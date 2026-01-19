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Public cloud Публичное облако Публичные облачные решения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.01.2026 Облачный провайдер Ngenix выпустил новый продукт «Аттестованное публичное облако Ngenix» с гарантией соответствия требованиям ФСТЭК, ГОСТ Р 57580 и PCI DSS

вайдер облачных сервисов ускорения и защиты для публичных веб‑ресурсов, представляет новый продукт «Аттестованное публичное облако». Это облачное решение, которое работает на базе выделенной, д
19.01.2026 Облачный провайдер Ngenix выпустил новый продукт «Аттестованное публичное облако Ngenix» с гарантией соответствия требованиям ФСТЭК, ГОСТ Р 57580 и PCI DSS

овайдер облачных сервисов ускорения и защиты для публичных веб‑ресурсов, представила новый продукт «Аттестованное публичное облако». Это облачное решение, которое работает на базе выделенной, д
12.11.2025 Cloud Advisor выпустил обновление для борьбы с хаосом в публичном облаке

контроль сложную динамичную облачную инфраструктуру. Теперь ИТ- и ИБ-специалисты смогут превратить публичное облако из «черного ящика» в полностью прозрачную и управляемую среду, сократив риск
16.10.2025 Cloud.ru реализовал запуск открытой модели Kandinsky Video Lite в публичном облаке

Провайдер ИИ- и облачных технологий Cloud.ru реализовал запуск открытой модели для генерации видео Kandinsky Video Lite в публичном облаке. Модель доступна бесплатно в рамках публичного превью сервиса Evolution Notebooks. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru. Установка, настройка и запуск происходят в сер
28.08.2025 Хоккейный клуб «Авангард» разместил ИТ-сервисы в «Публичном облаке» от «РТК-ЦОД»

леком») завершила проект по переносу цифровой инфраструктуры омского хоккейного клуба «Авангард» в «Публичное облако». Специалисты разместили ИТ-системы клуба на базе управляемого Kubernetes-кл
23.07.2025 Бизнес бежит из облаков. Виноват бум ИИ, из-за которого растут цены

руктура в публичном облаке и на базе выделенных серверов Несмотря на растущую популярность сервисов публичного облака, наблюдаемую аналитиками на протяжении последних нескольких лет, услуги по

04.07.2025 «РТК-ЦОД» запускает новую автоматизированную ИБ-услугу в «Публичном облаке»

«РТК-ЦОД» расширяет линейку сервисов «Публичного облака» новым продуктом «Защита сети на базе NGFW». Это облачное решение объединяет возможности межсетевого экрана нового поколения и интеллектуального анализа угроз. Услуга позволяе
30.05.2025 «РТК-ЦОД» разместила в «Публичном облаке» сайт к 80-летию Победы

«Публичное облако» от «РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома») стало инфраструктурной основой сайта https://may9.ru/. Цифровая платформа была создана в рамках празднования 80-летия Победы в В
26.05.2025 «РТК-ЦОД» открыла новую площадку «Публичного облака» в Москве

ю миграции и репликации данных. Александр Обухов, директор по продуктам РТК-ЦОД, владелец продукта «Публичное облако»: «Мы продолжаем масштабировать инфраструктуру “Публичного облака”, чтобы на
30.04.2025 «Сириус» разместил ИТ-инфраструктуру в «Публичном облаке» от «РТК-ЦОД»

екома», основным и резервным. Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД», владелец продукта «Публичное облако», сказал: «Главное, что получила “Цифра.ФТ” по итогам размещения информацион
24.03.2025 «РТК-ЦОД» автоматизирует заказ профессиональных сервисов в «Публичном облаке»

ыполняемых работ», –– отметил Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД», владелец продукта «Публичное облако». В рамках предоставляемых услуг специалисты «РТК-ЦОД» настраивают ОС, СУБД

05.03.2025 РТК-ЦОД расширяет возможности управления доступами в «Публичном облаке»

РТК-ЦОД продолжает развивать флагманский продукт «Публичное облако». Новые функции управления в личном кабинете позволяют компаниям гибко настр
27.02.2025 РТК-ЦОД запускает «Р7-Офис» в составе «Публичного облака»

