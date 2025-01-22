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Индексная книга (каталог) CNews*
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Обухов Александр



22.01.2025 Новое решение для высоконагруженных приложений: «РТК-ЦОД» запустила кластер High Capacity в составе «Публичного облака» 1
03.12.2024 Экосистема «Базиса» стала основой «Облака КИИ» 1
04.04.2022 MR Group переводит подписание документов в цифровой формат 1
15.04.2021 MR Group и разработчик супераппов «Домиленд» объявили о стратегическом партнерстве 1
08.10.2020 «Ростелеком» запустил новый модуль национальной облачной платформы в Москве 1
15.09.2020 «Ростелеком» разместил в облаке сервисы «Цифровой логистики» 1
01.09.2020 «Ростелеком-ЦОД» подтвердил соответствие облачной платформы требованиям закона «О персональных данных» 1
27.08.2020 «Ростелеком» организовал защищенную удаленную работу для сотрудников ФПК 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
31.07.2020 Пандемия «расширила» дорогу в облака 1
27.07.2020 ГК «Ростелеком» увеличила свою долю на российском рынке поставщиков IaaS 1
14.05.2020 «Ростелеком» предоставил «Автодории» услугу «Виртуальный ЦОД» 1
13.02.2020 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» в Екатеринбурге 1
28.10.2019 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» с защитой от киберугроз 1
10.04.2019 «Ростелеком» обеспечил резервным копированием клиентов Veeam Backup & Replication 1
14.12.2018 Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса в Москве насчитывает 1 792 точек доступа 1
13.12.2018 Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа 1
27.10.2017 «Ростелеком» отразил атаки вируса Bad Rabbit на сети корпоративных клиентов 1
30.06.2017 «Ростелеком» защитил клиентов от вирусов WannaCry и Petya 1
22.08.2016 «Ростелеком» запустил облачный продукт «Виртуальное хранилище» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Обухов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9705 18
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 195 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 3
Broadcom - VMware 2360 2
Softline - Софтлайн 2813 2
Крок - Croc 1777 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1040 2
МегаФон 8814 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yandex - Яндекс 7347 1
Microsoft Corporation 24630 1
Huawei 3934 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 1
Veeam Software 318 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 920 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Red Hat 1305 1
Selectel - Селектел 385 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Автодория 44 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
3data - 3дата 82 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
Google LLC 11777 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
LanKey - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 23 1
Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 15 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
Unicorn - Юникорн 43 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
MR Group - МР Групп 33 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
Цифровая логистика 15 1
Slava - рекламное агентство 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 10
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 335 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9379 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2650 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10084 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3686 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  656 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7560 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
OpenStack 488 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1558 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2938 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7419 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6086 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8558 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3984 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5714 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7989 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9371 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12607 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6403 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2069 2
Стандартизация - Standardization 2130 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 2
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 2
Linux OS 9944 1
Microsoft Azure 1408 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 107 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 10 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Unicorn iCity 3 1
МегаФон Наши люди 46 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 1
Basis - Базис.Workplace 38 1
Новиков Юрий 9 2
Барташевич Станислав 6 2
Самойлов Юрий 74 1
Березин Максим 112 1
Баринов Александр 44 1
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
Машурин Сергей 20 1
Каплунов Павел 46 1
Хала Илья 43 1
Угнивенко Дмитрий 20 1
Яшин Дмитрий 14 1
Козловский Андрей 11 1
Колотушкин Алексей 1 1
Коновалов Олег 14 1
Ерин Сергей 16 1
Пономаренко Анна 5 1
Воронова Дарья 8 1
Федюшина Любовь 2 1
Кочуков Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 3
Россия - СФО - Новосибирск 4293 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 136 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Украина 7609 1
Турция - Турецкая республика 2352 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4664 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6943 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10944 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6399 2
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Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 725 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5975 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6054 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 2
Gartner - Гартнер 3556 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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