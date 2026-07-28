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HRM Удаленная работа сотрудников (удалёнка) Мониторинг удаленно работающего персонала Дистанционная работа Remote work

HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work

 

 

 

Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк "Удаленная работа 2022: Статистика, тренды, вопросы эффективности", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"
 

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28.07.2026 Российские ИТ-специалисты назвали идеальный город для удаленной работы

наличие общественных пространств и кафе для работы (31%), а также транспортную доступность (27%). «Удаленная работа изменила подход к выбору места жительства. Все чаще специалисты ориентируютс
27.07.2026 Удаленка для зумеров, парковки — для миллениалов: как меняются запросы россиян к работодателям

Молодые россияне при выборе места работы чаще других соискателей обращают внимание на удаленку, гибкий график и цифровые возможности, тогда как более опытным важнее развитая ин
17.07.2026 Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент»

Компании «Аладдин» и «Сафиб» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистент». По итогам испытаний получен сертификат, подт
14.07.2026 Система «СерчИнформ Мониторинг безопасности» получила веб-интерфейс для удаленного управления ИБ

и ИБ «СерчИнформ Мониторинг безопасности» (СерчИнформ SIEM) появился полнофункциональный веб-интерфейс. Теперь управлять системой можно через браузер с любого авторизованного устройства. Это упрощает удаленный контроль ИБ в распределенных и гибридных инфраструктурах. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». В веб-версию перенесли весь функционал десктопной консоли: от подключения

13.07.2026 Российский разработчик ПО для удаленного администрирования «АБП2Б» полностью переписал клиент МС22 на языке Rust

Компания по кибербезопасности «АБП2Б» выпустила бета-версию 3.0.0 клиента для удаленного администрирования МС22. Главным изменением стал полный переход на новую архитектуру: приложение полностью переписали на языке Rust, отказавшись от прежней реализации на NodeJS. Об эт
06.07.2026 Главный плюс удаленки — свобода передвижений, главный минус — ненормированный день

(16%). Отсутствие дресс-кода и строгого контроля руководства отметили по 8%. И только 1% не видит в удаленке никаких преимуществ. Главным недостатком удаленки остается ненормированный рабочий д
06.07.2026 DCLogic и RuDesktop объявили о стратегическом партнерстве в области решений для удаленного доступа и централизованного управления устройствами

й разработчик программного обеспечения RuDesktop объявили о начале стратегического партнерства. Компании объединят экспертизу для реализации комплексных проектов по созданию безопасной инфраструктуры удаленного доступа, централизованного администрирования и управления конфигурациями устройств под управлением любых операционных систем. Об этом CNews сообщили представители DCLogic. Сотрудниче
02.07.2026 Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk

компаниям снизить затраты на ИТ-инфраструктуру и быстрее масштабировать ресурсы при необходимости. «Удаленный доступ к рабочим местам и приложениям давно стал частью базовой ИТ-инфраструктуры,

02.07.2026 Weeek: удаленные сотрудники чаще считают себя эффективными, чем офисные

их общественных пространств. По сравнению с прошлым годом эти показатели практически не изменились. Удаленная работа наиболее востребована среди руководителей отделов – их доля среди сотруднико
29.06.2026 «Авито Работа» и «МТС Линк»: каждый четвертый россиянин может работать удаленно, а каждый пятый может договориться об удаленке с работодателем

ленку или гибридный график в летний период. Еще каждый пятый (20%) опрошенный может договориться об удаленке с работодателем. Более половины респондентов (54%) сообщили, что их работа требует п
03.06.2026 Исследование «Авито Недвижимость» и ИТ-холдинга «Т1»: каждый десятый сотрудник на удаленке переехал за город

йн-опрос проводился в мае 2026 г. среди 10 тыс. совершеннолетних россиян. По данным «Авито Работы», удаленная работа по-прежнему остается востребованной и доступной для различных профессий. Так
19.05.2026 Магистрант СПбГУТ создал волоконно-оптический датчик для удаленного контроля радиации

