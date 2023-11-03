Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 131375
ИКТ 10726
Организации 8489
Ведомства 1386
Ассоциации 822
Технологии 3158
Системы 21551
Персоны 51621
География 2151
Статьи 1437
Пресса 1045
ИАА 631
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2218
Мероприятия 822

HRM Удаленная работа сотрудников (удалёнка) Мониторинг удаленно работающего персонала Дистанционная работа Remote work

HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work

 

 

 

Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Обзор рынка: ключевые услуги и темпы их роста" на онлайн-конференции CNews "Технологии удаленной работы" 15 февраля 2022 года

 

Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк "Удаленная работа 2022: Статистика, тренды, вопросы эффективности", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"
 


03.11.2023 hh.ru и МТС Линк: в России растет доля вакансий с удаленным и гибридным режимом работы

ансий с удаленным режимом работы и 9,2% — с гибридным относятся к отрасли ИТ. На втором месте и по «удаленке», и по «гибриду» — финансовый сектор: 31% и 6,1% соответственно. Наименьшая доля уда
27.10.2023 В России взрывной рост любви к удаленке. Дистанционно работает 40% ИТ-шников

. Спрос на удаленную работу растет со времен пандемии. В 2021–2022 гг. их доля составляла 25%. Рост удаленки подтвердили изданию в компаниях СДЭК, «СКБ Контур», «Мегафон». Вынудили релоканты Ро
24.10.2023 В России катастрофическая нехватка работников. Компании вынужденно берут людей на удаленку, число таких вакансий выросло вдвое

появляясь в офисе – по итогам сентября 2023 г. количество открытых в России вакансий с возможностью удаленки увеличилось более чем двое год к году. Фото: Chris Montgomery / Unsplash У удаленной
25.09.2023 Искусство манипуляции: мошенники крадут деньги с помощью ПО для удаленного администрирования мобильных устройств

Компания «Доктор веб» информирует об участившихся случаях мошенничества с применением программ для удаленного доступа к рабочему столу. Наибольшей популярностью у злоумышленников пользуется программа RustDesk. Об этом CNews сообщили представители «Доктор веб». В связи с недавними утечками фр
20.09.2023 «Сёрчинформ»: 59% начальников ИБ-отделов стали положительно относиться к «удаленке»

59% начальников ИБ-отделов стали положительно относиться к «удаленке». Таковы результаты исследования, проведенного экспертами «Сёрчинформ». В опросе приняли участие более 330 руководителей служб информационной безопасности из российских компаний кредит
06.09.2023 В софтверной индустрии 44% рабочего времени сотрудников в 2023 году приходится на удаленный режим работы

ти сотрудников произошло почти во всех категориях компаний, но неравномерно. Наибольшее сокращение «удаленки» произошло в тех компаниях, которые разрабатывают программные продукты, имеют оборот
Удаленная работа

азработанная компанией CorpSoft24, решает задачи повышения производительности труда сотрудников на «удаленке» за счет мониторинга эффективности и управления задачами для команд специалистов. Чи
17.08.2023 Дмитрий Чернышенко: наращивание спутниковых группировок даст мощный импульс развитию удаленных территорий

едника имени Х.Г. Шапошникова Сергеем Шевелевым. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в рамках решения приоритетной для Правительства задачи по устранению цифрового неравенства обеспечивается связность удаленных территорий, идет их присоединение к магистральным сетям. Однако в ряде случаев только спутниковая связь – единственный способ общения и передачи информации, когда другие сети связи не
16.08.2023 Запрет на удаленку обернулся настоящим кошмаром для работодателей. В офисах воцарился хаос

и уходят с нее в разное время, а если кто-то выбрал гибридный формат работы с частичным сохранением удаленки, то еще и в разные дни недели. Принудительное возвращение сотрудников в офисы в итог
Кадровый электронный документооборот 2023

отрудников. Новый закон получил широкую поддержку бизнеса на фоне пандемии коронавируса и всеобщей «удаленки». Из чего сейчас состоит цифровизация HR в крупной компании и как она помогает сэкон
27.07.2023 Водители не боятся хакеров: только 12% россиян опасаются удаленного взлома

льше пугают возможные аварии (74%), внезапные поломки (65%), физический вред, нанесенный другим транспортным средством или человеком (52%), либо природной стихией (26%), а также угон (46%). Между тем удаленный взлом автомобиля может стать причиной аварий, поломок и угонов, а также поставить под угрозу приватность водителя. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Благ
24.07.2023 Четверо из десяти россиян, работающих на удаленке, скорее уволятся, чем выйдут в офис

