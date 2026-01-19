Облачный провайдер Ngenix выпустил новый продукт «Аттестованное публичное облако Ngenix» с гарантией соответствия требованиям ФСТЭК, ГОСТ Р 57580 и PCI DSS вайдер облачных сервисов ускорения и защиты для публичных веб‑ресурсов, представляет новый продукт «Аттестованное публичное облако». Это облачное решение, которое работает на базе выделенной, д

Облачный провайдер Ngenix выпустил новый продукт «Аттестованное публичное облако Ngenix» с гарантией соответствия требованиям ФСТЭК, ГОСТ Р 57580 и PCI DSS овайдер облачных сервисов ускорения и защиты для публичных веб‑ресурсов, представила новый продукт «Аттестованное публичное облако». Это облачное решение, которое работает на базе выделенной, д

Cloud Advisor выпустил обновление для борьбы с хаосом в публичном облаке контроль сложную динамичную облачную инфраструктуру. Теперь ИТ- и ИБ-специалисты смогут превратить публичное облако из «черного ящика» в полностью прозрачную и управляемую среду, сократив риск

Cloud.ru реализовал запуск открытой модели Kandinsky Video Lite в публичном облаке Провайдер ИИ- и облачных технологий Cloud.ru реализовал запуск открытой модели для генерации видео Kandinsky Video Lite в публичном облаке. Модель доступна бесплатно в рамках публичного превью сервиса Evolution Notebooks. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru. Установка, настройка и запуск происходят в сер

Хоккейный клуб «Авангард» разместил ИТ-сервисы в «Публичном облаке» от «РТК-ЦОД» леком») завершила проект по переносу цифровой инфраструктуры омского хоккейного клуба «Авангард» в «Публичное облако». Специалисты разместили ИТ-системы клуба на базе управляемого Kubernetes-кл

Бизнес бежит из облаков. Виноват бум ИИ, из-за которого растут цены руктура в публичном облаке и на базе выделенных серверов Несмотря на растущую популярность сервисов публичного облака, наблюдаемую аналитиками на протяжении последних нескольких лет, услуги по

«РТК-ЦОД» запускает новую автоматизированную ИБ-услугу в «Публичном облаке» «РТК-ЦОД» расширяет линейку сервисов «Публичного облака» новым продуктом «Защита сети на базе NGFW». Это облачное решение объединяет возможности межсетевого экрана нового поколения и интеллектуального анализа угроз. Услуга позволяе

«РТК-ЦОД» разместила в «Публичном облаке» сайт к 80-летию Победы «Публичное облако» от «РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома») стало инфраструктурной основой сайта https://may9.ru/. Цифровая платформа была создана в рамках празднования 80-летия Победы в В

«РТК-ЦОД» открыла новую площадку «Публичного облака» в Москве ю миграции и репликации данных. Александр Обухов, директор по продуктам РТК-ЦОД, владелец продукта «Публичное облако»: «Мы продолжаем масштабировать инфраструктуру “Публичного облака”, чтобы на

«Сириус» разместил ИТ-инфраструктуру в «Публичном облаке» от «РТК-ЦОД» екома», основным и резервным. Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД», владелец продукта «Публичное облако», сказал: «Главное, что получила “Цифра.ФТ” по итогам размещения информацион

«РТК-ЦОД» автоматизирует заказ профессиональных сервисов в «Публичном облаке» ыполняемых работ», –– отметил Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД», владелец продукта «Публичное облако». В рамках предоставляемых услуг специалисты «РТК-ЦОД» настраивают ОС, СУБД

РТК-ЦОД расширяет возможности управления доступами в «Публичном облаке» РТК-ЦОД продолжает развивать флагманский продукт «Публичное облако». Новые функции управления в личном кабинете позволяют компаниям гибко настр

РТК-ЦОД запускает «Р7-Офис» в составе «Публичного облака» ративные коммуникации». Евгений Шелковников, генеральный директор АО «Р7»: «Интеграция “Р7-Офис” в “Публичное облако” открывает для бизнеса удобный способ доступа к нашим решениям. Автоматическ

Новое решение для высоконагруженных приложений: «РТК-ЦОД» запустила кластер High Capacity в составе «Публичного облака» и оперативной памяти до 1920 ГБ. Все это подкреплено стабильной производительностью процессоров с частотой 3,0 ГГц. Кроме того, кластер High Capacity имеет сетевую связность со стандартным кластером «Публичного облака» и серверами BareMetal. Это позволяет клиентам создавать гибридные решения, выбирая ресурсы в зависимости от технических требований и адаптируя инфраструктуру под свои задачи.