на любых предприятиях, где используются радиоактивные материалы: реакторы атомных станций, хранилища ядерных отходов, объекты по переработке радиоактивных веществ. Ключевое преимущество – возможность удаленного мониторинга на расстоянии до двух километров, что позволяет оперативно фиксировать выбросы без риска для персонала.
08.05.2026 Регионы оценили удаленку, в Москве и Санкт-Петербурге полюбили офис — big data T2

оставляет 49,2%. Специалисты big data T2 выявили новые паттерны трудовой жизни россиян. Еще недавно удаленка и гибридный формат работы были принадлежностью Москвы и Санкт-Петербурга, но тренд р
08.05.2026 Около 80% атак на киберфизические системы совершаются через удаленный доступ без сложного взлома

ы компании «Информзащита» выявили, что 78% атак на киберфизические системы связаны с использованием удаленного доступа к открытым интернет-ресурсам без применения сложных техник взлома. В основ
05.05.2026 Интеграция Indeed AM и продуктов UserGate NGFW и UserGate Client повышает безопасность удаленного доступа

ости от географии подключения пользователей. Компании, которые используют uUserGate NGFW для защиты удаленного доступа к ИТ-инфраструктуре, теперь получают еще более надежную защиту. Ее обеспеч
17.04.2026 Не зарплатой единой: молодежь выбирает специальность из-за интереса и удаленки

Молодые россияне чаще выбирают профессию из-за интереса к сфере, но хотят зарабатывать больше остальных, выяснили «СберНПФ» и «Работа.ру». Среди других приоритетов специалистов до 29 лет — удаленка и творческая самореализация. При этом большинство рассчитывает на доход свыше 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Исследование проходило в марте 2026 г. В опр
17.04.2026 Россияне разочаровались в удаленке: четверть специалистов готовы работать из дома, больше всего трудоголиков живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону

число специалистов, планирующих строить карьеру исключительно внутри страны, увеличилось до 58%, а удаленка перестала быть важным преимуществом при трудоустройстве для большинства соискателей.
16.04.2026 Подтверждена совместимость Bi.Zone ZTNA и Multifactor

поративной сети. Система двухфакторной аутентификации Multifactor и решение Bi.Zone ZTNA для защиты удаленного доступа по модели нулевого доверия (zero trust) корректно работают совместно и мог
15.04.2026 Подтверждена совместимость «АльтерОС» с системой «Ассистент»

истемные администраторы смогут централизованно контролировать инфраструктуру с любого узла, включая удаленные подразделения и серверные кластеры», — сказал Виталий Панкратов, заместитель генера
09.04.2026 Зарплата, которую предлагают работникам на удаленке, за пять лет выросла почти в два раза

и с удаленной занятостью и выяснили, что за пять лет медианная зарплата, предлагаемая работникам на удаленке, увеличилась практически в два раза и достигла 82 300 руб. Об этом CNews сообщили пр
24.03.2026 Подтверждена совместимость «Роса Dynamic Directory» и системы удаленного мониторинга «Ассистент»

НТЦ ИТ «Роса» и «Сафиб» объявили о завершении тестирования совместной работы системы удаленного мониторинга и управления «Ассистент» и доменной службы каталогов «Роса Dynamic Directory». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректную р
17.03.2026 Сбербанк возвращает работников из удаленки в офисы. Работники: Нас подталкивают к увольнению

роста интереса к альтернативным предложениям на рынке», — отметила эксперт. Для многих специалистов удаленка была не просто приятным бонусом, а важной частью их образа жизни, говорит руководите
10.03.2026 Удаленки становится меньше

и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Сотрудники на удаленке сегодня есть в 35% компаний, полгода назад о наличии дистанционных работников расска
04.03.2026 ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

гих странах Ближнего Востока) пока не видят необходимости вывозить сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы. Как рассказал «Коммерсанту» генеральный директор VisionLabs Дмитр
02.03.2026 Новинки от Dekraft/«Систэм Электрик»: аксессуары для удаленного мониторинга и управления состоянием автоматических выключателей BA-201 (10 кА)

