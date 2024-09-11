Операционные системы «Альт» доступны в облаке «Ростелеком-ЦОД»

Операционные системы «Альт Сервер» и сертифицированная ФСТЭК «Альт СП Сервер» от компании-разработчика «Базальт СПО» стали доступны пользователям публичной облачной платформы «Ростелеком-ЦОД».

С их помощью в облаке «Ростелеком-ЦОД» пользователи смогут: создавать ИТ-инфраструктуры любых масштабов и управлять ими; разворачивать веб-приложения; строить инфраструктуры для разработки программ; администрировать серверы и ИТ-системы.

На базе «Альт Сервер» и «Альт СП Сервер» компании смогут создавать рабочие места для сотрудников, работающих в системах документооборота, бухгалтерских системах с офисными пакетами, почтовыми серверами, автоматизацией совместной работы, ВКС и т.д.

«Сотрудничество открыло новые возможности для «Ростелеком-ЦОД» и «Базальт СПО». Мы нацелены на продуктивную совместную работу, наша цель — импортонезависимость российского ИТ-сегмента», — сказала Татьяна Миронова, директор направления «Публичное облако» компании «Ростелеком-ЦОД».