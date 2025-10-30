Разделы

Петушков Дмитрий


СОБЫТИЯ


30.10.2025 Интеграция ALD Pro и Makves DCAP усиливает защиту корпоративных данных 1
29.02.2024 Makves и «Ред Софт» помогут заказчикам усилить защиту неструктурированных данных 1
18.12.2023 Makves DCAP сертифицирована ФСТЭК России 1
31.10.2023 Система Makves DCAP сертифицирована в Белоруссии 1
18.11.2022 Компания Makves стала резидентом «Сколково» 1
12.10.2022 Softline и Makves заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Петушков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 20 5
Ред Софт - Red Soft 967 1
Softline - Софтлайн 3209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12710 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4803 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3219 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 737 2
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 138 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2413 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31175 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31687 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1004 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26967 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22669 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 434 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4475 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56390 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72091 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17314 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 18 5
Linux OS 10794 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1266 1
Филатов Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155178 4
Великобритания - Лондон 2404 1
Беларусь - Белоруссия 6000 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54518 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10058 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2917 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8472 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4377 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
