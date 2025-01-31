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Ростелеком РТК-ЦОД Облако КИИ


Облако КИИ — это управляемая облачная инфраструктура, полностью отвечающая требованиям приказа ФСТЭК № 239 (для объектов II категории значимости). Обеспечивает легкое масштабирование и предоставляется как услуга. Облако КИИ сочетает в себе вычислительные мощности, сети и системы хранения данных. Обеспечивает заданный уровень надёжности и безопасности.

 

 

Алексей Забродин, Технический директор, Ростелеком-ЦОД "Облако КИИ: единая система управления угрозами"  Конференция CNews "Цифровая стратегия 2024" 05.03.2024, Москва

 
 


31.01.2025 РТК-ЦОД и университет ИТМО реализовали проект по размещению государственной образовательной платформы в защищенном облаке 1
03.12.2024 Экосистема «Базиса» стала основой «Облака КИИ» 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
24.10.2024 «РТК-ЦОД» представил первое импортонезависимое облако для объектов КИИ 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 3
05.03.2024 Защита критической инфраструктуры от «Ростелеком-ЦОД» на конференции «Цифровая стратегия 2024» 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9713 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 195 5
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 72 1
LogistiX - Логистикс-Тех 71 1
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Ростелеком - TData - ТДата 25 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
Diasoft - Диасофт 875 1
Базальт СПО - BaseALT 657 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Т1 Иннотех 178 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 47 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 22 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
Русагро Группа Компаний 277 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Komatsu - Комацу 18 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 1
Цифровая логистика 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 141 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 203 1
Кофемания 51 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 456 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 45 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4110 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21172 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27511 3
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Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 693 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
СалютДевайсы - GigaChat 192 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
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Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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