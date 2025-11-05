Разделы

Makves и «Ред Софт» подтвердили совместимость Makves DCAP и системы управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» 2.0

Российский разработчик решений для защиты данных Makves и компания «Ред Софт», разработчик отечественного программного обеспечения, подтвердили совместимость продуктов Makves DCAP и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» версии 2.0. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость решений зафиксирована в сертификате соответствия, выданном по результатам испытаний, проведенных специалистами обеих компаний. Тестирование подтвердило корректность и стабильность совместной работы продуктов в рамках единой инфраструктуры, что позволяет заказчикам эффективно использовать инструменты контроля и защиты данных в средах, управляемых с помощью «Ред АДМ».

Решение Makves DCAP обеспечивает аудит и мониторинг доступа к информационным активам, контроль обработки персональных данных, выявление инцидентов и аномалий, а также соблюдение требований регуляторов в области информационной безопасности. «Ред АДМ» 2.0, в свою очередь, предоставляет средства централизованного управления доменом и всеми его объектами (устройствами, пользователями, файловыми хранилищами, сетью), а также инструменты для автоматизации рутинных процессов администрирования ИТ-инфраструктуры и плавной миграции на отечественные решения.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

«Интеграция с «Ред АДМ» делает Makves DCAP еще более универсальным инструментом для компаний, развивающих отечественные ИТ-среды. Такое взаимодействие упрощает администрирование и повышает прозрачность процессов контроля данных на всех уровнях инфраструктуры», — сказал Дмитрий Петушков, директор по развитию компании Makves.

«Ред АДМ 2.0 подходит для построения и миграции ИТ-инфраструктур любой сложности благодаря его умению выстраивать доверительные отношения с контроллером домена MS AD на любом уровне леса. Makves DCAP в свою очередь обеспечит контроль безопасности доступа к инфраструктуре. Вместе наши продукты могут стать основой для полноценного импортозамещения внутри любой организации», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

