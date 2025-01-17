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МТС Линк Чаты


МТС Линк Чаты — это корпоративный мессенджер для всей компании. С его помощью можно переписываться с коллегами, делиться файлами, проводить онлайн-звонки и совещания, а также создавать каналы для отделов, проектов и задач. Чаты — часть экосистемы МТС Линк, куда также входят сервисы для проведения онлайн-встреч и вебинаров, создания курсов и совместной работы в онлайн-досках.


17.01.2025 Петербуржцы проводили онлайн-совещания даже во время новогодних каникул 1
17.01.2025 Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству, проведенных вебинаров в период новогодних каникул 1
14.01.2025 Аналитика «МТС Линк»: все больше россиян проводят онлайн-встречи в праздники 1
25.12.2024 Число клиентов «МТС Линк» в 2024 году выросло на 65% 1
25.12.2024 Число клиентов «МТС Линк» за год выросло на 65% 1
04.12.2024 Корпоративный мессенджер «Чаты» от «МТС Линк» вошел в реестр отечественного ПО 1
05.11.2024 Цифровой двойник офиса: в «Чатах» от «МТС Линк» появились «Команды» 1
13.09.2024 «МТС Линк» обеспечил курганский Завод стальной дроби комплексным решением для бизнес-коммуникаций 1
13.09.2024 Нейросеть поможет новосибирцам выделить главное в потоке рабочих сообщений 1
13.09.2024 ИИ-помощник проконспектирует онлайн-встречи пермяков на «МТС Линк», найдет главное и напомнит об итогах 1
12.09.2024 МТС обеспечила курганский «Завод стальной дроби» российским решением для онлайн-коммуникации 1
11.09.2024 ИИ-помощник «МТС Линк» проконспектирует онлайн-встречи татарстанцев и выделит главное 1
10.09.2024 На платформе «МТС Линк» появился «второй пилот» на базе ИИ 1
05.09.2024 Андрей Лучицкий: Любая альтернатива Slack в России и в мире не будет его точной копией 1
15.08.2024 «МТС Линк Чаты» появились на Linux и «в коробке» 1
26.06.2024 «МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций 1
26.06.2024 «МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций 1
15.05.2024 «МТС Линк» представил ИИ-функции на конференции «МТС Платформа 2024» 1
06.05.2024 Нижегородские компании смогут использовать новый отечественный мессенджер «Чаты» 1
06.05.2024 Татарстанскому бизнесу стал доступен новый отечественный мессенджер «Чаты» 1
06.05.2024 Новосибирцам предлагают попробовать новый корпоративный мессенджер «Чаты» от «МТС Линк» 1
24.04.2024 «МТС Линк» представил новый корпоративный мессенджер «Чаты» 1
18.03.2024 Корпоративные клиенты Microsoft Teams смогут бесшовно перейти на российские сервисы 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 23
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 22
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24623 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Telegram Group 1983 1
Завод стальной дроби 3 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 20
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 12
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 9
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 7
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 964 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
Оповещение и уведомление - Notification 4605 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 4
МТС Линк - Доски 10 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 3
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 11 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft Windows 15656 1
Google Android 13994 1
Linux OS 9936 1
Apple macOS 2058 1
Apple iOS 7809 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Лучицкий Андрей 10 9
Крюков Дмитрий 26 4
Потехин Павел 6 3
Бочков Андрей 3 2
Пахомов Александр 60 1
Важенина Татьяна 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 23
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 5
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Беларусь - Белоруссия 5637 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
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