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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ред Софт Ред Адм

Ред Софт - Ред Адм

РЕД АДМ — система для создания и управления инфраструктурой сервисов, автоматизации процессов управления рабочими станциями и серверами. РЕД АДМ зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 16015).


19.12.2024 Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator с «Ред ОС 8» 1
10.12.2024 Pragmatic Tools Migrator обновился до версии 2.7 с расширенной поддержкой отечественных корпоративных каталогов 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
27.11.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть 4»: решение для импортозамещения 1
22.11.2024 Dallas Lock Linux защитит конфиденциальность пользователей операционной системы «Ред ОС» 1
21.11.2024 «Ред АДМ Промышленная редакция» 1.2.2. Настройка ACL-прав для файлового хранилища через веб-интерфейс 1
18.11.2024 ТФОМС РД перешел на отечественное ПО «Ред Софт» 1
18.11.2024 Подтверждена совместимость BPM-системы «Первая Форма» с «Ред ОС» 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
12.11.2024 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с операционной системой «Ред ОС» 1
11.11.2024 Завершен первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края 1
07.11.2024 Pragmatic Tools и «Ред Софт» подтвердили совместимость решений для миграции и управления ИТ-инфраструктурой 1
06.11.2024 Подтверждена совместимость решение для управления устройствами и удаленного доступа RuDesktop с «Ред ОС» 1
01.11.2024 РЕД СОФТ примет участие в CNews Forum 2024 1
25.09.2024 Обзор корпоративной почтовой системы Mailion 1
13.09.2024 Внедрение корпоративных инноваций на базе отечественного ПО: решение SILA Union доступно для «Ред ОС» 1
04.09.2024 Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественное ПО. Адаптация проходит успешно 1
02.09.2024 ИТ-компания «Ред Софт» открыла лабораторию по изучению отечественных разработок в Университете «Сириус» 1
16.08.2024 «Ред Софт» выпустила «Ред Адм Промышленная редакция 1.2» 3
16.08.2024 «РЕД АДМ Промышленная редакция 1.2»: больше графических инструментов и управление DFS 2
13.08.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть» 4.4 расширяет возможности в многоплатформенной среде 1
03.07.2024 Что умеет российская платформа защиты данных и кому она может быть полезна? 1
17.05.2024 ПАКи, новый бренд ноутбуков и кадровые вопросы – как прошла встреча разработчиков и производителей 1
22.04.2024 Подтверждена совместимость «Ред Адм» и Ideco NGFW 1
09.04.2024 Потому что санкции уже в печенках. Microsoft лишилась крупного клиента в России – он потратил сотни миллионов на российский Linux вместо Windows 1
19.02.2024 Корпоративные пользователи «Ред ОС» теперь могут автоматически устанавливать продукты «Р7-Офис» на все ПК организации 1
30.01.2024 «РЕД Софт» создала аналог Active Directory на замену софту Microsoft 2
25.01.2024 В России создали «убийцу» Microsoft CA 2
20.12.2023 «К2тех»: импортозамещение инфраструктурного ПО актуально для 89% российских компаний 1
18.12.2023 В России создается решение для управления парком компьютеров на Windows и Linux на замену софту Microsoft 1
15.11.2023 В Mailion 1.6 реализованы новые технологии для комфортного перехода с иностранных почтовых решений 1
14.11.2023 В RooX UIDM появилась объединенная аутентификация пользователей из нескольких служб каталогов 1
14.11.2023 В «Моем офисе» появился упрощенный переход с Microsoft Exchange на собственную почту для крупных организаций 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 2
05.06.2023 РЕД СОФТ расскажет об оптимизации процесса миграции на российское ПО в рамках «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 2
29.03.2023 Выручка «Ред софт» выросла в 2,2 раза по итогам 2022 года 1
22.03.2023 Российский разработчик выпустил систему для централизованного управления ИТ-инфраструктурой 1

Публикаций - 37, упоминаний - 44

Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 701 28
Microsoft Corporation 24625 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 7
8213 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 23 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Ростелеком 9701 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Red Hat 1305 2
Газпром информ - Информгаз 41 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
ICL ГК 381 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Dell EMC 5027 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Cisco Systems 5114 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Huawei 3933 1
Lenovo Group 2292 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Oracle Corporation 6688 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Крок - Croc 1777 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
HPE Aruba Networks 88 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
Газпром ПАО 1342 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Транснефть 299 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
КонсультантПлюс 134 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Инвитро - Invitro 70 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 28 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 6 1
Genotek - Генотек 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 19
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 9
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 6
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 6
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 90 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
File Manager - Файловый менеджер 346 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 23
Linux OS 9937 17
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 11
Microsoft Windows 15657 8
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 6
Новые облачные технологии - МойОфис 778 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 21 5
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 4
Microsoft Exchange 1714 4
НКТ - Р7-Офис 380 3
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 3
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 4 3
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 20 3
Pragmatic Tools Migrator 22 3
Python - высокоуровневый язык программирования 929 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
Red Hat - Linux Fedora 221 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 7 2
Газинформсервис - Блокхост-Сеть СЗИ - Блокхост-АМДЗ АПК - Блокхост-АСЗП - Блокхост-CVK 12 2
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 12 2
Microsoft Outlook 1390 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Apple macOS 2059 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Apple Safari - браузер 853 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 53 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
EPFL - Scala - Язык программирования 142 1
Neoflex Reporting 24 1
Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection 58 1
Apache Airflow 44 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Рустамов Рустам 412 20
Чижов Илья 3 3
Арефьев Андрей 51 3
Хитрово Константин 8 2
Солоничкин Денис 3 2
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1008 1
Сотин Денис 205 1
Семенов Александр 145 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Сысоев Александр 41 1
Добровинский Александр 35 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Ульянов Николай 112 1
Щеглов Петр 54 1
Груздев Сергей 46 1
Карпов Сергей 35 1
Кудряшов Сергей 15 1
Верченов Сергей 3 1
Воронин Павел 136 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Анисимов Максим 27 1
Александров Александр 70 1
Булгаков Кирилл 104 1
Спирин Антон 61 1
Стоянов Алексей 41 1
Гаврилов Евгений 43 1
Карпов Роман 60 1
Маркова Светлана 32 1
Ульянычев Матвей 36 1
Тятюшев Максим 97 1
Корсаков Константин 19 1
Долгов Александр 33 1
Сергеева Наталья 39 1
Сазонов Максим 29 1
Игнатьев Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 2
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - ЦФО - Брянская область 348 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 4
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 9 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 7 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews FORUM Кейсы 225 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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