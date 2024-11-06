Подтверждена совместимость решение для управления устройствами и удаленного доступа RuDesktop с «Ред ОС»

Компании «Ред Софт» и «Передовые технологии» сообщили о полной совместимости операционной системы «Ред ОС» с продуктами RuDesktop, решением для удаленного доступа и управления устройствами в корпоративной среде. Совместимость позволит повысить эффективность администрирования в организациях, использующих импортозамещенные решения в своих ИТ-инфраструктурах.

Компании «Ред Софт» и «Передовые технологии» провели тестирование совместной работы операционной системы «Ред ОС» и решения RuDesktop. Продукты продемонстрировали корректную совместную работу, что открывает для пользователей данных решений новые возможности.

«Ред ОС» является отечественной операционной системой семейства Linux, созданной для работы широкого круга пользователей. Данная операционная система внедряется в государственных органах, промышленности, здравоохранении, образовании, банковском секторе, ритейле, телекоме.

Пользователям доступен интерфейс, гибко настраиваемый под личные предпочтения. В состав «Ред ОС» входит богатый набор средств разработки, включающий в себя компиляторы, интерпретаторы, средства сборки, отладки, а также своя система управления ИТ-инфраструктурой — «Ред АДМ» в стандартной редакции. Операционная система обладает сертификатом ФСТЭК России и может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных.

Семейство продуктов RuDesktop также внесено в Единый реестр российского ПО и соответствуют курсу на импортозамещение. Портфель решений включает в себя:

«RuDesktop Удаленный доступ» – универсальное кроссплатформенное решение, разработанное для управления удаленными устройствами. Предоставляет функции для удаленного доступа, что позволяет администраторам легко контролировать и поддерживать устройства из любого места. Может работать как в облаке, так и в закрытом периметре компании. Помогает снижать затраты на поездки ИТ-специалистов к удаленным филиалам или сотрудникам, повышает комфортность удаленной работы и обеспечивает оперативность получения сотрудниками технической поддержки.

RuDesktop UEM — многофункциональное кроссплатформенное решение, предназначенное для управления конфигурациями устройств, их инвентаризации, обновления ПО и удаленного доступа. Инструмент помогает упростить администрирование и техническое обслуживание парка устройств, повысить эффективность и безопасность ИТ-инфраструктуры. Решение также позволяет отслеживать и фиксировать действия сотрудников, предотвращая внутренние угрозы безопасности.

«В условиях цифровой трансформации и растущей потребности в удаленной работе сочетание «Ред ОС» и RuDesktop предоставляет организациям надежную платформу для построения эффективной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Решение соответствует высоким стандартам безопасности и обеспечивает удобство использования для конечных пользователей», — сказал Руслан Молин, генеральный директор RuDesktop.

«В каталог совместимых с «Ред ОС» продуктов входит обширный выбор решений от российских разработчиков, которые позволяют автоматизировать и оптимизировать многие процессы в организации. Продукты RuDesktop, созданные для повышения эффективности администрирования и оказания удаленной технической поддержки, станут полезными инструментами для пользователей «Ред ОС», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».