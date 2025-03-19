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Индексная книга (каталог) CNews*
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Койло Александр


19.03.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
19.03.2025 CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2025» 1 апреля 2025 года 1
08.10.2010 Экспертное мнение: ВКС должна стать массовой и дешевой 2
10.09.2010 Круглый стол CNews: «Рынок видеоконференцсвязи в России 2010: новые горизонты» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Койло Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VideoMost - ВидеоМост 276 2
Сател 133 2
Ростелеком 9806 1
Cisco Systems 5134 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 1
Цифра ГК 2449 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
СИНХ - Таттелеком 204 1
LifeSize 51 1
Enghouse - Vidyo - Layered Media 8 1
Мототелеком 7 1
Polymedia - Полимедиа 139 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 1
Альфа-Банк 1783 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 56 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 26 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 1
Судебная власть - Judicial power 2323 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8168 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1219 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24697 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4547 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15908 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20954 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16130 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14494 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1076 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1021 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12695 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12660 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9415 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 333 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24409 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1965 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 69 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1809 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11733 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4056 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6338 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12872 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1058 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7892 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3601 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 169 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1498 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17184 1
Пропускная способность - Bandwidth 1760 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 804 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 135 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 659 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 213 1
Федеральный закон 228-ФЗ 1 1
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Соловьев Игорь 52 1
Потапенко Андрей 27 1
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Самойлов Сергей 3 1
Буряков Михаил 3 1
Власов Валерий 1 1
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Европа 21840 1
Украина 7642 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11062 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2774 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4183 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 26 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8128 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9960 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1281 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 302 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Frost & Sullivan 203 1
Wainhouse Research 40 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 144 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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