РТК-ЦОД стал ИТ-партнером онлайн-кинотеатра Start в части инфраструктуры рмы онлайн-кинотеатра Start. Резервирование инженерных систем и скоростные каналы связи обеспечили круглосуточную доступность и бесперебойную работу видеосервиса. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. Перед Start стояла задача масштабировать инфраструктуру в сертифицированном ЦОД и усилить ее отказоустойчивость. При выборе поставщика компания учитывала уровень доступности вычислител

РТК-ЦОД запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty истрированные на платформе специалисты, прошедшие верификацию. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. В периметр программы войдут публично доступные ИТ-сервисы РТК-ЦОД. Клиентская

«РТК-ЦОД» запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty «РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, запускает программу багбаунти на платформе Stand

РТК-ЦОД запустил облачный мониторинг качества каналов связи для 20 тысяч объектов заказчиков «Ростелекома» лекомом» государственным заказчикам. Решение охватывает порядка 20 тыс. объектов, расположенных во всех регионах России. Система мониторинга построена на базе платформы Smart Control, разработанной в РТК-ЦОД. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. Платформа контроля качества телекоммуникационных услуг Smart Control развернута в облаке РТК-ЦОД, а на объектах связи заказч

РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS tandard). Успешное прохождение сертификации подтверждает готовность платформы к размещению ИТ-систем организаций финансового сектора, ритейла и интернет-торговли. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – международный стандарт, устанавливающий требования к обеспечению безопасности данных держателей платежных карт при их передаче,

РТК-ЦОД реализовал единую систему управления учетными записями и доступом в составе платформы Smart Control остав был включен новый модуль «Smart Control. IAM», обеспечивающий работу механизмов аутентификации, авторизации, сессий и протоколов доступа как единой системы. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. «Smart Control. IAM» (Identity and Access Management) предназначен для управления жизненным циклом учетных записей и централизованного контроля доступа. Решение интегрируется с другим

РТК-ЦОД получил право размещать в «Облаке КИИ» информационные системы организаций, подконтрольных Банку России подтвердил соответствие инфраструктуры «Облака КИИ» стандарту ГОСТ 57580, регулирующему защиту информации при проведении банковских и финансовых операций. Успешное прохождение сертификации позволяет РТК-ЦОД использовать платформу «Облако КИИ» для размещения информационных систем организаций, чья деятельность регулируется Банком России. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. С

РТК-ЦОД обеспечил отказоустойчивой ИТ-инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Т-компания разместила оборудование заказчика на площадке своего московского дата-центра, организовала защищенные каналы связи и перестроила резервное копирование. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» требовалось оперативно разместить в дата-центре провайдера собственную ИТ-инфраструктуру с гарантированно надежным взаимодействием всех систем и безли

РТК-ЦОД обеспечил отказоустойчивой ИТ-инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России тоСпецЦентр» требовалось оперативно разместить в дата-центре провайдера собственную ИТ-инфраструктуру с гарантированно надежным взаимодействием всех систем и безлимитным доступом в интернет. Инженеры РТК-ЦОД выполнили полный цикл работ по монтажу и подключению аппаратуры заказчика под ключ. Дополнительно специалисты провайдера настроили защищенное соединение между дата-центром РТК-ЦОД

Платформа «Стрелка» от экосистемы «Лукоморье» объединила офисные пространства РТК-ЦОД в одной цифровой среде ИТ-экосистема «Лукоморье» внедрила платформу «Стрелка» в РТК-ЦОД – ИТ-сервис-провайдере полного цикла. Решение позволило объединить офисы компании в одной цифровой среде и автоматизировать процессы навигации, бронирования рабочих мест и переговорных

«РТК-ЦОД» запустила в «Облаке КИИ» сервис сертифицированного безопасного подключения «ГОСТ-VPN» «РТК-ЦОД», российский ИТ-сервис-провайдер полного цикла, предоставил клиентам инструменты для защищенного подключения корпоративных ресурсов к облачной инфраструктуре с применением сертифицирова

«РТК-ЦОД» строит Wi-Fi-инфраструктуру своих дата-центров на оборудовании Eltex ИТ-сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД», входящий в группу компаний «Ростелеком», начал проект по обеспечению своих дата-центров защищенной беспроводной сетью на оборудовании компании Eltex. Об этом CNews сообщили представит

РТК-ЦОД оснащает дата-центры высокоскоростным защищенным Wi-Fi от «Ростелекома» на российском оборудовании ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД приступил к проекту по оснащению своих дата-центров высокоскоростной защищенной сетью

