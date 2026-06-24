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ИКС ИКС Безопасность Гарда ГК Makves DCAP Makves Data-Centric Audit and Protection
Makves — российская компания-разработчик программного обеспечения для аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия. Makves DCAP — решение класса DCAP на российском рынке, которое включено в Реестр Минкомсвязи отечественного программного обеспечения.
СОБЫТИЯ
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ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Гранель ГК 12 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
|Согласие СК - Согласие-Вита 47 1
|Петушков Дмитрий 7 7
|Подкопаев Роман 7 3
|Моисеев Андрей 11 1
|Филатов Юрий 1 1
|Трубочев Алексей 34 1
|Луковцев Александр 2 1
|Рустамов Рустам 548 1
|Кузнецов Павел 42 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Заикин Андрей 36 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Лысов Анатолий 21 1
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