Облако КИИ — это управляемая облачная инфраструктура, полностью отвечающая требованиям приказа ФСТЭК № 239 (для объектов II категории значимости). Обеспечивает легкое масштабирование и предоставляется как услуга. Облако КИИ сочетает в себе вычислительные мощности, сети и системы хранения данных. Обеспечивает заданный уровень надёжности и безопасности.

Алексей Забродин, Технический директор, Ростелеком-ЦОД "Облако КИИ: единая система управления угрозами" Конференция CNews "Цифровая стратегия 2024" 05.03.2024, Москва