ративные коммуникации». Евгений Шелковников, генеральный директор АО «Р7»: «Интеграция “Р7-Офис” в “Публичное облако” открывает для бизнеса удобный способ доступа к нашим решениям. Автоматическ
22.01.2025 Новое решение для высоконагруженных приложений: «РТК-ЦОД» запустила кластер High Capacity в составе «Публичного облака»

и оперативной памяти до 1920 ГБ. Все это подкреплено стабильной производительностью процессоров с частотой 3,0 ГГц. Кроме того, кластер High Capacity имеет сетевую связность со стандартным кластером «Публичного облака» и серверами BareMetal. Это позволяет клиентам создавать гибридные решения, выбирая ресурсы в зависимости от технических требований и адаптируя инфраструктуру под свои задачи.
17.07.2024 «Ростелеком» запустил публичное облако на Дальнем Востоке

, новый сегмент облачной платформы станет крупнейшей площадкой для бизнеса на Дальнем Востоке. На сегодняшний день сервисы публичного облака доступны во всех регионах присутствия группы «Ростелеком». Публичное облако развернуто на базе действующего дата-центра уровня TIER III во Владивостоке и соответствует требованиям к безопасности и надежности хранения и обработки данных. Компаниям, испы
10.01.2024 1Office размещает сервис автоматизации работы с «1С» в облаке ITGlobal.com

х затрат на приобретение и обслуживание оборудования и найма системных администраторов. «1Office была необходима гибкая и масштабируемая виртуальная инфраструктура и для этих целей оптимально подошло публичное облако. Мы предоставили пул ресурсов: вычислительные мощности, память, дисковое пространство, операционную систему, за которые коллеги платят по факту использования (модель pay-as-you
25.12.2023 Itglobal.com предоставила вычислительные мощности ИТ-компании «Инносети»

ИТ-компания «Инносети» арендовала виртуальную инфраструктуру в публичном облаке Itglobal.com. Публичное облако провайдера развернуто на базе дата-центра DataSpace, который имеет три серти
10.02.2022 Tietoevry представит комплексное решение по миграции в публичное облако на конференции «Облачные технологии 2022»

В рамках конференции CNews «Облачные технологии 2022» 17 февраля в Москве Tietoevry в лице Надежды Крыловой расскажет о своем enterprise-решении для миграции в публичное облако, в которое входит подбор облака и стратегии миграции, подходящей под нужды заказчика, а также полное сопровождение на всем протяжении проекта. Ключевое отличие этого предложени
27.08.2020 Wargaming ускорил разработку и тестирование продуктов и сервисов с помощью публичного облака G-Core Labs

итрий Курьянович, Head of Maintenance Wargaming. – Одна часть облака интегрирована в периметр безопасности нашей компании, а другая расположена за этим периметром, т.е. функционирует как классическое публичное облако». По его словам, сценарии работы Wargaming с внутренним сегментом публичного облака похожи на типы задач, которые компания решает с помощью частного облака G-Core Labs: «Главна
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок

CNews: G-Core Labs недавно представила собственное публичное облако. Расскажите, для чего оно нужно и каким компаниям будет полезно? Всеволод Вайнер: Действительно, в этом году мы сделали важнейший шаг в развитии собственной экосистемы продукто
20.03.2018 Huawei запустила в России первое публичное облако за пределами Китая

Облако HuaweiКитайская компания Huawei совместно с российским операторам дата-центров 3data запустила в России публичное облако. Это первый облачный проект Huawei за пределами Китая, запущенный под собственным брендом. Облако получило название Huawei 3data Cloud. Подразделение российской Huawei, которое
25.12.2017 «Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox

«Сервионика» (ГК «АйТеко») запустила публичное облако со сверхвысокой скоростью обмена данными: 100 гигабит в секунду. Новый сервис «Сервионики» позволяет в сотни раз ускорить работу с отчетностью, бизнес-аналитикой, оценкой эффек
21.06.2017 Oracle Bare Metal: впервые публичное облако предлагает «голое железо» без ПО

