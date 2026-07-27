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Ред Софт Red Soft

Ред Софт - Red Soft

Ред Софт (Red Soft) представляет собой российскую компанию, специализирующуюся на разработке программного обеспечения и создании комплексных решений для импортозамещения ИТ-инфраструктуры. Организация входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (АРПП).

Компания разрабатывает спектр продуктов, включая:

В своей работе компания использует технологии, обеспечивающие безопасность и совместимость с другими отечественными решениями. Продукты сертифицированы ФСТЭК России и внесены в реестр российского ПО Минцифры. Компания сотрудничает с различными организациями, включая государственные структуры и коммерческие предприятия.Среди партнеров компании можно отметить Министерство цифрового развития Камчатского края, Axoft (первый сервисный дистрибьютор), Университет Иннополис (авторизованный учебный центр).

Конкурирующие компании на рынке:

 

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в качестве истца (13) на сумму 44 827 699 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 3 973 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.07.2026 РМИАЦ Бурятии запустил отказоустойчивый кластер на базе «Ред Вирт»

тер высокой доступности на базе российских решений для Республиканского медицинского информационно-аналитического центра (РМИАЦ). Ключевым элементом новой ИТ-инфраструктуры стал «Ред Вирт». Компания «Ред Софт» выступила техническим консультантом проекта. Об этом CNews сообщил представитель компании. Компания «Снежный барс» завершила внедрение российских решений в ИТ-инфраструктуре РМИАЦ Рес
23.07.2026 «Ставрополькрайводоканал» создал импортонезависимую ИТ-инфраструктуру на базе решений «Ред Софт»

но-технических подразделений, расположенных на территории Ставропольского края. Работы выполнены в 2025 г. системным интегратором «Безопасность ИТ». В основу обновленной инфраструктуры легли решения «Ред Софт»: «Ред Виртуализация», «Ред Адм» и «Ред ОС». Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт». Перед «Ред Софт» и системным интегратором «Безопасность ИТ» стояла задача по

22.07.2026 «Ред Софт» выпустила корректирующие релизы «Ред ОС» версий 8.0.3 и 7.3.7

Компания «Ред Софт» объявила о выходе корректирующих релизов «Ред ОС» версий 8.0.3 и 7.3.7. Операционная система получила обновление ядра Linux, обновлённые окружения, улучшенный интерфейс и расширенные

09.07.2026 «Ред Софт» и «СДИ Софт» подтвердили совместимость решений

Российские компании «Ред Софт» и «СДИ Софт» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «Ред ОС» и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм» с платформ
07.07.2026 «Ред Софт» и YuChat объявляют о технологическом партнерстве

«Ред Софт», отечественный разработчик программного обеспечения, и YuChat, создатель российского корпоративного мессенджера, объявляют о начале технологического партнерства. По итогам совместного
07.07.2026 Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, мощно избавилась от софта Microsoft и перешла на российский Linux

Курс на импортонезависимость В Российском ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» завершился крупномасштабный проект по импортозамещению иностранного ПО. Как сообщили CNews представители компании «Ред Софт», организация отказалась от целого ряда иностранных продуктов, заменив их на отечественные аналоги, разработанные специалистами «Ред Софт». «Госкорпорация по ОрВД» – это российс
01.07.2026 «Ред Софт» и Postgres Professional актуализировали совместимость всей линейки СУБД с «Ред ОС»

«Ред Софт» и компания Postgres Professional подтвердили актуальный статус технологического партнерства. Стороны успешно завершили тестирование и обновили сертификаты совместимости операционной с
24.06.2026 Липецкая область переходит на «Ред ОС» под управлением «Ред Адм». Органы исполнительной власти и медицинские организации решают задачи на отечественном ПО

В Липецкой области реализуется проект импортозамещения критических ИТ-инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Проект призван обеспечить независимость региональных органов исполнительной власти и медицинских организаций от зарубежных решений. Перевод 300 серверов и около 8500 рабочих мест раз
22.06.2026 «Ред Софт» и «Емдев» подтвердили совместимость СУБД «Ред База Данных» и интеграционной платформы «Энтакси»

Компании «Ред Софт» и «Емдев» подтвердили технологическую совместимость СУБД «Ред База Данных» и интеграционной платформы «Энтакси» (Entaxy). По итогам проведенных испытаний совместное решение рекомендов
22.06.2026 Челябинская область переходит на отечественный контроллер домена: проект импортозамещения MS AD реализован на базе «Ред Адм»

