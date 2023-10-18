Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 146748
ИКТ 11574
Организации 9164
Ведомства 1428
Ассоциации 876
Технологии 3239
Системы 22837
Персоны 60686
География 2310
Статьи 1460
Пресса 1094
ИАА 653
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2359
Мероприятия 829

Cisco Webex WebEx Communications Intranets.com

Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com


18.10.2023 Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business

ункционалом и интеграциями по SIP с видеотелефонами и конференц-оборудованием, например, для замены Cisco Webex.Другие компании ищут замену мессенджерам с расширенным функционалом, например, Sl
07.10.2022 Как ритейлер OBI перешел с Cisco Webex на Webinar Meetings

лобальной сети и использовало для коммуникации систему видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе Cisco Webex. В марте 2022 года российское подразделение стало самостоятельным. Было решено отказать
29.08.2022 Как российская ИТ-компания «Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний

Компания «Аскон» использует российский сервис для совещаний и встреч Webinar Meetings от компании Webinar Group. При выборе решения на замену Cisco Webex компания руководствовалась следующими критериями. Российская платформа для онлайн-встреч «Аскон» разрабатывает продукты на уровне крупных зарубежных компаний. Разработчики уверены:

08.08.2022 Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex?

иске крупнейших — МТС, Высшая школа экономики, «Авито», «Тинькофф», «М.Видео», «Сибур», HeadHunter. Запись онлайн-встречи компании «Тинькофф» на Webinar Meetings Покрывает функционал Zoom, MS Teams и Cisco Webex Старт за 3 минуты, переход на коробочную версию — за 3 дня До 100 спикеров с видео, до 10 000 участников в режиме вебинара Работа из браузера или в приложении для iOS и Android Webi
11.01.2022 Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I

ать и продемонстрировать возможности Amazon Alexa и системы для совместной и гибридной работы Cisco Webex с точки зрения голосовой и видеосвязи и совместной работы с виртуальными досками (white
01.11.2021 Голограммы и новый функционал для гибридной работы: Cisco Webex радикально расширяет свои возможности

едставила новые возможности для проведения совещаний, а также домашние и офисные устройства линейки Webex. Кроме того, представители Cisco рассказали об единственном в отрасли решении для иммер
27.10.2021 Cisco представила новые возможности Webex для гибридной работы

Cisco представила ряд новых возможностей комплекса Webex, платформы для гибридной работы. Новые функции для проведения совещаний и обмена сообще
27.10.2021 Cisco представила новые функции Webex Calling и Webex Customer Experience

Cisco анонсировала новые функции Webex Calling и Webex Customer Experience, а также новую коммуникационную платформу как услугу (Communications Platform as a Service, CPaaS). Эти усовершенствования должны помочь предпри
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников

ониторинга рабочих станций под управлением macOS, контроль данных в корпоративном мессенджере Cisco Webex Teams, а также детальная отчетность о поведении сотрудников. «Рабочие станции персонала
15.09.2021 Cisco Webex: более 8 миллиардов вызовов в месяц

Cisco сообщает, что месячное количество звонков в платформе Webex Calling достигло 8 миллиардов - больше, чем у любого другого облачного провайдера анало
25.06.2021 ВКС-платформа Webex получила 800 новых функций

в начале июня 2021 г. компания Cisco представила новый инструмент для взаимодействия по видеосвязи Webex Suite, который включает в себя функционал звонков, видеоконференций, совместной работы

10.06.2021 Cisco представила новые функции Webex для проведения гибридных мероприятий

Cisco представила новое предложение Webex Suite с новшествами, которые послужат фундаментом для гибридной работы и различных меро
14.04.2021 Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы

имизировать бизнес-процессы. В Группе компаний «Просвещение» поделились опытом, как платформа Cisco Webex помогла улучшить взаимодействие внутри команды, а также в работе с партнерами. «Просвещ
01.04.2021 Cisco обновила Webex

Cisco Webex представила расширенный функционал People Insights, направленный на улучшение организац
18.03.2021 Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы

Cisco открывает во Франкфурте новый дата-центр, который будет обслуживать пользователей платформы Webex в регионе EMEAR. Ввод франкфуртского ЦОД в эксплуатацию намечен на июнь 2021 г. Сервисы
03.03.2021 Функционал Cisco Webex для перевода в реальном времени устраняет языковой барьер

