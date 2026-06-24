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ИКС ИКС Безопасность Гарда ГК Makves DCAP Makves Data-Centric Audit and Protection

Makves — российская компания-разработчик программного обеспечения для аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия. Makves DCAP — решение класса DCAP на российском рынке, которое включено в Реестр Минкомсвязи отечественного программного обеспечения

 

СОБЫТИЯ

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24.06.2026 «Гарда» ускорила аудит данных до 70% и расширила поддержку отечественных платформ 3
05.11.2025 Makves и «Ред Софт» подтвердили совместимость Makves DCAP и системы управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» 2.0 1
30.10.2025 Интеграция ALD Pro и Makves DCAP усиливает защиту корпоративных данных 1
09.09.2025 Makves выпустила новую версию решения для аудита ИТ и защиты данных DCAP 1
22.08.2024 Makves DCAP 4.5 помогает обнаружить сложные угрозы 1
10.07.2024 Makves DCAP улучшает контроль доступа: новые возможности ролевой модели 1
25.03.2024 DCAP-система Makves совместима с ОС Astra Linux 1.7 1
04.03.2024 Makves DCAP автоматизирует контроль доступа к информационным ресурсам в ГК «Гранель» 1
29.02.2024 Makves и «Ред Софт» помогут заказчикам усилить защиту неструктурированных данных 1
01.02.2024 Makves увеличил производительность системы защиты неструктурированных данных 1
23.01.2024 «Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний 1
18.12.2023 Makves DCAP сертифицирована ФСТЭК России 1
31.10.2023 Система Makves DCAP сертифицирована в Белоруссии 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1
31.08.2023 Makves выпустила новую версию DCAP 1
16.05.2023 Makves импортозаместила зарубежную DCAP-систему в страховой компании «Согласие» 1
18.11.2022 Компания Makves стала резидентом «Сколково» 1
12.10.2022 Softline и Makves заключили партнерское соглашение 1
27.06.2022 Компания Merlion и российский разработчик Makves объявили о партнерстве 1
27.05.2020 Makves выпустила новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 21 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 3
Ред Софт - Red Soft 1238 2
K2 - К2РУ - SourceCode 148 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 275 1
NetWrix - Нетрикс 16 1
Nextcloud 50 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 315 1
TenIT - Тэнит 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 52 1
NetApp - Network Appliance 667 1
ИКС 539 1
Softline - Софтлайн 3745 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
Гранель ГК 12 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
Согласие СК - Согласие-Вита 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13878 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 165 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5144 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16984 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33512 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9481 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13723 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2775 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1377 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1118 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5224 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3031 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8298 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12258 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 998 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36237 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5796 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5201 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13329 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4561 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 700 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 917 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2498 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4350 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13930 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1173 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 617 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12219 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6482 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4008 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14774 1
Auditing Database Use - Аудит базы данных 72 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2369 1
Atlassian - Confluence 183 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Маскирование - Гарда Data Masking 28 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 408 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 58 2
Linux OS 11542 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1600 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Предприятие - DLP-система 39 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 362 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
Autodesk AutoCAD DXF 51 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 50 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда anti-DDoS 14 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 24 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 24 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 219 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 659 1
Ред Софт - Ред Адм 145 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Microsoft - EML - Email Message Format - формат хранения сообщений электронной почты 38 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 1
Microsoft Outlook - PST - Personal Storage Table 10 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 732 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 1
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ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Аналитика 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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