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раскрыть весь потенциал программных продуктов, разрабатываемых российскими компаниями. Разработчики отечественных операционных систем и другого ПО получили мощную поддержку от государства и смо