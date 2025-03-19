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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2025» 1 апреля 2025 года.

Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония, видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной работы. Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных к программно-определяемым решениям.

Подробная информация на сайте.

Среди докладчиков на данный момент:

Татьяна Пенетова, менеджер направления Направление управления стратегическими проектами, X5 Group;
Султан Нурутдинов, директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет;
Роман Капля, ведущий специалист, ФГБУ НИИ РАДИО;
Александр Ефремов, заместитель технического директора, «ПРОТЕЙ Ай-Ти – Инжиниринг»;
Сергей Костюк, советник заместителя Председателя Правления, Московский Кредитный Банк;
Роман Хлиманенко, директор, Verbosity;
Артём Спинул, исполнительный директор, eXpress;
Алексей Лапшин, руководитель отдела коммуникационных платформ, Т-Банк;
Роман Романов, глава центра программных разработок, САТЕЛ;
Александр Койло, коммерческий директор, Plentystars;
Александр Попов, директор направления Департамента по работе с малыми и средними предприятиями, «Ростелеком»;
Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса, CommuniGate Pro;
Петр Щеглов, директор по продуктам, VK WorkSpace;
Александр Шикинов, директор по продажам, «Манго Телеком»;
Александр Рытиков, директор продуктового офиса телефонии, «Ростелеком»;
Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации бизнеса, Arlift.

Основные темы конференции

Российский рынок UC

  • Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций?
  • Как изменилась доля российских решений?
  • Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные?
  • Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО?
  • Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций?

Основные технологии

Проекты и кейсы

  • Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций.
  • Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.
  • Облачные коммуникации — плюсы и минусы.
  • Миграция на отечественное решение — практический кейс.
  • Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Алексей Четвернин.

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