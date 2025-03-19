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Койло Александр
Койло Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|VideoMost - ВидеоМост 276 2
|Сател 133 2
|Ростелеком 9806 1
|Cisco Systems 5134 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 1
|Цифра ГК 2449 1
|Ростелеком - Связьинвест 1708 1
|СИНХ - Таттелеком 204 1
|LifeSize 51 1
|Enghouse - Vidyo - Layered Media 8 1
|Мототелеком 7 1
|Polymedia - Полимедиа 139 1
|Одинцов Дмитрий 114 2
|Борилин Вячеслав 19 2
|Гревцев Владимир 22 2
|Герман Андрей 24 2
|Плющенков Роман 4 2
|Флёров Евгений 8 2
|Хомяк Юрий 38 1
|Легезо Денис 40 1
|Соловьев Игорь 52 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Ишеев Игорь 6 1
|Самойлов Сергей 3 1
|Буряков Михаил 3 1
|Власов Валерий 1 1
|Клементьев Владимир 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146308 3
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
|Европа 21840 1
|Украина 7642 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
|Frost & Sullivan 203 1
|Wainhouse Research 40 1
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