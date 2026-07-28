HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work

Российские ИТ-специалисты назвали идеальный город для удаленной работы наличие общественных пространств и кафе для работы (31%), а также транспортную доступность (27%). «Удаленная работа изменила подход к выбору места жительства. Все чаще специалисты ориентируютс

Удаленка для зумеров, парковки — для миллениалов: как меняются запросы россиян к работодателям Молодые россияне при выборе места работы чаще других соискателей обращают внимание на удаленку, гибкий график и цифровые возможности, тогда как более опытным важнее развитая ин

Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент» Компании «Аладдин» и «Сафиб» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистент». По итогам испытаний получен сертификат, подт

Система «СерчИнформ Мониторинг безопасности» получила веб-интерфейс для удаленного управления ИБ и ИБ «СерчИнформ Мониторинг безопасности» (СерчИнформ SIEM) появился полнофункциональный веб-интерфейс. Теперь управлять системой можно через браузер с любого авторизованного устройства. Это упрощает удаленный контроль ИБ в распределенных и гибридных инфраструктурах. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». В веб-версию перенесли весь функционал десктопной консоли: от подключения

Российский разработчик ПО для удаленного администрирования «АБП2Б» полностью переписал клиент МС22 на языке Rust Компания по кибербезопасности «АБП2Б» выпустила бета-версию 3.0.0 клиента для удаленного администрирования МС22. Главным изменением стал полный переход на новую архитектуру: приложение полностью переписали на языке Rust, отказавшись от прежней реализации на NodeJS. Об эт

Главный плюс удаленки — свобода передвижений, главный минус — ненормированный день (16%). Отсутствие дресс-кода и строгого контроля руководства отметили по 8%. И только 1% не видит в удаленке никаких преимуществ. Главным недостатком удаленки остается ненормированный рабочий д

DCLogic и RuDesktop объявили о стратегическом партнерстве в области решений для удаленного доступа и централизованного управления устройствами й разработчик программного обеспечения RuDesktop объявили о начале стратегического партнерства. Компании объединят экспертизу для реализации комплексных проектов по созданию безопасной инфраструктуры удаленного доступа, централизованного администрирования и управления конфигурациями устройств под управлением любых операционных систем. Об этом CNews сообщили представители DCLogic. Сотрудниче

Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk компаниям снизить затраты на ИТ-инфраструктуру и быстрее масштабировать ресурсы при необходимости. «Удаленный доступ к рабочим местам и приложениям давно стал частью базовой ИТ-инфраструктуры,

Weeek: удаленные сотрудники чаще считают себя эффективными, чем офисные их общественных пространств. По сравнению с прошлым годом эти показатели практически не изменились. Удаленная работа наиболее востребована среди руководителей отделов – их доля среди сотруднико

«Авито Работа» и «МТС Линк»: каждый четвертый россиянин может работать удаленно, а каждый пятый может договориться об удаленке с работодателем ленку или гибридный график в летний период. Еще каждый пятый (20%) опрошенный может договориться об удаленке с работодателем. Более половины респондентов (54%) сообщили, что их работа требует п

Исследование «Авито Недвижимость» и ИТ-холдинга «Т1»: каждый десятый сотрудник на удаленке переехал за город йн-опрос проводился в мае 2026 г. среди 10 тыс. совершеннолетних россиян. По данным «Авито Работы», удаленная работа по-прежнему остается востребованной и доступной для различных профессий. Так

Магистрант СПбГУТ создал волоконно-оптический датчик для удаленного контроля радиации на любых предприятиях, где используются радиоактивные материалы: реакторы атомных станций, хранилища ядерных отходов, объекты по переработке радиоактивных веществ. Ключевое преимущество – возможность удаленного мониторинга на расстоянии до двух километров, что позволяет оперативно фиксировать выбросы без риска для персонала.

