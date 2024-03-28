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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОС Российские операционные системы Отечественные операционные системы импортонезависимые ОС



Российские операционные системы 2024

ений становится все более значимым. Одним из актуальных направлений в этой сфере является внедрение отечественных операционных систем. Читать полностью Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетпл
28.03.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг российских операционных систем 2024

стремительное, функционал активно расширяется, экосистема неуклонно растет. Подробности — в обзоре «Российские операционные системы 2024». Рейтинг российских операционных систем 2024 Сравнение

Российские операционные системы 2023

Российские операционные системы 2023 Долгие годы российские операционные системы находились в тени западных решений. Изменение ситуации и повы
30.03.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских операционных систем 2023

зными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения. Российские операционные системы 2023. Структура баллов Подробнее: Обзор «Российские операц
30.03.2023 Преимущества российских операционных систем

раскрыть весь потенциал программных продуктов, разрабатываемых российскими компаниями. Разработчики отечественных операционных систем и другого ПО получили мощную поддержку от государства и смо
09.03.2023 «Мегафон» предложил бизнесу линейку отечественных операционных систем в облаке

ранных вендоров многие компании остались без обновления продуктов и поддержки. Мы предоставляем своим клиентам линейку продуктов от ведущих российских разработчиков программных решений. Использование отечественных операционных систем по облачной модели упрощает процесс импортозамещения как для крупных заказчиков, выбравших облачный подход развития информационных систем, так и для малого и с

Публикаций - 213, упоминаний - 227

ОС и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1608 87
Базальт СПО - BaseALT 578 39
Microsoft Corporation 24355 34
Ред Софт - Red Soft 612 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 289 16
Intel Corporation 12051 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 203 14
7936 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 241 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 277 12
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 230 12
SAP SE 5202 11
Softline - Софтлайн 2584 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 184 11
Ростелеком 9437 11
Oracle Corporation 6606 11
Google LLC 11570 11
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 402 9
Apple Inc 11844 9
Red Hat 1290 9
Huawei 3814 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 136 8
AMD - Advanced Micro Devices 4103 8
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 205 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3580 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3183 7
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 778 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 121 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 939 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 435 6
Nvidia Corp 3392 6
IBM - International Business Machines Corp 9393 6
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 55 6
Росплатформа - Р-Платформа 77 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4709 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1012 6
Yandex - Яндекс 6874 5
Базальт СПО - ALT Linux Team 55 5
ALMI partner - АЛМИ партнер 91 5
Directum - Директум 1051 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 765 9
РЖД - Российские железные дороги 1845 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6941 8
Газпром ПАО 1306 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2730 5
Транснефть 295 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 543 5
Почта России ПАО 2078 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 421 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 328 4
Unsplash 497 4
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1574 3
НСПК - Национальная система платежных карт 778 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2181 3
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 255 2
Верный - торговая сеть 280 2
Сургутнефтегаз - СНГ 257 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 33 2
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 30 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 425 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1230 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 422 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 348 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 493 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1083 1
Институт развития образования 9 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 148 1
Ростех - Вертолеты России 164 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 28 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 261 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 600 1
Fortum Corporation 11 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 171 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 125 1
ПГК - Первая грузовая компания 196 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 410 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11075 72
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3757 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3030 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5704 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4327 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2521 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1883 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4846 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3230 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2765 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2903 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1055 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1906 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4519 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 226 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2954 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1332 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 186 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 83 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 308 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 888 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3210 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5287 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2146 2
Федеральное казначейство России 1724 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2383 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 35 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 85 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 788 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 620 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2644 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 153 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 331 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1333 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 650 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 325 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 196 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 86 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 564 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 629 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 704 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1411 3
Linux Foundation 181 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 117 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 1
Единая Россия - Политическая партия 289 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
ASF - Apache Software Foundation 200 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 47 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 89 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Ассоциация 5 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24446 166
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17492 155
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62438 141
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28650 95
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25554 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47601 66
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6984 55
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11304 46
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10803 41
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9466 27
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12363 26
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Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1884 22
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13728 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8941 19
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 356 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23424 19
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5491 18
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6291 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10406 16
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Linux OS 9536 117
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 782 53
Microsoft Windows 15353 45
Google Android 13706 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 464 20
Новые облачные технологии - МойОфис 703 18
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 768 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1318 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 215 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 295 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost 262 15
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 281 14
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 466 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 249 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 241 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 237 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 300 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 877 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1249 12
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 408 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3115 11
Intel x86 - архитектура процессора 1790 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4091 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1109 10
Apple macOS 1978 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 170 9
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 226 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 138 8
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 126 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 162 8
FreePik 779 7
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 87 7
НКТ - Р7-Офис 323 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 97 7
Apple iOS 7535 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 76 7
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 169 6
Linux - Debian GNU 435 6
Microsoft Office 3647 6
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 217 6
Рустамов Рустам 366 11
Путин Владимир 3070 8
Трандин Сергей 72 8
Сивцев Илья 134 7
Карпицкий Олег 59 5
Мишустин Михаил 638 5
Мыскин Роман 32 4
Макаров Валентин 215 4
Паршин Максим 314 4
Мылицын Роман 108 4
Манцветов Константин 8 4
Орлов Станислав 44 4
Тараканов Дмитрий 51 4
Новодворский Алексей 109 3
Хомутский Юрий 84 3
Сизоненко Григорий 38 3
Гребенщиков Дмитрий 33 3
Кирдяшов Федор 27 3
Комлев Николай 90 3
Гутин Александр 17 3
Елисеев Дмитрий 13 3
Smith Brad - Смит Брэд 93 3
Осипов Александр 77 3
Рубанов Владимир 74 3
Смирнов Алексей 229 3
Кудж Станислав 17 3
Игнатьев Дмитрий 6 3
Шадаев Максут 918 3
Массух Илья 228 2
Медведев Дмитрий 1648 2
Климов Иван 24 2
Рейман Леонид 1044 2
Сысоев Александр 39 2
Губина Татьяна 9 2
Батанов Эдуард 14 2
Карпов Роман 54 2
Тен Антон 25 2
Корнев Владимир 11 2
Спирькова Анастасия 5 2
Зайчиков Илья 20 2
Россия - РФ - Российская федерация 138760 193
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51523 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42006 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16867 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16531 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13958 9
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 408 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1570 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14061 6
Беларусь - Белоруссия 5491 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1438 6
Россия - СФО - Новосибирск 4161 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 777 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 433 4
Россия - УФО - Челябинская область 1146 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7143 4
Европа 21582 4
Украина 7517 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1140 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1373 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 738 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 535 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1233 3
Россия - УФО - Свердловская область 1409 3
Финляндия - Финляндская Республика 3574 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1407 3
Земля - планета Солнечной системы 10274 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2976 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13217 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 594 3
Европа Восточная 3054 2
Россия - УФО - Тюменская область 1092 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 870 2
Россия - ЮФО - Севастополь 525 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2850 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3798 2
Казахстан - Республика 5414 2
Азия - Азиатский регион 5391 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 966 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 594 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7343 127
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49268 101
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13370 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27827 50
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2047 36
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 350 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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