это критически важно — 4 из 10 таких работников предпочтут уволиться, если их компания откажется от удаленки. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 россиян, работающих
21.07.2023 ИТ-удаленщики спасены. Власти передумали вводить грабительские налоги за работу из-за рубежа

ий, работающие удаленно. Фото: FreePik Возможность месяцами жить за границей и работать в России по удаленке больше не омрачается угрозой 30-процентного НДФЛ Тем, кто не числится в штате компан
19.07.2023 Хакеры переходят на российское ПО

Фишинговая атака Хакеры впервые использовали отечественную программу удаленного доступа для атаки на российские компании. Эксперты управления киберразведки BI.Zon
18.07.2023 Удаленка удаленке рознь: злоумышленники выманивают доступ к онлайн-банкингу с помощью поддельных приложений

Злоумышленники начали активно распространять в мессенджерах модифицированные версии программ для удаленного доступа под видом приложений служб поддержки российских банков. Они меняют сами на
10.07.2023 Indeed AM защищает удаленные подключения сотрудников к ИТ-системам ГК «Диджитал дизайн»

гический партнер компании «Индид» российский разработчик ПО ГК «Диджитал дизайн» выбрала для защиты удаленных подключений к своей инфраструктуре решение Indeed AM. Программный комплекс реализуе
29.06.2023 Ключевые ИТ-специалисты бегут из компаний. Они не хотят возвращаться из удаленки, невзирая на угрозы работодателей

стран мира. Один из его результатов гласит, что 42% компаний, заставивших сотрудников отказаться от удаленки, в итоге лишились большего количества людей, чем ожидалось. Это может быть очень тре
28.06.2023 МТС и «Почта России» расширили географию доставки в удаленные населенные пункты

тельные способы доставки», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. «Почта обеспечивает максимальное покрытие при доставке в России, 66% почтовых отделений находятся в малых и удаленных населенных пунктах. Развитие нашего сотрудничества поможет МТС быть ближе к покупателю, оптимизировать логистику и сократить сроки доставки. В свою очередь, покупатели в регионах смог
16.06.2023 Softline помогла российской компании «Нита-фарм» импортозаместить ПО для удаленного доступа решением PRO32 Getscreen

обретении программного обеспечения. Сейчас PRO32 Getscreen используется для помощи пользователям на удаленных площадках или в поездках. «Мы предлагаем своим заказчикам только те программные про
16.06.2023 Четверть российских сотрудников в ИТ работают на удаленке

Работают на удаленке, находясь в России или за рубежом, чаще всего ИТ-специалисты и дизайнеры. В опросе с
14.06.2023 «Почта России» доставит заказы из «Яндекс маркета» в удаленные деревни и села

Получить товары из «Яндекс маркета» теперь можно в сельских отделениях «Почты России». Благодаря партнерству компаний на карте маркетплейса появилось более 200 новых адресов в удаленных и малонаселенных пунктах, где раньше не было ПВЗ площадки. «Почта России» и «Яндекс маркет» планируют открыть еще порядка 9000 пунктов выдачи. Об этом CNews сообщили представители «По
13.06.2023 Efsol Oblako реализовала проект сервиса удаленной работы для компании «Вольт-Ампер»

ут выполняться на сервере с минимальной нагрузкой на устройства клиента. В результате, организована удаленная работа с метрологическим ПО и распределением нагрузки на сервер. Сотрудники компани
09.06.2023 ИТ-гиганты уничтожают «удаленку». Всех удаленщиков принудительно внесут в список нерадивых и непродуктивных

офисными четырьмя стенами, пишет The Wall Street Journal. Правила постоянно меняются Весной 2020 г. удаленная работа стала не просто нормой, а обязательным условием, в том числе и в России. В з
05.06.2023 «Ренессанс банк» организует удаленный доступ к своей инфраструктуре с помощью комплекса СКДПУ НТ

Решение компании «Айти бастион» было выбрано «Ренессанс банком» для защиты своей инфраструктуры при организации удаленного доступа для пользователей. Через «СКДПУ НТ Шлюз доступа» к инфраструктуре организации удаленно подключаются как внутренние пользователи, так и внешние подрядчики, тем самым унифициру
26.05.2023 МТС запустила первый в России сервис для удаленного тестирования

