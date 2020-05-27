Samsung и Cisco представили в России решение Webex On Flip

Samsung Electronics и Cisco объявили о старте продаж в России решения для видеоконференцсвязи (ВКС) и совместной работы Webex On Flip, интегрированного в интерактивный флипчарт Flip 2. Разработка двух мировых лидеров в сфере IT выводит офисные видеоконференции на качественно новый массовый уровень.

С помощью Webex On Flip участники онлайн-конференций могут делиться собственными записями с коллегами и смотреть, что пишет в это время модератор, а во время оффлайн-мероприятий обращаться к стандартным возможностям Flip 2 – рисовать, показывать презентации, транслировать контент со смартфона или ПК, выводить информацию на более большой экран. Сегодня, когда многие сотрудники работают из дома, перед руководителями стоит дополнительная задача – интеграция рабочих команд в корпоративные ВКС, чтобы обеспечить безопасность подключения. Решение Webex On Flip позволяет использовать существующую инфраструктуру ВКС Cisco.

«Сегодня инструменты для обеспечения удаленного взаимодействия сотрудников приобретают стратегическое значение для компаний во всех отраслях. При этом решения Cisco во многих случаях - «золотой стандарт» в области совместной работы. Убежден, что наше сотрудничество с мировым лидером в производстве дисплеев, компанией Samsung, позволит обеспечить российским заказчикам качественно новый уровень удаленного взаимодействия распределенных команд», - сказал Игорь Кудряков, менеджер по работе с дистрибьюторами, Cisco.

Сочетание ВКС-инфраструктуры Cisco и профессионального сенсорного 4K-дисплея Samsung делает новинку подходящим решением для корпоративных заказчиков из различных отраслей, включая промышленность, девелоперские компании, транспорт, образование и другие. Решение Webex On Flip создано для компаний, у которых есть потребность в корпоративном обучении, регулярных презентациях, тренингах, совместной работе, в том числе удаленной.

Webex On Flip уже можно приобрести в России через партнеров Cisco или Samsung Electronics.