бластное государственное казенное учреждение «Центр информационно-технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») успешно внедрило систему централизованного управления инфраструктурой «Ред Адм» от компании «Ред Софт», заменив решение Microsoft Active Directory. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Проект, реализованный силами специалистов ОГКУ «ЦИТО» в 2026 г., позволил обеспечи
16.06.2026 «Ред Софт» представила экосистему из трех собственных решений — «Ред Центр Знаний», «Искусственный разум» и ОС «Цифровой помощник»

Компания «Ред Софт» анонсировала концепцию распределенной экосистемы собственных решений под управлением собственного решения «Искусственный Разум» (ИР). В отличие от стандартных подходов к внедрению ИИ,
11.06.2026 «1С-Битрикс» и «Ред Софт» обеспечили централизованное управление и безопасность корпоративных ИТ-инфраструктур

Компания «1С-Битрикс» объявила о завершении комплексных технологических испытаний совместно с разработчиком отечественного программного обеспечения «Ред Софт». По результатам тестов подтверждена полная совместимость цифровой платформы «Битрикс24» с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Интеграция решений позвол
09.06.2026 ITFB Group и «Ред Софт» подтвердили совместимость платформы «Симфония» с «Ред Адм Промышленная редакция»

Компании ITFB Group и «Ред Софт» объявили о завершении сертификационных испытаний и подтверждении совместимости плат
05.06.2026 «Ред Софт» и «Чистая Энергия» заключили меморандум о технологическом партнерстве

ООО «Ред Софт» и ООО «Чистая Энергия» подписали меморандум о технологическом партнерстве, направле
05.06.2026 Сбербанк и «Ред Софт» объявили о стратегическом партнерстве

Сбербанк и «Ред Софт» объявили о стратегическом партнерстве. Объединив свои ключевые компетенции, компани
28.05.2026 «Ред Софт» и «Пэйтор» объявляют о технологическом партнерстве: торговое оборудование совместимо с «Ред ОС» 8

Компании «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, и ««Пэйтор»», крупнейший российский вендор и дистрибьютор оборудования для автоматизации торговли, сообщают о технологическом партнер
22.05.2026 «Ред Софт» и «Береста РК» подписали соглашение о сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским разработчиком программного обеспечения «Ред Софт» и компанией «Береста РК», специализирующейся на системах резервного копирования и восстановления данных. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Подписи под документом
21.05.2026 «Ред Софт» и «Турбо Облако» подписали меморандум о сотрудничестве

Компании «Ред Софт» и «Турбо Облако» (входит в АО «Центр хранения данных») подписали меморандум о сотрудничестве в рамках конференции ЦИПР-2026. Стороны договорились развивать совместные решения для корп
21.05.2026 АНО «НЦК ИСУ» и «Ред софт» объединят усилия для развития российских ERP-решений

«Ред софт» и АНО «НЦК ИСУ» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии в рамках Национального центра компетенций по импортозамещению ERP-систем. Сотрудничество б
21.05.2026 Content AI и «Ред софт» подписали меморандум о технологическом партнерстве

Content AI, разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов и обработки документов, и «Ред софт», разработчик и поставщик решений для ИТ-инфраструктуры государственного и коммерческого сектора, закрепили партнерство меморандумом о технологическом сотрудничестве. Об этом CNews соо
21.05.2026 «Ред Софт» и Atlas объявили о технологическом партнёрстве

Компании «Ред Софт», российский разработчик и поставщик ИТ-решений, и Atlas, отечественный производитель решений для хранения, передачи и обработки данных, объявили о заключении соглашения о технологичес
21.05.2026 «Галактика» и «Ред Софт» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

«Галактика» и «Ред Софт» и объявили о продолжении сотрудничества. Ключевым направлением научно-технологического партнерства станет обеспечение технологической совместимости «Галактика ERP» и системных продукт
21.05.2026 «Ред Софт» и Delta Computers объявили о сотрудничестве

Компании «Ред Софт» и Delta Computers объявили о развитии сотрудничества и реализации совместных проектов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Стороны договорились о совместной работе
20.05.2026 «СберТех», «Ред Софт» и «СберСервис» объединяют усилия для создания инфраструктурного ПАК для корпоративных заказчиков

Российские ИТ-компании «СберТех», «Ред Софт» и «СберСервис» подписали меморандум о разработке и продвижении инфраструктурного программно-аппаратного комплекса (ПАК) для корпоративных заказчиков. Стороны договорились создать наде
20.05.2026 «Ред Софт» и ГК «Юзтех» стали технологическими партнерами

«Ред Софт» и ГК «Юзтех» объявили о начале научно-технологического партнерства. Сотрудничество нацелено на разработку и обеспечение взаимной совместимости линейки продуктовых решений, предлагаемы
20.05.2026 «Ред Софт» и «Айтеко» укрепляют сотрудничество в сфере импортозамещения

Состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между российским разработчиком программного обеспечения «Ред Софт» и группой компаний «Айтеко». Документ подписали заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов и генеральный директор «Айтеко» Виталий Подшивалов. Об этом CNews

20.05.2026 «Ред софт» и ФГУП ГосНИИ ГА подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред софт» и федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) заключили соглашение о стратегическом сотруд
19.05.2026 «Гравитон» и «Ред софт» расширяют стратегическое партнерство

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, и «Ред софт», поставщик программного обеспечения, объявили о расширении стратегического партнерства. Компании планируют углубить технологическую совместимость продуктов и развивать совместные реше
13.05.2026 «Ред Софт» и «Диджитал Спирит» подтвердили совместимость «Ред АДМ» и «Ред ОС 8» с «Закрома.Хранение»

Компании «Ред Софт» и «Диджитал Спирит» завершили технологическое тестирование «Ред АДМ» и «Ред ОС 8» архитектур x86_64 и ARM с решением «Закрома.Хранение». Подтвержденная совместимость открывает новые в
04.05.2026 Начались продажи российского бронебойного смартфона MIG A65 на «отечественном Android»

Вдвойне отечественный, но не совсем В России стартовали продажи отечественного смартфона MIG A65 с предустановленной российской платформой «Ред ОС М» компании «Ред Софт». Телефон рассчитан на продажу именно в розничном сегменте, сообщили CNews представители «Ред Софт». Это означает, что купить его сможет любой желающий. «Новинка будет доступна

04.05.2026 «Ред Софт» и Diasom подтвердили совместимость своих решений для построения независимой ИТ-инфраструктуры

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и российский разработчик и производитель процессорных модулей Diasom объявляют о технологическом партнерстве. Успешное тестирование подтвердило корректную работу операционной системы

04.05.2026 Компания «Ред Софт» объявляет о финансовых результатах деятельности за 2025 год

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты деятельности за 2025
30.04.2026 AppSec Solutions и «Ред Софт» подтвердили совместимость AppSec.Hub и «Ред ОС»

Компании AppSec Solutions и «Ред Софт» объявляют о полной совместимости платформы управления разработкой защищенных приложений AppSec.Hub с операционной системой «Ред ОС». Партнерство расширяет возможности корпоративных за
27.04.2026 Муромский институт ВлГУ перешел на экосистему «Ред Софт»

Муромский институт Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых провел масштабный проект внедрения экосистемы решений «Ред Софт», с которой находится в партнерских отношениях с 2006 г. Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт». С 2025 г. все компьютеры МИ ВлГУ работают на российском ПО. Решения «
22.04.2026 «Флант» и «Ред Софт» договорились о стратегическом сотрудничестве

Компания «Флант» сообщила о заключении соглашения с «Ред Софт» о стратегическом сотрудничестве. Достигнутые договорённости направлены на развитие

16.04.2026 Secret Technologies и «Ред Софт» подтвердили совместимость Secret Cloud Enterprise и «Ред Адм Промышленная редакция»

го on‑premise-решения для совместной работы и управления документами Secret Cloud Enterprise (SCE) с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция» компании «Ред Софт». Secret Cloud Enterprise — защищённый корпоративный файловый сервис от Secret Technologies, сертифицированный ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Продукт предназначен для безопасного об
16.04.2026 Компания «Ред Софт» объявляет о выходе новой версии «Ред Виртуализция 8.0»

Компания «Ред Софт», отечественный разработчик программного обеспечения, сообщила о выходе «Ред Виртуализация 8.0». Продукт активно используется в органах власти, государственных корпорациях, финансовом

15.04.2026 «Цифровые технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость «КриптоАРМ» с «Ред ОС 8»

Компания «Цифровые технологии», разработчик ПО для криптографической защиты информации и юридически значимого документооборота, и компания «Ред Софт», российский разработчик ПО, подтвердили совместимость программы для электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ» с операционной системой «Ред ОС 8» для процессоров архитектуры ARM. Со
13.04.2026 DataSpace и «Ред Софт» объявляют о партнерстве

ud. Теперь клиенты провайдера могут развернуть российскую операционную систему по модели подписки и использовать ее для построения независимой ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Интеграция «Ред ОС» в облачную платформу DataSpace Cloud расширяет сценарии использования операционной системы. Компании могут быстро запускать виртуальные машины на базе «Ред ОС», м
09.04.2026 DataSpace и «Ред Софт» объявили о партнерстве

шенными требованиями к информационной безопасности. «Мы хотим, чтобы российский бизнес мог использовать не просто доступные, но и технологически независимые облачные решения. Благодаря партнерству с «Ред Софт» мы добавляем в наш каталог надежные отечественные продукты. Это значит, что наши клиенты могут использовать безопасное и полностью легальное программное обеспечение. И могут развертыв

Публикаций - 1236, упоминаний - 1367

Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 227
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 123
Microsoft Corporation 25775 107
9594 92
Google LLC 12688 73
Ростелеком 10948 65
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 62
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 54
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 50
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 50
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 46
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 45
Softline - Софтлайн 3743 45
Oracle Corporation 7074 41
Neoflex - Неофлекс 257 41
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 40
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 39
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 38
Intel Corporation 12811 38
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 36
Код Безопасности 812 35
Yandex - Яндекс 9215 34
Broadcom - VMware 2610 32
Orion soft - Орион софт - 315 28
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 24
Diasoft - Диасофт 1144 24
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 24
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 23
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 23
Газинформсервис - ГИС 496 22
SAP SE 5601 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 21
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Крок - Croc 1964 20
InfoWatch - Инфовотч 1185 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 54
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 53
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 43
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 42
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 41
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 40
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 40
Силовые машины 166 40
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 40
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 40
Шереметьево Хэндлинг 50 40
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 40
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 27
Агроэко ГК 45 26
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 20
Почта России ПАО 2370 20
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 18
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 18
Газпром ПАО 1493 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Газпром бурение 62 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 16
Восток-Сервис ГК 57 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 14
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 13
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 12
МКБ - Московский кредитный банк 657 11
Русагро Группа Компаний 379 11
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 11
Альфа-Капитал УК 155 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 531
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 502
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 53
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 46
Федеральное казначейство России 1949 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 38
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 10
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 7
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 81
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 34
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ЛДПР 116 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OpenJDK Community 11 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Russian Open Source Foundation 8 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ГосИнформСистемы 160 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 871
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 832
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 752
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 614
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 343
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 263
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 238
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 237
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 209
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 163
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 158
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 154
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 139
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 126
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 119
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 118
Repository - Репозиторий 1176 117
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 117
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 105
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 103
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 101
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 98
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 97
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 89
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 85
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 69
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 69
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 68
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 64
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 64
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 63
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 62
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 58
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 56
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 55
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 55
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 55
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 54
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 54
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 861
Linux OS 11533 565
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 119
Microsoft Windows 16882 116
Ред Софт - Ред Адм 145 110
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 137 108
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 89
Google Android 15243 79
Много приложений - RuStore - Рустор 628 63
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 61
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 52
Red Hat RPM - Package Manager 191 52
Новые облачные технологии - МойОфис 958 52
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 49
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 45
Axiom JDK СЗИ 175 45
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 43
БИС - ITQuick - Jumse 52 40
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 40
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 38
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 36
НКТ - Р7-Офис 543 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 33
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 32
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 32
Ред Софт - Ред платформа 31 30
Intel Wireless Display - Intel Wi-Di - Intel WiDi 91 28
Apple macOS 2419 26
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 25
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 23
Apple iOS 8583 22
Oracle Java - язык программирования 3469 21
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 21
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 20
Linux KDE Plasma 265 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 19
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 18
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 18
Рустамов Рустам 548 546
Шадаев Максут 1210 58
Сивцев Илья 174 52
Костина Виктория 49 49
Карпов Роман 80 42
Тятюшев Максим 215 42
Булгаков Кирилл 133 41
Спирин Антон 88 41
Сергеева Наталья 50 41
Натрусов Артем 313 40
Сотин Денис 216 40
Семенов Александр 166 40
Леонов Алексей 96 40
Гузовский Денис 79 40
Чурсин Дмитрий 87 40
Добровинский Александр 48 40
Бурилов Андрей 117 40
Климов Андрей 88 40
Ульянов Николай 176 40
Евдокимов Игорь 61 40
Александров Александр 86 40
Стоянов Алексей 56 40
Гаврилов Евгений 55 40
Маркова Светлана 43 40
Ульянычев Матвей 47 40
Долгов Александр 44 40
Сазонов Максим 41 40
Лукавенко Олег 48 40
Гуренков Михаил 41 40
Сельдемиров Александр 56 40
фон Розен Александр 45 40
Иванец Евгений 40 40
Авхимович Анна 38 38
Анисимов Максим 32 31
Меркулов Сергей 48 26
Албычев Александр 168 19
Катамадзе Анна 133 17
Демидов Сергей 129 16
Сергеев Сергей 179 16
Колесов Александр 63 16
Россия - РФ - Российская федерация 166166 1096
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 85
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 21
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Европа 24963 12
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Украина 7928 11
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 7
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РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
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СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
КГУ - Курский государственный университет 9 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 2
Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой 2 2
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 2
Т1 Цифровая академия 54 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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