МТС запустила сервис удаленного тестирования мобильных приложений и web-сайтов Sunkey Toolkit. Проект не имеет ана
22.05.2023 Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС

в существующей ИТ-инфраструктуре. Пандемия только ускорила сроки реализации проекта и показала, что удаленный доступ станет нормой для ФНС России. Фото: © videoflow / Фотобанк Фотодженика «В 20
18.05.2023 Банк «Дом.РФ» запустил сервис удаленного открытия расчетного счета

Банк «Дом.РФ» запустил сервис удаленного открытия расчетного счета за пределами регионов физического присутствия. Услуга упрощает взаимодействие с банком юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Запуск сервиса осо
05.05.2023 Россияне создали ПО, которое «выявляет удаленщиков, уехавших за рубеж»

е в начале марта 2023 г. запретил своим работникам трудиться в полноформатном режиме из-за границы. Удаленная работа без каких-либо ограничений в компании по-прежнему доступна, но только для сп
05.05.2023 Удаленщикам грозят «смертью» карьеры, если те не вернутся в офисы. Им придется забыть о новых должностях и высоких зарплатах

х планов и распространением мессенджеров все больше людей стали отказываться от офиса. Популярность удаленки взлетела в начале 2020 г., когда весь мир, включая Россию, на месяцы ушел в глухую с
27.04.2023 «Контур.доступ» вышел на рынок Белоруссии

«Контур» начал продажи своего сервиса для удаленного доступа к компьютерам в Белоруссии. Это поможет белорусским организациям получить

20.04.2023 Современный цифровой офис: новации 2023

ные бизнес-процессы стали цифровыми? ● Как относятся сотрудники к повсеместному переходу в цифру? ● Удаленная работа: какие технические возможности необходимы для ее организации? ● Существует л
05.04.2023 Удаленка лучше работы рядом с домом

Россияне все реже соглашаются снижать зарплатные ожидания ради работы рядом с домом и чаще — ради удаленки. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Ради работы в 30 минутах от дома 44% россиян не согласятся пожерт
03.04.2023 Россиян спасут от жадности и произвола маркетплейсов. Власти вводят законодательный запрет на списание денег с удаленных карт

Российские власти, как пишут «Известия», собираются покончить с таким самоуправством маркетплейсов. Депутаты Госдумы от «Единой России» внесут на рассмотрение запрещающий магазинам списывать деньги с удаленных карт законопроект до конца весенней сессии, которая продлится до 30 июля 2023 г. Фото: FreePik Допуская маркетплейс к информации о банковской карте, нужно быть готовым, что рано или п
03.04.2023 На снижение зарплаты ради удаленки согласны четверо из 10 россиян

Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше готовы по 3%. Не хотят отказываться от части заработка ради удаленки 37% россиян. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Тех, кто не готов терять
30.03.2023 Уехавшие ИТ-шники останутся без работы. Российские компании больше не хотят их нанимать

итают, что ситуация будет только ухудшаться. Среди организаций, которые явно указывают в вакансиях «удаленная работа в пределах России» присутствуют «Ланит», «Софтлайн», 3Logic Group, Okko, «Ре
29.03.2023 «Контур» представил новые возможности для удаленного управления компьютерами

В мае 2022 г. «Контур» выпустил на рынок сервис для удаленного доступа, чтобы заменить ушедшие из России иностранные аналоги. Учитывая запросы бизнеса, в «Контур.доступ» добавили новые возможности. Теперь сервис позволяет массово подключать сотр
23.03.2023 НТЦ «Модуль» открыл удаленный доступ к своим продуктам

Научно-технический центр «Модуль» открыл удаленный доступ (УД) к следующим продуктам: семейство модулей на базе нейропроцессора К1879ВМ8Я: NM Card Mini, NM Mezzo Mini, МС127.05 (ОС Windows/ОС Linux); модуль на базе нейропроцессора К18
23.03.2023 «Витте консалтинг» представила систему для организации работы удаленных сотрудников и учёта рабочего времени распределенных ИТ-команд

лана проекта. Корпоративная система управления ресурсами ViWork предназначена для компаний, имеющих удаленные и распределенные команды ИТ-специалистов, взаимодействующих с ИП, ГПХ, самозанятыми
06.03.2023 Mont перевел процесс удаленного администрирования с TeamViewer на Getscreen.ru