РТК-ЦОД оснащает дата-центры защищенным Wi-Fi от «Ростелекома» Как устроена сеть Оснащение ЦОДов сетями Wi-Fi позволит сотрудникам дата-центров и клиентам РТК-ЦОД решать рабочие задачи в режиме реального времени из любой точки на территории объекта

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ» Как это работает Новая услуга позволяет заказчикам реализовать гибридную ИТ-архитектуру с опорой на «Облако КИИ» — флагманский продукт РТК-ЦОД, предназначенный для работы с объектами критической инфраструктуры и реализованный на отечественном оборудовании и ПО. Unit-colocation предусматривает размещение клиентского оборудовани

Нижегородское правительство и «РТК-ЦОД» подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры дата-центров в регионе Правительство Нижегородской области и сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» объединят свои усилия для развития ИКТ-инфраструктуры региона. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директо

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона Т-секторе (объединяет ИТ и связь. – прим.), а также организацию подготовки таких специалистов в ИТ-кампусе «НЕЙМАРК» и других учебных заведениях региона. Кроме того, в рамках подписанного соглашения «РТК-ЦОД» откроет опорный офис для своих специалистов, которые будут осуществлять технологическую поддержку государственных сервисов на территории Нижегородской области. «Дата-центр «РТК-ЦОД<

«РТК-ЦОД» представил решение для обеспечения полной сохранности данных ИТ-сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» объявил о выводе на рынок модульного программно-аппаратного решения для хранения данных «Ковчег». Продукт предназначен для организаций, которым нужна точка гарантированного восстановле

РТК-ЦОД представил решение для обеспечения полной сохранности данных Как утроен «Ковчег» «Ковчег» вобрал все накопленные РТК-ЦОД компетенции в проектировании дата-центров, развитии ИТ-решений и облачных сервисов, а также системной интеграции. Он представляет собой программно-аппаратное решение для хранения резерв

РТК-ЦОД заполнил дата-центр в Нижнем Новгороде на 93% Менее чем за год с момента открытия площадки в июне 2025 г. ИТ-сервис-провайдер РТК-ЦОД заполнил его на 93% — заказчики законтрактовали 1954 кВт из 2094 кВт подведенной мощности. В свободной продаже остаются 28 стойко-мест из 401. Об этом CNews сообщили представители РТ

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных Расширение сети дата-центров РТК-ЦОД, управляющая сетью центров обработки данных (ЦОД), вложила свыше 38 млрд руб. в расширение сети дата-центров, об этом CNews сообщили компании. Совокупный прирост сети за год составил ок

РТК-ЦОД инвестировал более 38 миллиардов рублей в развитие собственной сети ЦОД Региональный фокус РТК-ЦОД отчитался о завершении пятилетней инвестиционной программы: сеть дата-центров расширена, оборудование на действующих площадках обновлено. Основные вложения пришлись на регионы и инженер

РТК-ЦОД инвестировал более 38 миллиардов рублей в развитие собственной сети ЦОД ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД завершил пятилетнюю инвестиционную программу: расширил сеть дата-центров и обновил оборудование на действующих площадках. Основные вложения пошли на регионы и инженерную инфраструктуру.

РТК-ЦОД ввел в эксплуатацию новый дата-центр в Екатеринбурге Крупнейший кластер С запуском третьей очереди екатеринбургский кластер дата-центров РТК-ЦОД стал крупнейшим действующим кластером компании в восточной части страны. Общая площадь объекта составила 3100 кв. м, совокупная мощность достигла 6 МВт, а количество стойко-мест увеличи

РТК-ЦОД ввел в эксплуатацию новый дата-центр в Екатеринбурге РТК-ЦОД объявляет о вводе в эксплуатацию третьей очереди центра обработки данных в Екатеринбурге. Объем инвестиций в проект составил около 1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. С запуском третьей очереди екатеринбургский кластер дата-центров РТК-ЦОД стал крупнейшим действующим кластером компании в восточной части страны. Общая площадь объекта составила

РТК-ЦОД обновил платформы «Базиса» для своего защищенного облака Обновление ключевых компонентов облака Проведенные инженерами РТК-ЦОД работы включали установку сертифицированных обновлений для платформы управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix и средства защиты виртуальных сред Basis Virtual Security. В р

