Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Рязанская область Сасовский район Сасово
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6430 1
|Ляк Александр 51 9
|Лукина Ольга 8 2
|Трушин Валерий 1 1
|Волож Аркадий 262 1
|Худавердян Тигран 93 1
|Чинкова Мария 29 1
|Белов Александр 75 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Галушкин Александр 2 1
|Червоненкис Алексей 1 1
|Ляпунов Алексей 1 1
|Иванов Николай 15 1
|Сергеева Анна 1 1
|Аверкин Александр 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422833, в очереди разбора - 726561.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.