исле российские. Заказывая Bare Metal - физический сервер в облаке Oracle, можно создавать приложения с высокой производительностью, а «приближение» ЦОД к клиенту минимизирует задержки в сети.Впервые публичное облако предлагает «голое железо» без какого-либо программного обеспечения – вычислительные мощности доступны без накладных расходов гипервизора. Oracle Bare Metal Cloud Services – это
03.04.2017 Oracle подтвердила соответствие решений Public Cloud требованиям ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2

cle объявила о получении ряда сертификатов соответствия и аттестатов для портфолио облачных решений Public Cloud, включая ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2 на целый ряд базовых сервисов. Сертификац
23.03.2017 Oracle анонсировала облачный сервис Ravello для переноса виртуальных машин в публичное облако

ogle Cloud, причем никаких изменений в самой виртуальной машине, сетевых настройках или в организации хранения данных это не требует. Виртуальные машины и приложения «переезжают» из локальной среды в публичное облако без каких-либо изменений в их конфигурации или в исходном коде приложений, сообщили CNews в Oracle. Так, перенос в облако классического веб-приложения — базы данных с балансиро
28.11.2014 Как совместить преимущества частного и публичного облаков?

В мире облачных технологий существует два полюса – публичное облако и частное. В случае публичного облака — это инфраструктура, физически существующая в юрисдикции владельца — поставщика услуг и предназначенная для свободного использования широ
03.07.2012 Huawei запустила решение Public Cloud Solution и Центр инноваций облачных услуг

Компания Huawei выполнила запуск решения Telco Public Cloud, а также открыла Центр инноваций облачных услуг на Форуме инноваций облачных технологий Huawei, проводимом в рамках выставки CommunicAsia 2012. Решение Telco Public Cloud по
07.10.2011 Oracle представил грандиозное облако

Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) представил крупную «облачную» разработку своей компании: комплекс «облачных» сервисов Oracle Public Cloud. Это ориентированная на корпоративных клиентов среда облачных вычислений, которая, по заявлению компании, содержит «полный спектр бизнес-приложений и технологических решений». Полн
07.10.2011 Oracle анонсирует набор интегрированных облачных сервисов Oracle Public Cloud

Корпорация Oracle анонсировала Oracle Public Cloud — набор интегрированных сервисов, которые предоставляют клиентам доступ по подписке к приложениям Oracle Fusion Applications, связующему программному обеспечению Oracle Fusion Midd

