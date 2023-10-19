Разделы

UCaaS UC-as-a-service Unified communications as a service Унифицированные коммуникации по запросу


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


19.10.2023 МТС переименовала Webinar: компания получила название «МТС линк»

ar Group. Все ИТ-решения для делового общения, ранее входящие в Webinar Group, будут объединены под UCaaS-брендом «МТС линк». Ребрендинг стал отражением новой бизнес-стратегии и перехода к плат
16.03.2023 Александр Бровко -

Александр Бровко, Webinar Group: Будущее за UCaaS-моделью, и мы уже там

рности облачных решений, что, к слову, соответствует общемировым тенденциям роста интереса к модели UCaaS. Третий. Уход вендоров, с одной стороны, создал серьезные сложности с поддержкой и ремо
10.06.2019 «Манго Телеком» представил решение класса UCaaS

а мгновенными сообщениями и файлами. Провайдер начал работать над архитектурой собственного решения UCaaS (Unified Communications as a Service) в 2017 г. На протяжении двух лет линейка Mango Of
18.01.2019 Avaya представила новые настольные устройства с поддержкой UCaaS-платформ

ря которым поставщики унифицированных коммуникаций как услуги (Unified Communications as a Service, UCaaS) смогут расширить пользовательский опыт в офисах компаний, используя для этого любую уд
22.06.2011 Tieto запустила облачную услугу Unified Communications as a Service

Компания Tieto объявила о запуске услуги Unified Communications as a Service (UCaaS). Новая услуга, доступная клиентам компании с июня 2011 г., переводит сервисы объединен

