Ред Софт - Red Soft

РМИАЦ Бурятии запустил отказоустойчивый кластер на базе «Ред Вирт» тер высокой доступности на базе российских решений для Республиканского медицинского информационно-аналитического центра (РМИАЦ). Ключевым элементом новой ИТ-инфраструктуры стал «Ред Вирт». Компания «Ред Софт» выступила техническим консультантом проекта. Об этом CNews сообщил представитель компании. Компания «Снежный барс» завершила внедрение российских решений в ИТ-инфраструктуре РМИАЦ Рес

«Ставрополькрайводоканал» создал импортонезависимую ИТ-инфраструктуру на базе решений «Ред Софт» но-технических подразделений, расположенных на территории Ставропольского края. Работы выполнены в 2025 г. системным интегратором «Безопасность ИТ». В основу обновленной инфраструктуры легли решения «Ред Софт»: «Ред Виртуализация», «Ред Адм» и «Ред ОС». Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт». Перед «Ред Софт» и системным интегратором «Безопасность ИТ» стояла задача по

«Ред Софт» выпустила корректирующие релизы «Ред ОС» версий 8.0.3 и 7.3.7 Компания «Ред Софт» объявила о выходе корректирующих релизов «Ред ОС» версий 8.0.3 и 7.3.7. Операционная система получила обновление ядра Linux, обновлённые окружения, улучшенный интерфейс и расширенные

«Ред Софт» и «СДИ Софт» подтвердили совместимость решений Российские компании «Ред Софт» и «СДИ Софт» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «Ред ОС» и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм» с платформ

«Ред Софт» и YuChat объявляют о технологическом партнерстве «Ред Софт», отечественный разработчик программного обеспечения, и YuChat, создатель российского корпоративного мессенджера, объявляют о начале технологического партнерства. По итогам совместного

Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, мощно избавилась от софта Microsoft и перешла на российский Linux Курс на импортонезависимость В Российском ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» завершился крупномасштабный проект по импортозамещению иностранного ПО. Как сообщили CNews представители компании «Ред Софт», организация отказалась от целого ряда иностранных продуктов, заменив их на отечественные аналоги, разработанные специалистами «Ред Софт». «Госкорпорация по ОрВД» – это российс

«Ред Софт» и Postgres Professional актуализировали совместимость всей линейки СУБД с «Ред ОС» «Ред Софт» и компания Postgres Professional подтвердили актуальный статус технологического партнерства. Стороны успешно завершили тестирование и обновили сертификаты совместимости операционной с

Липецкая область переходит на «Ред ОС» под управлением «Ред Адм». Органы исполнительной власти и медицинские организации решают задачи на отечественном ПО В Липецкой области реализуется проект импортозамещения критических ИТ-инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Проект призван обеспечить независимость региональных органов исполнительной власти и медицинских организаций от зарубежных решений. Перевод 300 серверов и около 8500 рабочих мест раз

«Ред Софт» и «Емдев» подтвердили совместимость СУБД «Ред База Данных» и интеграционной платформы «Энтакси» Компании «Ред Софт» и «Емдев» подтвердили технологическую совместимость СУБД «Ред База Данных» и интеграционной платформы «Энтакси» (Entaxy). По итогам проведенных испытаний совместное решение рекомендов

Челябинская область переходит на отечественный контроллер домена: проект импортозамещения MS AD реализован на базе «Ред Адм» бластное государственное казенное учреждение «Центр информационно-технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») успешно внедрило систему централизованного управления инфраструктурой «Ред Адм» от компании «Ред Софт», заменив решение Microsoft Active Directory. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Проект, реализованный силами специалистов ОГКУ «ЦИТО» в 2026 г., позволил обеспечи

«Ред Софт» представила экосистему из трех собственных решений — «Ред Центр Знаний», «Искусственный разум» и ОС «Цифровой помощник» Компания «Ред Софт» анонсировала концепцию распределенной экосистемы собственных решений под управлением собственного решения «Искусственный Разум» (ИР). В отличие от стандартных подходов к внедрению ИИ,