Публикаций - 446, упоминаний - 505

Public cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 71
Oracle Corporation 7074 64
Broadcom - VMware 2610 63
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 47
Amazon Inc - Amazon.com 3277 40
Google LLC 12688 40
Ростелеком 10948 38
9594 34
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
SAP SE 5601 27
Softline - Софтлайн 3743 25
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 25
Крок - Croc 1964 23
Intel Corporation 12811 22
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Dell EMC 5180 21
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 19
Yandex - Яндекс 9216 19
Cisco Systems 5372 18
Red Hat 1378 17
Huawei 4676 16
Salesforce 498 16
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Selectel - Селектел 544 14
NetApp - Network Appliance 667 13
HP Inc. 5883 12
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 12
МегаФон 10742 11
IXcellerate - Икселерейт 153 11
Nvidia Corp 4002 11
Veeam Software 345 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Apple Inc 13154 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Citrix Systems 868 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Альфа-Банк 1979 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Почта России ПАО 2370 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Восток-Сервис ГК 57 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
Газпромнефть Снабжение 19 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Русагро Группа Компаний 379 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 4
LEGO 260 4
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
GFG - Lamoda - Купишуз 219 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Лента - Утконос 180 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Силовые машины 166 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 2
Фора Банк 86 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство Челябинской области 78 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 2
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
CSA - Cloud Security Alliance 14 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 412
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 333
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 291
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 248
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 211
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 186
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 155
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 138
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 134
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 123
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 120
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 120
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 116
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 110
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 108
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 107
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 98
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 95
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 92
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 87
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 76
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 74
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 73
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 71
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 66
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 59
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 56
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 52
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 51
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 50
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 49
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 49
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 48
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 47
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 46
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 46
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 44
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 44
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 43
Microsoft Azure 1526 62
Microsoft Windows 16882 30
Linux OS 11533 29
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 27
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 21
Google Cloud Platform - GCP 383 20
Intel x86 - архитектура процессора 2151 18
Microsoft Office 365 1042 17
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 17
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 17
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 81 16
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
Apache Hadoop 470 14
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 13
Apple iPhone 6 4861 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
Huawei Cloud 84 12
Broadcom - VMware vSphere 614 12
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 12
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 12
Apple iOS 8583 11
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 11
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 11
Рунити - Рег.ру - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 60 10
Google Android 15243 10
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 10
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 10
Depositphotos - фотобанк 405 10
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 9
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 9
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 8
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 8
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 8
Обухов Александр 77 13
Березин Максим 144 10
Колбин Евгений 87 8
Тульчинский Станислав 93 6
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 6
Зинкевич Сергей 77 6
Свидерский Евгений 77 6
Лазаренко Дмитрий 108 6
Лобанов Максим 49 5
Жигалова Алина 11 5
Лобоцкий Михаил 44 5
Жуков Олег 25 5
Захаров Павел 60 5
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 5
Прохоров Фёдор 83 5
Хайретдинов Рустэм 95 5
Ерин Сергей 16 4
Исаев Дмитрий 58 4
Степанов Антон 71 4
Тутаев Михаил 57 4
Кондратьев Дмитрий 34 4
Мнев Игорь 17 4
Оганесян Анна 6 4
Вавра Владимир 23 4
Татаренко Игорь 27 4
Мартынов Евгений 42 4
Неверов Денис 5 4
Шадаев Максут 1210 4
Чаркин Евгений 317 4
Гонтарев Павел 122 4
Аникин Леонид 61 4
Захарченко Антон 11 4
Кирьянова Александра 169 4
Мартиросов Давид 123 3
Другалев Станислав 10 3
Лебедев Павел 36 3
Заединов Руслан 47 3
Джабиев Георгий 56 3
Захряпин Михаил 8 3
Братчиков Станислав 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 294
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 45
Европа 24964 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 34
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Япония 13807 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Казахстан - Республика 6048 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Европа Восточная 3138 6
Канада 5081 6
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Нидерланды 3746 6
Польша - Республика 2031 5
Сингапур - Республика 1953 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Ближний Восток 3154 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Европа Западная 1496 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Украина 7928 4
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 135
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 98
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 89
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 73
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 70
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 61
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 53
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 52
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 51
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 50
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 50
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 35
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 34
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 34
Аренда 2687 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 27
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 22
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 19
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 18
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 15
Экономический эффект 1342 15
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 14
Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 8
The Register - The Register Hardware 1784 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
N+1 - Издание 188 3
IDG - International Data Group 117 3
Открытые системы ИД 176 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
ZDnet 663 2
The Information 83 2
Network World 31 1
MIT Technology Review 66 1
Мобильные системы 118 1
Intelligent Enterprise 27 1
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 20 1
Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
Tom’s Hardware 600 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Ars Technica 450 1
TechRadar 97 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
IDC - International Data Corporation 4975 48
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 39
Gartner - Гартнер 3658 32
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 24
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 10
Forrester Research 834 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Fortune Global 100 142 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 3
Apple Hills Digital 14 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Mordor Intelligence 35 3
Synergy Research Group 48 3
Allied Market Research 22 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Fortune Global 500 295 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Vanson Bourne 49 2
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Fortune Global 50 11 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Verizon DBIR 3 1
Cebr - Centre for Economics and Business Research - Европейский центр экономических и бизнес-исследований 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Т1 Цифровая академия 54 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Dell EMC Education Services 2 1
Università degli Studi di Milano - Statale di Milano - University of Milan - Миланский университет 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Oracle Academy 8 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Oracle OpenWorld 65 4
Oracle Modern Cloud Day 10 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
VMworld 29 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
CNews AWARDS - награда 571 2
CNews Баттл 69 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Selectel TechDay 6 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Cyber Polygon 7 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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