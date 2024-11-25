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Импортонезависимая ИТ-инфраструктура в медицине: РЕД СОФТ расскажет о реальных кейсах на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2024»

Компания РЕД СОФТ, ведущий разработчик программного обеспечения для государственных учреждений и корпоративных клиентов, стала партнером одного из самых значимых событий в области цифровизации медицины – конференции «Цифровое здравоохранение 2024», которая пройдет под эгидой издания CNews.

26 ноября в Москве на мероприятии соберутся руководители ИТ-направлений в сфере здравоохранения со всей страны, чтобы обсудить актуальные вопросы и перспективы развития отрасли. Конференция обещает стать площадкой для обмена опытом, новыми идеями и технологиями, а также укрепления цифровой инфраструктуры компаний и учреждений.

В рамках мероприятия директор центра компетенций РЕД СОФТ Денис Солоничкин выступит с докладом на тему «Экосистема совместных технологических решений для обеспечения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры в здравоохранении». В своем выступлении эксперт рассмотрит ключевые аспекты создания устойчивых и независимых от внешних факторов информационных систем, способных обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений в условиях современных вызовов.

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Денис Солоничкин поделится практическими кейсами внедрения ИТ-решений компании РЕД СОФТ в учреждениях здравоохранения, а также расскажет о преимуществах использования отечественного программного обеспечения. Участники конференции смогут узнать больше о возможностях интеграции продуктов РЕД СОФТ с существующими системами и о том, как мягко мигрировать ИТ-инфраструктуру на российские решения без остановки процессов в медучреждении.

Гости мероприятия получат возможность лично пообщаться с представителем компании РЕД СОФТ и задать интересующие вопросы. Не упустите шанс посетить одно из ключевых мероприятий года в области цифрового здравоохранения! Узнайте больше о последних достижениях и трендах индустрии, а главное – получите практические советы по улучшению работы от экспертов.

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