компьютера. Все эти опции значительно упрощают поддержку как сотрудников, работающих в офисе, так и удаленных сотрудников, в том числе работающих в других филиалах за пределами России», — отмет
06.03.2023 В большинстве компаний дистанционных сотрудников осталось менее 10% от штатной численности

компаний, сохранивших дистанционный характер работы, — менее 10% от штатной численности. Сегодня на удаленке чаще всего трудятся программисты (в 39% предприятий и организаций) и эйчары (в 19% к

Публикаций - 11401, упоминаний - 14321

HRM замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23921 1099
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10539 558
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10329 518
7457 467
Cisco Systems 4970 453
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6542 411
Google LLC 11281 379
Intel Corporation 11817 371
IBM - International Business Machines Corp 9296 347
VMware 2226 336
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4424 314
Apple Inc 11528 295
SAP SE 5048 293
Oracle Corporation 6446 284
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7521 259
Dell EMC 4959 251
HP Inc. 5603 241
Softline - Софтлайн 2285 221
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8313 220
Citrix Systems 793 194
ЭОС - Электронные офисные системы 1161 193
5nine Software 1913 180
Крок - Croc 1753 173
Yandex - Яндекс 6263 171
Huawei 3643 160
Directum - Директум 983 159
Meta Platforms - Facebook 4362 143
Samsung Electronics 9895 142
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1119 142
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1022 139
Dr.Web - Доктор Веб 1232 136
Check Point Software Technologies 724 131
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 128
Amazon Inc - Amazon.com 2864 128
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1967 125
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2981 123
АйТи 1323 123
Галактика - Корпорация 1432 120
VK - Mail.ru Group 3269 119
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 116
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6307 366
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6725 211
Лента - Сеть розничной торговли 1845 208
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2565 173
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4681 159
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 63 143
РЖД - Российские железные дороги 1731 141
Открытие ФК - Банк Открытие 522 132
Почта России ПАО 1972 112
Альфа-Банк 1649 98
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 971 87
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1355 85
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 377 72
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 874 66
Газпром ПАО 1203 65
Май - Майский чай - российская торговая компания 1087 61
Россети Ленэнерго 1862 61
ГПБ - Газпромбанк 996 61
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 612 56
ПСБ - Промсвязьбанк 773 56
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 244 55
МКБ - Московский кредитный банк 504 55
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1977 55
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 342 51
Газпром нефть 537 49
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 446 47
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 450 46
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1800 46
Почта Банк 402 44
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 232 44
Интеррос - Росбанк АКБ 572 44
Магнит - Тандер - сеть магазинов 715 43
Транснефть 280 43
ПГК - Первая грузовая компания 175 43
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 436 42
Visa International 1902 40
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 898 40
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 315 38
НСПК - Национальная система платежных карт 683 38
HeadHunter Group - HH Group 326 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10063 487
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3239 280
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4620 265
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4046 238
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5395 226
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2862 208
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4970 193
Президент Российской Федерации 3948 157
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2649 135
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3122 128
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2601 123
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 123
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1679 121
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 109
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2554 106
Федеральное казначейство России 1624 106
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2156 101
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1264 99
Правительство Москвы 2127 96
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3381 92
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2813 88
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1706 82
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2507 79
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1706 72
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1279 69
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 68
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 735 66
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1242 56
Судебная власть - Judicial power 2185 50
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1098 48
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 730 45
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 295 45
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 43
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1003 40
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 445 39
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 38
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 642 38
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 218 36
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 329 34
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1751 31
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 181
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1382 55
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 622 43
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 513 30
4CIO 755 28
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 238 19
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 18
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2633 17
Единая Россия - Политическая партия 279 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 175 14
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 240 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 13
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 12
8K Association - Ассоциация 8K 169 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 262 12
АФТ - Ассоциация Финтех 87 12
ФРИ - Фонд Развития Интернет 161 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 265 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 223 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 9
РСА - Российский союз автостраховщиков 116 8
Российская Ассоциация Телемедицины 20 8
TIA - Telecommunications Industry Association 88 8
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 7
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 7
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 7
OWASP - Open Web Application Security Project 75 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 6
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 6
ASF - Apache Software Foundation 106 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 172 6
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 5
OSI - Open Source Initiative 68 5
Демократическая политическая партия США 109 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57109 4422
