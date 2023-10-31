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Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области

На 37 станциях и остановочных пунктах на участке Рязань 1 — Сасово в Рязанской области появилась возможность оформить проездной документ в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Пассажир получает уже активированный билет, который необходимо только предъявить контролеру в поезде или на платформе.

Проездной документ активируется автоматически при покупке в приложении ЦППК. Его необходимо показать контролеру для проверки и подтвердить подлинность, нажав на штрих-код — у действующего билета он придет в движение.

«В современном мире цифровизация играет значительную роль в повышении качества обслуживания пассажиров, поэтому мы начинаем активно распространять ее на регионы присутствия компании, — сказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов. — Участок между Рязанью 1 и Сасово выбран неслучайно: им пользуется треть всего пассажиропотока Рязанской области, а это порядка 800 тыс. пассажиров в год. С появлением функции оформления билетов в мобильном приложении им необязательно покупать их в кассах или у разъездных кассиров. Теперь можно приобрести билет заранее, а на станции сразу пройти в салон поезда. Отличительная особенность нововведения — билет в приложении после покупки появляется уже готовый к использованию, то есть его не требуется активировать на каких-либо устройствах валидации».

Рязанская область стала вторым субъектом, где компания внедрила эту услугу — первой еще в сентябре 2021 г. стала Курская область, на маршруте Курск-Глушково.

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