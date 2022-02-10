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Public cloud Публичное облако Публичные облачные решения



10.02.2022 Tietoevry представит комплексное решение по миграции в публичное облако на конференции «Облачные технологии 2022»
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок
20.03.2018 Huawei запустила в России первое публичное облако за пределами Китая
25.12.2017 «Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox
21.06.2017 Oracle Bare Metal: впервые публичное облако предлагает «голое железо» без ПО
03.04.2017 Oracle подтвердила соответствие решений Public Cloud требованиям ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2
23.03.2017 Oracle анонсировала облачный сервис Ravello для переноса виртуальных машин в публичное облако
03.07.2012 Huawei запустила решение Public Cloud Solution и Центр инноваций облачных услуг
07.10.2011 Oracle представил грандиозное облако
07.10.2011 Oracle анонсирует набор интегрированных облачных сервисов Oracle Public Cloud

Публикаций - 264, упоминаний - 272

Public cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6301 55
Microsoft Corporation 23489 54
VMware 2132 43
Amazon Inc - Amazon.com 2801 33
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 711 33
Google LLC 10934 31
IBM - International Business Machines Corp 9192 27
Крок - Croc 1705 23
SAP SE 4880 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10064 19
Dell EMC 4913 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9426 18
6998 17
1С-ИжТиСи 6315 17
Yandex - Яндекс 5664 15
Softline - Софтлайн 2079 14
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 310 14
Cisco Systems 4873 14
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6256 14
Huawei 3502 13
Red Hat 1230 13
NetApp - Network Appliance 627 13
Salesforce.com 388 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8040 11
Intel Corporation 11667 11
HP Inc. 5518 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6937 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 8
Citrix Systems 783 8
HP - Hewlett-Packard 3600 8
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 234 7
Commvault 168 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 549 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 274 6
Alibaba Group 386 6
Uptime Institute 198 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4153 6
Veeam Software 293 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1790 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5788 14
Точка 3796 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6191 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 8
Лента - Сеть розничной торговли 1698 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 7
Альфа-Банк 1596 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 112 6
РЖД - Российские железные дороги 1619 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 329 5
X5 Group 813 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 4
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 62 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 4
Газпромнефть Снабжение 8 4
Восток-Сервис ГК 18 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 323 3
Лента - Утконос 152 3
Почта России ПАО 1988 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1183 3
LEGO 219 3
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 290 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 51 3
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 343 2
Ингосстрах СПАО 333 2
Абсолют Банк 157 2
Связной ГК 1336 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 655 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 200 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 2
Русагро Группа Компаний 199 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 351 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 353 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 113 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 186 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17955 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9093 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10375 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 5
Федеральное казначейство России 1548 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1391 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 3
Президент Российской Федерации 3710 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1200 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 2
Правительство Москвы 1991 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 79 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 690 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 2
Правительство Сингапура - Government of Singapore 20 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 137 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 30 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 40 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 74 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1310 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 14 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Правительство Удмуртской Республики 92 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 2
OIN - Open Invention Network 22 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
ONF - Open Networking Foundation 25 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 26 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
Linux Foundation 174 1
Единая Россия - Политическая партия 262 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17187 247
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53207 221
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12973 217
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9492 146
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25639 127
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2344 114
Private Cloud - Частные облака - приватные облака 821 93
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79169 92
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38926 91
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25942 78
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8128 78
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 856 76
Виртуализация - Virtualization 4762 70
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8114 68
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14825 65
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 418 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19796 61
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9102 58
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2139 54
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4517 52
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5092 50
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10916 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11794 47
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5865 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5455 44
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4105 42
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17307 41
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25042 40
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3286 40
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13572 38
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8146 38
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1565 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21930 36
Масштабируемость - Scalability 2723 34
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11359 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7956 34
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2794 33
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10027 32
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1576 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17423 29
Microsoft Azure 1320 54
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 206 28
Microsoft Windows 14431 25
Apple iPhone 6 6172 19
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 18
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6519 18
Linux OS 8235 17
Microsoft Office 365 860 17
Oracle СУБД 588 13
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 448 12
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 155 12
Google Cloud Platform - GCP 272 11
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3222 11
Oracle Java - язык программирования 2763 11
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 11
Microsoft SQL Server 1472 10
Intel x86 - архитектура процессора 1598 10
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 27 10
Depositphotos - фотобанк 433 10
Google Android 12541 9
Microsoft Windows 2000 12674 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 812 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 9
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 95 9
Apache Hadoop 373 9
Apple iOS 6794 9
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 52 9
МТС Cloud - CloudMTS 211 8
Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 20 8
Oracle Management Cloud 18 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 520 8
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 138 8
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 129 8
ВГТРК Смотрим 516 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 544 8
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 7
VMware vSphere 499 7
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Cloud@Customer 21 7
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 132 7
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 180 6
Березин Максим 78 8
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 6
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 6
Жуков Олег 23 6
Прохоров Фёдор 82 5
Зинкевич Сергей 27 5
Татаренко Игорь 5 4
Мнев Игорь 16 4
Неверов Денис 5 4
Оганесян Анна 5 4
Захаров Павел 60 4
Вавра Владимир 14 4
Аникин Леонид 60 4
Хайретдинов Рустэм 64 4
Чаркин Евгений 240 4
Лобанов Максим 13 4
Кондратьев Дмитрий 29 4
Ерин Сергей 16 4
Пярн Артур 13 3
Заединов Руслан 45 3
Лебедев Павел 28 3
Шевченко Владимир 143 3
Михалев Евгений 58 3
Таран Сергей 41 3
Кирьянова Александра 70 3
Заржецкий Александр 32 3
Wang Wei - Ванг Вэй 5 3
Другалев Станислав 10 3
Захарченко Антон 10 3
Тульчинский Станислав 7 3
Предтеченский Петр 18 3
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 28 3
Вайнер Всеволод 26 3
Пегасов Сергей 55 2
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 2
Орловский Виктор 345 2
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 2
Самарин Вячеслав 8 2
Hurd Mark - Херд Марк 95 2
Козлов Михаил 167 2
Россия - РФ - Российская федерация 122748 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50161 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39318 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17136 37
Европа 21303 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15072 23
Германия - Федеративная Республика 12011 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12811 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14937 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6301 9
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 8
Япония 12877 7
Америка Северная 2835 7
Азия - Азиатский регион 4658 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 6
Финляндия - Финляндская Республика 3468 6
Сингапур - Республика 1769 5
Ближний Восток 2647 5
Европа Восточная 2997 5
Земля - планета Солнечной системы 9700 5
Франция - Французская Республика 7084 5
Нидерланды 3303 4
Польша - Республика 1774 4
Африка - Африканский регион 3267 4
Украина 7266 4
Европа Западная 1346 4
Канада 4709 4
Россия - СФО - Новосибирск 3700 4
Италия - Итальянская Республика 4223 4
Казахстан - Республика 4839 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 3
Бразилия - Федеративная Республика 2089 3
Беларусь - Белоруссия 4249 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3314 3
Америка 2155 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2316 3
Люксембург Великое Герцогство 397 3
Швеция - Королевство 3459 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41950 87
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10258 68
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10664 57
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9182 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41656 53
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4635 49
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4921 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19993 45
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6030 40
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14022 38
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2684 34
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6679 31
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4472 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23967 28
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2094 27
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1900 26
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3453 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4244 24
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3203 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15054 23
Аренда 2129 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8277 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3880 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2461 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5852 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3759 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 5164 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5000 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2597 13
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МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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