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Индексная книга (каталог) CNews*
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НКТ Р7-Диск



17.04.2025 На российском рынке UC практически не осталось западных решений 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
17.05.2024 «Р7-Графика»: новые возможности совместной работы 2
11.04.2024 Обновление «Р7-Органайзер ПРО»: настройка через групповые политики, загрузка больших файлов плюс свыше тысячи улучшений 1
21.06.2023 «Р7-офис» представил офлайн-версию редакторов для ОС «Аврора» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

НКТ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 2
8386 1
Ростелеком 9862 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1999 1
R-Vision - Р-Вижн 166 1
Ростелеком - TData - ТДата 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 331 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 207 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Diasoft - Диасофт 914 1
Базальт СПО - BaseALT 684 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
Т1 Иннотех 181 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 59 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 30 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 52 1
МСК Групп - Даком М 80 1
Сател 143 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 210 1
Кофемания 57 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
ФосАгро 127 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11400 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6401 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2025 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2938 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5691 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 920 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 347 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 488 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 872 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2968 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11623 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8254 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8238 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1113 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 774 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3234 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3979 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4659 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4475 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1270 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3656 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 465 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6974 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 478 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2310 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5426 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6246 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7599 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6787 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 1
НКТ - Р7-Офис 399 4
НКТ - Р7-Документы 4 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1013 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 851 1
Microsoft Exchange 1753 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 53 1
НКТ - Р7-графика 31 1
НКТ - Р7-Органайзер 5 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 1
Microsoft Teams - MS Teams 561 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 6 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 737 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
НКТ - Р7-Команда 17 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 53 1
СалютДевайсы - GigaChat 223 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 25 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 195 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 287 1
МТС Exolve 78 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
НКТ - Р7-Админ 1 1
НКТ - Р7-Почта 2 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4622 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 285 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 30 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 30 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 30 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 61 1
Галкин Николай 110 1
Шадаев Максут 1032 1
Урусов Виктор 131 1
Суровец Дмитрий 79 1
Геллерман Михаил 35 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 15 1
Богдашов Валерий 23 1
Пирогова Ирина 29 1
Лазуков Станислав 30 1
Ермаков Валерий 128 1
Панченко Иван 149 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 141 1
Кубарев Алексей 55 1
Мельникова Алиса 95 1
Шикинов Александр 27 1
Козырев Алексей 324 1
Редько Сергей 4 1
Гордеев Антон 1 1
Яценко Вадим 61 1
Анпилов Антон 18 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Масляный Константин 19 1
Семенов Михаил 23 1
Кирьянова Александра 139 1
Восканьянц Иван 2 1
Глухов Иван 29 1
Давиденко Алексей 16 1
Суравикин Алексей 2 1
Тарабаев Евгений 1 1
Солодилова Варвара 2 1
Агеев Денис 35 1
Цыганков Дмитрий 37 1
Якунина Любовь 2 1
Закоржевский Вячеслав 34 1
Акимова Анастасия 1 1
Филипиди Анна 15 1
Аникин Дмитрий 47 1
Валентик Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 685 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 56 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8877 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2475 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2481 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 300 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7170 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2359 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 802 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1315 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1591 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6234 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 820 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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