
ARM64 - Архитектура процессора 1227 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4022 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1782 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 966 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1237 3
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 60 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1203 2
Big Data - Большие данные 1237 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1338 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 625 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 2
DevOps - Development и Operations 343 2
ARMv8 - Архитектура процессора 63 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 112 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 2
ARM - Advanced RISC Machine 241 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12116 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 798 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 77 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 791 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 628 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2851 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 201 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 381 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 85 9
МТС Cloud - CloudMTS 138 5
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 18 4
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 4
IXcellerate ЦОД Moscow One 31 4
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 4
DataLine Nord ЦОД 15 4
Microsoft Azure 1212 4
AWS - Amazon Web Services 600 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 51 3
Linux OS 7174 3
Tionix Cloud Platform 13 3
Linxdatacenter ЦОД 15 2
Huawei Connect 14 2
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 451 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 137 2
Microsoft Windows 10 10095 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 18 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 2
Stack Group - M1Cloud 83 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 134 2
Росэнергоатом ЦОД Калининский 28 2
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 8 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 304 2
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 33 2
SafeData ЦОД 3 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 970 2
Онланта OnCloud.ru 36 2
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 2
Google Cloud Platform - GCP 211 2
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 16 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 68 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 7 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 40 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 31 1
Самойлов Юрий 66 19
Каплунов Павел 41 19
Мотовилов Олег 60 5
Кузьмин Максим 8 4
Коновалов Олег 11 4
Хала Илья 21 4
Березин Максим 64 4
Обухов Александр 17 4
Аксенов Андрей 13 3
Колмычек Павел 17 3
Петров Антон 12 3
Чумаченко Константин 10 3
Марголин Михаил 15 3
Путин Владимир 2437 3
Фокин Дмитрий 20 3
Дергилёв Никита 42 2
Соколова Ольга 21 2
Новиков Юрий 6 2
Суслин Андрей 4 2
Халяпин Сергей 80 2
Солдатов Алексей 82 2
Иванов Антон 44 2
Петров Сергей 56 2
Любимов Олег 22 2
Овчинников Сергей 29 2
Емельченков Сергей 86 2
Ливинский Владимир 5 2
Зинкевич Сергей 21 2
Шляпнев Максим 7 2
Летунов Илья 48 2
Шевченко Владимир 135 2
Зубов Евгений 12 2
Колбин Евгений 50 2
Шадаев Максут 416 2
Пронин Антон 8 2
Еременко Алексей 3 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Шойхет Борис 6 1
Воробьев Андрей 148 1
Чаркин Евгений 199 1
Россия - Российская федерация - РФ 82210 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26606 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11540 22
Россия - СФО - Новосибирск 2909 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 15
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 46 13
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 321 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10862 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2130 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1983 6
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 300 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1772 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11593 4
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1162 3
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1728 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 54 3
Россия - СФО - Иркутская область 725 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1567 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1924 2
Беларусь - Белоруссия 3199 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1384 2
Россия - Сибирь 1343 2
Франция - Французская Республика 4922 2
Россия - ПФО - Казань 1884 2
Казахстан - Республика 4127 2
Россия - Средний Урал 49 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 962 1
Узбекистан - Республика 1251 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 681 1
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