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Индексная книга (каталог) CNews*
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Евдокимов Игорь



23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
16.10.2024 Пассажиры ЦППК активируют почти 90% билетов в приложении на Android по NFC 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
09.08.2024 ЦППК запустила оплату проезда в билетных автоматах через СБП 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
16.04.2024 Более половины пассажиров ЦППК выбирают оплату билетов через цифровые сервисы 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 2
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
15.03.2024 Треть билетов в приложении ЦППК оплачивается через SberPay 1
16.02.2024 В 2023 году пассажиры ЦППК активировали 2,4 млн билетов по NFC 1
17.01.2024 ЦППК внедрила оплату проезда в приложении с помощью SberPay 1
31.10.2023 Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 ЦППК обновила мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК» 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1
15.03.2023 Больше половины пассажиров ЦППК выбирают цифровые сервисы для оформления билетов 1
08.02.2023 Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC 1

Публикаций - 51, упоминаний - 52

Евдокимов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

8400 31
Ред Софт - Red Soft 772 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 29
Корус Консалтинг ГК 1242 29
Neoflex - Неофлекс 224 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 44 29
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 49 29
Biocad - Биокад 82 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 15
Yandex - Яндекс 7620 5
Microsoft Corporation 24793 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 3
Cisco Systems 5145 3
Ростелеком 9868 2
SimbirSoft - СимбирСофт 81 2
Крок - Croc 1782 2
Dell EMC 5046 2
IBM - International Business Machines Corp 9464 2
Hitachi - Хитачи 1468 2
Red Hat 1322 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 309 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
2domains 4 2
Telegram Group 2146 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 1
Diasoft - Диасофт 918 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 119 1
NDC Technologies 41 1
Программный продукт ГК 63 1
Ramax - Рамакс 117 1
Vocord - Вокорд 183 1
Saprun - Сапран групп 53 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 136 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 29
Силовые машины 114 29
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 76 29
Шереметьево Хэндлинг 38 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 74 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 20
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 15
Лента - Сеть розничной торговли 2127 15
Восток-Сервис ГК 53 15
Агроэко ГК 26 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 91 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 13
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 131 6
Почта России ПАО 2148 6
РЖД - Российские железные дороги 1934 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 4
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 61 3
ГПБ - Газпромбанк 1103 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 3
ВТБ - Почта Банк 470 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 30
Федеральное казначейство России 1803 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 144 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 135 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 72 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 43
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 29
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4248 29
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1829 29
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 952 29
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1683 29
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 905 29
Скрининг 163 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8247 21
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2066 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4477 18
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 352 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2227 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12264 17
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2977 16
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1358 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1702 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5402 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11421 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1338 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4037 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2996 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2567 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1281 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4841 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6257 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1238 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11277 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9590 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 198 29
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 97 29
БИС - ITQuick - Jumse 40 29
Google Android 14195 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 8
Linux OS 10161 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 3
Microsoft Windows 15846 3
Microsoft Teams - MS Teams 563 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 3
Apple iOS 7927 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 956 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
1С:ERP Управление предприятием 584 2
Microsoft Office 3795 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 2
Oracle Java - язык программирования 3123 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 2
2Test Профишкаф 1 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5011 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 2
ВТБ API Платформа 9 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 180 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 340 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 112 1
Kaspersky Internet Security 462 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 37 1
SITA DCS - SITA Departure Control System 7 1
Apple iPhone 6 4863 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 259 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 56 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 1
Microsoft Azure 1422 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 81 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 1
Чурсин Дмитрий 62 32
Рустамов Рустам 428 29
Натрусов Артем 285 29
Шадаев Максут 1035 29
Сотин Денис 206 29
Семенов Александр 152 29
Леонов Алексей 80 29
Гузовский Денис 69 29
Добровинский Александр 36 29
Бурилов Андрей 106 29
Климов Андрей 74 29
Ульянов Николай 116 29
Сивцев Илья 145 29
Александров Александр 73 29
Булгаков Кирилл 109 29
Спирин Антон 66 29
Стоянов Алексей 42 29
Гаврилов Евгений 44 29
Карпов Роман 63 29
Маркова Светлана 33 29
Ульянычев Матвей 37 29
Тятюшев Максим 106 29
Сергеева Наталья 40 29
Сазонов Максим 30 29
Лукавенко Олег 36 29
Гуренков Михаил 31 29
фон Розен Александр 33 29
Сельдемиров Александр 45 29
Долгов Александр 34 29
Иванец Евгений 30 29
Григоренко Вадим 41 16
Колесов Александр 60 16
Демидов Сергей 127 15
Сергеев Сергей 141 15
Федоров Алексей 123 15
Мельникова Алиса 95 15
Катамадзе Анна 101 15
Уткин Владислав 21 15
Меркулов Сергей 36 15
Киселев Сергей 64 15
Россия - РФ - Российская федерация 147708 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 32
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3051 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 869 5
Беларусь - Белоруссия 5792 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 2
Индия - Bharat 5518 2
Европа 21883 2
Россия - ЦФО - Курская область 661 2
Франция - Французская Республика 7890 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 2
Индонезия - Республика 972 1
Индонезия - Джакарта 51 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 497 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 147 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 62 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 79 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 358 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 53 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Узбекистан - Республика 1765 1
Таджикистан - Республика 877 1
Азия - Азиатский регион 5596 1
Земля - планета Солнечной системы 10445 1
Германия - Федеративная Республика 12761 1
Россия - СЗФО - Псковская область 641 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 924 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ДФО - Магаданская область 433 1
Казахстан - Республика 5615 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 652 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 570 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Сасовский район - Сасово 22 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 30
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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