Индексная книга CNews*
Public cloud Публичное облако Публичные облачные решения
Публикаций - 264, упоминаний - 272
Public cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Березин Максим 78 8
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 6
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 6
|Жуков Олег 23 6
|Прохоров Фёдор 82 5
|Зинкевич Сергей 27 5
|Татаренко Игорь 5 4
|Мнев Игорь 16 4
|Неверов Денис 5 4
|Оганесян Анна 5 4
|Захаров Павел 60 4
|Вавра Владимир 14 4
|Аникин Леонид 60 4
|Хайретдинов Рустэм 64 4
|Чаркин Евгений 240 4
|Лобанов Максим 13 4
|Кондратьев Дмитрий 29 4
|Ерин Сергей 16 4
|Пярн Артур 13 3
|Заединов Руслан 45 3
|Лебедев Павел 28 3
|Шевченко Владимир 143 3
|Михалев Евгений 58 3
|Таран Сергей 41 3
|Кирьянова Александра 70 3
|Заржецкий Александр 32 3
|Wang Wei - Ванг Вэй 5 3
|Другалев Станислав 10 3
|Захарченко Антон 10 3
|Тульчинский Станислав 7 3
|Предтеченский Петр 18 3
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 28 3
|Вайнер Всеволод 26 3
|Пегасов Сергей 55 2
|Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 2
|Орловский Виктор 345 2
|Daheb Steve - Дахеб Стив 6 2
|Самарин Вячеслав 8 2
|Hurd Mark - Херд Марк 95 2
|Козлов Михаил 167 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.