в, — теперь их число перевалило за сотню. Функционал входит в состав полностью обновленного решения Webex, которое позволяет организовать эффективную совместную работу сотрудников, рассредоточе
12.01.2021 Cisco и Syssoft помогают участникам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» оставаться на связи

Поисково-спасательная организация «ЛизаАлерт» начала использование платформы Cisco Webex для удаленного взаимодействия в условиях пандемии коронавируса и координации работ по п
16.12.2020 Уволенный сотрудник Cisco атаковал системы компании и получил 2 года тюрьмы

Обиженный работник Бывший работник Cisco, который после увольнения уничтожил более 450 виртуальных машин и около 16 тыс. аккаунтов в службе Cisco WebEx Teams, отправился в тюрьму на два года. Кроме того, Судхиш Касаба Рамеш (Sudhish Kasaba Ramesh) должен будет выплатить штраф в размере $15 тыс. В июле 2020 г. подсудимый признал себя вино
14.12.2020 Cisco представила новый Webex Contact Center

Cisco представила ряд инноваций, которые помогут организациям оптимизировать совместную удаленную работу. Webex давно и успешно помогает работникам эффективно трудиться, где бы они ни находились. С начала пандемии решение не только обеспечивает функционирование бизнеса, но и является платформой для
09.12.2020 Cisco представила три новых Webex-устройства для удаленной работы

енных работников и обеспечивают безопасное возвращение в офис. Портфолио интеллектуальных устройств Webex пополнили три новых устройства: это камера Webex Desk Camera и терминалы Webe
20.10.2020 Cisco представила новые возможности Webex

щаются в постоянную совместную работу коллективов и их участников. Эту работу облегчают технологии, работающие с учетом контекста. Помочь пользователям до, во время и после совещаний призвано решение Webex. Сегодня мы добавили к нему еще целый ряд полезных функций», — сказал Максим Репин, руководитель подразделения Cisco по продвижению технологий для совместной работы в России. В ходе подго
02.09.2020 Webex расширяет возможности безопасного дистанционного обучения

Группа совместной работы Cisco Collaboration анонсировала знакомство с решением Webex Classrooms, которое дополняет высоко защищенную платформу Cisco для онлайн-обучения в гибридных классах. Для учеников и учителей, родителей и школьной администрации начался новый учебный

22.06.2020 Cisco ускоряет цифровую трансформацию российской образовательной отрасли

тнюю экзаменационную сессию в онлайн-формате с использованием платформы для совместной работы Cisco Webex. Как ожидается, эта система позволит более 3000 студентам сдать экзамены по более чем 2
27.05.2020 Samsung и Cisco представили в России решение Webex On Flip

Samsung Electronics и Cisco объявили о старте продаж в России решения для видеоконференцсвязи (ВКС) и совместной работы Webex On Flip, интегрированного в интерактивный флипчарт Flip 2. Разработка двух мировых лидеров в сфере IT выводит офисные видеоконференции на качественно новый массовый уровень. С помощью

22.04.2020 Благотворительный фонд «Дом с маяком» внедрил платформу Cisco Webex

Благотворительный фонд «Дом с маяком» начал использовать платформу Cisco Webex для удаленного взаимодействия своих сотрудников в условиях пандемии коронавируса. Это с
27.03.2020 Cisco представила решения для совместной работы на дому и в офисе

стях своих решений для совместной работы. Так, впервые в России журналистам были представлены новые Webex-устройства на основе искусственного интеллекта, а также Cisco Webex Assistant fo
30.01.2020 Cisco обновила Cisco Webex для безопасной совместной работы

Cisco на выставке Cisco Live Europe анонсировала инновации, которые сделают деловые встречи и переговоры более эффективными. Так, новый функционал Cisco Webex Assistant for Webex Meetings на основе искусственного интеллекта (ИИ) понимает голосовые команды и превращает слова в кладезь полезной цифровой информации. В основе этой инновации

22.01.2020 Trueconf обеспечил совместимость своего ПО с Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize

енной ВКС-системы Trueconf Server с популярными облачными платформами веб-конференций — Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize Cloud. Интеграция позволит пользователям Trueconf подклю
01.10.2019 Cisco повысила безопасность платформы Webex

