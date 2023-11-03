HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work

hh.ru и МТС Линк: в России растет доля вакансий с удаленным и гибридным режимом работы ансий с удаленным режимом работы и 9,2% — с гибридным относятся к отрасли ИТ. На втором месте и по «удаленке», и по «гибриду» — финансовый сектор: 31% и 6,1% соответственно. Наименьшая доля уда

В России взрывной рост любви к удаленке. Дистанционно работает 40% ИТ-шников . Спрос на удаленную работу растет со времен пандемии. В 2021–2022 гг. их доля составляла 25%. Рост удаленки подтвердили изданию в компаниях СДЭК, «СКБ Контур», «Мегафон». Вынудили релоканты Ро

В России катастрофическая нехватка работников. Компании вынужденно берут людей на удаленку, число таких вакансий выросло вдвое появляясь в офисе – по итогам сентября 2023 г. количество открытых в России вакансий с возможностью удаленки увеличилось более чем двое год к году. Фото: Chris Montgomery / Unsplash У удаленной

Искусство манипуляции: мошенники крадут деньги с помощью ПО для удаленного администрирования мобильных устройств Компания «Доктор веб» информирует об участившихся случаях мошенничества с применением программ для удаленного доступа к рабочему столу. Наибольшей популярностью у злоумышленников пользуется программа RustDesk. Об этом CNews сообщили представители «Доктор веб». В связи с недавними утечками фр

«Сёрчинформ»: 59% начальников ИБ-отделов стали положительно относиться к «удаленке» 59% начальников ИБ-отделов стали положительно относиться к «удаленке». Таковы результаты исследования, проведенного экспертами «Сёрчинформ». В опросе приняли участие более 330 руководителей служб информационной безопасности из российских компаний кредит

В софтверной индустрии 44% рабочего времени сотрудников в 2023 году приходится на удаленный режим работы ти сотрудников произошло почти во всех категориях компаний, но неравномерно. Наибольшее сокращение «удаленки» произошло в тех компаниях, которые разрабатывают программные продукты, имеют оборот

Удаленная работа азработанная компанией CorpSoft24, решает задачи повышения производительности труда сотрудников на «удаленке» за счет мониторинга эффективности и управления задачами для команд специалистов. Чи

Дмитрий Чернышенко: наращивание спутниковых группировок даст мощный импульс развитию удаленных территорий едника имени Х.Г. Шапошникова Сергеем Шевелевым. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в рамках решения приоритетной для Правительства задачи по устранению цифрового неравенства обеспечивается связность удаленных территорий, идет их присоединение к магистральным сетям. Однако в ряде случаев только спутниковая связь – единственный способ общения и передачи информации, когда другие сети связи не

Запрет на удаленку обернулся настоящим кошмаром для работодателей. В офисах воцарился хаос и уходят с нее в разное время, а если кто-то выбрал гибридный формат работы с частичным сохранением удаленки, то еще и в разные дни недели. Принудительное возвращение сотрудников в офисы в итог

Кадровый электронный документооборот 2023 отрудников. Новый закон получил широкую поддержку бизнеса на фоне пандемии коронавируса и всеобщей «удаленки». Из чего сейчас состоит цифровизация HR в крупной компании и как она помогает сэкон

Водители не боятся хакеров: только 12% россиян опасаются удаленного взлома льше пугают возможные аварии (74%), внезапные поломки (65%), физический вред, нанесенный другим транспортным средством или человеком (52%), либо природной стихией (26%), а также угон (46%). Между тем удаленный взлом автомобиля может стать причиной аварий, поломок и угонов, а также поставить под угрозу приватность водителя. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Благ

Четверо из десяти россиян, работающих на удаленке, скорее уволятся, чем выйдут в офис это критически важно — 4 из 10 таких работников предпочтут уволиться, если их компания откажется от удаленки. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 россиян, работающих

