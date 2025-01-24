Ляк Александр
Ляк Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 50
|Telegram Group 1990 1
|Парус Корпорация 552 1
|Терем 65 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 1
|Есенин Сергей 9 2
|Шехтель Федор 4 2
|Изряднов Валерий 2 1
|Морозова Оксана 1 1
|Малков Павел 51 1
|Морозова Елена 3 1
|Аверкин Александр 1 1
|Лейкин Дмитрий 1 1
|Евсенин Дмитрий 1 1
|Дивов Николай 1 1
|Тишинова Ольга 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.