или D и количество полюсов 1Р, 2Р, 3Р либо 4Р. При этом новые фирменные аксессуары для автоматических выключателей помогают сделать из любой модели ВА-201 полноценный элемент управления. АРМО-Системы Удаленная индикация состояний замыкания и размыкания (Вкл./Выкл.) автоматических выключателей семейства ВА-201 возможна при использовании дополнительных контактов серии ДК-201. Эти аксессуары д
27.02.2026 Weeek: каждый второй удаленный сотрудник отвлекается на бытовые дела

оцессов. При отсутствии прозрачной приоритизации сотрудники сталкиваются с эффектом занятости без прогресса, когда рабочее время распределяется между несистемными задачами. По мнению экспертов Weeek, удаленный сотрудник часто работает в режиме многозадачности и информационного шума – это приводит к систематическим отвлечениям и потерям времени. «Снизить потери времени помогают конкретные уп
13.02.2026 «Авито Работа» и «МТС Линк»: число откликов на вакансии с возможностью удаленной работы выросло на 57%

датели предлагали новым сотрудникам на начальных позициях в среднем около 60 420 руб. в месяц. Чаще на удаленку стали искать также логистов и менеджеров по работе с клиентами — в 2025 г. предло
12.01.2026 7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android
11.12.2025 Москва потратит почти два миллиарда на удаленный доступ к ЦОДам городской системы «умного» транспорта

е «умного» транспорта Как выяснил CNews, столичные власти потратят 1,74 млрд руб. на предоставление удаленного доступа к базам данных комплексной системы контроля парковочного пространства и фо
01.12.2025 «Авито» о планах россиян совместить путешествие с удаленкой в 2026 году

едели, 16% — на один-два месяца, а 8% — на весь холодный сезон. «Зимовки» популярнее всего среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет (11%). В среднем россияне, которые хотят совмещать путешествие и удаленную работу в 2026 г., готовы потратить на такую поездку 71 тыс. руб., а четверть из них — свыше 100 тыс. руб. 40% работающих респондентов планируют остановиться в отеле или гостинице, 22%
28.11.2025 Гибкий график и удаленка сегодня нужны работающим матерям больше матпомощи

ом месте с 11% голосов — финансовая поддержка: доплаты к заработку и матпомощь. Возможность перейти на удаленку или работать в гибридном режиме (хотя бы иногда, например, во время болезни детей
10.11.2025 Китайцев обвинили, что у них есть удаленный доступ к электробусам по всей Европе

азго. Министерство транспорта Великобритании подтвердило проведение проверки в сотрудничестве с Национальным центром кибербезопасности. Представители компании Yutong уже заявили о том, что использует удаленный доступ исключительно для технического обслуживания и оптимизации работы транспортных средств. Wikipedia Автобус Yutong в Соединенном Королевстве Дания также начала аналогичную проверк
05.11.2025 Работающие на удаленке и гибриде лояльнее своему работодателю

ий балл (29%), так и «единицу» (18%). Лояльность растет с увеличением уровня дохода: 3,17 балла среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. в месяц и 3,24 среди тех, чей доход выше. Гибкие форматы работы — удаленка и гибридный график — значительно повышают лояльность сотрудников и их готовность рекомендовать своего работодателя. Это наглядно демонстрирует высокий средний балл (3,61 и 3,66 соответ
08.10.2025 Удаленка закрепилась: в 2025 г. каждая десятая вакансия в России — дистанционная

ий доход (79%), на втором — гибкий график (53%). В топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами на удаленке вошли преимущественно специалисты в сфере ИТ, аналитики и консалтинга, а также предс
26.09.2025 Финтех-сервис «Моя удаленка» привлек инвестиции от экс-директора «Яндекса» и кофаундера i-Media. Первый раунд составил 44 млн рублей

сь цикл работы с фрилансером, от найма до выхода из проекта», — сказал Иван Богословский, CPO «Моей удаленки». «Сегодня в России больше 13 млн самозанятых — вместе с ИП это уже около четверти в
24.09.2025 Сотрудники: Ладно, мы вернемся с удаленки в офис, но работу будем массово саботировать

