Cisco Webex WebEx Communications Intranets.com
|18.10.2023
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Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business
ункционалом и интеграциями по SIP с видеотелефонами и конференц-оборудованием, например, для замены Cisco Webex.Другие компании ищут замену мессенджерам с расширенным функционалом, например, Sl
|07.10.2022
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Как ритейлер OBI перешел с Cisco Webex на Webinar Meetings
лобальной сети и использовало для коммуникации систему видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе Cisco Webex. В марте 2022 года российское подразделение стало самостоятельным. Было решено отказать
|29.08.2022
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Как российская ИТ-компания «Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний
Компания «Аскон» использует российский сервис для совещаний и встреч Webinar Meetings от компании Webinar Group. При выборе решения на замену Cisco Webex компания руководствовалась следующими критериями. Российская платформа для онлайн-встреч «Аскон» разрабатывает продукты на уровне крупных зарубежных компаний. Разработчики уверены:
|08.08.2022
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Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex?
иске крупнейших — МТС, Высшая школа экономики, «Авито», «Тинькофф», «М.Видео», «Сибур», HeadHunter. Запись онлайн-встречи компании «Тинькофф» на Webinar Meetings Покрывает функционал Zoom, MS Teams и Cisco Webex Старт за 3 минуты, переход на коробочную версию — за 3 дня До 100 спикеров с видео, до 10 000 участников в режиме вебинара Работа из браузера или в приложении для iOS и Android Webi
|11.01.2022
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Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I
ать и продемонстрировать возможности Amazon Alexa и системы для совместной и гибридной работы Cisco Webex с точки зрения голосовой и видеосвязи и совместной работы с виртуальными досками (white
|01.11.2021
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Голограммы и новый функционал для гибридной работы: Cisco Webex радикально расширяет свои возможности
едставила новые возможности для проведения совещаний, а также домашние и офисные устройства линейки Webex. Кроме того, представители Cisco рассказали об единственном в отрасли решении для иммер
|27.10.2021
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Cisco представила новые возможности Webex для гибридной работы
Cisco представила ряд новых возможностей комплекса Webex, платформы для гибридной работы. Новые функции для проведения совещаний и обмена сообще
|27.10.2021
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Cisco представила новые функции Webex Calling и Webex Customer Experience
Cisco анонсировала новые функции Webex Calling и Webex Customer Experience, а также новую коммуникационную платформу как услугу (Communications Platform as a Service, CPaaS). Эти усовершенствования должны помочь предпри
|28.09.2021
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Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников
ониторинга рабочих станций под управлением macOS, контроль данных в корпоративном мессенджере Cisco Webex Teams, а также детальная отчетность о поведении сотрудников. «Рабочие станции персонала
|15.09.2021
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Cisco Webex: более 8 миллиардов вызовов в месяц
Cisco сообщает, что месячное количество звонков в платформе Webex Calling достигло 8 миллиардов - больше, чем у любого другого облачного провайдера анало
|25.06.2021
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ВКС-платформа Webex получила 800 новых функций
в начале июня 2021 г. компания Cisco представила новый инструмент для взаимодействия по видеосвязи Webex Suite, который включает в себя функционал звонков, видеоконференций, совместной работы
|10.06.2021
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Cisco представила новые функции Webex для проведения гибридных мероприятий
Cisco представила новое предложение Webex Suite с новшествами, которые послужат фундаментом для гибридной работы и различных меро
|14.04.2021
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Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы
имизировать бизнес-процессы. В Группе компаний «Просвещение» поделились опытом, как платформа Cisco Webex помогла улучшить взаимодействие внутри команды, а также в работе с партнерами. «Просвещ
|01.04.2021
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Cisco обновила Webex
Cisco Webex представила расширенный функционал People Insights, направленный на улучшение организац
|18.03.2021
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Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы
Cisco открывает во Франкфурте новый дата-центр, который будет обслуживать пользователей платформы Webex в регионе EMEAR. Ввод франкфуртского ЦОД в эксплуатацию намечен на июнь 2021 г. Сервисы
|03.03.2021
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Функционал Cisco Webex для перевода в реальном времени устраняет языковой барьер
в, — теперь их число перевалило за сотню. Функционал входит в состав полностью обновленного решения Webex, которое позволяет организовать эффективную совместную работу сотрудников, рассредоточе
|12.01.2021
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Cisco и Syssoft помогают участникам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» оставаться на связи
Поисково-спасательная организация «ЛизаАлерт» начала использование платформы Cisco Webex для удаленного взаимодействия в условиях пандемии коронавируса и координации работ по п
|16.12.2020
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Уволенный сотрудник Cisco атаковал системы компании и получил 2 года тюрьмы
Обиженный работник Бывший работник Cisco, который после увольнения уничтожил более 450 виртуальных машин и около 16 тыс. аккаунтов в службе Cisco WebEx Teams, отправился в тюрьму на два года. Кроме того, Судхиш Касаба Рамеш (Sudhish Kasaba Ramesh) должен будет выплатить штраф в размере $15 тыс. В июле 2020 г. подсудимый признал себя вино
|14.12.2020
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Cisco представила новый Webex Contact Center
Cisco представила ряд инноваций, которые помогут организациям оптимизировать совместную удаленную работу. Webex давно и успешно помогает работникам эффективно трудиться, где бы они ни находились. С начала пандемии решение не только обеспечивает функционирование бизнеса, но и является платформой для
|09.12.2020
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Cisco представила три новых Webex-устройства для удаленной работы
енных работников и обеспечивают безопасное возвращение в офис. Портфолио интеллектуальных устройств Webex пополнили три новых устройства: это камера Webex Desk Camera и терминалы Webe
|20.10.2020
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Cisco представила новые возможности Webex
щаются в постоянную совместную работу коллективов и их участников. Эту работу облегчают технологии, работающие с учетом контекста. Помочь пользователям до, во время и после совещаний призвано решение Webex. Сегодня мы добавили к нему еще целый ряд полезных функций», — сказал Максим Репин, руководитель подразделения Cisco по продвижению технологий для совместной работы в России. В ходе подго
|02.09.2020
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Webex расширяет возможности безопасного дистанционного обучения
Группа совместной работы Cisco Collaboration анонсировала знакомство с решением Webex Classrooms, которое дополняет высоко защищенную платформу Cisco для онлайн-обучения в гибридных классах. Для учеников и учителей, родителей и школьной администрации начался новый учебный
|22.06.2020
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Cisco ускоряет цифровую трансформацию российской образовательной отрасли
тнюю экзаменационную сессию в онлайн-формате с использованием платформы для совместной работы Cisco Webex. Как ожидается, эта система позволит более 3000 студентам сдать экзамены по более чем 2
|27.05.2020
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Samsung и Cisco представили в России решение Webex On Flip
Samsung Electronics и Cisco объявили о старте продаж в России решения для видеоконференцсвязи (ВКС) и совместной работы Webex On Flip, интегрированного в интерактивный флипчарт Flip 2. Разработка двух мировых лидеров в сфере IT выводит офисные видеоконференции на качественно новый массовый уровень. С помощью
|22.04.2020
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Благотворительный фонд «Дом с маяком» внедрил платформу Cisco Webex
Благотворительный фонд «Дом с маяком» начал использовать платформу Cisco Webex для удаленного взаимодействия своих сотрудников в условиях пандемии коронавируса. Это с
|27.03.2020
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Cisco представила решения для совместной работы на дому и в офисе
стях своих решений для совместной работы. Так, впервые в России журналистам были представлены новые Webex-устройства на основе искусственного интеллекта, а также Cisco Webex Assistant fo
|30.01.2020
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Cisco обновила Cisco Webex для безопасной совместной работы
Cisco на выставке Cisco Live Europe анонсировала инновации, которые сделают деловые встречи и переговоры более эффективными. Так, новый функционал Cisco Webex Assistant for Webex Meetings на основе искусственного интеллекта (ИИ) понимает голосовые команды и превращает слова в кладезь полезной цифровой информации. В основе этой инновации
|22.01.2020
