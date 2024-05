Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com

Samsung и Cisco представили в России решение Webex On Flip Samsung Electronics и Cisco объявили о старте продаж в России решения для видеоконференцсвязи (ВКС) и совместной работы Webex On Flip, интегрированного в интерактивный флипчарт Flip 2. Разработка двух мировых лидеров в сфере IT выводит офисные видеоконференции на качественно новый массовый уровень. С помощью