РТК-ЦОД обновил решения экосистемы «Базис», формирующие инфраструктурный слой «Облака КИИ» ния Basis Dynamix и Basis Virtual Security являются основой «Облака КИИ» — первого на российском рынке защищенного облака, построенного на отечественных решениях. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. Проведенные инженерами РТК-ЦОД работы включали установку сертифицированных обновлений для платформы управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix (до версии 4.3) и средс

РТК-ЦОД вошел в число первых участников реестра ЦОД Минцифры России ямой и резервный канал связи, а также системы физической и информационной безопасности — все это обеспечивает устойчивую работу информационных систем клиентов. «Медведково-2» — флагманский дата-центр РТК-ЦОД, введенный в эксплуатацию в мае 2024 года. Это один из крупнейших коммерческих ЦОД в России с вертикальной архитектурой, рассчитанный на 4 000 стоек. Объект обеспечивает высокий уровень

РТК-ЦОД вошел в число первых участников реестра ЦОД Минцифры России включены в реестр центров обработки данных (ЦОД) Минцифры России. Первым зарегистрированным объектом компании стал флагманский дата-центр «Медведково-2» в Москве. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. Включение дата-центра в реестр отраслевого регулятора стало возможным во многом благодаря наличию инфраструктуры высокого уровня надежности, которая отличает ЦОД от серверной комнаты и

«Солар» помогает РТК-ЦОД выявлять потенциальные угрозы информационной безопасности Группа компаний «Солар» и РТК-ЦОД, ИТ сервис-провайдер полного цикла, подвели итоги двухлетнего сотрудничества и предст

ГК «РТК-ЦОД» возглавил Давид Мартиросов Компания «РТК-ЦОД», оператор дата-центров, объявила о назначении с 25 февраля 2026 г. генеральным директором компании Давида Мартиросова. При этом он сохраняет посты старшего вице-президента по коммерчес

«РТК-ЦОД» запустил новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре аниям iKS-Consulting, в стране насчитывается более 50 тыс. значимых объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих более чем 5 тыс. организаций. Облачная инфраструктура для КИИ от «РТК-ЦОД» — первое на рынке импортозамещенное решение. Примененные в продукте технологии внесены в реестр Минпромторга, а программное обеспечение — в реестр Минцифры. Безопасность и соответствие

«РТК-ЦОД» открыл новую площадку R&D лаборатории на базе нового московского дата-центра Эксперты компании «РТК-ЦОД» (ГК «Ростелеком») построили новый испытательный программно-аппаратный комплекс на базе отечественного оборудования и ПО в дата-центре «Медведково». Об этом CNews сообщили представители

Хоккейный клуб «Авангард» разместил ИТ-сервисы в «Публичном облаке» от «РТК-ЦОД» Компания «РТК-ЦОД» (входит в группу компаний «Ростелеком») завершила проект по переносу цифровой инфраструктуры омского хоккейного клуба «Авангард» в «Публичное облако». Специалисты разместили ИТ-системы

«РТК-ЦОД» запускает новую автоматизированную ИБ-услугу в «Публичном облаке» «РТК-ЦОД» расширяет линейку сервисов «Публичного облака» новым продуктом «Защита сети на базе NGFW». Это облачное решение объединяет возможности межсетевого экрана нового поколения и интеллектуа

«РТК-ЦОД» запустил третью очередь Центра обработки данных в Тверской области «РТК-ЦОД» (кластер ЦОД и облачных сервисов «Ростелекома») ввел в эксплуатацию третью очередь Центра обработки данных (ЦОД) «Удомля», инвестиции в строительство которой составили 2 млрд руб. Об э

«Ростелеком» и «РТК-ЦОД» перевели инфраструктуру Дальневосточного федерального университета в облако «Ростелеком» совместно с дочерней компанией «РТК-ЦОД» завершили миграцию информационных систем Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в «Публичное облако». В рамках стратегического проекта провайдер перевел в виртуальную инфрас

«РТК-ЦОД» разрабатывает собственную платформу управления мультиоблачными средами Компания «РТК-ЦОД» объявила о разработке собственной платформы для управления мультиоблачными средами. Решение позволит компаниям оптимизировать затраты и повысить эффективность бизнеса –– они смогут исп

К Меморандуму о развитии поддержки средств интернет-адресации на государственном языке Российской Федерации присоединилась компания «РТК-ЦОД» Координационный центр доменов .RU/.РФ и «РТК-ЦОД» подписали Меморандум о развитии поддержки средств интернет-адресации на государственном языке Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители «РТК-ЦОД». Сотрудничеств