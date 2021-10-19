Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ред Софт
Red Soft
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 246, упоминаний - 391
Ред Софт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рустамов Рустам 169 121
|Никифоров Николай 1126 5
|Краснов Александр 48 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Анисимов Максим 10 5
|Смирнов Алексей 142 4
|Борисов Илья 26 3
|Василенко Александр 64 3
|Гребенщиков Дмитрий 22 3
|Петров Михаил 88 3
|Белокрылов Александр 20 3
|Муравьев Александр 5 3
|Панченко Андрей 4 3
|Чижиков Михаил 7 3
|Храмов Олег 3 3
|Галкин Дмитрий 17 3
|Панов Сергей 14 2
|Путин Владимир 1820 2
|Савельев Александр 29 2
|Зайчиков Илья 12 2
|Израйлев Иван 9 2
|Бобровников Борис 86 2
|Войтик Мария 8 2
|Горобцов Алексей 14 2
|Гусев Дмитрий 48 2
|Скляр Алексей 49 2
|Панченко Иван 43 2
|Панкратов Виталий 2 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 2
|Акимов Максим 167 2
|Белозеров Олег 19 2
|Сунгуров Андрей 14 2
|Гвоздева Наталья 13 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Пермяков Артем 6 1
|Субботин Александр 2 1
|Лебеденко Степан 10 1
|Васильев Кирилл 13 1
|Лагода Георгий 51 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|CNews Analytics 1988 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755158, в очереди разбора - 658848.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755158, в очереди разбора - 658848.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru