ОС Российские операционные системы Отечественные операционные системы импортонезависимые ОС
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Российские операционные системы 2024
ений становится все более значимым. Одним из актуальных направлений в этой сфере является внедрение отечественных операционных систем. Читать полностью Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетпл
|28.03.2024
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Market.CNews опубликовал рейтинг российских операционных систем 2024
стремительное, функционал активно расширяется, экосистема неуклонно растет. Подробности — в обзоре «Российские операционные системы 2024». Рейтинг российских операционных систем 2024 Сравнение
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Российские операционные системы 2023
Российские операционные системы 2023 Долгие годы российские операционные системы находились в тени западных решений. Изменение ситуации и повы
|30.03.2023
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Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских операционных систем 2023
зными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения. Российские операционные системы 2023. Структура баллов Подробнее: Обзор «Российские операц
|30.03.2023
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Преимущества российских операционных систем
раскрыть весь потенциал программных продуктов, разрабатываемых российскими компаниями. Разработчики отечественных операционных систем и другого ПО получили мощную поддержку от государства и смо
|09.03.2023
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«Мегафон» предложил бизнесу линейку отечественных операционных систем в облаке
ранных вендоров многие компании остались без обновления продуктов и поддержки. Мы предоставляем своим клиентам линейку продуктов от ведущих российских разработчиков программных решений. Использование отечественных операционных систем по облачной модели упрощает процесс импортозамещения как для крупных заказчиков, выбравших облачный подход развития информационных систем, так и для малого и с
ОС и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 366 11
|Путин Владимир 3070 8
|Трандин Сергей 72 8
|Сивцев Илья 134 7
|Карпицкий Олег 59 5
|Мишустин Михаил 638 5
|Мыскин Роман 32 4
|Макаров Валентин 215 4
|Паршин Максим 314 4
|Мылицын Роман 108 4
|Манцветов Константин 8 4
|Орлов Станислав 44 4
|Тараканов Дмитрий 51 4
|Новодворский Алексей 109 3
|Хомутский Юрий 84 3
|Сизоненко Григорий 38 3
|Гребенщиков Дмитрий 33 3
|Кирдяшов Федор 27 3
|Комлев Николай 90 3
|Гутин Александр 17 3
|Елисеев Дмитрий 13 3
|Smith Brad - Смит Брэд 93 3
|Осипов Александр 77 3
|Рубанов Владимир 74 3
|Смирнов Алексей 229 3
|Кудж Станислав 17 3
|Игнатьев Дмитрий 6 3
|Шадаев Максут 918 3
|Массух Илья 228 2
|Медведев Дмитрий 1648 2
|Климов Иван 24 2
|Рейман Леонид 1044 2
|Сысоев Александр 39 2
|Губина Татьяна 9 2
|Батанов Эдуард 14 2
|Карпов Роман 54 2
|Тен Антон 25 2
|Корнев Владимир 11 2
|Спирькова Анастасия 5 2
|Зайчиков Илья 20 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
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