«Ростелеком» запустил публичное облако на Дальнем Востоке , новый сегмент облачной платформы станет крупнейшей площадкой для бизнеса на Дальнем Востоке. На сегодняшний день сервисы публичного облака доступны во всех регионах присутствия группы «Ростелеком». Публичное облако развернуто на базе действующего дата-центра уровня TIER III во Владивостоке и соответствует требованиям к безопасности и надежности хранения и обработки данных. Компаниям, испы

1Office размещает сервис автоматизации работы с «1С» в облаке ITGlobal.com х затрат на приобретение и обслуживание оборудования и найма системных администраторов. «1Office была необходима гибкая и масштабируемая виртуальная инфраструктура и для этих целей оптимально подошло публичное облако. Мы предоставили пул ресурсов: вычислительные мощности, память, дисковое пространство, операционную систему, за которые коллеги платят по факту использования (модель pay-as-you

Itglobal.com предоставила вычислительные мощности ИТ-компании «Инносети» ИТ-компания «Инносети» арендовала виртуальную инфраструктуру в публичном облаке Itglobal.com. Публичное облако провайдера развернуто на базе дата-центра DataSpace, который имеет три серти

Tietoevry представит комплексное решение по миграции в публичное облако на конференции «Облачные технологии 2022» В рамках конференции CNews «Облачные технологии 2022» 17 февраля в Москве Tietoevry в лице Надежды Крыловой расскажет о своем enterprise-решении для миграции в публичное облако, в которое входит подбор облака и стратегии миграции, подходящей под нужды заказчика, а также полное сопровождение на всем протяжении проекта. Ключевое отличие этого предложени

Wargaming ускорил разработку и тестирование продуктов и сервисов с помощью публичного облака G-Core Labs итрий Курьянович, Head of Maintenance Wargaming. – Одна часть облака интегрирована в периметр безопасности нашей компании, а другая расположена за этим периметром, т.е. функционирует как классическое публичное облако». По его словам, сценарии работы Wargaming с внутренним сегментом публичного облака похожи на типы задач, которые компания решает с помощью частного облака G-Core Labs: «Главна

Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок CNews: G-Core Labs недавно представила собственное публичное облако. Расскажите, для чего оно нужно и каким компаниям будет полезно? Всеволод Вайнер: Действительно, в этом году мы сделали важнейший шаг в развитии собственной экосистемы продукто

Huawei запустила в России первое публичное облако за пределами Китая Облако HuaweiКитайская компания Huawei совместно с российским операторам дата-центров 3data запустила в России публичное облако. Это первый облачный проект Huawei за пределами Китая, запущенный под собственным брендом. Облако получило название Huawei 3data Cloud. Подразделение российской Huawei, которое

«Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox «Сервионика» (ГК «АйТеко») запустила публичное облако со сверхвысокой скоростью обмена данными: 100 гигабит в секунду. Новый сервис «Сервионики» позволяет в сотни раз ускорить работу с отчетностью, бизнес-аналитикой, оценкой эффек

Oracle Bare Metal: впервые публичное облако предлагает «голое железо» без ПО исле российские. Заказывая Bare Metal - физический сервер в облаке Oracle, можно создавать приложения с высокой производительностью, а «приближение» ЦОД к клиенту минимизирует задержки в сети.Впервые публичное облако предлагает «голое железо» без какого-либо программного обеспечения – вычислительные мощности доступны без накладных расходов гипервизора. Oracle Bare Metal Cloud Services – это

Oracle подтвердила соответствие решений Public Cloud требованиям ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2 cle объявила о получении ряда сертификатов соответствия и аттестатов для портфолио облачных решений Public Cloud, включая ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2 на целый ряд базовых сервисов. Сертификац

Oracle анонсировала облачный сервис Ravello для переноса виртуальных машин в публичное облако ogle Cloud, причем никаких изменений в самой виртуальной машине, сетевых настройках или в организации хранения данных это не требует. Виртуальные машины и приложения «переезжают» из локальной среды в публичное облако без каких-либо изменений в их конфигурации или в исходном коде приложений, сообщили CNews в Oracle. Так, перенос в облако классического веб-приложения — базы данных с балансиро

Как совместить преимущества частного и публичного облаков? В мире облачных технологий существует два полюса – публичное облако и частное. В случае публичного облака — это инфраструктура, физически существующая в юрисдикции владельца — поставщика услуг и предназначенная для свободного использования широ

Huawei запустила решение Public Cloud Solution и Центр инноваций облачных услуг Компания Huawei выполнила запуск решения Telco Public Cloud, а также открыла Центр инноваций облачных услуг на Форуме инноваций облачных технологий Huawei, проводимом в рамках выставки CommunicAsia 2012. Решение Telco Public Cloud по

Oracle представил грандиозное облако Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) представил крупную «облачную» разработку своей компании: комплекс «облачных» сервисов Oracle Public Cloud. Это ориентированная на корпоративных клиентов среда облачных вычислений, которая, по заявлению компании, содержит «полный спектр бизнес-приложений и технологических решений». Полн