Публикаций - 57, упоминаний - 84

UCaaS и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 482 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14085 22
Microsoft Corporation 25211 10
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 7
Cisco Systems 5218 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 199 6
Google LLC 12210 6
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 267 6
Сател 161 5
Протей НТЦ - Протей Ай-Ти - Инжиниринг 8 5
Verbosity - Дефайнед 7 5
Ростелеком 10275 5
Cisco Broadsoft UC 56 3
Plentystars - ПрофЛига 3 3
Arlift - Арлифт 7 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2429 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4483 3
Telegram Group 2518 3
Ред Софт - Red Soft 976 3
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 107 3
МТС - Экосистема МТС 68 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2249 2
8919 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5248 2
Крок - Croc 1814 2
Oracle Corporation 6859 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 2
Softline - Софтлайн 3236 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 408 2
Yealink Network Technology 74 2
Программный продукт ГК 64 1
ММК Информсервис 53 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
Basis - Tionix - Тионикс - 83 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 1
Brother - Brother Industries - Бразер 205 1
i-Free Just AI 44 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 231 1
Ланит Интеграция 213 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1357 5
Лента - Сеть розничной торговли 2253 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 4
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 3
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 85 3
Фора Банк 72 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 3
ПСБ - Промсвязьбанк 898 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 220 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1389 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8083 2
МКБ - Московский кредитный банк 613 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Coca-Cola Company 259 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 177 1
Югория - страховая компания 43 1
Фаберлик - Faberlic 97 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 20 1
Stada 26 1
Верный - торговая сеть 309 1
Зарплата.ру 45 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 75 1
Силовые машины 142 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 22 1
Азия Цемент 13 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 1
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 1
Selecty - Селекти 18 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 16 1
ОТЭКО ГК 27 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Черноголовка ГК - Любятово 8 1
Завод стальной дроби 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Альфа-Банк 1858 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4841 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12773 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 277 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3233 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2144 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3514 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2807 1
Федеральное казначейство России 1875 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4766 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Ассоциация менеджеров 97 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2629 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72568 41
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7026 40
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8837 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22894 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31437 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17032 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8438 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56803 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31801 22
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8342 22
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5463 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22864 19
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 971 15
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1026 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25954 13
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1193 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9722 13
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 694 12
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2666 12
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3319 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25496 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17664 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33767 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13295 10
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 143 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4865 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5656 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12186 8
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2379 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11916 8
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 229 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5529 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12283 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11488 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21901 7
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2134 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9307 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1171 6
Оповещение и уведомление - Notification 5335 6
Microsoft Teams - MS Teams 612 9
МТС Вебинар.ру - Jespo - сервис создания онлайн-досок 8 6
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 5
МТС Линк - Доски 20 5
Mango Cloud Systems - Mango Office 241 5
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 177 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 269 5
Avaya Vantage 18 4
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 97 4
МТС Линк - Чаты 29 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1369 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 202 3
МТС Вебинар.ру - COMDI 29 3
Google Android 14625 3
Apple iOS 8212 3
Linux OS 10835 3
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 210 3
Новые облачные технологии - МойОфис 874 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1507 3
Avaya Desktop Experience - Avaya Agent Desktop for Enterprise - Avaya Desktop Wallboard 7 2
Avaya Essential Experience J 3 2
МТС Exolve 110 2
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 32 2
Microsoft Azure 1457 2
Microsoft Office 365 977 2
Microsoft Windows 16277 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1200 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 224 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1283 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1477 1
Microsoft Security Essentials - MSE 140 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 167 1
1С:Медицина 52 1
Avaya ReadyNow 2 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 77 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Пенетова Татьяна 11 8
Бровко Александр 10 7
Нурутдинов Султан 10 7
Лапшин Алексей 24 5
Романов Роман 46 5
Ефремов Александр 24 5
Спинул Артем 9 5
Лучицкий Андрей 16 5
Хлиманенко Роман 5 5
Капля Роман 4 4
Попов Сергей 149 3
Головин Дмитрий 42 3
Попов Александр 53 3
Меденцев Константин 100 3
Щеглов Петр 71 3
Бондарев Владимир 6 3
Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 3
Серебряков Виктор 55 3
Шикинов Александр 28 3
Козлов Илья 8 3
Рытиков Александр 5 3
Богатов Иван 6 3
Койло Александр 5 3
Бердяев Дмитрий 3 3
Жабровец Владимир 3 3
Саяфаров Александр 3 3
Карпунькин Андрей 3 3
Смирнов Геннадий 3 3
Прокопович Владислав 7 3
Рустамов Рустам 511 3
Козловский Андрей 12 2
Карпенко Владимир 26 2
Воронин Павел 176 2
Verboon Ard - Вербоон Ард 2 2
Басеян Тигран 10 2
Лагутин Алексей 10 2
Алдошин Олег 30 2
Смертина Любовь 4 2
Костюк Сергей 2 2
Шипов Савва 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 155908 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45536 4
Европа 24607 3
Евразия - Евразийский континент 626 3
Германия - Федеративная Республика 12920 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13549 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14461 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53355 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18109 2
Беларусь - Белоруссия 6013 2
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 184 1
США - Вирджиния - Виргиния 274 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 37 1
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 55 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 32 1
Франция - Нормандия 48 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Турция - Турецкая республика 2480 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2920 1
Россия - УФО - Челябинская область 1376 1
Азия - Азиатский регион 5732 1
Армения - Республика 2367 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18478 1
Россия - СФО - Новосибирск 4626 1
Узбекистан - Республика 1862 1
Таджикистан - Республика 907 1
Индия - Bharat 5672 1
Америка - Американский регион 2188 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1809 1
Америка Латинская 1876 1
Европа Западная 1489 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10156 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51048 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54751 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31656 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14996 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6205 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11691 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5281 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3760 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2466 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6883 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5822 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6224 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11391 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4661 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6048 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7306 3
Черкизон - Черкизовский рынок 165 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2531 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4393 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5489 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20255 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25831 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 255 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 368 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5971 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1675 2
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 32 2
Латинский алфавит 192 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8317 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17339 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2055 2
Аренда 2574 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 915 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1498 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10668 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1283 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 451 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4230 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2136 1
Vc.ru - Виси.ру 38 1
TAdviser - Центр выбора технологий 424 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 9
Frost & Sullivan 203 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3729 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 2
Gartner - Гартнер 3601 2
IDC - International Data Corporation 4942 2
Forrester Research 828 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1048 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
CNews Инновация года - награда 131 1
ZK Research 8 1
Synergy Research Group 46 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Gartner Magic Quadrant Meeting Solutions 2 1
Gartner Magic Quadrant Unified Communications as a Service 1 1
Fortune Business Insights 21 1
Prognosis 3 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Markets&Markets Research 113 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 973 12
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 161 11
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 198 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 99 1
РШУ - Русская школа управления 41 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1626 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1204 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
TrueConf Видео+Конференция 1 1
День молодёжи - 27 июня 986 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
