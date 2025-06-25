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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177565
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Солоничкин Денис


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 RED OS MediaWriter — утилита записи «Ред ОС» на USB-накопитель 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
25.11.2024 Импортонезависимая ИТ-инфраструктура в медицине: РЕД СОФТ расскажет о реальных кейсах на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2024» 1
17.05.2024 ПАКи, новый бренд ноутбуков и кадровые вопросы – как прошла встреча разработчиков и производителей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Солоничкин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 829 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2129 2
AMD - Advanced Micro Devices 4327 1
Базальт СПО - BaseALT 712 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 130 1
Код Безопасности 655 1
ICL ГК 413 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 106 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 174 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5059 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 39 1
Моситалмед 5 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5596 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26159 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30744 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9721 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21283 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14676 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1523 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24997 1
Моноблок - Monoblock PC 1000 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 699 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2104 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 717 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 906 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2619 1
Desktop computer - Системный блок - системник 447 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2527 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15364 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11823 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7781 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5408 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10776 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 798 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11647 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5561 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4753 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24810 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12918 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2268 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1623 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16322 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 324 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14136 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7081 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5910 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2282 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12970 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1080 2
Ред Софт - Ред Адм 59 2
Linux OS 10301 1
Новые облачные технологии - МойОфис 824 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1399 1
НКТ - Р7-Офис 420 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 39 1
ICL Partner Connect 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 296 1
Протек - Здравсити 26 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 310 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 547 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 80 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 370 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 274 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 113 1
Вагизов Руслан 25 1
Степанов Евгений 32 1
Легостаева Светлана 95 1
Спирькова Анастасия 5 1
Чулков Антон 1 1
Арабаджян Сергей 2 1
Астанин Павел 1 1
Меркулова Елизавета 1 1
Сапожникова Алла 8 1
Бурсов Андрей 1 1
Ашихмин Ярослав 1 1
Горяйнов Иван 1 1
Остроушко Алексей 18 1
Матвиенко Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7789 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17951 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 895 1
Россия - ЦФО - Брянская область 366 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 621 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1238 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9155 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30442 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10248 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24934 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3417 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9257 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14258 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11170 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5981 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8267 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 534 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1640 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6493 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11317 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2910 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1447 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3326 1
РАН - Российская академия наук 1940 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 186 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 8 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
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