правила поведения на рабочем месте в офисе, а также имитируют рабочую деятельность после лишения их удаленки. Некоторые из них требуют от руководителей предоставить им право работать не пять дн
19.09.2025 Россияне на удаленке и безработные счастливее работающих на территории работодателя

мейных однозначно счастливы против 20% несемейных. Среди родителей доля полностью счастливых людей выше: 31% против 21% среди бездетных. Интересный парадокс: больше абсолютно счастливых среди россиян на удаленке и безработных (по 31%), чем среди работающих на территории работодателя (27%). Но при этом среди не имеющих в настоящий момент работы выше и доля тех, кто чувствует себя однозначно

Фокус на технологии: как сделать офис местом силы

Фокус на технологии: как сделать офис местом силы Компании все чаще отказываются от удаленки, делая выбор в пользу гибридного графика, и такой рабочий формат требует новых подхо
Кадровый электронный документооборот 2023

отрудников. Новый закон получил широкую поддержку бизнеса на фоне пандемии коронавируса и всеобщей «удаленки». Из чего сейчас состоит цифровизация HR в крупной компании и как она помогает сэкон
Удаленная работа

азработанная компанией CorpSoft24, решает задачи повышения производительности труда сотрудников на «удаленке» за счет мониторинга эффективности и управления задачами для команд специалистов. Чи

Публикаций - 10193, упоминаний - 12711

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

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Intel Corporation 12811 339
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Apple Inc 13154 286
Broadcom - VMware 2610 282
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МегаФон 10742 265
SAP SE 5601 235
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Oracle Corporation 7074 214
Softline - Софтлайн 3743 207
HP Inc. 5883 199
Dell EMC 5180 192
Yandex - Яндекс 9216 186
Telegram Group 2940 179
Citrix Systems 868 171
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 159
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 159
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 157
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 147
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 141
Крок - Croc 1964 138
Huawei 4676 133
ESET - ESET Software 1161 131
Samsung Electronics 11064 130
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Meta Platforms - Facebook 4621 122
Check Point Software Technologies 829 121
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VK - Mail.ru Group 3602 117
Amazon Inc - Amazon.com 3277 116
Nvidia Corp 4002 114
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 109
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 106
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 318
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 213
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 148
РЖД - Российские железные дороги 2096 120
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 118
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 104
Superjob - Суперджоб 858 99
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 92
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 87
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 85
Альфа-Банк 1979 84
Почта России ПАО 2370 77
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 77
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 69
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 61
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 58
ГПБ - Газпромбанк 1273 56
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 54
ПСБ - Промсвязьбанк 963 53
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 48
Газпром ПАО 1493 47
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 47
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 47
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 46
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 45
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 45
Газпром нефть 725 43
МКБ - Московский кредитный банк 657 43
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 42
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 41
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 40
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 38
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 38
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 458
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 176
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 132
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 117
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 117
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 115
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 111
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 107
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 87
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 79
Федеральное казначейство России 1949 78
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 76
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 59
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 57
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 47
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 46
Судебная власть - Judicial power 2500 46
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Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 44
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 38
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 37
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 36
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 35
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 31
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 29
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 28
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 124
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 46
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 46
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 33
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 19
Единая Россия - Политическая партия 321 19
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 19
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 18
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 15
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 15
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 13
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 12
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 9
OWASP - Open Web Application Security Project 146 9
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
TIA - Telecommunications Industry Association 90 7
Ассоциация менеджеров 107 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
ГосИнформСистемы 160 6
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 5
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 5
Демократическая политическая партия США 122 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
OSI - Open Source Initiative 80 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2908
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 2663
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2388
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1921
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1245
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 977
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Microsoft Windows 16882 1066
Linux OS 11533 665
Google Android 15243 639
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Apple iOS 8583 431
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Microsoft Windows 2000 8678 220
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Apple macOS 2419 203
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Apple iPad 4011 156
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 8
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