«1С-Битрикс» и «Ред Софт» обеспечили централизованное управление и безопасность корпоративных ИТ-инфраструктур Компания «1С-Битрикс» объявила о завершении комплексных технологических испытаний совместно с разработчиком отечественного программного обеспечения «Ред Софт». По результатам тестов подтверждена полная совместимость цифровой платформы «Битрикс24» с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Интеграция решений позвол

ITFB Group и «Ред Софт» подтвердили совместимость платформы «Симфония» с «Ред Адм Промышленная редакция» Компании ITFB Group и «Ред Софт» объявили о завершении сертификационных испытаний и подтверждении совместимости плат

«Ред Софт» и «Чистая Энергия» заключили меморандум о технологическом партнерстве ООО «Ред Софт» и ООО «Чистая Энергия» подписали меморандум о технологическом партнерстве, направле

Сбербанк и «Ред Софт» объявили о стратегическом партнерстве Сбербанк и «Ред Софт» объявили о стратегическом партнерстве. Объединив свои ключевые компетенции, компани

«Ред Софт» и «Пэйтор» объявляют о технологическом партнерстве: торговое оборудование совместимо с «Ред ОС» 8 Компании «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, и ««Пэйтор»», крупнейший российский вендор и дистрибьютор оборудования для автоматизации торговли, сообщают о технологическом партнер

«Ред Софт» и «Береста РК» подписали соглашение о сотрудничестве Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским разработчиком программного обеспечения «Ред Софт» и компанией «Береста РК», специализирующейся на системах резервного копирования и восстановления данных. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Подписи под документом

«Ред Софт» и «Турбо Облако» подписали меморандум о сотрудничестве Компании «Ред Софт» и «Турбо Облако» (входит в АО «Центр хранения данных») подписали меморандум о сотрудничестве в рамках конференции ЦИПР-2026. Стороны договорились развивать совместные решения для корп

АНО «НЦК ИСУ» и «Ред софт» объединят усилия для развития российских ERP-решений «Ред софт» и АНО «НЦК ИСУ» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии в рамках Национального центра компетенций по импортозамещению ERP-систем. Сотрудничество б

Content AI и «Ред софт» подписали меморандум о технологическом партнерстве Content AI, разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов и обработки документов, и «Ред софт», разработчик и поставщик решений для ИТ-инфраструктуры государственного и коммерческого сектора, закрепили партнерство меморандумом о технологическом сотрудничестве. Об этом CNews соо

«Ред Софт» и Atlas объявили о технологическом партнёрстве Компании «Ред Софт», российский разработчик и поставщик ИТ-решений, и Atlas, отечественный производитель решений для хранения, передачи и обработки данных, объявили о заключении соглашения о технологичес

«Галактика» и «Ред Софт» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве «Галактика» и «Ред Софт» и объявили о продолжении сотрудничества. Ключевым направлением научно-технологического партнерства станет обеспечение технологической совместимости «Галактика ERP» и системных продукт

«Ред Софт» и Delta Computers объявили о сотрудничестве Компании «Ред Софт» и Delta Computers объявили о развитии сотрудничества и реализации совместных проектов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Стороны договорились о совместной работе

«СберТех», «Ред Софт» и «СберСервис» объединяют усилия для создания инфраструктурного ПАК для корпоративных заказчиков Российские ИТ-компании «СберТех», «Ред Софт» и «СберСервис» подписали меморандум о разработке и продвижении инфраструктурного программно-аппаратного комплекса (ПАК) для корпоративных заказчиков. Стороны договорились создать наде

«Ред Софт» и ГК «Юзтех» стали технологическими партнерами «Ред Софт» и ГК «Юзтех» объявили о начале научно-технологического партнерства. Сотрудничество нацелено на разработку и обеспечение взаимной совместимости линейки продуктовых решений, предлагаемы

«Ред Софт» и «Айтеко» укрепляют сотрудничество в сфере импортозамещения Состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между российским разработчиком программного обеспечения «Ред Софт» и группой компаний «Айтеко». Документ подписали заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов и генеральный директор «Айтеко» Виталий Подшивалов. Об этом CNews

