UCaaS UC-as-a-service Unified communications as a service Унифицированные коммуникации по запросу
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|19.10.2023
|
МТС переименовала Webinar: компания получила название «МТС линк»
ar Group. Все ИТ-решения для делового общения, ранее входящие в Webinar Group, будут объединены под UCaaS-брендом «МТС линк». Ребрендинг стал отражением новой бизнес-стратегии и перехода к плат
|16.03.2023
|
Александр Бровко -
Александр Бровко, Webinar Group: Будущее за UCaaS-моделью, и мы уже там
рности облачных решений, что, к слову, соответствует общемировым тенденциям роста интереса к модели UCaaS. Третий. Уход вендоров, с одной стороны, создал серьезные сложности с поддержкой и ремо
|10.06.2019
|
«Манго Телеком» представил решение класса UCaaS
а мгновенными сообщениями и файлами. Провайдер начал работать над архитектурой собственного решения UCaaS (Unified Communications as a Service) в 2017 г. На протяжении двух лет линейка Mango Of
|18.01.2019
|
Avaya представила новые настольные устройства с поддержкой UCaaS-платформ
ря которым поставщики унифицированных коммуникаций как услуги (Unified Communications as a Service, UCaaS) смогут расширить пользовательский опыт в офисах компаний, используя для этого любую уд
|22.06.2011
|
Tieto запустила облачную услугу Unified Communications as a Service
Компания Tieto объявила о запуске услуги Unified Communications as a Service (UCaaS). Новая услуга, доступная клиентам компании с июня 2011 г., переводит сервисы объединен
UCaaS и организации, системы, технологии, персоны:
|Пенетова Татьяна 11 8
|Бровко Александр 10 7
|Нурутдинов Султан 10 7
|Лапшин Алексей 24 5
|Романов Роман 46 5
|Ефремов Александр 24 5
|Спинул Артем 9 5
|Лучицкий Андрей 16 5
|Хлиманенко Роман 5 5
|Капля Роман 4 4
|Попов Сергей 149 3
|Головин Дмитрий 42 3
|Попов Александр 53 3
|Меденцев Константин 100 3
|Щеглов Петр 71 3
|Бондарев Владимир 6 3
|Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 3
|Серебряков Виктор 55 3
|Шикинов Александр 28 3
|Козлов Илья 8 3
|Рытиков Александр 5 3
|Богатов Иван 6 3
|Койло Александр 5 3
|Бердяев Дмитрий 3 3
|Жабровец Владимир 3 3
|Саяфаров Александр 3 3
|Карпунькин Андрей 3 3
|Смирнов Геннадий 3 3
|Прокопович Владислав 7 3
|Рустамов Рустам 511 3
|Козловский Андрей 12 2
|Карпенко Владимир 26 2
|Воронин Павел 176 2
|Verboon Ard - Вербоон Ард 2 2
|Басеян Тигран 10 2
|Лагутин Алексей 10 2
|Алдошин Олег 30 2
|Смертина Любовь 4 2
|Костюк Сергей 2 2
|Шипов Савва 102 1
