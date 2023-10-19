МТС переименовала Webinar: компания получила название «МТС линк» ar Group. Все ИТ-решения для делового общения, ранее входящие в Webinar Group, будут объединены под UCaaS-брендом «МТС линк». Ребрендинг стал отражением новой бизнес-стратегии и перехода к плат

Александр Бровко - Александр Бровко, Webinar Group: Будущее за UCaaS-моделью, и мы уже там рности облачных решений, что, к слову, соответствует общемировым тенденциям роста интереса к модели UCaaS. Третий. Уход вендоров, с одной стороны, создал серьезные сложности с поддержкой и ремо

«Манго Телеком» представил решение класса UCaaS а мгновенными сообщениями и файлами. Провайдер начал работать над архитектурой собственного решения UCaaS (Unified Communications as a Service) в 2017 г. На протяжении двух лет линейка Mango Of

Avaya представила новые настольные устройства с поддержкой UCaaS-платформ ря которым поставщики унифицированных коммуникаций как услуги (Unified Communications as a Service, UCaaS) смогут расширить пользовательский опыт в офисах компаний, используя для этого любую уд