ИТ-удаленщики спасены. Власти передумали вводить грабительские налоги за работу из-за рубежа ий, работающие удаленно. Фото: FreePik Возможность месяцами жить за границей и работать в России по удаленке больше не омрачается угрозой 30-процентного НДФЛ Тем, кто не числится в штате компан

Хакеры переходят на российское ПО Фишинговая атака Хакеры впервые использовали отечественную программу удаленного доступа для атаки на российские компании. Эксперты управления киберразведки BI.Zon

Удаленка удаленке рознь: злоумышленники выманивают доступ к онлайн-банкингу с помощью поддельных приложений Злоумышленники начали активно распространять в мессенджерах модифицированные версии программ для удаленного доступа под видом приложений служб поддержки российских банков. Они меняют сами на

Indeed AM защищает удаленные подключения сотрудников к ИТ-системам ГК «Диджитал дизайн» гический партнер компании «Индид» российский разработчик ПО ГК «Диджитал дизайн» выбрала для защиты удаленных подключений к своей инфраструктуре решение Indeed AM. Программный комплекс реализуе

Ключевые ИТ-специалисты бегут из компаний. Они не хотят возвращаться из удаленки, невзирая на угрозы работодателей стран мира. Один из его результатов гласит, что 42% компаний, заставивших сотрудников отказаться от удаленки, в итоге лишились большего количества людей, чем ожидалось. Это может быть очень тре

МТС и «Почта России» расширили географию доставки в удаленные населенные пункты тельные способы доставки», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. «Почта обеспечивает максимальное покрытие при доставке в России, 66% почтовых отделений находятся в малых и удаленных населенных пунктах. Развитие нашего сотрудничества поможет МТС быть ближе к покупателю, оптимизировать логистику и сократить сроки доставки. В свою очередь, покупатели в регионах смог

Softline помогла российской компании «Нита-фарм» импортозаместить ПО для удаленного доступа решением PRO32 Getscreen обретении программного обеспечения. Сейчас PRO32 Getscreen используется для помощи пользователям на удаленных площадках или в поездках. «Мы предлагаем своим заказчикам только те программные про

Четверть российских сотрудников в ИТ работают на удаленке Работают на удаленке, находясь в России или за рубежом, чаще всего ИТ-специалисты и дизайнеры. В опросе с

«Почта России» доставит заказы из «Яндекс маркета» в удаленные деревни и села Получить товары из «Яндекс маркета» теперь можно в сельских отделениях «Почты России». Благодаря партнерству компаний на карте маркетплейса появилось более 200 новых адресов в удаленных и малонаселенных пунктах, где раньше не было ПВЗ площадки. «Почта России» и «Яндекс маркет» планируют открыть еще порядка 9000 пунктов выдачи. Об этом CNews сообщили представители «По

Efsol Oblako реализовала проект сервиса удаленной работы для компании «Вольт-Ампер» ут выполняться на сервере с минимальной нагрузкой на устройства клиента. В результате, организована удаленная работа с метрологическим ПО и распределением нагрузки на сервер. Сотрудники компани

ИТ-гиганты уничтожают «удаленку». Всех удаленщиков принудительно внесут в список нерадивых и непродуктивных офисными четырьмя стенами, пишет The Wall Street Journal. Правила постоянно меняются Весной 2020 г. удаленная работа стала не просто нормой, а обязательным условием, в том числе и в России. В з

«Ренессанс банк» организует удаленный доступ к своей инфраструктуре с помощью комплекса СКДПУ НТ Решение компании «Айти бастион» было выбрано «Ренессанс банком» для защиты своей инфраструктуры при организации удаленного доступа для пользователей. Через «СКДПУ НТ Шлюз доступа» к инфраструктуре организации удаленно подключаются как внутренние пользователи, так и внешние подрядчики, тем самым унифициру

МТС запустила первый в России сервис для удаленного тестирования МТС запустила сервис удаленного тестирования мобильных приложений и web-сайтов Sunkey Toolkit. Проект не имеет ана

Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС в существующей ИТ-инфраструктуре. Пандемия только ускорила сроки реализации проекта и показала, что удаленный доступ станет нормой для ФНС России. Фото: © videoflow / Фотобанк Фотодженика «В 20

