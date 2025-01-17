МТС Линк Чаты
МТС Линк Чаты — это корпоративный мессенджер для всей компании. С его помощью можно переписываться с коллегами, делиться файлами, проводить онлайн-звонки и совещания, а также создавать каналы для отделов, проектов и задач. Чаты — часть экосистемы МТС Линк, куда также входят сервисы для проведения онлайн-встреч и вебинаров, создания курсов и совместной работы в онлайн-досках.
МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
|Лучицкий Андрей 10 9
|Крюков Дмитрий 26 4
|Потехин Павел 6 3
|Бочков Андрей 3 2
|Пахомов Александр 60 1
|Важенина Татьяна 7 1
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