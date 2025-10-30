Получите все материалы CNews по ключевому слову
Петушков Дмитрий
СОБЫТИЯ
|30.10.2025
|Интеграция ALD Pro и Makves DCAP усиливает защиту корпоративных данных 1
|29.02.2024
|Makves и «Ред Софт» помогут заказчикам усилить защиту неструктурированных данных 1
|18.12.2023
|Makves DCAP сертифицирована ФСТЭК России 1
|31.10.2023
|Система Makves DCAP сертифицирована в Белоруссии 1
|18.11.2022
|Компания Makves стала резидентом «Сколково» 1
|12.10.2022
|Softline и Makves заключили партнерское соглашение 1
Петушков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 18 5
|Linux OS 10794 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1266 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155178 4
|Великобритания - Лондон 2404 1
|Беларусь - Белоруссия 6000 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396648, в очереди разбора - 732309.
Создано именных указателей - 185028.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.