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Trueconf обеспечил совместимость своего ПО с Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize
енной ВКС-системы Trueconf Server с популярными облачными платформами веб-конференций — Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize Cloud. Интеграция позволит пользователям Trueconf подклю
|01.10.2019
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Cisco повысила безопасность платформы Webex
Cisco представила расширение Cisco Webex Control Hub Extended Security Pack, которое делает использование инновационной платформ
|17.06.2019
|Cisco анонсировала новый инструментарий для совместной работы
|27.03.2012
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Cisco выпустила бесплатный WebEx для iPhone
льной операционной системы Apple iOS. Этот клиент используется для подключения к конференциям Cisco WebEx. Облачный сервис Cisco WebEx позволяет проводить мультимедийные конференции чере
|19.02.2009
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WebEx Meeting Center заработает на смартфонах RIM, Nokia и Samsung
Компания Cisco объявила о том, что продуктом Cisco WebEx Meeting Center смогут воспользоваться владельцы смартфонов BlackBerry Bold, BlackBerry
|01.08.2008
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Cisco WebEx помогает 1-800-Flowers.com обучать специалистов
Компания WebEx, работающая на рынке приложений и услуг для групповой работы и год назад вошедшая в сос
|28.03.2008
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Cisco WebEx расширила поддержку пользователей Apple Mac
Поставщик приложений и систем для групповой работы - недавно вошедшая в состав Cisco компания WebEx - расширила поддержку технологии Apple Mac в своих приложениях для групповых бизнес-процессов. С сегодняшнего дня приложения WebEx Meeting Center, WebEx WebOffice, WebEx<
|18.01.2008
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WebEx обеспечивает удаленный доступ для платформ Apple Mac
Компания WebEx, специализирующаяся в области приложений и услуг для групповой работы и недавно вошедша
|07.06.2007
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Cisco завершила приобретение компании WebEx
Cisco завершила двухэтапный процесс приобретения компании WebEx Communications, и с этого дня WebEx стала дочерней компанией Cisco. WebEx
|15.03.2007
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Cisco приобретает компанию WebEx за $3,2 млрд
Cisco Systems заявила о намерении приобрести компанию WebEx Communications, специализирующуюся на разработке программ для онлайн-общения, за $3,2 м
|03.08.2005
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WebEx покупает Intranets
ений для веб-конференций, купит разработчика заказных бизнес-приложений Intranets.com за $45 млн. К WebEx перейдут 300 тысяч клиентов, пользовавшихся программами Intranets.com по подписке. Intr
|24.10.2001
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Акции провайдера интернет-видеоконференций WebEx выросли после заключения нескольких сделок
Провайдер интернет-видеоконференций WebEx Communications сообщил о заключении нескольких сделок, что привело к росту акций компании на 10% до $31,07. Ее реселлерами стали France Telecom и лидер производства бизнес-ПО BEA Systems.
|12.09.2000
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Интранет: не только для больших компаний
Сайт Shoplet.com, специализирующийся на онлайновой торговле, подписал партнерское соглашение с Intranets.com, которое позволит торговым точкам В2В и В2С использовать интранет-решения для мелкого и среднего бизнеса. Сайт Shoplet.com, насчитывающий около 1,3 млн. пользователей, является ме
Cisco Webex и организации, системы, технологии, персоны:
|Свириденко Андрей 97 17
|Patel Jeetu - Патель Джиту 11 8
|Ткаченко Владимир 10 5
|Одинцов Дмитрий 108 5
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 4
|Репин Максим 5 4
|Шадаев Максут 862 4
|Врацкий Андрей 94 4
|Натрусов Артем 261 3
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 19 3
|Сотин Денис 198 3
|Попов Борис 21 3
|Иодковский Станислав 40 3
|Путин Владимир 3007 3
|Чепрак Артем 14 3
|Бурилов Андрей 98 2
|Чурсин Дмитрий 54 2
|Гузовский Денис 61 2
|Жутина Алина 2 2
|Pataki George - Патаки Джордж 9 2
|Морнев Роман 6 2
|Теплов Павел 17 2
|Srinivasan Sri - Шринивасан Шри 2 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Андронов Сергей 23 2
|Евдокимов Игорь 41 2
|Семенов Александр 135 2
|Леонов Алексей 69 2
|Chambers John - Чемберс Джон 118 2
|Петренко Николай 6 2
|Алябьева Надежда 6 2
|Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
|Рустамов Рустам 343 2
|Ульянов Николай 86 2
|Воронин Павел 111 2
|Добровинский Александр 28 2
|Климов Андрей 51 2
|Кабанов Владимир 176 2
|Брундуков Али 2 2
|Белоусов Сергей 238 2
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