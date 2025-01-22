Обухов Александр
Обухов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Новиков Юрий 9 2
|Барташевич Станислав 6 2
|Самойлов Юрий 74 1
|Березин Максим 112 1
|Баринов Александр 44 1
|Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
|Машурин Сергей 20 1
|Каплунов Павел 46 1
|Хала Илья 43 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Яшин Дмитрий 14 1
|Козловский Андрей 11 1
|Колотушкин Алексей 1 1
|Коновалов Олег 14 1
|Ерин Сергей 16 1
|Пономаренко Анна 5 1
|Воронова Дарья 8 1
|Федюшина Любовь 2 1
|Кочуков Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
|Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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