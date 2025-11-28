Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«РТК-ЦОД» запустил новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре

ЦОД «Остаповский-2» стал второй инфраструктурной площадкой «Облака КИИ» в Москве. По последним исследованиям iKS-Consulting, в стране насчитывается более 50 тыс. значимых объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих более чем 5 тыс. организаций.

Облачная инфраструктура для КИИ от «РТК-ЦОД» — первое на рынке импортозамещенное решение. Примененные в продукте технологии внесены в реестр Минпромторга, а программное обеспечение — в реестр Минцифры. Безопасность и соответствие площадок «Облака КИИ» строгим требованиям Приказа ФСТЭК России №239 подтверждаются аттестатами соответствия, которые распространяются на всю облачную платформу и позволяют размещать в облаке объекты КИИ до второй категории значимости, государственные информационные системы первой категории и работать с персональными данными до первого уровня значимости включительно.

Дата-центр «Остаповский-2» введен в эксплуатацию в 2024 г. и вмещает 2048 стоек. ЦОД соответствует уровню защищенности Tier III, что гарантирует работу инженерных систем объекта в случае чрезвычайных ситуаций. Новая аттестованная площадка «Облака КИИ» станет частью отказоустойчивой инфраструктуры компании, которая уже включает площадку в дата-центре «Медведково-1». Расположение двух центров обработки данных в Москве на расстоянии около 20 км друг от друга позволяет обеспечить высокий уровень доступности сервисов и бесперебойность их работы.

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Алексей Забродин, технический директор «РТК-ЦОД», сказал: «"Облако КИИ " стало первым решением, без которого наши заказчики столкнулись бы с трудностями на пути импортозамещения, защиты своих систем от киберугроз и приведения к соответствию требованиям регуляторов. Наше решение позволило значимым объектам КИИ избежать выбора между безопасностью и эффективностью в работе с облачными сервисами».

«Сегодня бизнесу нужны практические инструменты для выполнения жестких требований. Мы видим свою роль в том, чтобы сделать этот процесс максимально простым и предсказуемым. Наше аттестованное облако с реализованной геоизбыточностью позволит компаниям сосредоточиться на своей основной деятельности, а не на решении вопросов соответствия инфраструктуры требованиям регуляторов к их объектам КИИ», — сказал директор по продуктам «РТК-ЦОД» Александр Обухов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Обзор: Российские RPA-платформы 2025

Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще