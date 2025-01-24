Ляк Александр

МТС накрыла сетью LTE семь жилых комплексов в Рыбном 1

МТС запустила LTE на Большом Золотом кольце в Рязанской области 1

Рязанских туристов в Рыбинске ждет аудиоспектакль МТС с волжскими историями 1

МТС прокачала сеть на пути к Старожиловскому конному заводу XIX века 1

МТС ускорила LTE к дачному сезону в четырех районах Рязанской области 1

МТС прокачала LTE на Центральном автовокзале Рязани 1

МТС оцифровала элеваторы Рязанской области 1

МТС прокачала сеть на биатлонном комплексе в Рязанской области к завершению лыжного сезона 1

МТС включила LTE в селе Льгово под Рязанью 1

МТС разогнала мобильный интернет под рязанской Солотчей к весенним заездам в детские санатории 1

МТС прокачала связь на развязке трассы М5 в обход Шацка в Рязанской области 1

В Рязанской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сел 1

МТС в Рязанской области на треть увеличила скорость мобильного интернета к Новому году 1

МТС запустила LTE в районе затерянного древнерусского города Воина в Рязанской области 1

МТС запустила мобильный интернет на участке трассы М5 в Шиловском районе 1

МТС обеспечила связью LTE Лесопарк на Ореховом озере в Рязани 1

МТС раскинула сети у одного из самых красивых маяков России под Рязанью 1

Один из медицинских вузов Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС 1

МТС прокачала связь в туристическом сердце Рязани 1

МТС разогнала мобильный интернет в Железнодорожном районе Рязани 1

МТС обеспечила связью LTE Мурминские дачи в Рязанской области 1