Получите все материалы CNews по ключевому слову
НКТ Р7-Диск
НКТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
|Галкин Николай 110 1
|Шадаев Максут 1032 1
|Урусов Виктор 131 1
|Суровец Дмитрий 79 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 15 1
|Богдашов Валерий 23 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Панченко Иван 149 1
|Григорян Александр 12 1
|Глазков Александр 141 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Мельникова Алиса 95 1
|Шикинов Александр 27 1
|Козырев Алексей 324 1
|Редько Сергей 4 1
|Гордеев Антон 1 1
|Яценко Вадим 61 1
|Анпилов Антон 18 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Масляный Константин 19 1
|Семенов Михаил 23 1
|Кирьянова Александра 139 1
|Восканьянц Иван 2 1
|Глухов Иван 29 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Суравикин Алексей 2 1
|Тарабаев Евгений 1 1
|Солодилова Варвара 2 1
|Агеев Денис 35 1
|Цыганков Дмитрий 37 1
|Якунина Любовь 2 1
|Закоржевский Вячеслав 34 1
|Акимова Анастасия 1 1
|Филипиди Анна 15 1
|Аникин Дмитрий 47 1
|Валентик Андрей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147486 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
|Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 685 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354175, в очереди разбора - 759475.
Создано именных указателей - 173153.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.