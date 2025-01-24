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Ляк Александр



24.01.2025 МТС накрыла сетью LTE семь жилых комплексов в Рыбном 1
19.09.2024 МТС запустила LTE на Большом Золотом кольце в Рязанской области 1
02.07.2024 МТС проложила «цифровую дорожку» к затерянному дворянскому дому-минарету в Дивово под Рязанью 1
28.06.2024 МТС модернизировала связь на «качающей» железнодорожной платформе Слемы под Рязанью 1
26.06.2024 В Рязанской области вырос спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак 1
26.06.2024 Рязанцы распробовали балтийскую кухню и стали ездить в Калининград на 35% чаще 1
20.06.2024 Рязанских туристов в Рыбинске ждет аудиоспектакль МТС с волжскими историями 1
30.05.2024 МТС прокачала сеть на пути к Старожиловскому конному заводу XIX века 1
19.04.2024 МТС ускорила LTE к дачному сезону в четырех районах Рязанской области 1
11.04.2024 МТС прокачала LTE на Центральном автовокзале Рязани 1
04.04.2024 МТС оцифровала элеваторы Рязанской области 1
20.03.2024 МТС заложила цифровой фундамент для строящихся под Рязанью «Снегирей» 1
15.03.2024 МТС прокачала сеть на биатлонном комплексе в Рязанской области к завершению лыжного сезона 1
11.03.2024 МТС включила LTE в селе Льгово под Рязанью 1
29.02.2024 МТС разогнала мобильный интернет под рязанской Солотчей к весенним заездам в детские санатории 1
13.02.2024 МТС включила LTE для новостроек «Олимпийского городка» Рязани 1
02.02.2024 МТС «включила» LTE на Дядьковском въезде в Рязань 1
25.01.2024 МТС прокачала связь на развязке трассы М5 в обход Шацка в Рязанской области 1
19.01.2024 МТС прокачала сеть на автокроссовой трассе «Семеновская» перед «Русской зимой» 1
28.12.2023 В Рязанской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сел 1
28.12.2023 МТС прокачала сеть в Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина к новогодним каникулам 1
20.12.2023 МТС в Рязанской области на треть увеличила скорость мобильного интернета к Новому году 1
13.12.2023 МТС к сезону зимней рыбалки «разогнала» мобильный интернет на озере Сельном в Выползово 1
08.12.2023 МТС запустила LTE в районе затерянного древнерусского города Воина в Рязанской области 1
29.11.2023 МТС закрыла «белое пятно» на трассе Калуга-Рязань 1
23.11.2023 МТС прокачала сеть в «Экопарке Поляны» для большого йога-тура к термальным источникам 1
30.10.2023 МТС запустила мобильный интернет на участке трассы М5 в Шиловском районе 1
27.10.2023 МТС заложила «цифровой фундамент» для строящихся коттеджных поселков под Рязанью 1
06.10.2023 МТС обеспечила связью LTE Лесопарк на Ореховом озере в Рязани 1
07.09.2023 МТС раскинула сети у одного из самых красивых маяков России под Рязанью 1
28.08.2023 Один из медицинских вузов Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС 1
28.08.2023 МТС оцифровала уникальную грязелечебницу Центральной России, созданную древним ледником 1
10.08.2023 МТС «прокачала» сеть на рязанском «Арбате» 1
21.07.2023 МТС прокачала связь в туристическом сердце Рязани 1
05.07.2023 МТС разогнала мобильный интернет в Железнодорожном районе Рязани 1
23.06.2023 МТС прокачала сеть на трассе М5 «Урал» на участке Рязань-Рыбное 1
08.06.2023 МТС оцифровала Сасово к Всероссийскому фестивалю имени А. П. Аверкина 1
07.06.2023 МТС разогнала мобильный интернет на участках трасс М5 «Урал» и «Шацк-Касимов» в Рязанской области 1
12.05.2023 МТС обеспечила связью LTE Мурминские дачи в Рязанской области 1
03.05.2023 МТС прокачала сеть в столице гончарного промысла Скопине 1

Публикаций - 51, упоминаний - 51

Ляк Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 50
Telegram Group 1990 1
Парус Корпорация 552 1
Терем 65 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 3
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
Домостроитель ГК 8 3
Сасовский краеведческий музей МБУК - Музей русской песни им. А. П. Аверкина 2 2
Приока Санаторий 1 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 86 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина ГАУК 2 1
Станкостроитель ПТП 3 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Тулаавтодор ГУ ТО 2 1
УМК - Узловский молочный комбинат - Узловский молочный завод 1 1
Музей гончарства 1 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 38
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7647 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8150 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 24
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2661 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 18
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РГУ имени С.А. Есенина - Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 3 1
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