«Ред софт» и ФГУП ГосНИИ ГА подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве Российский разработчик программного обеспечения «Ред софт» и федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) заключили соглашение о стратегическом сотруд

«Гравитон» и «Ред софт» расширяют стратегическое партнерство Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, и «Ред софт», поставщик программного обеспечения, объявили о расширении стратегического партнерства. Компании планируют углубить технологическую совместимость продуктов и развивать совместные реше

«Ред Софт» и «Диджитал Спирит» подтвердили совместимость «Ред АДМ» и «Ред ОС 8» с «Закрома.Хранение» Компании «Ред Софт» и «Диджитал Спирит» завершили технологическое тестирование «Ред АДМ» и «Ред ОС 8» архитектур x86_64 и ARM с решением «Закрома.Хранение». Подтвержденная совместимость открывает новые в

Начались продажи российского бронебойного смартфона MIG A65 на «отечественном Android» Вдвойне отечественный, но не совсем В России стартовали продажи отечественного смартфона MIG A65 с предустановленной российской платформой «Ред ОС М» компании «Ред Софт». Телефон рассчитан на продажу именно в розничном сегменте, сообщили CNews представители «Ред Софт». Это означает, что купить его сможет любой желающий. «Новинка будет доступна

«Ред Софт» и Diasom подтвердили совместимость своих решений для построения независимой ИТ-инфраструктуры Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и российский разработчик и производитель процессорных модулей Diasom объявляют о технологическом партнерстве. Успешное тестирование подтвердило корректную работу операционной системы

Компания «Ред Софт» объявляет о финансовых результатах деятельности за 2025 год Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты деятельности за 2025

AppSec Solutions и «Ред Софт» подтвердили совместимость AppSec.Hub и «Ред ОС» Компании AppSec Solutions и «Ред Софт» объявляют о полной совместимости платформы управления разработкой защищенных приложений AppSec.Hub с операционной системой «Ред ОС». Партнерство расширяет возможности корпоративных за

Муромский институт ВлГУ перешел на экосистему «Ред Софт» Муромский институт Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых провел масштабный проект внедрения экосистемы решений «Ред Софт», с которой находится в партнерских отношениях с 2006 г. Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт». С 2025 г. все компьютеры МИ ВлГУ работают на российском ПО. Решения «

«Флант» и «Ред Софт» договорились о стратегическом сотрудничестве Компания «Флант» сообщила о заключении соглашения с «Ред Софт» о стратегическом сотрудничестве. Достигнутые договорённости направлены на развитие

Secret Technologies и «Ред Софт» подтвердили совместимость Secret Cloud Enterprise и «Ред Адм Промышленная редакция» го on‑premise-решения для совместной работы и управления документами Secret Cloud Enterprise (SCE) с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция» компании «Ред Софт». Secret Cloud Enterprise — защищённый корпоративный файловый сервис от Secret Technologies, сертифицированный ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Продукт предназначен для безопасного об

Компания «Ред Софт» объявляет о выходе новой версии «Ред Виртуализция 8.0» Компания «Ред Софт», отечественный разработчик программного обеспечения, сообщила о выходе «Ред Виртуализация 8.0». Продукт активно используется в органах власти, государственных корпорациях, финансовом

«Цифровые технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость «КриптоАРМ» с «Ред ОС 8» Компания «Цифровые технологии», разработчик ПО для криптографической защиты информации и юридически значимого документооборота, и компания «Ред Софт», российский разработчик ПО, подтвердили совместимость программы для электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ» с операционной системой «Ред ОС 8» для процессоров архитектуры ARM. Со

DataSpace и «Ред Софт» объявляют о партнерстве ud. Теперь клиенты провайдера могут развернуть российскую операционную систему по модели подписки и использовать ее для построения независимой ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Интеграция «Ред ОС» в облачную платформу DataSpace Cloud расширяет сценарии использования операционной системы. Компании могут быстро запускать виртуальные машины на базе «Ред ОС», м