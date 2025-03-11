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Хлиманенко Роман
|11.03.2025
|Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
|26.02.2025
|Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
Хлиманенко Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1192 2
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 2
|Спинул Артем 6 2
|Лапшин Алексей 20 2
|Романов Роман 32 2
|Ефремов Александр 21 2
|Пенетова Татьяна 8 2
|Нурутдинов Султан 8 2
|Капля Роман 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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