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42648 2929
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27124 2541
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22611 2184
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27456 2089
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18554 2041
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14183 1646
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10609 1512
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23144 1408
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17900 1276
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11515 1208
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13457 1175
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9715 1170
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11570 1154
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10047 1153
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19368 1097
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14478 1047
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23060 1041
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22362 979
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6816 975
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15318 973
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13663 937
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12057 903
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26298 870
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8703 861
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5251 788
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11032 776
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8541 769
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13157 766
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9385 758
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9289 742
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7114 739
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5362 726
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8835 723
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13613 721
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11608 706
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9911 703
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8594 694
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5261 685
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3231 671
Microsoft Windows 14831 1083
Google Android 13193 649
Linux OS 8843 600
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3673 459
Apple iOS 7209 453
Microsoft Windows 2000 9160 315
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4462 299
Microsoft Office 3554 250
Microsoft Office Excel 1118 215
Apple Mac - Apple Macintosh 2907 210
Apple iPhone 6 5307 204
Apple iPhone - серия смартфонов 6795 203
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1149 200
Apple iPad 3778 189
Apple macOS 1845 166
Microsoft Exchange 1355 164
Adobe Photoshop 707 162
Microsoft Azure 1353 159
Google Play - Google Store - Android Market 3111 156
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4826 153
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3960 153
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1785 149
Microsoft Skype 2001 143
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2144 143
Sony Playstation Portable - Sony PSP 655 140
Nintendo Wii - игровая консоль 759 138
Nintendo DS - игровая консоль 328 138
Microsoft Teams - MS Teams 446 138
Microsoft Windows XP 2399 134
Microsoft Outlook 1326 130
Oracle Java - язык программирования 2838 128
Microsoft Office 365 889 126
Microsoft Edge - браузер 1955 126
Microsoft Windows 7 1918 119
Apple - App Store 2728 115
Microsoft SQL Server 1515 112
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1847 110
JavaScript - JS - язык программирования 1071 106
Google Chrome - браузер 1459 105
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 104
Путин Владимир 2881 101
Шадаев Максут 777 67
Натрусов Артем 238 48
Медведев Дмитрий 1639 44
Чаркин Евгений 262 41
Никифоров Николай 1173 38
Врацкий Андрей 82 37
Паршин Максим 309 35
Урусов Виктор 80 34
Одинцов Дмитрий 104 34
Дягилев Василий 84 34
Казарин Станислав 139 33
Демидов Сергей 103 31
Мишустин Михаил 561 29
Данилов Михаил 30 29
Халяпин Сергей 82 29
Лигачев Глеб 79 29
Осеевский Михаил 291 29
Матвиенко Нина 27 27
Тутаев Михаил 33 27
Бадалов Андрей 62 27
Костин Сергей 32 27
Соловьев Сергей 69 27
Тавадзе Марина 28 27
Барсуков Сергей 31 26
Шпак Василий 148 26
Мингова Валерия 27 26
Ушаков Анатолий 41 26
Гваришвили Владимир 26 26
Касаев Сергей 27 26
Виноградов Артём 28 26
Лазарев Илья 27 26
Романов Кирилл 30 26
Смирнова Татьяна 31 26
Спиридонов Иван 26 26
Носенко Артем 30 26
Мацыгин Юрий 36 26
Козак Николай 102 26
Синельников Александр 27 26
Агапкин Алексей 39 26
Россия - РФ - Российская федерация 129743 5860
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40029 1784
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50687 1286
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13547 804
Европа 21283 674
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15833 668
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13794 461
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15763 434
Германия - Федеративная Республика 12329 386
Земля - планета Солнечной системы 10061 354
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13078 346
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6665 262
Беларусь - Белоруссия 4852 234
Япония 13064 232
Украина 7407 227
Казахстан - Республика 5173 211
Франция - Французская Республика 7653 196
Россия - УФО - Екатеринбург 3511 183
Россия - СФО - Новосибирск 3871 177
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2429 169
Азия - Азиатский регион 5213 167
Индия - Bharat 5204 162
Канада 4760 157
Солнце - звезда Солнечной системы 4961 156
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2491 135
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 134
Европа Восточная 3015 133
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2687 124
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 119
Ближний Восток 2809 118
Италия - Итальянская Республика 4249 117
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2531 115
Испания - Королевство 3639 114
Россия - Сибирь 2183 113
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2672 111
Африка - Африканский регион 3348 109
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1356 108
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2432 108
Южная Корея - Республика 6393 103
США - Калифорния 4560 102
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46316 2263
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44103 2257
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25648 1295
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11650 1288
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21790 1012
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3425 942
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9880 930
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16199 902
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11771 854
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8786 648
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9170 575
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7535 557
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14863 530
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4907 507
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5090 502
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6355 499
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4996 494
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10231 464
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5898 432
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5462 423
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5511 422