Регионы оценили удаленку, в Москве и Санкт-Петербурге полюбили офис — big data T2 оставляет 49,2%. Специалисты big data T2 выявили новые паттерны трудовой жизни россиян. Еще недавно удаленка и гибридный формат работы были принадлежностью Москвы и Санкт-Петербурга, но тренд р

Около 80% атак на киберфизические системы совершаются через удаленный доступ без сложного взлома ы компании «Информзащита» выявили, что 78% атак на киберфизические системы связаны с использованием удаленного доступа к открытым интернет-ресурсам без применения сложных техник взлома. В основ

Интеграция Indeed AM и продуктов UserGate NGFW и UserGate Client повышает безопасность удаленного доступа ости от географии подключения пользователей. Компании, которые используют uUserGate NGFW для защиты удаленного доступа к ИТ-инфраструктуре, теперь получают еще более надежную защиту. Ее обеспеч

Не зарплатой единой: молодежь выбирает специальность из-за интереса и удаленки Молодые россияне чаще выбирают профессию из-за интереса к сфере, но хотят зарабатывать больше остальных, выяснили «СберНПФ» и «Работа.ру». Среди других приоритетов специалистов до 29 лет — удаленка и творческая самореализация. При этом большинство рассчитывает на доход свыше 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Исследование проходило в марте 2026 г. В опр

Россияне разочаровались в удаленке: четверть специалистов готовы работать из дома, больше всего трудоголиков живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону число специалистов, планирующих строить карьеру исключительно внутри страны, увеличилось до 58%, а удаленка перестала быть важным преимуществом при трудоустройстве для большинства соискателей.

Подтверждена совместимость Bi.Zone ZTNA и Multifactor поративной сети. Система двухфакторной аутентификации Multifactor и решение Bi.Zone ZTNA для защиты удаленного доступа по модели нулевого доверия (zero trust) корректно работают совместно и мог

Подтверждена совместимость «АльтерОС» с системой «Ассистент» истемные администраторы смогут централизованно контролировать инфраструктуру с любого узла, включая удаленные подразделения и серверные кластеры», — сказал Виталий Панкратов, заместитель генера

Зарплата, которую предлагают работникам на удаленке, за пять лет выросла почти в два раза и с удаленной занятостью и выяснили, что за пять лет медианная зарплата, предлагаемая работникам на удаленке, увеличилась практически в два раза и достигла 82 300 руб. Об этом CNews сообщили пр

Подтверждена совместимость «Роса Dynamic Directory» и системы удаленного мониторинга «Ассистент» НТЦ ИТ «Роса» и «Сафиб» объявили о завершении тестирования совместной работы системы удаленного мониторинга и управления «Ассистент» и доменной службы каталогов «Роса Dynamic Directory». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректную р

Сбербанк возвращает работников из удаленки в офисы. Работники: Нас подталкивают к увольнению роста интереса к альтернативным предложениям на рынке», — отметила эксперт. Для многих специалистов удаленка была не просто приятным бонусом, а важной частью их образа жизни, говорит руководите

Удаленки становится меньше и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Сотрудники на удаленке сегодня есть в 35% компаний, полгода назад о наличии дистанционных работников расска

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию гих странах Ближнего Востока) пока не видят необходимости вывозить сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы. Как рассказал «Коммерсанту» генеральный директор VisionLabs Дмитр

Новинки от Dekraft/«Систэм Электрик»: аксессуары для удаленного мониторинга и управления состоянием автоматических выключателей BA-201 (10 кА) или D и количество полюсов 1Р, 2Р, 3Р либо 4Р. При этом новые фирменные аксессуары для автоматических выключателей помогают сделать из любой модели ВА-201 полноценный элемент управления. АРМО-Системы Удаленная индикация состояний замыкания и размыкания (Вкл./Выкл.) автоматических выключателей семейства ВА-201 возможна при использовании дополнительных контактов серии ДК-201. Эти аксессуары д

Weeek: каждый второй удаленный сотрудник отвлекается на бытовые дела оцессов. При отсутствии прозрачной приоритизации сотрудники сталкиваются с эффектом занятости без прогресса, когда рабочее время распределяется между несистемными задачами. По мнению экспертов Weeek, удаленный сотрудник часто работает в режиме многозадачности и информационного шума – это приводит к систематическим отвлечениям и потерям времени. «Снизить потери времени помогают конкретные уп

