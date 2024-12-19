Ред Софт Ред Адм
РЕД АДМ — система для создания и управления инфраструктурой сервисов, автоматизации процессов управления рабочими станциями и серверами. РЕД АДМ зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 16015).
Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 412 20
|Чижов Илья 3 3
|Арефьев Андрей 51 3
|Хитрово Константин 8 2
|Солоничкин Денис 3 2
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Сотин Денис 205 1
|Семенов Александр 145 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Сысоев Александр 41 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Ульянов Николай 112 1
|Щеглов Петр 54 1
|Груздев Сергей 46 1
|Карпов Сергей 35 1
|Кудряшов Сергей 15 1
|Верченов Сергей 3 1
|Воронин Павел 136 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Анисимов Максим 27 1
|Александров Александр 70 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Спирин Антон 61 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Карпов Роман 60 1
|Маркова Светлана 32 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Корсаков Константин 19 1
|Долгов Александр 33 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Сазонов Максим 29 1
|Игнатьев Дмитрий 8 1
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