Cisco представила расширение Cisco Webex Control Hub Extended Security Pack, которое делает использование инновационной платформ
17.06.2019 Cisco анонсировала новый инструментарий для совместной работы

27.03.2012 Cisco выпустила бесплатный WebEx для iPhone

льной операционной системы Apple iOS. Этот клиент используется для подключения к конференциям Cisco WebEx. Облачный сервис Cisco WebEx позволяет проводить мультимедийные конференции чере
19.02.2009 WebEx Meeting Center заработает на смартфонах RIM, Nokia и Samsung

Компания Cisco объявила о том, что продуктом Cisco WebEx Meeting Center смогут воспользоваться владельцы смартфонов BlackBerry Bold, BlackBerry

01.08.2008 Cisco WebEx помогает 1-800-Flowers.com обучать специалистов

Компания WebEx, работающая на рынке приложений и услуг для групповой работы и год назад вошедшая в сос
28.03.2008 Cisco WebEx расширила поддержку пользователей Apple Mac

Поставщик приложений и систем для групповой работы - недавно вошедшая в состав Cisco компания WebEx - расширила поддержку технологии Apple Mac в своих приложениях для групповых бизнес-процессов. С сегодняшнего дня приложения WebEx Meeting Center, WebEx WebOffice, WebEx<
18.01.2008 WebEx обеспечивает удаленный доступ для платформ Apple Mac

Компания WebEx, специализирующаяся в области приложений и услуг для групповой работы и недавно вошедша
07.06.2007 Cisco завершила приобретение компании WebEx

Cisco завершила двухэтапный процесс приобретения компании WebEx Communications, и с этого дня WebEx стала дочерней компанией Cisco. WebEx
15.03.2007 Cisco приобретает компанию WebEx за $3,2 млрд

Cisco Systems заявила о намерении приобрести компанию WebEx Communications, специализирующуюся на разработке программ для онлайн-общения, за $3,2 м
03.08.2005 WebEx покупает Intranets

ений для веб-конференций, купит разработчика заказных бизнес-приложений Intranets.com за $45 млн. К WebEx перейдут 300 тысяч клиентов, пользовавшихся программами Intranets.com по подписке. Intr
24.10.2001 Акции провайдера интернет-видеоконференций WebEx выросли после заключения нескольких сделок

Провайдер интернет-видеоконференций WebEx Communications сообщил о заключении нескольких сделок, что привело к росту акций компании на 10% до $31,07. Ее реселлерами стали France Telecom и лидер производства бизнес-ПО BEA Systems.
12.09.2000 Интранет: не только для больших компаний

Сайт Shoplet.com, специализирующийся на онлайновой торговле, подписал партнерское соглашение с Intranets.com, которое позволит торговым точкам В2В и В2С использовать интранет-решения для мелкого и среднего бизнеса. Сайт Shoplet.com, насчитывающий около 1,3 млн. пользователей, является ме

