Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость решение для управления устройствами и удаленного доступа RuDesktop с «Ред ОС»

Компании «Ред Софт» и «Передовые технологии» сообщили о полной совместимости операционной системы «Ред ОС» с продуктами RuDesktop, решением для удаленного доступа и управления устройствами в корпоративной среде. Совместимость позволит повысить эффективность администрирования в организациях, использующих импортозамещенные решения в своих ИТ-инфраструктурах.

Компании «Ред Софт» и «Передовые технологии» провели тестирование совместной работы операционной системы «Ред ОС» и решения RuDesktop. Продукты продемонстрировали корректную совместную работу, что открывает для пользователей данных решений новые возможности.

«Ред ОС» является отечественной операционной системой семейства Linux, созданной для работы широкого круга пользователей. Данная операционная система внедряется в государственных органах, промышленности, здравоохранении, образовании, банковском секторе, ритейле, телекоме.

Пользователям доступен интерфейс, гибко настраиваемый под личные предпочтения. В состав «Ред ОС» входит богатый набор средств разработки, включающий в себя компиляторы, интерпретаторы, средства сборки, отладки, а также своя система управления ИТ-инфраструктурой — «Ред АДМ» в стандартной редакции. Операционная система обладает сертификатом ФСТЭК России и может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных.

Семейство продуктов RuDesktop также внесено в Единый реестр российского ПО и соответствуют курсу на импортозамещение. Портфель решений включает в себя:

«RuDesktop Удаленный доступ» – универсальное кроссплатформенное решение, разработанное для управления удаленными устройствами. Предоставляет функции для удаленного доступа, что позволяет администраторам легко контролировать и поддерживать устройства из любого места. Может работать как в облаке, так и в закрытом периметре компании. Помогает снижать затраты на поездки ИТ-специалистов к удаленным филиалам или сотрудникам, повышает комфортность удаленной работы и обеспечивает оперативность получения сотрудниками технической поддержки.

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro
PostgresPro

RuDesktop UEM — многофункциональное кроссплатформенное решение, предназначенное для управления конфигурациями устройств, их инвентаризации, обновления ПО и удаленного доступа. Инструмент помогает упростить администрирование и техническое обслуживание парка устройств, повысить эффективность и безопасность ИТ-инфраструктуры. Решение также позволяет отслеживать и фиксировать действия сотрудников, предотвращая внутренние угрозы безопасности.

«В условиях цифровой трансформации и растущей потребности в удаленной работе сочетание «Ред ОС» и RuDesktop предоставляет организациям надежную платформу для построения эффективной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Решение соответствует высоким стандартам безопасности и обеспечивает удобство использования для конечных пользователей», — сказал Руслан Молин, генеральный директор RuDesktop.

«В каталог совместимых с «Ред ОС» продуктов входит обширный выбор решений от российских разработчиков, которые позволяют автоматизировать и оптимизировать многие процессы в организации. Продукты RuDesktop, созданные для повышения эффективности администрирования и оказания удаленной технической поддержки, станут полезными инструментами для пользователей «Ред ОС», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

У знаменитого поставщика электрооборудования для ЦОДов взломана ИТ-платформа разработки, потеряны 40 ГБ данных

Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру

Граждане России за рубежом при помощи биометрии могут подтвердить право на пенсию и доказать, что они живы

Как правильно внедрять RPA в компании

Критические уязвимости в картах Nvidia позволяют перехватывать доступ к ПК

Конференции

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра

byteoilgas_conf
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: