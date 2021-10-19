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Ред Софт
Red Soft


19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 1
18.10.2021 Появились промышленные компьютеры Cincoze под управлением Ред ОС 3
14.10.2021 Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС» 2
06.10.2021 «Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС 1
01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» 1
22.09.2021 «Ред софт» развивает АИС для Росавиации 3
21.09.2021 Промышленный компьютер Phoenix Contact под управлением «Ред ОС» 1
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 1
17.09.2021 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1
15.09.2021 Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M 2
14.09.2021 Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС 3
13.09.2021 Ридер «Рутокен SCR 3001» на «Ред ОС» – импортонезависимое решение для безопасности электронных систем 1
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows 1
06.09.2021 Подтверждена совместимость компьютеров Sinto и «Ред ОС» 1
02.09.2021 Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС 5
19.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК Sharxbase 1
16.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента» 1
13.08.2021 Минцифры Калужской области и «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве 3
11.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПО Smart Engines для распознавания документов 2
02.08.2021 Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС» 2
23.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и платформы СЭД Tessa для оптимизации бизнес-процессов 2
19.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Yadro Vegman 1
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС 1
14.07.2021 Подтверждена совместимость Communigate Pro 6.3 и «Ред ОС 7.3» 1
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 4
29.06.2021 Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл 1
21.06.2021 РЕД ОС работает на отечественных компьютерах «Исток» 2
09.06.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Asilan 1
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 1
26.05.2021 Волгоградские школы перейдут на «Ред ОС» 3
21.05.2021 «Ред софт» разместила второй выпуск облигаций 1
14.05.2021 «Ред софт» погасила второй выпуск облигаций 1
11.05.2021 «Ред ОС» обзавелась зеркалом на «Яндексе» 2
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 2
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» 4
14.04.2021 Продукты «Рутокен» совместимы с новой версией операционной системы «Ред ОС» 1
05.04.2021 Продукты «Ред софт» внедрены в учебный процесс ДГУНХ 4
25.03.2021 «Ред софт» и ГК «Росинтеграция» заключили партнерское соглашение 3
12.03.2021 Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС» 1
11.03.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с сервером Qsrv 1

Публикаций - 246, упоминаний - 391

Ред Софт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 13
Intel Corporation 4143 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 7
Dr.Web - Доктор Веб 974 6
Ланит ГК 1154 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 6
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Yandex - Яндекс 4098 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
AMD - Advanced Micro Devices 1660 4
Крок 1219 4
Infotecs - ИнфоТеКС 249 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 4
SAP SE 3207 4
Код Безопасности 365 3
Кейсистемс-Безопасность НПЦ КСБ 6 3
Oracle Corporation 3331 3
Diasoft - Диасофт 353 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 2
Directum - Директум 643 2
Инфосистемы Джет 675 2
АФК Система ПАО 990 2
Крипто-ПРО 200 2
Red Hat 664 2
ЭОС - Электронные офисные системы 981 2
Aquarius - Аквариус 209 2
АйТи 748 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
Эшелон НПО 56 2
Merlion - Мерлион 273 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
InfoWatch - Инфовотч 600 2
Polymatica - Полиматика 41 2
Ланит Урал 18 2
Huawei 2723 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Brother 105 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
X5 Group 599 2
Росгосстрах 182 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Россети ПАО 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Транснефть 159 1
Зарубежнефть 27 1
КонсультантПлюс 41 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 14 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 173
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 158
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
Правительство РФ 2198 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Счётная палата РФ 459 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
МФЦ Мои документы Курской области АУ КО 1 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
Правительство Москвы - Департамент капитального ремонта города Москвы 4 1
Правительство Москвы - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
Правительство Нижегородской области - Министерство финансов Нижегородской области 3 1
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 1 1
Правительство Республики Дагестан - Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Москвы 649 1
Федеральное казначейство России 766 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 18
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 250 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 22
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 5
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Сервер - Серверные платформы 168 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
ARMv8 - Архитектура процессора 60 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 418 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 317 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 2
Ред ОС 239 148
Linux OS 4236 135
Red Hat RPM - Package Manager 60 24
Microsoft Windows 10 6602 15
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 15
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 12
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 9
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 5
Java - Язык программирования 1166 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Intel x86 - Архитектура процессора 990 4
Aladdin JaCarta 147 4
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 4
Ред Софт - Ред-Шлюз 4 4
Infotecs - ViPNet Client 53 3
Ред Софт Gembaface 3 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Кейсистемс-Безопасность НПЦ КСБ - АльфаДок (AlfaDoc) 7 3
Aladdin JaCarta PKI 74 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 3
КриптоПро СКЗИ CSP 96 3
Актив - Рутокен KeyBox 8 3
IQReserve VALO Cloud 7 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Diasoft FA# 53 2
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ ГОСТ 3 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
Diasoft Database Adapter 12 2
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 2
Apple iOS 5741 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 2
Dr.Web Desktop Security Suite 33 2
Aladdin JaCarta PRO 21 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 2
Apple macOS 921 2
Рустамов Рустам 169 121
Никифоров Николай 1126 5
Краснов Александр 48 5
Четвернин Алексей 651 5
Анисимов Максим 10 5
Смирнов Алексей 142 4
Борисов Илья 26 3
Василенко Александр 64 3
Гребенщиков Дмитрий 22 3
Петров Михаил 88 3
Белокрылов Александр 20 3
Муравьев Александр 5 3
Панченко Андрей 4 3
Чижиков Михаил 7 3
Храмов Олег 3 3
Галкин Дмитрий 17 3
Панов Сергей 14 2
Путин Владимир 1820 2
Савельев Александр 29 2
Зайчиков Илья 12 2
Израйлев Иван 9 2
Бобровников Борис 86 2
Войтик Мария 8 2
Горобцов Алексей 14 2
Гусев Дмитрий 48 2
Скляр Алексей 49 2
Панченко Иван 43 2
Панкратов Виталий 2 2
Farish Robert - Фариш Роберт 21 2
Акимов Максим 167 2
Белозеров Олег 19 2
Сунгуров Андрей 14 2
Гвоздева Наталья 13 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Пермяков Артем 6 1
Субботин Александр 2 1
Лебеденко Степан 10 1
Васильев Кирилл 13 1
Лагода Георгий 51 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 4
Россия - Оренбургская область 292 3
Россия - Курская область 338 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 3
Россия - ПФО - Казань 1507 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 2
Россия - Республика Дагестан 260 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 2
Россия - Волгоградская область 395 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Россия - Челябинская область 658 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Тюменская область 581 1
Россия - Махачкала 114 1
Россия - Сочи 910 1
Россия - Калининград 659 1
Россия - Иркутская область 536 1
Россия - Белгородская область 363 1
Россия - Республика Бурятия 284 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Ноябрьск 62 1
Россия - Калининградская область 531 1
Украина 3344 1
Россия - Тюмень 492 1
Бразилия - Федеративная Республика 1120 1
Франция - Французская Республика 2109 1
Германия - Федеративная Республика 3606 1
Россия - Республика Крым 625 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 1
Беларусь - Белоруссия 2079 1
Япония 2752 1
Россия - Свердловская область 804 1
Земля - планета Солнечной системы 854 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 163
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
CNews Analytics 1988 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 7
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 2
Цифровые Вершины - премия 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755158, в очереди разбора - 658848.
Создано именных указателей - 46354.
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