Банк «Дом.РФ» запустил сервис удаленного открытия расчетного счета Банк «Дом.РФ» запустил сервис удаленного открытия расчетного счета за пределами регионов физического присутствия. Услуга упрощает взаимодействие с банком юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Запуск сервиса осо

Россияне создали ПО, которое «выявляет удаленщиков, уехавших за рубеж» е в начале марта 2023 г. запретил своим работникам трудиться в полноформатном режиме из-за границы. Удаленная работа без каких-либо ограничений в компании по-прежнему доступна, но только для сп

Удаленщикам грозят «смертью» карьеры, если те не вернутся в офисы. Им придется забыть о новых должностях и высоких зарплатах х планов и распространением мессенджеров все больше людей стали отказываться от офиса. Популярность удаленки взлетела в начале 2020 г., когда весь мир, включая Россию, на месяцы ушел в глухую с

«Контур.доступ» вышел на рынок Белоруссии «Контур» начал продажи своего сервиса для удаленного доступа к компьютерам в Белоруссии. Это поможет белорусским организациям получить

Современный цифровой офис: новации 2023 ные бизнес-процессы стали цифровыми? ● Как относятся сотрудники к повсеместному переходу в цифру? ● Удаленная работа: какие технические возможности необходимы для ее организации? ● Существует л

Удаленка лучше работы рядом с домом Россияне все реже соглашаются снижать зарплатные ожидания ради работы рядом с домом и чаще — ради удаленки. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Ради работы в 30 минутах от дома 44% россиян не согласятся пожерт

Россиян спасут от жадности и произвола маркетплейсов. Власти вводят законодательный запрет на списание денег с удаленных карт Российские власти, как пишут «Известия», собираются покончить с таким самоуправством маркетплейсов. Депутаты Госдумы от «Единой России» внесут на рассмотрение запрещающий магазинам списывать деньги с удаленных карт законопроект до конца весенней сессии, которая продлится до 30 июля 2023 г. Фото: FreePik Допуская маркетплейс к информации о банковской карте, нужно быть готовым, что рано или п

На снижение зарплаты ради удаленки согласны четверо из 10 россиян Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше готовы по 3%. Не хотят отказываться от части заработка ради удаленки 37% россиян. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Тех, кто не готов терять

Уехавшие ИТ-шники останутся без работы. Российские компании больше не хотят их нанимать итают, что ситуация будет только ухудшаться. Среди организаций, которые явно указывают в вакансиях «удаленная работа в пределах России» присутствуют «Ланит», «Софтлайн», 3Logic Group, Okko, «Ре

«Контур» представил новые возможности для удаленного управления компьютерами В мае 2022 г. «Контур» выпустил на рынок сервис для удаленного доступа, чтобы заменить ушедшие из России иностранные аналоги. Учитывая запросы бизнеса, в «Контур.доступ» добавили новые возможности. Теперь сервис позволяет массово подключать сотр

НТЦ «Модуль» открыл удаленный доступ к своим продуктам Научно-технический центр «Модуль» открыл удаленный доступ (УД) к следующим продуктам: семейство модулей на базе нейропроцессора К1879ВМ8Я: NM Card Mini, NM Mezzo Mini, МС127.05 (ОС Windows/ОС Linux); модуль на базе нейропроцессора К18

«Витте консалтинг» представила систему для организации работы удаленных сотрудников и учёта рабочего времени распределенных ИТ-команд лана проекта. Корпоративная система управления ресурсами ViWork предназначена для компаний, имеющих удаленные и распределенные команды ИТ-специалистов, взаимодействующих с ИП, ГПХ, самозанятыми

Mont перевел процесс удаленного администрирования с TeamViewer на Getscreen.ru компьютера. Все эти опции значительно упрощают поддержку как сотрудников, работающих в офисе, так и удаленных сотрудников, в том числе работающих в других филиалах за пределами России», — отмет