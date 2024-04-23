«МТС Линк» представил новый корпоративный мессенджер «Чаты»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», объявила о публичном релизе корпоративного мессенджера «МТС Линк Чаты». Бета-тестирование продукта завершено, и теперь он доступен для всех компаний.

Новый корпоративный мессенджер

Новый корпоративный мессенджер «МТС Линк Чаты» стал доступен пользователям. Его бета-тестирование стартовало в ноябре 2023 года. К моменту запуска решение протестировали 113 крупных компаний. Несколько компаний, в том числе «МТС Линк», полностью перешли на «Чаты» с других мессенджеров.

Сегодня в «Чатах» доступны все базовые функции, необходимые крупному бизнесу для постоянного делового общения с коллегами. Среди них — личные и групповые чаты, каналы, треды, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Пользователи могут создавать свои профили и менять статусы, обмениваться файлами, легко находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш-уведомления. Администраторам доступен раздел «Организация», в котором они могут создавать рабочую область для взаимодействия пользователей, управлять доступами и настройками.

В «Чатах» доступны все базовые функции, необходимые крупному бизнесу для постоянного делового общения с коллегами

Кроме того, в ближайшее время разработчики добавят в продукт функции, еще не знакомые большинству российских пользователей. Среди них — ИИ-ассистент, который сможет генерировать краткое содержание длинных переписок и освободит пользователей от чтения сотен сообщений. Также появятся новые сценарии командного взаимодействия и «треки» — временные чаты, которые пользователи смогут создавать под конкретные задачи.

Мессенджер как часть экосистемы

«Чаты» — часть UCaaS-платформы «МТС Линк», поэтому разработчики уделяют пристальное внимание интеграции с другими элементами экосистемы. Сегодня все пользователи мессенджера могут совершать приватные и групповые звонки прямо из его интерфейса. Учтены требования крупного бизнеса, например, пользователям решений «МТС Линк» доступен вход в мессенджер по SSO (технологии единого входа). До конца года будет внедрен ряд новых функций, таких как интеграция с SIEM-системами и Active Directory. Также компании смогут разворачивать решение на собственных серверах (on-premise).

Кроме того, команда продукта планирует реализовать интеграцию с сервисом «МТС Линк Доски». «Работа над мессенджером началась с создания концепции онлайн-пространства, способствующего продуктивности в любой команде. При ее разработке мы не только изучили все существующие решения и опыт пользователей, но и провели серию интервью с представителями бизнеса, узнали об их “болях” и потребностях. Мы поддерживаем связь с нашей целевой аудиторией на всех этапах при каждом обновлении сервиса, это серьезно помогает в развитии продукта. Мы планируем расширять функциональность «Чатов» так, чтобы задать стандарт делового общения в российских компаниях», — отмечает руководитель продукта «МТС Линк Чаты» Андрей Лучицкий.