Публикаций - 204, упоминаний - 270

Cisco Webex и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5037 109
Microsoft Corporation 24219 53
Zoom Int - Zoom Video Communications 1393 44
Google LLC 11485 33
VideoMost - ВидеоМост 266 29
Spirit DSP - Спирит Корп 462 28
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1038 23
Apple Inc 11745 21
Oracle Corporation 6562 19
Ростелеком 10876 18
TrueConf - ТруКонф 370 17
Huawei 3746 17
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 400 16
IBM - International Business Machines Corp 9370 15
Adobe Systems 1531 11
SAP SE 5149 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11233 10
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 185 10
Logitech 415 10
Samsung Electronics 10040 9
AT&T Inc 1666 8
TI - Texas Instruments Incorporated 813 8
Telegram Group 1578 8
Cisco Meraki 24 8
Intel Corporation 11973 8
VK - Mail.ru Group 3297 7
HTC Corporation 1495 6
IVA Technologies - ИВКС 163 6
Yandex - Яндекс 6664 6
Цифра ГК 2312 6
Amazon Inc - Amazon.com 2930 6
Vinteo - Винтео 62 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2986 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1460 6
Yahoo! 3690 6
Dialogic Corp 92 6
ZTE Corporation 739 6
AOL Inc 1590 6
Yealink Network Technology 63 5
LG Electronics 3581 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6722 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 9
РЖД - Российские железные дороги 1816 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 412 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6837 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 397 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 483 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 569 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2680 2
Ford 402 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 2
Vimeo - Видеохостинг 68 2
Merrill Lynch 433 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 59 2
Шереметьево Хэндлинг 29 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
ПГК - Первая грузовая компания 189 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 112 2
Силовые машины 101 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1520 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Открытие ФК - Росгосстрах 337 2
eBay Inc 1610 2
Лента - Сеть розничной торговли 1945 2
Expedia - Travelocity 60 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 394 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 285 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1176 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 2
Газпром нефть 569 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 51 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 41 2
Boeing 1005 2
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 6 1
Uber 323 1
Верный - торговая сеть 276 1
Сургутнефтегаз - СНГ 256 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10795 13
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1323 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1844 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5196 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 601 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2868 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2401 3
Федеральное казначейство России 1678 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4236 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1310 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4786 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1846 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1419 2
Судебная власть - Judicial power 2235 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 294 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 219 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1137 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2985 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2875 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5538 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3594 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3185 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 716 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 18 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 244 1
Роскачество - Российская система качества 34 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 177 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 182 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 990 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 419 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2122 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 329 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3156 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1031 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 11
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 600 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 677 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 7 1
Free TON Community 5 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 1
OSI - Open Source Initiative 71 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7244 109
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа 5651 83
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60697 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19845 71
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11865 66
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15011 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46063 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16537 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28145 46
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8833 41
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6019 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10813 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24609 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24018 31
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2407 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23040 29
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7882 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11084 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23089 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28758 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23597 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20740 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11837 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13622 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9251 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13914 19
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12336 19
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 842 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10273 16
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1526 16
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3356 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8112 16
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1290 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7142 15
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3464 15
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени 1761 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6817 14
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4327 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15701 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9863 14
Microsoft Teams - MS Teams 484 46
Microsoft Skype 2018 41
Google Android 13548 23
Microsoft Windows 15184 23
Apple iOS 7440 19
Linux OS 9293 17
Apple Mac - Apple Macintosh 2932 17
Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events 29 16
Google Chrome - браузер 1504 13
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 74 12
Microsoft Outlook 1353 11
Apple iPad 3814 11
Apple macOS 1929 11
WhatsApp Messenger 1017 11
Mozilla Firefox - браузер 1860 9
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 164 9
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 178 9
Microsoft Skype for Business 169 9
Google Meet 39 9
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 55 9
Microsoft Exchange 1385 8
Cisco Webex Assistant 7 7
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 306 7
Apple Safari - браузер 837 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6918 7
Microsoft Office 3596 7
Cisco Webex Control Hub 7 7
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 7
Microsoft Edge - браузер 1972 6
Rakuten Viber 601 6
Cisco Webex Room - Cisco Webex Roomkit 9 6
