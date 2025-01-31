Ростелеком РТК-ЦОД Облако КИИ
Облако КИИ — это управляемая облачная инфраструктура, полностью отвечающая требованиям приказа ФСТЭК № 239 (для объектов II категории значимости). Обеспечивает легкое масштабирование и предоставляется как услуга. Облако КИИ сочетает в себе вычислительные мощности, сети и системы хранения данных. Обеспечивает заданный уровень надёжности и безопасности.
Алексей Забродин, Технический директор, Ростелеком-ЦОД "Облако КИИ: единая система управления угрозами" Конференция CNews "Цифровая стратегия 2024" 05.03.2024, Москва
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Забродин Алексей 16 2
|Суравикин Алексей 2 2
|Блинов Дмитрий 42 1
|Гулевич Руслан 27 1
|Каримов Руслан 25 1
|Корнеева Анжелика 9 1
|Сологуб Денис 67 1
|Пчелин Юрий 38 1
|Тульчинский Станислав 57 1
|Захарян Артур 9 1
|Богомолов Денис 10 1
|Гольцов Дмитрий 7 1
|Гарбера Владимир 3 1
|Горохов Владимир 5 1
|Пинигин Сергей 1 1
|Галкин Николай 104 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Урусов Виктор 127 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 14 1
|Богдашов Валерий 20 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 139 1
|Григорян Александр 12 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Шикинов Александр 21 1
|Козырев Алексей 321 1
|Редько Сергей 4 1
|Гордеев Антон 1 1
|Яценко Вадим 56 1
|Анпилов Антон 17 1
|Самойленко Дмитрий 16 1
|Масляный Константин 18 1
|Семенов Михаил 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144602 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 1
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