«Авито Работа» и «МТС Линк»: число откликов на вакансии с возможностью удаленной работы выросло на 57% датели предлагали новым сотрудникам на начальных позициях в среднем около 60 420 руб. в месяц. Чаще на удаленку стали искать также логистов и менеджеров по работе с клиентами — в 2025 г. предло

Москва потратит почти два миллиарда на удаленный доступ к ЦОДам городской системы «умного» транспорта е «умного» транспорта Как выяснил CNews, столичные власти потратят 1,74 млрд руб. на предоставление удаленного доступа к базам данных комплексной системы контроля парковочного пространства и фо

«Авито» о планах россиян совместить путешествие с удаленкой в 2026 году едели, 16% — на один-два месяца, а 8% — на весь холодный сезон. «Зимовки» популярнее всего среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет (11%). В среднем россияне, которые хотят совмещать путешествие и удаленную работу в 2026 г., готовы потратить на такую поездку 71 тыс. руб., а четверть из них — свыше 100 тыс. руб. 40% работающих респондентов планируют остановиться в отеле или гостинице, 22%

Гибкий график и удаленка сегодня нужны работающим матерям больше матпомощи ом месте с 11% голосов — финансовая поддержка: доплаты к заработку и матпомощь. Возможность перейти на удаленку или работать в гибридном режиме (хотя бы иногда, например, во время болезни детей

Китайцев обвинили, что у них есть удаленный доступ к электробусам по всей Европе азго. Министерство транспорта Великобритании подтвердило проведение проверки в сотрудничестве с Национальным центром кибербезопасности. Представители компании Yutong уже заявили о том, что использует удаленный доступ исключительно для технического обслуживания и оптимизации работы транспортных средств. Wikipedia Автобус Yutong в Соединенном Королевстве Дания также начала аналогичную проверк

Работающие на удаленке и гибриде лояльнее своему работодателю ий балл (29%), так и «единицу» (18%). Лояльность растет с увеличением уровня дохода: 3,17 балла среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. в месяц и 3,24 среди тех, чей доход выше. Гибкие форматы работы — удаленка и гибридный график — значительно повышают лояльность сотрудников и их готовность рекомендовать своего работодателя. Это наглядно демонстрирует высокий средний балл (3,61 и 3,66 соответ

Удаленка закрепилась: в 2025 г. каждая десятая вакансия в России — дистанционная ий доход (79%), на втором — гибкий график (53%). В топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами на удаленке вошли преимущественно специалисты в сфере ИТ, аналитики и консалтинга, а также предс

Финтех-сервис «Моя удаленка» привлек инвестиции от экс-директора «Яндекса» и кофаундера i-Media. Первый раунд составил 44 млн рублей сь цикл работы с фрилансером, от найма до выхода из проекта», — сказал Иван Богословский, CPO «Моей удаленки». «Сегодня в России больше 13 млн самозанятых — вместе с ИП это уже около четверти в

Сотрудники: Ладно, мы вернемся с удаленки в офис, но работу будем массово саботировать правила поведения на рабочем месте в офисе, а также имитируют рабочую деятельность после лишения их удаленки. Некоторые из них требуют от руководителей предоставить им право работать не пять дн

Россияне на удаленке и безработные счастливее работающих на территории работодателя мейных однозначно счастливы против 20% несемейных. Среди родителей доля полностью счастливых людей выше: 31% против 21% среди бездетных. Интересный парадокс: больше абсолютно счастливых среди россиян на удаленке и безработных (по 31%), чем среди работающих на территории работодателя (27%). Но при этом среди не имеющих в настоящий момент работы выше и доля тех, кто чувствует себя однозначно

Фокус на технологии: как сделать офис местом силы Фокус на технологии: как сделать офис местом силы Компании все чаще отказываются от удаленки, делая выбор в пользу гибридного графика, и такой рабочий формат требует новых подхо

Кадровый электронный документооборот 2023 отрудников. Новый закон получил широкую поддержку бизнеса на фоне пандемии коронавируса и всеобщей «удаленки». Из чего сейчас состоит цифровизация HR в крупной компании и как она помогает сэкон