Cisco Webex Desk Hub - Cisco Webex Desk Camera 6 6
Яндекс 360 - Яндекс.Телемост 179 5
Cisco Webex Calling - Cisco Webex Contact Center - Cisco Webex Go 5 5
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 35 5
Cisco Webex Board - Webex Whiteboarding 5 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1224 5
Google Gmail 914 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3959 5
Cisco Webex People Insights 6 5
Свириденко Андрей 97 17
Patel Jeetu - Патель Джиту 11 8
Ткаченко Владимир 10 5
Одинцов Дмитрий 108 5
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 4
Репин Максим 5 4
Шадаев Максут 862 4
Врацкий Андрей 94 4
Натрусов Артем 261 3
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 19 3
Сотин Денис 198 3
Попов Борис 21 3
Иодковский Станислав 40 3
Путин Владимир 3007 3
Чепрак Артем 14 3
Бурилов Андрей 98 2
Чурсин Дмитрий 54 2
Гузовский Денис 61 2
Жутина Алина 2 2
Pataki George - Патаки Джордж 9 2
Морнев Роман 6 2
Теплов Павел 17 2
Srinivasan Sri - Шринивасан Шри 2 2
Курьянов Сергей 162 2
Андронов Сергей 23 2
Евдокимов Игорь 41 2
Семенов Александр 135 2
Леонов Алексей 69 2
Chambers John - Чемберс Джон 118 2
Петренко Николай 6 2
Алябьева Надежда 6 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Рустамов Рустам 343 2
Ульянов Николай 86 2
Воронин Павел 111 2
Добровинский Александр 28 2
Климов Андрей 51 2
Кабанов Владимир 176 2
Брундуков Али 2 2
Белоусов Сергей 238 2
Россия - РФ - Российская федерация 135936 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51224 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41399 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13878 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16284 14
США - Калифорния 4564 10
Беларусь - Белоруссия 5384 9
Европа 21475 9
Казахстан - Республика 5352 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16557 7
Япония 13154 6
Азия - Азиатский регион 5336 6
Германия - Федеративная Республика 12446 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 999 6
Украина 7474 6
Таджикистан - Республика 837 5
Узбекистан - Республика 1639 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13161 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 994 4
Франция - Французская Республика 7720 4
Испания - Королевство 3673 4
Китай - Тайвань 3880 4
Южная Корея - Республика 6512 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1211 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1464 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 398 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 3
Канада 4802 3
Молдавия - Республика Молдова 698 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2257 3
Нидерланды 3442 3
Индия - Bharat 5296 3
Швеция - Королевство 3590 3
Европа Восточная 3044 2
Финляндия - Финляндская Республика 3559 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1370 2
США - Техас - Хьюстон 244 2
Люксембург Великое Герцогство 428 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1756 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45926 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48335 49
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12859 45
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3526 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27111 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12422 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6846 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10446 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5476 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22739 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15646 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5371 14
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5665 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4786 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9201 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17233 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5962 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7999 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1931 8
Командировки - Системы управления командировками 1111 8
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 715 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2782 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10458 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5153 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6607 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1859 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6172 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2964 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4284 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1859 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7565 5
Образование в России 1992 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1989 5
Английский язык 6433 5
Энергетика - Energy - Energetically 4808 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4476 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2076 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9494 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2557 4
Абонентская база - Абонентская плата 5734 4
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 6
CNET Networks - CNET News 1642 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5847 4
The Register - The Register Hardware 1462 3
Известия ИД 572 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 827 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11121 2
ZDnet 597 2
The Verge - Издание 530 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 641 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 86 2
The Economist 44 1
Mercury Center 309 1
Мобильные системы 114 1
iVillage 32 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 76 1
Redmond Developer News - Redmond magazine - Redmondmag 5 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 1
Деловой Петербург 28 1
Dow Jones - MarketWatch 311 1
САПР и графика 11 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 7 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 1
Inquirer 463 1
Newsbytes News Network 379 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
GigaOM 71 1
IDG - International Data Group 99 1
VentureBeat 90 1
The Washington Post 323 1
Virus Bulletin 33 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1202 1
Reddit 292 1
FT - Financial Times 1197 1
Wikipedia - Википедия 458 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7831 12
Gartner - Гартнер 3518 10
Internet Stock Report 994 8
IDC - International Data Corporation 4888 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2920 4
Markets&Markets Research 109 3
S&P 500 555 3
CNews Инновация года - награда 108 3
Gartner Magic Quadrant Meeting Solutions 2 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Cisco Workforce of the Future 2 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 59 2
Forrester Research 819 2
Fortune Global 500 285 2
comScore 379 1
Gartner Magic Quadrant Unified Communications as a Service 1 1
Bear Stearns 79 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 294 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Microsoft Research 138 1
Forrester Wave 45 1
Cisco Global Workforce Study 1 1
SimilarWeb 37 1
Cisco CIO and IT Decision Makers Trends Pulse 1 1
Strategy Analytics 284 1
AV-Test Institute 38 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 110 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 959 1
Juniper Research 516 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 746 4
МЭИ - Московский энергетический институт 118 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 32 2
Микротест УЦ - Учебный центр 6 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 888 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 32 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1929 4
CiscoLive! 10 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1006 3
CNews FORUM Кейсы 178 3
Cisco Expo 23 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2300 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 524 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1174 1
CNews AWARDS - награда 456 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Cisco Contact Center Summit 1 1
РОТОР - премия 1 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
Cisco NetRiders - турнир по сетевым технологиям 1 1
1С:Проект года 18 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1289176, в очереди разбора - 804512.
Создано именных указателей - 146748.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024