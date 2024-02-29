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Системное ПО
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Makves и «Ред Софт» помогут заказчикам усилить защиту неструктурированных данных

Российская компания-разработчик Makves (входит в группу компаний «Гарда») и «Ред Софт», отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, объявили о совместимости продуктов. Применение системы аудита и управления информационными ресурсами предприятия Makves DCAP на операционной системе «Ред ОС» позволит заказчикам соблюдать требования российского законодательства по импортозамещению и повышать эффективность защиты корпоративных данных.

На основании испытаний программный продукт Makves DCAP признан полностью совместимым с операционной системой, вся функциональность решения доступна пользователям «Ред ОС». Теперь заказчики смогут усилить защиту данных внутри периметра организации.

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«Партнерство с «Ред ОС» – это логичный шаг для развития программных продуктов Makves, связанный с активным внедрением отечественных операционных систем у наших заказчиков. Мы предоставляем только совместимые инструменты для корректной работы в инфраструктуре заказчиков», – сказал директор по развитию компании Makves Дмитрий Петушков.

«Ред ОС» – российская операционная система на базе ядра Linux от разработчика «Ред софт». Включена в реестр российского ПО Минцифры России и предназначена для серверов и рабочих станций.

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