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Avaya Desktop Experience Avaya Agent Desktop for Enterprise Avaya Desktop Wallboard

СОБЫТИЯ

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23.09.2026 Prodex подключил MANGO OFFICE и увеличил выручку на 41% 1
27.01.2026 Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо» 1
17.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций с кандидатами 1
27.10.2021 Зачем банкам регулярно обновлять контакт-центры 2
28.01.2021 В MANGO OFFICE появились новые инструменты для руководителей 1
27.04.2020 «Гольфстрим» расширяет возможности контакт-центра на базе Avaya 2
20.11.2019 «Манго Телеком» запустила сервис Wallboard 1
24.01.2019 Avaya объявила о расширении своего портфолио Desktop Experience 1
18.01.2019 Avaya представила новые настольные устройства с поддержкой UCaaS-платформ 1
20.02.2012 Avaya выпустила Avaya Flare Communicator для планшетов iPad 1
25.03.2011 Avaya представила новые решения для совместной работы 1
16.09.2010 Avaya представила решения для организации бизнес-коммуникаций в режиме реального времени с использованием видео 1
22.03.2004 Avaya реализовала 2 проекта в представительствах Samsung 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Avaya Desktop Experience и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 8
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 270 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 83 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
Konftel 11 1
Samsung Electronics 11128 1
Microsoft Corporation 25856 1
Apple Inc 13264 1
Крок - Croc 1970 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 1
Assist - Ассист 219 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8370 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2756 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4548 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26512 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1132 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13578 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1752 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26754 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1092 3
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1322 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 928 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 948 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5939 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1700 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12321 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23121 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5333 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 572 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10015 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7575 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7983 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8732 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10293 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9407 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3404 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7348 2
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 74 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13128 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24672 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6418 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12992 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4442 2
SIP - Open SIP - OpenSIPS 8 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7815 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3184 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6464 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1226 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2541 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4688 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 349 4
Avaya Aura 125 4
Avaya Flare Communicator - Avaya Flare Experience 8 3
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 2
Avaya Video Conferencing 2 2
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Avaya Open SIP 8 1
Avaya DES - Avaya Device Enrollment Service 1 1
Avaya Enablement Service 1 1
Avaya J - серия телефонов 3 1
Avaya Callback Assist 6 1
Avaya Essential Experience J 3 1
Avaya L100 - серия гарнитур 16 1
Avaya AcousticEdge 2 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Avaya Branch Gateway 1 1
Avaya Intuity Audix 10 1
Avaya MultiVantage 9 1
Apple iPad 4023 1
Google Android 15339 1
Apple - App Store 3143 1
Microsoft Outlook 1507 1
Microsoft Security Essentials - MSE 146 1
Avaya Vantage 18 1
Барсукова Светлана 3 2
Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
Шачнев Максим 1 1
Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 1
Криворученко Игорь 3 1
Шукис Жанна 3 1
Бабкин Николай 24 1
Бабкин Константин 9 1
Песоцкий Дмитрий 5 1
Watson Stephanie - Уотсон Стефани 5 1
Kennedy Kevin - Кеннеди Кевин 7 1
Григоренко Вадим 61 1
Франтов Роман 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55019 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47969 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 1
Украина 7948 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1113 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1680 1
Украина - Киев 1155 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16295 2
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 33 1
Английский язык 7065 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53952 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9180 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 985 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 657 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8555 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5803 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6666 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3153 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2513 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1686 1
Frost & Sullivan 207 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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