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7307 407
Английский язык 6310 380
Страхование - Страховое дело - Insurance 5330 357
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6861 345
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5382 330
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6896 323
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5139 323
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2860 320
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4603 309
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4236 282
Энергетика - Energy - Energetically 4575 281
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1702 276
Кредитование - Сrediting - Заём 6233 273
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4519 267
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2665 248
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3200 245
Командировки - Системы управления командировками 1068 245
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2008 243
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4164 242
SecurityLab - Секьюрити лаб 236 167
CNews Журнал 166 112
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11061 97
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5816 51
CNews - ZOOM.CNews 1797 37
Коммерсантъ - Издательский дом 1475 34
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 31
ZDnet 595 28
CNews RND - R&D.CNews 2273 28
New Scientist 1447 28
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 748 27
The Register 1474 26
Bloomberg 1168 26
The Verge - Издание 519 23
Ведомости 699 22
Reddit 276 20
BleepingComputer - Издание 252 20
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 20
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 19
Forbes - Форбс 686 19
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 587 19
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 18
Прайм - Агентство экономической информации 867 18
Future - Space.com 195 18
TAdviser - Центр выбора технологий 330 15
AP - Associated Press 1994 14
FT - Financial Times 1183 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 877 12
Ars Technica 398 12
Nature 801 12
Phys.org 972 12
Wired - Издание 228 12
N+1 - Издание 143 11
Мобильные системы 112 11
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 11
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 11
Silicon.com 364 10
The Washington Post 315 10
CNET Networks - CNET News 1641 10
SpaceDaily - Space Daily 187 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7644 587
Gartner - Гартнер 3501 304
IDC - International Data Corporation 4879 280
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2620 182
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 550 63
Forrester Research 814 47
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 280 45
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 40
Juniper Research 509 38
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 32
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 28
Fortune Global 500 284 28
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 23
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 20
Frost & Sullivan 199 19
Markets&Markets Research 106 16
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 13
CNews Рынок ИТ-услуг 124 12
Fortune Global 100 139 11
Synergy Research Group 41 11
Wainhouse Research 40 11
Gartner - Dataquest 348 10
BCG - Boston Consulting Group 102 10
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 9
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 53 9
CNews Мишень 161 9
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 99 9
Infonetics Research 98 9
CNews Инновация года - награда 101 9
Strategy Analytics 283 8
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 8
CNews Облачные сервисы 22 7
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 66 7
IDC Russia - IDC Россия 158 7
Vanson Bourne 48 7
IHS Infonetics Research 90 7
CNews Mobile - рейтинг 17 7
Mordor Intelligence 20 7
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 7
GfK Rus - ГФК-Русь 205 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 662 57
РАН - Российская академия наук 1743 46
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 777 45
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1365 44
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 519 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 195 24
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 732 19
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 266 17
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 17
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 16
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 290 15
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 71 15
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 14
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 261 13
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 13
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 210 13
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 12
РАМН - Российская академия медицинских наук 108 12
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 145 12
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 182 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 306 12
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 11
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 11
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 458 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 11
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 329 10
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 10
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 9
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 9
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 241 9
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 9
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 123 8
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 83 8
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 41 8
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 8
Cornell University - Корнеллский университет 194 8
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 8774 248
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1867 132
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2205 118
CNews FORUM Информационные технологии завтра 983 86
CNews AWARDS - награда 443 60
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1137 39
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 906 34
День молодёжи - 27 июня 712 28
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 694 27
CeBIT 611 25
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 249 16
Docflow 146 15
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 14
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 495 13
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 10
CNews ИТ-стратегия 14 9
ИнфоКом 89 9
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 8
CNews FORUM Кейсы 160 8
Международный женский день - 8 марта 285 7
Единый день голосования 102 7
Black Hat - Конференция 78 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 7
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 7
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 70 7
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 111 7
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 6
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 6
Fortinet Security Day 9 6
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 6
Связь-Экспокомм 93 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 5
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 5
VMworld 29 5
CiscoLive! 10 4
Startup Village - международная стартап-конференция 60 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 4
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1257531, в очереди разбора - 827383.
Создано именных указателей - 131375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
Показать еще