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В Рязанской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сел

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов в Рязанской области. Впервые связь стандарта LTE МТС запустила в селах Стубле Михайловского и Бастаново Сасовского района, где в общей сложности проживает около 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самый дальнее село по программе – Бастаново, которое находится более чем в 200 километрах по трассе М5 от Рязани или в трех часах езды на автомобиле. Здесь проживает более 300 человек. Стубле расположено почти в 70 километрах от областной столицы у границы с Тульской областью, здесь проживает около 200 человек.

Местные жители получили доступ к госуслугам, могут записываться на прием к врачу в региональные поликлиники, подавать заявление на оформление пенсии, социальных пособий и льгот, оплачивать услуги ЖКХ и интернет-покупки онлайн. Фермерские хозяйства могут внедрять современные технологии в подготовку техники к новому сезону, повышать квалификацию сотрудников на дистанционных курсах.

«Оба села находятся в удалении от крупных населенных пунктов, нам удалось обеспечить их связью благодаря использованию имеющейся инфраструктуры. Связь в малых и отдаленных селах нужна не только для оперативных сообщений и переписки по государственным услугам и платежам, но и для учебы, удаленной работы. Теперь жителям рязанской глубинки доступны те же преимущества и комфорт, что и горожанам. Этими селами мы начинаем большой проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сел, который продолжим в 2024 г.», – сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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Цифровизация

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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